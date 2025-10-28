Accident tragic pe DN1: un pieton a fost lovit mortal de o mașină în timp ce traversa șoseaua
Adevarul.ro, 28 octombrie 2025 17:30
Un accident mortal a avut loc marți, 28 octombrie, pe DN 1, în zona Otopeni, între un pieton și un autovehicul de mare tonaj. Potrivit surselor, pietonul a murit în urma impactului.
Acum 15 minute
17:30
Acum 30 minute
17:15
Minerii din Valea Jiului protestează în București. „Ortacii” se alătură mitingului organizat de confederațiile sindicale # Adevarul.ro
Minerii şi energeticienii din cadrul Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ) vor fi reprezentați la mitingul organizat, miercuri, la București, de confederațiile sindicale din România.
17:15
Peste jumătate dintre români sunt de acord ca Republicii Moldova să primească gaze extrase din Marea Neagră, contra cost | Sondaj # Adevarul.ro
Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research, peste jumătate dintre români sunt de acord ca Republicii Moldova să îi fie furnizate, din 2027, contra cost, o parte din gazele extrase din Marea Neagră.
17:15
Un fost CEO de la Intel vrea o Inteligență Artificială creștină pentru „a grăbi venirea lui Hristos” # Adevarul.ro
După ce a fost forțat să plece de la conducerea Intel, Patrick Gelsinger s-a dedicat unui nou scop: crearea unei inteligențe artificiale creștine care, spune el, ar putea „grăbi venirea lui Hristos” și transforma Biserica într-o putere tehnologică globală.
17:15
Trump, servit cu orez american de Sanae Takaichi. Ofensiva de farmec a primei femei premier a Japoniei la întâlnirea cu liderul SUA # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a fost servit la prânz cu orez și carne de vită din America preparată cu ingrediente japoneze, într-o combinație delicioasă, se arată într-un comunicat al Casei Albe, marți, relatează New York Times.
Acum o oră
16:45
Un baraj din regiunea rusă Belgorod a fost lovit de drone ucrainene, provocând inundații masive și lăsând mai multe unități militare ale lui Vladimir Putin izolate de restul trupelor.
16:45
Franța a introdus în serviciu noua versiune a rachetelor intercontinentale desfășurate pe submarine. Racheta este echipată cu noi focoase nucleare (TNO-2).
16:45
CSM reacționează la declarațiile lui Kelemen Hunor privind consultarea CCR pe proiectul pensiilor magistraților: „Un incident inacceptabil și fără precedent” # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a cerut explicații Curţii Constituţionale a României (CCR) şi premierului Ilie Bolojan după recentele afirmații făcute de liderul UDMR, Kelemen Hunor, în legătură cu proiectul de lege privind pensiile magistraților.
Acum 2 ore
16:30
Marș, la 10 de ani de la tragedia de la Colectiv. „Victimele merită ca vinovații să plătească” # Adevarul.ro
Pe 30 octombrie se împlinesc zece ani de la incendiul devastator care a avut loc în clubul Colectiv din Capitală și în urma căruia 65 de persoane și-au pierdut viața. În semn de protest, mai multe organizații civice au anunțat că vor organiza un marș în seara respectivă.
16:30
Oana Gheorghiu, cofondatoarea Dăruiește Viață, propusă viceprim-ministru al Guvernului Ilie Bolojan # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață, pentru funcția de viceprim-ministru, post rămas vacant după plecarea lui Dragoș Anastasiu.
16:15
Cristela Georgescu ar fi încasat zeci de mii de lei de la o societate implicată în tranzacții cu firma unui fost agent KGB din Tiraspol # Adevarul.ro
Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, este menționată într-un raport al ANAF privind posibile tranzacții suspecte. Potrivit unei investigații, aceasta ar fi încasat suma de 40.000 de lei de la o societate aflată în insolvență.
16:15
Actul european care riscă să afecteze România și Estul UE. Avertisment: „Companiile cu potențial pleacă în SUA” # Adevarul.ro
Economiștii avertizează că în spatele bunelor intenții ale noului Act al UE privind corectitudinea digitală ((Digital Fairness Act) stau riscuri grave de supra-reglementare care pot afecta și mai mult competitivitatea și așa scăzută a Europei. Experta Diana Năsulea detaliază.
16:00
Preşedintele Nicuşor Dan i-a acordat gradul de general veteranului de război Iosif Rus, ajuns la 110 ani # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat marţi, 28 octombrie, decretul privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, veteranului de război Iosif Rus, ajuns la vârsta de 110 ani.
16:00
Dronele Shahed au devenit un pericol mai mare decât dronele balistice pentru apărarea ucraineană, spune Zelenski # Adevarul.ro
„Dronele Shahed sunt acum, în unele cazuri, mai periculoase decât rachetele balistice”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit presei ucrainene. Pentru a contracara această amenințare, Ucraina caută să accelereze producția de drone interceptoare.
15:45
Daniel David, despre prioritățile din educație: „Deblocarea posturilor este esențială, iar bugetul trebuie să crească în fiecare an” # Adevarul.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a prezentat, marți, principalele sale priorități pe termen scurt, mediu și lung, de la deblocarea angajărilor și revizuirea plății cu ora, până la crearea unui pact național pentru finanțarea educației și cercetării.
Acum 4 ore
15:30
Călin Georgescu, noi declarații halucinante: „România va avea mai mulți milionari decât Elveția”. Ce spune despre economie # Adevarul.ro
Călin Georgescu s-a prezentat marți, 28 octombrie, la Poliție pentru semnarea controlului judiciar, măsură care a fost prelungită săptămâna trecută de Judecătoria Sectorului 1 cu încă 60 de zile. Decizia nu este definitivă.
15:30
Visul devenit realitate. S-a pensionat la 32 de ani și trăiește pe o plajă în Thailanda. Metoda FIRE i-a schimbat viața # Adevarul.ro
Un tânăr de 32 de ani s-a pensionat anticipat folosind metoda FIRE - „Financial Independence Retire Early” (Independență financiară, pensionare anticipată).
15:30
Președinte ICCJ spune că instituția nu a validat proiectul de lege privind pensiile magistraților: „Declarațiile recente riscă să afecteze încrederea publică în independența justiției” # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție reacționează la afirmațiile președintelui UDMR, Kelemen Hunor, „referitoare la un presupus acord al ÎCCJ asupra proiectului de lege privind pensiile magistraților” precizând că „nu corespund realității”.
15:15
Ministrul Educației Daniel David, despre protestele profesorilor: „Dacă plecarea mea ar fi rezolvat problemele, aș fi plecat” # Adevarul.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a reacționat, marți, la nemulțumirile sindicatelor din învățământ, care amenință cu grevă dacă nu se renunță la măsurile de austeritate sau dacă acesta nu își dă demisia.
15:00
Scurgere de gaze, semnalată în sectorul 2 al Capitalei. Zeci de persoane au fost evacuate. Circulația rutieră a fost oprită pe strada Popa Petre # Adevarul.ro
Mai multe apeluri la 112 au semnalat, marți după-amiază, un puternic miros de gaz pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Zeci de persoane au fost evacuate, iar circulația rutieră a fost oprită în zonă.
15:00
Enes Sali a debutat în MLS, la aproape doi ani de la transferul în Statele Unite
14:45
Daniel David promite măsuri sistemice pentru combaterea analfabetismului funcțional: „Este un risc major pentru democrație și civilizație” # Adevarul.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, marți, în interviurile Adevărul, că analfabetismul funcțional reprezintă „o plagă” care amenință nu doar sistemul de învățământ, ci și siguranța națională, și a anunțat o serie de reforme menite să reducă fenomenul în următorii ani.
14:45
FCSB joacă cu casa închisă la Bistrița! 6.000 de bilete vândute înainte de meciul din Cupa României
14:30
Gest nesportiv comis de jucătorul de tenis kazah Alexander Bublik. Și-a evitat adversarul la finalul meciului # Adevarul.ro
Final neașteptat la un meci din primul tur al turneului de tenis de tip Masters 1.000 de la Paris.
14:30
Grindeanu, „discuții private” cu președintele Nicușor Dan. Decizia pe proiectul privind pensiile magistraților, în ședința coaliției de azi # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că a avut marți, 28 noiembrie, o discuție cu președintele Nicușor Dan, însă a refuzat să facă publice subiectele discutate cu acesta.
14:30
Atac hibrid la frontiera UE. Un fost comandant NATO cere acțiune rapidă împotriva Rusiei # Adevarul.ro
Într-un moment în care atenția publică globală se concentrează tot mai mult pe războiul hibrid purtat de Moscova la granițele Uniunii Europene, fostul comandant suprem al NATO în Europa, generalul american Philip Breedlove, avertizează că Alianța se află într-o postură defensivă periculos de pasivă.
14:15
Grindeanu a validat candidatura lui Ciolacu la șefia CJ Buzău. Mesaj despre criza politică și viitoarea lege a magistraților: „E nedrept ce avem acum” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a anunțat, marți, 28 octombrie, că Marcel Ciolacu a fost validat drept candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean (CJ) Buzău la alegerile parțiale din 7 decembrie.
14:15
Tragedie în Kenya: un avion cu turiști străini s-a prăbușit în drum spre Rezervația Maasai Mara. Toți cei 12 pasageri ar fi decedat # Adevarul.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit marți dimineață în Kenya, la scurt timp după decolare.
14:15
Cum au furat trei români mii de colete Amazon, în Italia. Au fost arestați lângă Milano # Adevarul.ro
Peste 2.000 de colete cu produse scumpe au fost furate și descoperite într-un depozit lângă Milano. Trei cetățeni români au fost arestați.
14:15
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo, la babe” # Adevarul.ro
Vârstnicii au rămas populația majoritară într-o comună din Banatul Montan, cu un specific aparte. Multe familii au părăsit așezarea și s-au stabilit în Austria, în timp ce alți localnici, în special femei, muncesc pe durate determinate tot în Austria, la îngrijirea bătrânilor.
14:00
Inter, în stare de șoc. Portarul de rezervă al milanezilor a omorât un bătrân în vârstă de 81 de ani # Adevarul.ro
Josep Martinez are 27 de ani.
13:45
Fostul manager al Spitalului Municipal Rădăuți a semnat un acord de recunoaştere a vinovăţiei în dosarul de corupție care-l vizează. Ce pedeapsă cer acum procurorii # Adevarul.ro
Fostul manager al Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma şi Damian" din Rădăuţi, Flaviu-Emanuel Sima, a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției în dosarul în care procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) îl acuză de fapte de corupție.
13:45
Program inovator pentru literație: 100 de învățători își dezvoltă competențele digitale și pedagogice # Adevarul.ro
Un program educațional aduce în prim-plan dezvoltarea competențelor de literație, gândire critică și creativă pentru 2.000 de elevi din județul Galați.
13:45
Prima ediție a Turneului Național de Table va avea loc pe 29 și 30 noiembrie, la Sala Floreasca.
13:45
Nicușor Dan, gata să-l numească pe Grindeanu premier: „Nu mai suntem în 2017. Astăzi, stabilitatea înseamnă colaborare cu PSD” # Adevarul.ro
Nicușor Dan spune că l-ar desemna premier pe Sorin Grindeanu la rotativa guvernamentală din 2027, subliniind că „stabilitatea nu se poate fără PSD”.
Acum 6 ore
13:15
De ce a murit Ștefania Szabo, doctorița din Buzău găsită fără suflare în camera de gardă. Era „pur și simplu sleită de puteri”. Ce pastile lua # Adevarul.ro
Decesul Ștefaniei Szabo, directoarea medicală a Spitalului Județean din Buzău, găsită fără suflare chiar la locul de muncă, în camera de gardă, ridică multe semne de întrebare. Managerul unității și colegii vorbesc despre burnout, iar unii își amintesc că doctorița lua pastile.
13:15
Ana Maria Gavrilă, lidera POT, critică absența lui Călin Georgescu de la sfințirea Catedralei Naționale # Adevarul.ro
Ana Maria Gavrilă, lidera formațiunii POT, a reacționat pe Facebook după sfințirea Catedralei Naționale, întrebând de ce Călin Georgescu nu a fost invitat la ceremonie. Ulterior, ea a scris că Patriarhul Daniel „ne-a oferit un dar neprețuit” prin clarificarea „oamenilor sistemului”.
13:15
Premierul Bolojan și comisarul european Valdis Dombrovskis, despre deficit și PNRR: „Noiembrie și decembrie vor fi decisive și pentru bugetul pe anul următor” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan și comisarul european Valdis Dombrovskis au susținut marți, 28 octombrie, o conferință de presă la Palatul Victoria, în care au discutat, printre altele, despre situația fiscală a României și despre implementarea PNRR.
13:00
Cutremur la Celtic! Antrenorul și-a dat demisia, după ce echipa s-a prăbușit la 8 puncte de liderul-surpriză # Adevarul.ro
Brendan Rodgers, antrenorul de 52 de ani de la Celtic, și-a dat demisia după derby-ul pierdut.
13:00
Tratament revoluționar cu lumină infraroșie: distruge majoritatea celulelor canceroase în doar 30 de minute # Adevarul.ro
O nouă terapie inovatoare bazată pe lumină ar putea distruge celulele canceroase în doar 30 de minute.
13:00
Peste 600.000 de români au primit bani în septembrie pentru plata facturilor la energie # Adevarul.ro
Ministrul Muncii a anunțat marți că au fost virate sumele pentru plata facturilor din septembrie prin tichetele de energie, un sprijin în valoare de peste 34 de milioane de lei, destinat unui număr de peste 600.000 de beneficiari.
12:45
Peste 40.000 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale. Pelerinajul continuă zi și noapte până pe 31 octombrie # Adevarul.ro
Peste 40.000 de pelerini au trecut până în prezent prin Sfântul Altar al Catedralei Mântuirii Neamului, după inaugurarea lăcașului de cult, care a avut loc duminică.
12:30
Ședință cu scandal la Parlament: „Cum se face că numai dumneavoastră angajați toate doamnele sexy la ANRE?” # Adevarul.ro
A fost scandal în ședința comisei în care a fost audiat șeful ANRE. Parlamentarii i-au adresat mai multe întrebări incomode.
12:30
Protest de proporții în Educație. Profesorii ies în stradă și amenință cu greva generală. Se cere demisia ministrului # Adevarul.ro
Profesorii protestează joi în Piața Victoriei, alături de alte confederații sindicale, față de măsurile de austeritate. Federația „Spiru Haret” anunță declanșarea referendumului pentru greva generală, cerând abrogarea Legii 141 și demisia ministrului Educației.
12:15
Miliardarul Elon Musk a lansat luni Grokipedia, o nouă platformă online bazată pe inteligență artificială, pe care o descrie drept o alternativă la Wikipedia, enciclopedia online redactată de voluntari. Noul proiect este administrat de compania sa de inteligență artificială, xAI.
12:15
România găzduiește NATO-Industry Forum 2025. Tema anului: „Reînarmare - Inovare, Accelerare, Susținere” # Adevarul.ro
România va fi, în luna noiembrie 2025, gazda unuia dintre cele mai importante evenimente strategice ale Alianței Nord-Atlantice.
12:15
Paltoanele de damă nu sunt doar un articol practic de îmbrăcăminte exterioară, ci și un element esențial al stilizării, care permite explorarea modei și crearea unor ținute potrivite pentru orice ocazie.
12:15
Black Friday 2025: Top 10 seturi LEGO perfecte pentru copii – idei de cadouri de Moș Nicolae și Moș Crăciun # Adevarul.ro
Black Friday 2025: Descoperă 10 seturi LEGO perfecte pentru cadouri de sărbători pentru copii – idei de Moș Nicolae și Crăciun disponibile la Noriel și Ookee.
12:15
Partenera lui Nicușor Dan, criticată de stiliști pentru ținuta aleasă la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „S-a crezut la funerariile Reginei Elisabeta” # Adevarul.ro
Duminică, 26 octombrie, a avut loc inaugurarea și sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului din Capitală, în prezența a peste 2.500 de invitați oficiali. Evenimentul a atras numeroase personalități din țară și din străinătate.
12:00
Simona Halep, imagine pentru Turneul Campioanelor 2025! WTA a ales-o pentru promovarea competiției de la Riad
