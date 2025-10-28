Coaliţia discută reducerea numărului de parlamentari cu 10%

16:20

Apple a depăşit marţi pentru prima dată pragul de 4 trilioane de dolari în capitalizare bursieră, devenind a treia companie Big Tech care atinge această performanţă, potrivit Reuters. Creşterea este alimentată de cererea solidă pentru cele mai recente modele de iPhone, care a calmat temerile privind progresul lent al companiei în domeniul inteligenţei artificiale.Acţiunile Apple s-au apreciat cu 0,2% în tranzacţiile de dimineaţă la New York, atingând 269,2 dolari - un nou record istoric - şi consemnând o creştere de aproximativ 13% de la lansarea noilor modele iPhone din 9 septembrie. and #8222;iPhone-ul reprezintă peste jumătate din profitul şi veniturile Apple, iar cu cât reuşesc să pună mai multe telefoane în mâinile oamenilor, cu atât îi pot atrage mai mult în ecosistemul lor and #8221;, a declarat pentru Reuters Chris Zaccarelli, director de investiţii la firma de consultanţă financiară Northlight Asset Management.La începutul anului, acţiunile Apple au întâmpinat dificultăţi din cauza competiţiei intense din China şi a incertitudinilor privind modul în care compania va gestiona taxele vamale ridicate impuse de SUA asupra economiilor asiatice, în special China şi India - principalele sale centre de producţie.Lansarea gamei iPhone 17 şi a modelului iPhone Air a readus rapid clienţi din pieţe precum Beijing şi Moscova, în ciuda costurilor crescute generate de tarifele vamale. Potrivit firmei de cercetare Counterpoint, vânzările timpurii ale iPhone 17 au depăşit cu 14% nivelurile înregistrate de predecesorul său în SUA şi China.Analiştii consideră că designul subţire al iPhone Air poate oferi Apple un avantaj competitiv faţă de rivali precum Samsung Electronics.Gigantul american devine a treia companie din lume care atinge valoarea de 4 trilioane de dolari, după Nvidia şi Microsoft. În prezent, Nvidia este cea mai valoroasă companie la nivel global, cu o capitalizare bursieră de peste 4,5 trilioane de dolari.Deşi adoptarea inteligenţei artificiale de către Apple este considerată mai lentă, compania lucrează la integrarea suitei Apple Intelligence, care include ChatGPT, în produsele sale. Totuşi, actualizarea bazată pe AI a asistentului vocal Siri a fost amânată până în 2026.Creşterea spectaculoasă a valorii de piaţă consolidează poziţia Apple drept una dintre cele mai stabile şi influente companii din industria tehnologică, demonstrând rezilienţă în faţa schimbărilor rapide aduse de revoluţia AI.