Ziarul Financiar, 28 octombrie 2025 17:30
După Microsoft şi Nvidia, încă un gigant din tehnologie, Apple, atinge o capitalizare de piaţă de 4.000 de miliarde de dolari
Românii scot cu 20% mai mult din buzunar pentru sănătate. Studiu Aon: cheltuielile medicale s-au majorat cu 20% în 2025, dublu faţă de media europeană # Ziarul Financiar
Costurile cu sănătatea au crescut cu 20% în 2025 şi urmează acelaşi ritm şi în 2026, potrivit unui studiu realizat de Aon, grup internaţional activ în furnizarea de soluţii de management al riscului, brokeraj de asigurări şi reasigurări.
Cum au ajuns promoţiile să fie cuvântul de ordine în retail? Aproape 40% din vânzările de bunuri pentru îngrijirea locuinţei vin din produsele „la ofertă“. La articolele de îngrijire personală, ponderea sare de 30%. La alimente ponderea e mai mică şi nu doar atât, ea a început să scadă # Ziarul Financiar
Într-o perioadă în care românii sunt tot mai atenţi la modul în care îşi cheltuie banii, retailerii se bat în discounturi şi promoţii pentru a-i atrage pe oameni în magazine şi pentru a-i determina să cumpere. În primul semestru din 2025, din totalul vânzărilor de bunuri FMCG, aproape un sfert au fost reprezentate de bunuri la ofertă, arată o analiză a companiei de cercetare de piaţă RetailZoom.
ZF Cele mai dinamice companii din România. Florentina Ion, Editurii Didactica Publishing House, are un mesaj tranşant: Dacă nu ne implicăm cu adevărat în educaţie, nu vom ajunge prea departe. Nici companiile, nici România # Ziarul Financiar
Editura Didactica Publishing House (DPH), una dintre cele mai dinamice companii din domeniul educaţional din România, mizează pe o creştere de 15% a cifrei de afaceri în 2025, după un 2024 în care veniturile au ajuns la 4,4 mil. euro.
Schimbare cheie la vârful Guvernului: Oana Gheorghiu, cofondatoarea Dăruieşte Viaţă, este propusă vicepremier. „Una dintre cele mai cunoscute figuri din societatea civilă românească” # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, pentru funcţia de viceprim-ministru al Guvernului. Gheorghiu este recunoscută pentru implicarea sa în construirea primului spital pentru copii cu cancer din România.
Finlandezii de la Hesburger au deschis cel de-al 14-lea restaurant din România în Shopping City Galaţi, investiţie de 350.000 de euro # Ziarul Financiar
Hesburger, cel mai mare lanţ de restaurante cu burgeri din Finlanda şi din ţările baltice, a deschis cel de-al 14-lea restaurant al său din România, în Shopping City Galaţi, în urma unei investiţii de 350.000 de euro.
IMM România respinge introducerea obligativităţii legalizării de către notar sau atestării de avocat a hotărârilor AGA a societăţilor comerciale. ”Elimină atribuţiile Departamentului Juridic sau ale consilierului juridic dintr-o societate şi obligă firmele să plătească suplimentar un avocat sau notar, pentru acelaşi lucru” # Ziarul Financiar
Start-up-ul local BraveX.Aero, care dezvoltă drone, a încheiat un parteneriat cu compania germană Uniq Things UG pentru dezvoltarea de soluţii de coordonare a roiurilor de drone # Ziarul Financiar
BraveX.Aero, producător român de drone, a încheiat un parteneriat cu Uniq Things UG, companie germană specializată în soluţii hardware şi software, pentru dezvoltarea de soluţii de coordonare a roiurilor de drone, care pot fi folosite la intervenţii în zone afectate de calamităţi naturale, protejarea frontierelor şi a obiectivelor critice sau extinderea reţelelor de comunicaţii .
Anton Niculescu, INULTA – furnizor de soluţii software pentru managementul financiar: Vizăm triplarea implementărilor în România în 2026. Soluţiile de management strategic nu mai sunt un lux, ci o necesitate. Rolul CFO-ului devine tot mai important # Ziarul Financiar
Compania românească INULTA, specializată în consultanţă şi furnizare de soluţii software dedicate managementului financiar, lanţului de aprovizionare şi performanţei vânzărilor, şi-a propus ca anul viitor să îşi tripleze prezenţa în implementările din România şi să-şi extindă operaţiunile pe pieţele din Asia-Pacific şi America Latină.
Cine este distribuitorul de medicamente din top zece care ia în calcul să vândă sau să închidă o parte din farmaciile mici. „Distribuţia de medicamente este tot mai puţin profitabilă“. În trecut, grupul a vândut o parte din farmacii către Help Net # Ziarul Financiar
Farmaceutica Remedia, unul dintre primii zece distribuitori de medicamente la nivel naţionali, se gândeşte să renunţe la o parte din cele 22 de mici farmacii pe care le are în mediul rural sau chiar să le închidă, deoarece distribuţia de medicamente şi chiar vânzarea lor e tot mai puţin profitabilă şi se concentrează pe o nouă divizie de business, de distribuire a roboţilor pentru farmacii şi pentru spitale.
Octavian Păltănea, Carmistin The Food Company: Noi nu mai importăm carne de porc din afara României. Jumătate din capacitate ne este asigurată de fermele proprii, iar cealaltă de alte ferme din ţară. România are un deficit de 1 mld. euro produs de carnea de porc în 2024, astfel că grupul a văzut oportunitatea de a investi # Ziarul Financiar
Carmistin The Food Company, deţinut de Justin şi Andra Paraschiv, vrea să replice modelul din sectorul cărnii de pasăre şi în sectorul cărnii de porc, un domeniu în care mulţi investitori ezită să intre din cauza virusului pestei porcine africane, prezent încă din 2017.
Scăderea voucher-ului Rabla Plus a prăbuşit piaţa de maşini electrice în România: Vânzările de maşini electrice au scăzut cu 26,5% faţă de anul trecut. Românii au cumpărat în schimb cu 23,9% mai multe hibride. Per total, în România înmatriculările noi au scăzut cu 5,8%, iar în UE cu 1% # Ziarul Financiar
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Franciza de educaţie matematică Mathnasium mizează pe 25 de centre în România şi promite recuperarea investiţiei în doi ani, pe o piaţă în care 80% dintre meditaţii sunt la matematică # Ziarul Financiar
Mathnasium, considerată cea mai mare reţea globală de francize specializate exclusiv în predarea matematicii, a intrat pe piaţa locală după aproape un an de adaptare a metodologiei la curriculumul naţional.
