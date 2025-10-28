Ce spune ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, după întâlnirea cu Comisarul European pentru economie? „România este pe drumul corect, un drum al responsabilităţii şi al viziunii. Bugetul următorilor ani nu va fi doar un exerciţiu contabil, ci un instrument de leadership”

11:15

Farmaceutica Remedia, unul dintre primii zece distribuitori de medicamente la nivel naţionali, se gândeşte să renunţe la o parte din cele 22 de mici farmacii pe care le are în mediul rural sau chiar să le închidă, deoarece distribuţia de medicamente şi chiar vânzarea lor e tot mai puţin profitabilă şi se concentrează pe o nouă divizie de business, de distribuire a roboţilor pentru farmacii şi pentru spitale.