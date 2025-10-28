Kremlinul, deranjat de „limbile străine de pe front”. Peskov: „Armata noastră va continua să-şi facă treaba”

12:10

Estimări făcute de unii dintre aliaţii Kievului relevă că pierderile provocate industriei petroliere ruse de sancţiunile impuse de SUA împotriva companiilor Lukoil şi Rosneft s-ar putea ridica la aproximativ 5 miliarde de dolari pe lună, a afirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în declaraţii făcute presei, care au fost sub embargo până marţi. Zelenski a mai apreciat că Ucraina are nevoie de ajutorul Europei pentru încă doi sau trei ani de luptă împotriva Rusiei.