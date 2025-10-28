Ce spune ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, după întâlnirea cu Comisarul European pentru economie? „România este pe drumul corect, un drum al responsabilităţii şi al viziunii. Bugetul următorilor ani nu va fi doar un exerciţiu contabil, ci un instrument de leadership”

Ziarul Financiar, 28 octombrie 2025 17:30

Ce spune ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, după întâlnirea cu Comisarul European pentru economie? „România este pe drumul corect, un drum al responsabilităţii şi al viziunii. Bugetul următorilor ani nu va fi doar un exerciţiu contabil, ci un instrument de leadership”

Ce spune ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, după întâlnirea cu Comisarul European pentru economie? „România este pe drumul corect, un drum al responsabilităţii şi al viziunii. Bugetul următorilor ani nu va fi doar un exerciţiu contabil, ci un instrument de leadership"
Românii scot cu 20% mai mult din buzunar pentru sănătate. Studiu Aon: cheltuielile medicale s-au majorat cu 20% în 2025, dublu faţă de media europeană
Costurile cu sănătatea au crescut cu 20% în 2025 şi urmează acelaşi ritm şi în 2026, potrivit unui studiu realizat de Aon, grup internaţional activ în furnizarea de soluţii de management al riscului, brokeraj de asigurări şi reasigurări.
Cum au ajuns promoţiile să fie cuvântul de ordine în retail? Aproape 40% din vânzările de bunuri pentru îngrijirea locuinţei vin din produsele „la ofertă". La articolele de îngrijire personală, ponderea sare de 30%. La alimente ponderea e mai mică şi nu doar atât, ea a început să scadă
Într-o perioadă în care românii sunt tot mai atenţi la modul în care îşi cheltuie banii, retailerii se bat în discounturi şi promoţii pentru a-i atrage pe oameni în magazine şi pentru a-i determina să cumpere. În primul semestru din 2025, din totalul vânzărilor de bunuri FMCG, aproape un sfert au fost reprezentate de bunuri la ofertă, arată o analiză a companiei de cercetare de piaţă RetailZoom.
Microsoft bate record după record: gigantul tehnologic Valorează acum 4.000 de miliarde de dolari pe bursa americană, după ce OpenAI a făcut o restructurare internă a acţionariatului. „Ne oferă posibilitatea de a continua să extindem frontierele inteligenţei artificiale"
Surpriză: schimbare cheie la vârful Guvernului. Oana Gheorghiu, cofondatoarea Dăruieşte Viaţă, este propusă vicepremier. „Una dintre cele mai cunoscute figuri din societatea civilă românească"
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie miercuri, 29 octombrie 2025, ora 09.30 cu Marcel Murgoci, Director de tranzacţionare, Estinvest
Preşedintele Tesla avertizează pieţele că Musk ar putea să demisioneze dacă acţionarii resping pachetul salarial de 1.000 mld. dolari
ZF Cele mai dinamice companii din România. Florentina Ion, Editurii Didactica Publishing House, are un mesaj tranşant: Dacă nu ne implicăm cu adevărat în educaţie, nu vom ajunge prea departe. Nici companiile, nici România
Editura Didactica Publishing House (DPH), una dintre cele mai dinamice companii din domeniul educaţional din România, mizează pe o creştere de 15% a cifrei de afaceri în 2025, după un 2024 în care veni­turile au ajuns la 4,4 mil. euro.
Schimbare cheie la vârful Guvernului: Oana Gheorghiu, cofondatoarea Dăruieşte Viaţă, este propusă vicepremier. „Una dintre cele mai cunoscute figuri din societatea civilă românească"
Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, pentru funcţia de viceprim-ministru al Guvernului. Gheorghiu este recunoscută pentru implicarea sa în construirea primului spital pentru copii cu cancer din România.
Finlandezii de la Hesburger au deschis cel de-al 14-lea restaurant din România în Shopping City Galaţi, investiţie de 350.000 de euro
Hesburger, cel mai mare lanţ de restaurante cu burgeri din Finlanda şi din ţările baltice, a deschis cel de-al 14-lea restaurant al său din România, în Shopping City Galaţi, în urma unei investiţii de 350.000 de euro.
Primăria Cluj-Napoca investeşte 5 mil. euro în construcţia unui centru pentru victimele violenţei domestice
Primăria Seleuş, judeţul Arad, a accesat un proiect european de 8,6 mil. euro pentru achiziţionarea şi instalarea unei centrale termice pe biogaz şi biomasă
IMM România respinge introducerea obligativităţii legalizării de către notar sau atestării de avocat a hotărârilor AGA a societăţilor comerciale. "Elimină atribuţiile Departamentului Juridic sau ale consilierului juridic dintr-o societate şi obligă firmele să plătească suplimentar un avocat sau notar, pentru acelaşi lucru"
Interviu Andrei Sandu, Fondator & CEO Media City: Oraşele nu au nevoie de mai multe blocuri. Au nevoie de spaţii cu identitate, construite responsabil, care să le dea sens şi să le facă mai umane
Tranzacţie mare pe piaţa construcţiilor: Producătorul de ciment Holcim preia Xella, care are patru fabrici în România
Bursă. Transgaz prelungeşte cu un an mandatul lui Nicolae Minea, preşedintele consiliului de administraţie
Moment istoric pentru Apple: Gigantul se pregăteşte să atingă pentru prima dată pragul de 100 de miliarde de dolari venituri anuale doar din divizia sa de servicii precum iCloud, Apple Pay şi abonamentele digitale
Concedieri masive la Amazon: Peste 30.000 de angajaţi vor fi daţi afară, în unul dintre cele mai ample procese de restructurare din istoria companiei. Care sunt domeniile vizate
Gen Z are o relaţie tot mai complexă cu mâncarea. Crezi că e uşor să îţi gestionezi banii care se duc pe alimentaţie în fiecare săptămână?
Apple, între glorie şi judecată: Gigantul depăşeşte 100 de miliarde de dolari din servicii, în timp ce App Store devine ţinta autorităţilor mondiale
Premierul Ilie Bolojan: Ţinta de deficit propusă pentru 2026 trebuie să se apropie de 6%. Lunile noiembrie şi decembrie vor fi hotărâtoare şi pentru bugetul pe anul următor
Start-up-ul local BraveX.Aero, care dezvoltă drone, a încheiat un parteneriat cu compania germană Uniq Things UG pentru dezvoltarea de soluţii de coordonare a roiurilor de drone
BraveX.Aero, producător român de drone, a încheiat un parteneriat cu Uniq Things UG, companie germană specializată în soluţii hardware şi software, pentru dezvoltarea de soluţii de coordonare a roiurilor de drone, care pot fi folosite la intervenţii în zone afectate de calamităţi naturale, protejarea frontierelor şi a obiectivelor critice sau extinderea reţelelor de comunicaţii .
Mastercard lansează Mastercard Threat Intelligence, soluţie pentru analizarea ameninţărilor cibernetice aplicată la scară largă în domeniul plăţilor
BREAKING NEWS Romgaz vrea să se finanţeze cu 500 mil. euro de pe şase ani de pe pieţele externe. Acţiunile, la maxim istoric. UPDATE Ora 13:00 Cererea marilor investitori depăşeşte 3 mld. euro
Criză în inima industriei europene de cipuri: Olanda confiscă Nexperia, China acuză un complot occidental şi avertizează că „viitorul companiei este în pericol"
Andronic and Partners asistă fondatorul DCS Travel Technologies şi investitorii Early Bird Digital East Fund II şi Credo Ventures în vânzarea companiei către Abingdon Software Group
Studiu REA: Numărul unităţilor private de învăţământ la nivel naţional a crescut de trei ori în ultimii 10 ani
Răspunsul potrivit în faţa celor mai mari provocări: protecţie reală în caz ul unui diagnostic oncologic
Trump promite Japoniei sprijin total: „Suntem aliaţi la cel mai înalt nivel!" - Întâlnire fastuoasă cu premierul Takaichi, între promisiuni uriaşe şi simboluri de prietenie
Interviu Erwin Didelez, Finance Director, Philip Morris România: Industria tutunului este una strategică pentru economia României, cu o contribuţie de aproximativ 25 mld.lei la buget, circa 1,4% din PIB, şi peste 66.000 de locuri de muncă, directe şi indirecte
Dezvoltatorul de real estate Nusco Imobiliara a listat astăzi prima sa emisiune de obligaţiuni la Bursa de Valori Bucureşti. Dobândă de 9%
Anton Niculescu, INULTA – furnizor de soluţii software pentru managementul financiar: Vizăm triplarea implementărilor în România în 2026. Soluţiile de management strategic nu mai sunt un lux, ci o necesitate. Rolul CFO-ului devine tot mai important
Compania românească INULTA, specializată în consultanţă şi furnizare de soluţii software dedicate managementului financiar, lanţului de aprovizionare şi performanţei vânzărilor, şi-a propus ca anul viitor să îşi tripleze prezenţa în implementările din România şi să-şi extindă operaţiunile pe pieţele din Asia-Pacific şi America Latină.
SolaX Power, producător chinez de echipamente pentru energie regenerabilă, aduce pe piaţa locală o serie nouă de pompe de căldură
BREAKING NEWS Romgaz iese pe pieţele internaţionale pentru a se finanţa cu 500 mil. euro pe şase ani, la un an după precedenta astfel de operaţiune la care marii investitori au stat la coadă. Acţiunile, la maxim istoric şi în premieră peste 10 lei la Bursa de Valori
Bursă. Acţiunile Romgaz, pe plus cu 3% după publicarea rezultatelor preliminare la nouă luni: Injectarea de gaze în depozite a urcat cu 35%, iar gazele valorificate din producţia internă au crescut cu 12%
Cine este distribuitorul de medicamente din top zece care ia în calcul să vândă sau să închidă o parte din farmaciile mici. „Distribuţia de medicamente este tot mai puţin profitabilă". În trecut, grupul a vândut o parte din farmacii către Help Net
Farmaceutica Remedia, unul dintre primii zece distribuitori de medicamente la nivel naţionali, se gândeşte să renunţe la o parte din cele 22 de mici farmacii pe care le are în mediul rural sau chiar să le închidă, deoarece distribuţia de medicamente şi chiar vânzarea lor e tot mai puţin profitabilă şi se concentrează pe o nouă divizie de business, de distribuire a roboţilor pentru farmacii şi pentru spitale.
Reţeaua de clinici de radioterapie Amethyst se extinde la Piatra-Neamţ după o investiţie de 10 mil. Euro
Producătorul de ciment Holcim a semnat un acord pentru preluarea Xella, care are trei fabrici în România
BREAKING NEWS Romgaz iese pe pieţele internaţionale pentru a se finanţa cu 500 mil. euro pe şase ani, la un an după precedenta astfel de operaţiune la care mare investitori au stat la coadă
Acţiunile Romgaz, pe plus cu 3% după publicarea rezultatelor preliminare la nouă luni: Injectarea de gaze în depozite a urcat cu 35%, iar gazele valorificate din producţia internă au crescut cu 12%
Apare un nou pol de retail pe harta Capitalei: Altex şi XXXLutz cumpără terenuri de peste 17 mil. euro de la antreprenorul clujean Dorin Bob, pentru cel mai mare parc comercial din sudul Bucureştiului
Furnizorul de consultanţă IT şi servicii digitale SoftServe integrează în propriile echipe agenţi AI care pot reduce timpul de dezvoltare cu până la 70%. Compania a creat peste 200 de soluţii AI pentru clienţi în ultimii doi ani
Octavian Păltănea, Carmistin The Food Company: Noi nu mai importăm carne de porc din afara României. Jumătate din capacitate ne este asigurată de fermele proprii, iar cealaltă de alte ferme din ţară. România are un deficit de 1 mld. euro produs de carnea de porc în 2024, astfel că grupul a văzut oportunitatea de a investi
Carmistin The Food Company, deţinut de Justin şi Andra Paraschiv, vrea să replice modelul din sectorul cărnii de pasăre şi în sectorul cărnii de porc, un domeniu în care mulţi investitori ezită să intre din cauza virusului pestei porcine africane, prezent încă din 2017.
Chinezii de la Haier scot la vânzare fabrica de frigidere din România, o investiţie de 70 mil. euro
AD/01, studio de tehnologie care dezvoltă soluţii digitale pentru brandurile grupului Ahold Delhaize, atinge pragul de 200 de profesionişti în tehnologie, în Bucureşti. Compania vrea să depăşească 236 de angajaţi până la finalul anului 2025
Scăderea voucher-ului Rabla Plus a prăbuşit piaţa de maşini electrice în România: V
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Franciza de educaţie matematică Mathnasium mizează pe 25 de centre în România şi promite recuperarea investiţiei în doi ani, pe o piaţă în care 80% dintre meditaţii sunt la matematică Ziarul Financiar
Mathnasium, considerată cea mai mare reţea globală de francize spe­cializate exclusiv în predarea ma­tematicii, a intrat pe piaţa locală după aproape un an de adaptare a metodo­logiei la curriculumul naţio­nal.
“Experienţa din ONG îţi aduce abilităţi pe care nu le înveţi la facultate” Ziarul Financiar
Presa spaniolă: Digi contractează Barclays, Santander şi UBS şi face paşi siguri pentru listarea pe Bursa din Madrid a filialei din Spania. Estimat pentru 2026, debutul vizează vânzarea a 25-30% din capital Ziarul Financiar
