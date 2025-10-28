Tot mai multe oraşe cu poluare în creştere / 23 de municipii şi zone aglomerate în 2025, faţă de 18 anul trecut / Localităţile trebuie să întocmească planuri integrate de calitate a aerului - LISTA
28 octombrie 2025
Măsurătorile efectuate de specialiştii în mediu arată o creştere a numărului de municipii şi zone aglomerate unde indicatorii de poluare sunt depăşiţi, aşa că unităţile administrativ-teritoriale trebuie să realizeze planuri integrate de calitate a aerului. În 2025, este vorba despre 23 de zone aglomerate, faţă de 18 anul trecut, fiind nou intrate pe listă municipiile Sighetu Marmaţiei, Târgu Jiu, Dej, Miercurea Ciuc şi comuna Bragadiru, judeţul Ilfov.
UPDATE - Premierul israelian ordonă armatei să efectueze imediat atacuri în Gaza. Loviturile au vizat infrastructura Hamas din sudul Fâşiei Gaza / Israelul ar fi decis să preia mai mult teritoriu din Gaza - presă # News.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat marţi că a ordonat armatei să efectueze imediat „atacuri puternice” în Gaza, într-un nou test pentru armistiţiul negociat de SUA, relatează The Associated Press.
Ministrul de Externe israelian, la Bucureşti – A discutat cu omologul român despre necesitatea dezarmării Hamas, ajutorul umanitar şi accesul la asistenţă medicală în Fâşia Gaza / Oana Ţoiu: Trebuie cu toţii să contribuim la o pace durabilă # News.ro
Ministrul român de externe, Oana Ţoiu, a avut, marţi, o întrevedere cu omologul din Israel, Gideon Sa'ar, în care s-a discutat despre necesitatea dezarmării Hamas, ajutorul umanitar şi accesul la asistenţă medicală în Fâşia Gaza. Oana Ţoiu a insistat pentru o pace durabilă.
UPDATE - Premierul israelian ordonă armatei să efectueze imediat atacuri în Gaza / Loviturile au vizat infrastructura Hamas din sudul Fâşiei Gaza # News.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat marţi că a ordonat armatei să efectueze imediat „atacuri puternice” în Gaza, într-un nou test pentru armistiţiul negociat de SUA, relatează The Associated Press.
Bolojan i-a primit la Palatul Victoria pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului şi pe Preafericitul Părinte Daniel: O mare bucurie creştinească să îi revăd, după momentul istoric de duminică # News.ro
Premierul Ilie Bolojan i-a primit, marţi, la Palatul Victoria pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului şi pe Preafericitul Părinte Daniel, el arătând că este o mare bucurie creştinească să îi revadă după momentul istoric de duminică, când au fost cu toţii martori ai ceremoniei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale.
Nicuşor Dan: SRI a văzut reţelele de oameni care atentau la ordinea constituţională. Nu a văzut mecanismul tehnic care a făcut ca intenţia de vot pentru Călin Georgescu să sară de la 3% la 23% / Ce răspunde când este întrebat cine va fi sancţionat # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu pentru Cotidianul, că SRI a cunosctu reţelele de oameni care atentau la ordinea constituţională, însă nu a văzut mecanismul tehnic care a făcut ca intenţia de vot pentru Călin Georgescu să sară de la 3% la 23%. Preşedintele îi răspunde astfel şi consilierului său pe politică internă, Ludovic Orban, care s-a întrebat cum nu a putut SRI să vadă reţelele de oameni care atentau la ordinea constituţională.
Nominalizările la Premiile Gotham - Filmul „One Battle After Another” conduce cu şase nominalizări, Adam Sandler şi Jessie Buckley sunt nominalizaţi la categoriile de interpretare # News.ro
Filmul de acţiune cu buget mare al lui Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another”, conduce nominalizările la premiile Gotham din acest an cu şase menţiuni, inclusiv pentru Cel mai bun film şi pentru interpretările lui Benicio Del Toro, Teyana Taylor şi a actriţei revelaţie Chase Infiniti, scrie Variety.
Noi atacuri ale SUA asupra a patru ambarcaţiuni în Pacific au ucis 14 presupuşi traficanţi de droguri. Mexicul a condus operaţiunea de salvare a unicului supravieţuitor - VIDEO # News.ro
Armata americană a procedat luni, în estul Oceanului Pacific, la noi lovituri împotriva a patru ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, ucigând 14 persoane aflate la bordul lor, în timp ce o persoană a supravieţuit, a anunţat marţi secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, aceasta fiind cea mai recentă operaţiune din campania de combatere a drogurilor declanşată de preşedintele Donald Trump, relatează Reuters.
Nicuşor Dan afirmă ca va numi un şef la SRI până la finalul anului sau la începutul anului viitor, în acord cu partidele coaliţiei şi îşi doreşte la şefia serviciilor secrete nume din afara politicii / Ce spune despre Lazurca şi Zbârcea # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă ca va numi un şef la SRI până la finalul anului sau la începutul anului viitor, în acord cu partidele coaliţiei, pentru a nu genera o tensiune suplimentară a societăţii. El reafirmă că îşi doreşte la şefia serviciilor secrete nume din afara politicii
Valerie Camillo a fost numită, marţi, preşedintă a WTA şi îşi va prelua funcţia pe 17 noiembrie 2025, într-un moment cheie pentru dezvoltarea tenisului feminin profesionist. Ea a fost susţinută pentru această funcţie de preşedintele în exerciţiu Steve Simon.
Noi atacuri ale SUA asupra a patru ambarcaţiuni în Pacific au ucis 14 presupuşi traficanţi de droguri. Mexicul a condus operaţiunea de salvare a unicului supravieţuitor # News.ro
Armata americană a procedat luni, în estul Oceanului Pacific, la noi lovituri împotriva a patru ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, ucigând 14 persoane aflate la bordul lor, în timp ce o persoană a supravieţuit, a anunţat marţi secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, aceasta fiind cea mai recentă operaţiune din campania de combatere a drogurilor declanşată de preşedintele Donald Trump, relatează Reuters.
Nicuşor Dan, după întâlnirea cu Comisarul european pentru economie: L-am asigurat că există toată determinarea de a face aceste reforme / Este un parcurs complicat care are şi costuri sociale şi economice însă sunt convins că vom redresa bugetul # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, după întâlnirea cu Comisarul european pentru economie, că l-a asigurat că există toată determinarea de a face aceste reforme şi, deşi este un parcurs complicat care are şi costuri sociale şi economice, este convins că vor redresa bugetul.
Doi administratori ai unei firme din Brăila, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală de peste 680.000 de lei/ Aceştia ar fi înregistrat în evidenţa financiar–contabilă aproape 600 facturi fiscale false care atestau fictiv achiziţia de carburanţi # News.ro
Doi administratori ai unei firme din Brăila au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată, în valoare de peste 680.000 de lei. Potrivit anchetatorilor, aceştia ar fi înregistrat în evidenţa financiar–contabilă aproape 600 de facturi fiscale false care atestau fictiv achiziţia de carburanţi. Anchetatorii au pus sechestru pe o casă, două apartamente, două terenuri intravilane şi două maşini de lux, care să garanteze acoperirea valorii probabile a prejudiciului, inclusiv a accesoriilor legale şi a cheltuielilor judiciare, în sumă totală de aproximativ 1,8 milioane de lei.
O femeie şi un bărbat care ar fi introdus în ţară 14 kilograme de canabis, reţinuţi / Drogul era adus în ţară din Spania, printr-o firmă de curierat / Cei doi, prinşi în flagrant # News.ro
O femeie şi un bărbat au fost prinşi în Bucureşti, după ce au tranzacţionat 14 kilograme de canabis contra sumei de 21.000 de euro. Drogul era adus în ţară din Spania, printr-o firmă de curierat.
Formaţia Csikszereda a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marţi, cu Sepsi OSK, scor 0-0, în prima etapă din grupa C a Cupei României.
Juriul premiului Goncourt a dezvăluit marţi numele celor patru scriitori care au rămas în cursă pentru a câştiga prestigiosul premiu literar.
Nicuşor Dan: Pot afirma 100% că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcţionată de la Moscova/ Ştim cum s-au influenţat reţelele sociale/ Nu ştim compania care a făcut toată strategia/ Ştim extrem de puţin despre fluxurile de bani # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat într-un interviu pentru Cotidianul, referindu-se la alegerile prezidenţiale anulate, de anul trecut, că poate afirma 100% că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcţionată de la Moscova. În ceea ce priveşte investigaţiile privind campania, preşedintele a spus că autorităţile ştiu cum au fost influenţate reţelele sociale. ”Ce nu ştim, în continuare, este cine este compania care a coordonat, care a făcut toată strategia. Nu ştim. Şi de asemenea ştim extrem de puţin despre fluxurile de bani.”, a subliniat preşedintele, adăugând că ”e posibil ca pe alegerile din România să fi fost - şi cumva există suspiciuni - pentru o reţea de români care să fi fost în spatele lui Călin Georgescu”.
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe şi-a anunţat candidatura la Primăria Capitalei: Vreau să desfiinţez sectoarele şi Ilfovul. Primul lucru pe care îl voi face în calitate de primar va fi să organizez un referendum # News.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe şi-a anunţat, marţi, candidatura la Primăria Capitalei, el afirmând că vrea să desfiinţeze sectoarele şi Ilfovul iar primul lucru pe care îl va face în calitate de primar va fi să organizeze un referendum în acest sens.
Nicoleta Pauliuc (PNL):România are în continuare cea mai ridicată rată a mortalităţii rutiere din Uniunea Europeană / Sunt cifre care nu mai pot fi ignorate # News.ro
Senatoarea Nicoleta Pauliuc, preşedinta Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a transmis, marţi, la cea de-a IV-a ediţie a Forumului Siguranţei Rutiere, că tema ediţiei din acest an – „Agresivitatea, drogurile şi scăderea respectului faţă de lege, printre factorii de risc ce capătă noi dimensiuni în societatea actuală" - abordează una dintre cele mai acute probleme de securitate publică din România. Ea a afirmat că România are în continuare cea mai ridicată rată a mortalităţii rutiere din Uniunea Europeană - 77 de decese la un milion de locuitori, faţă de media europeană de 44.
Alexandru Nazare: Noi semnale de încredere de la Comisia Europeanǎ, în dialogul cu Comisarul Dombrovskis / Bigetul pentru 2026, complet digitalizat / S-a discutat despre măsurile luate pentru corectarea deficitului / Alte subiecte abordate # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, marţi, că a discutat cu echipa Comisarului European pentru Economie şi Productivitate, Valdis Dombrovskis, despre msurile luate pentru reducerea deficitului şi precizează că se aşteaptă ca evaluarea finală din 25 noiembrie să reflecte aceste rezultate, oferind şansa României să iasă din procedura de deficit excesiv fără aplicarea unor condiţionalităţi suplimentare. De asemenea, s-a discutat despre restructurarea echilibrată a PNRR, colectarea TVA şi combaterea evaziunii fiscale.
Bulgaria semnează un contract istoric cu gigantul german Rheinmetall în vederea înfiinţării unei fabrici de muniţie, o investiţie de o jumătate de miliard de euro. Boiko Borisov îşi asumă meritul şi anunţă că l-a înfrânt pe Viktor Orban în competiţia atra # News.ro
Bulgaria şi gigantul german al apărării Rheinmetall au lansat în mod oficial un proiect de construire comună a unei instalaţii de ultimă generaţie de producţie explozivi şi muniţie de calibrul 155 milimetri, scrie site-ul bulgar Novinite.com.
Partidul de guvernământ din Georgia va solicita instanţei să interzică cele trei mari partide de opoziţie, care sunt pro-occidentale. Le acuză că ameninţă „ordinea constituţională” # News.ro
Partidul de guvernământ din Georgia va solicita Curţii Constituţionale să interzică cele trei mari partide de opoziţie, a anunţat marţi preşedintele Parlamentului, ceea ce ar marca o escaladare bruscă a tendinţei către un regim autoritar în această ţară candidată la aderarea la UE, relatează Reuters.
Surpriză în primul meci din grupele Cupei României: Sporting Lieşti, din Liga a 3-a, a remizat cu Oţelul, scor 3-3 # News.ro
Prima etapă din faza grupelor Cupei României a debutat marţi, cu meciul dintre două echipe din Galaţi. Formaţia din liga a treia, Sporting Lieşti, a remizat cu echipa din Superligă, Oţelul, scor 3-3.
Accident cu doi morţi în judeţul Iaşi, pe drumul european E85 Un autoturism BMW s-a ciocnit cu un TIR, după ce şoferul autoturismului a efectuat o depăşire pe linie continuă - FOTO # News.ro
Două persoane au murit într-un accident produs marţi după-amiază, pe drumul european 85, între localităţile ieşene Sârca şi Bălţaţi.
La debutul din Sud de France Arena, la WTT Champions Montpellier, Elizabeta Samara componenta lotului naţional a eliminat-o pe favorita 7, Mima Ito (Japonia, 9 mondial), medaliata cu bronz mondial din proba de simplu.
Oana Gheorghiu, co-fondatoare şi co-preşedintă a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, propusă de Ilie Bolojan pentru funcţia de viceprim-ministru al Guvernului / Premierul a trimis Administraţiei Prezidenţiale propunerea # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis marţi Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare şi co-preşedintă a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă. Postul de vicepremier a fost ocupat iniţial de Dragoş Anastasiu, care a demisionat în luna iulie, în urma unui scandal legat de oferirea de mită unor funcţionari ANAF. Ulterior, postul a fost ocupat, interimat, de premierul Ilie Bolojan.
Kremlinul spune că „se aud constant limbi străine” pe frontul din Ucraina şi avertizează că armata rusă îi va „distruge” pe luptătorii străini # News.ro
Kremlinul a declarat marţi că trupele ruse aud constant limbi străine vorbite de cei care luptă pentru Ucraina pe linia frontului şi a promis că aceşti luptători vor fi „distruşi”, relatează Reuters.
Donald Trump, cucerit de noul premier japonez Sanae Takaichi, care-i promite, la Tokyo, o ”nouă epocă de aur” şi cu care încheie un acord privind pământuri rare # News.ro
Noua şefă a Guvernului japonez Sanae Takaichi s-a întâlnit marţi - şi i-a promis o nouă epocă de aur” - cu preşedintele american Donald Trump, care a dat asigurări că Washingtonul este cel mai solid aliat al Japoniei, relatează AFP.
Guvernul SUA a furnizat o asigurare scrisă că activitatea din Germania a companiei ruse Rosneft va fi scutită de noile sancţiuni energetice, deoarece activele sale nu mai sunt sub controlul Rusiei, a declarat marţi pentru Reuters ministrul german al economiei, Katherina Reiche.
Propunerea PSD de formare a unui grup de lucru pentru pensiile magistraţilor nu a fost acceptată în coaliţie. Premierul vrea să iniţieze discuţii, de la Guvern, în vederea asumării unui nou proiect - surse # News.ro
Propunerea PSD de formare a unui grup de lucru pentru pensiile magistraţilor nu a fost acceptată în coaliţie, au precizat surse politice pentru News.ro. Premierul Ilie Bolojan vrea să iniţieze discuţii, de la Guvern în vederea asumării unui nou proiect, ceea ce ar duce la depăşirea termenului de 28 noiembrie, dat de Comisia Europeană pentru adoptarea legii. Această întârziere riscă să ducă la pierderea de fonduri europene, potrivit social-democraţilor.
Togolezul Samuel Asamoah, fost jucător la FCU Craiova 1948, poate spera la o revenire pe teren, după ce s-a accidentat grav la gât # News.ro
Samuel Asamoah, jucătorul togolez al echipei chineze Guangxi Pingguo, poate spera să revină pe teren după ce şi-a fracturat gâtul într-un meci, lovindu-se de un panou publicitar, o accidentare care iniţial a stârnit temeri de paraplegie, au anunţat, marţi, clubul său şi un apropiat.
Guvernul SUA a furnizat o asigurare scrisă că activitatea din Germania a companiei ruse Rosneft va fi scutită de noile sancţiuni energetice, deoarece activele sale nu mai sunt sub controlul Rusiei, a declarat marţi pentru Reuters ministrul german al economiei, Katherina Reiche.
Oana Gheorghiu, propusă de Ilie Bolojan pentru funcţia de viceprim-ministru al Guvernului / Premierul a trimis Administraţiei Prezidenţiale propunerea # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis marţi Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare şi co-preşedintă a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă. Postul de vicepremier a fost ocupat iniţial de Dragoş Anastasiu, care a demisionat în luna iulie, în urma unui scandal legat de oferirea de mită unor funcţionari ANAF. Ulterior, postul a fost ocupat, interimat, de premierul Ilie Bolojan.
Grindeanu: PNL este cel care dă prim-ministrul, până undeva în primăvara anului 2027. Noi suntem parteneri serioşi, ne ţinem de acel protocol / Coaliţia de guvernare nu e condiţionată nici de Bolojan, nici de Grindeanu, nici de Fritz, nici de Hunor # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Grindeanu, a declarat marţi, despre afirmaţia preşedintelui Nicuşor Dan că l-ar nominaliza premier, la rotativa guvernamentală, că social-democraţii au un protocol cu PNL şi cu ceilalţi parteneri de coaliţie, în care lucrurile se spun foarte clar, şi anume că PNL este cel care dă prim-ministrul, până undeva în primăvara anului 2027. El a mai arătat că actuala coaliţie de guvernare nu e condiţionată nici de Bolojan, nici de Grindeanu, nici de Fritz, nici de Hunor.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie respinge afirmaţiile vehiculate în spaţiul public potrivit cărora ar fi validat în vreun fel proiectul de lege privind pensiile magistraţilor # News.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Jusţiţie respinge afirmaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora ar fi exprimat un acord sau ar fi validat în vreun fel proiectul de lege privind pensiile magistraţilor. ÎCCJ reaminteşte că nu are atribuţii de avizare a proiectelor legislative, iar o consultare informală nu poate fi interpretată ca un acord instituţional, şi nici ca o validare a conţinutului unui proiect de lege.
Un documentar despre cariera lui Paul McCartney după despărţirea formaţiei The Beatles va fi lansat în februarie 2026 # News.ro
Un documentar despre cariera solo a lui Paul McCartney după despărţirea de formaţia The Beatles va fi disponibil din 25 februarie 2026 pe platforma de streaming Amazon Prime, după o lansare limitată în cinematografe, potrivit unui comunicat publicat luni.
Buzău - Anchetă pentru ucidere din culpă după moartea doctoriţei Ştefania Szabo, director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă / Mai multe cadre medicale vor fi audiate ca martori # News.ro
Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a deschis o anchetă penală pentru ucidere din culpă, după decesul doctoriţei Lavinia Ştefania Szabo, director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Medicul a fost găsit fără viaţă în noaptea de 27 spre 28 octombrie 2025, în timp ce se afla de gardă, în camera de gardă a unităţii medicale.
Tenis de masă: Bernadette Szocs a eliminat-o pe principala favorită şi s-a calificat în optimi la WTT Champions Montpellier 2025 # News.ro
Bernadette Szocs a deschis spectaculos WTT Champions Montpellier 2025! În chiar primul meci al competiţiei, sportiva română a eliminat-o pe principala favorită şi a avansat printre primele 16 jucătoare ale tabloului principal.
Presupusul asasin al fostului premier japonez Shinzo Abe, Tetsuya Yamagami, pledează vinovat în prima zi a procesului. El riscă mulţi ani de închisoare. Verdictul, în ianuarie # News.ro
Bărbatul judecat cu privire la uciderea prin împuşcarea a fostului premier japonez Shinzo Abe, Tetsuya Yamagami, a pledat vinovat marţi, în deschiderea procesului în care este judecat cu privire la asasinat, la trei de la fapte, în plină stradă, care au provocat un şoc în întreaga lume, relatează AFP.
„Acte din ce în ce mai violente”: 57 de conservatori internaţionali o susţin pe preşedinta Muzeului Luvru după jaf # News.ro
Jaful de la Luvru subminează „misiunea fundamentală” a muzeelor, care au rolul de a împărtăşi „moştenirea comună a umanităţii noastre” fără a se transforma în „seifuri”, consideră 57 de directori ai marilor instituţii muzeale internaţionale într-un articol publicat luni, în Le Monde.
Preşedintele Nicuşor Dan a acordat gradul de general de brigadă – cu o stea, în retragere, colonelului în retragere, veteran de război, Rus Iosif, din Ministerul Apărării Naţionale # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat marţi, decretul privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea, în retragere, domnului colonel în retragere, veteran de război, Rus Iosif, din Ministerul Apărării Naţionale, la împlinirea vârstei de 110 ani.
PSD Iaşi, despre cazul edilului reţinut după ce ar fi lovit doi copii: Nu există justificare, dacă faptele se confirmă, vinovatul să răspundă. Preşedintele PNL Iaşi e vocal când vorbeşte despre alţii, dar când vine vorba de curtea proprie devine tăcut # News.ro
PSD Iaşi afirmă, în cazul edilului din comuna Grozeşti, reţinut pentru că ar fi lovit doi copii, că nu există justificare pentru agresiunea fizică, iar dacă faptele sunt confirmate, vinovatul trebuie să răspundă. Pe de altă parte, social-democraţii ieşeni îl acuză pe preşedintele PNL Iaşi că este „vocal” când vorbeşte despre alţii, dar „când vine vorba de curtea proprie devine tăcut”.
Recomandările ANCOM privind ofertele online de Black Friday pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune # News.ro
ANCOM reaminteşte utilizatorilor, înainte de lansarea ofertelor promoţionale de Black Friday, că au dreptul să fie informaţi de către furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune cu privire la condiţiile de încheiere a contractelor online, cu sau fără vânzarea de echipamente.
Muzeul digital al migraţiei a fost lansat la sfârşitul săptămânii trecute la Bruxelles şi a reunit voci importante din cercetare şi diaspora. În cadrul acestui eveniment, au fost prezentate, de asemenea, rezultatele preliminare ale cercetării asupra obiectelor biografice ale românilor din Belgia. Lumea diasporei româneşti are un nou spaţiu de memorie: Muzeul digital al migraţiei (muzeulmigratiei.ro) - dedicat păstrării memoriei afective în contextul migraţiei.
Marele Premiu şi Trofeul Uniunii Cineaştilor a fost acordat filmului „Anul Nou care n-a fost” de Bogdan Mureşanu # News.ro
Filmul „Anul Nou care n-a fost”, în regia lui Bogdan Mureşanu, producător Kinotopia, a fost recompensat cu Marele Premiu şi Trofesul Uniunii Cineaştilor la gala care a avut loc luni, la Opera Naţională Bucureşti.
USR: Şefii ANRE, ASF şi ANCOM au prezentat Parlamentului mai mult intenţii, nu cifre concrete şi fapte # News.ro
USR afirmă că şefii ANRE, ASF şi ANCOM nu au oferit răspunsuri convingătoare referitor la primele de zeci de milioane de lei acordate fără criterii clare, nici în ceea ce priveşte modul de selecţie a angajaţilor care vor părăsi instituţiile. În plus, ASF şi ANRE nu au prezentat Parlamentului noile organigrame şi nici comparaţie cu organigramele actuale pentru a se vedea clar dacă sunt respectate prevederile din Legea 145/2025 privind reducerea cu 10% a posturilor de specialitate şi cu 30% a posturilor din structurile de suport.
Colegiul Medicilor, după decesul medicului Stefania Szabo: Un om care a ales să fie acolo pentru alţii. Până la capăt… În tăcere, fără să se plângă, fără să renunţe/ Trebuie să vorbim serios despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră # News.ro
Colegiul Medicilor din România (CMR) a transmis, marţi după-amiază, un mesaj emoţionant după anunţul privind moartea medicului Ştefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean Buzău, în cursul dimineţii, menţionând că aceasta a fost „nu doar un profesionist din sănătate”, ci şi „un om care a ales să fie acolo pentru alţii”, „până la capăt, în tăcere, fără să se plângă, fără să renunţe”. „Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, către colegii care simt un gol în echipă, dar şi către toţi cei care îşi dau viaţa — la propriu — pentru vieţile altora. Trebuie să vorbim serios despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră”, se arată în mesajul transmis de CMR.
Marele Premiu şi Trofeul Uniunii Cineaştilor a fost acrodat filmului „Anul Nou care n-a fost” de Bogdan Mureşanu # News.ro
Filmul „Anul Nou care n-a fost”, în regia lui Bogdan Mureşanu, producător Kinotopia, a fost recompensat cu Marele Premiu şi Trofesul Uniunii Cineaştilor la gala care a avut loc luni, la Opera Naţională Bucureşti.
Donald Trump se întâlneşte, la Tokyo, cu familii ale unor japonezi răpiţi de Coreea de Nord # News.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a întâlnit marţi, la Tokyo, cu familii ale unor cetăţeni japonezi răpiţi de Coreea de Nord în timpul Războiului Rece, un dosar care afectează relaţiile Japoniei cu Phenianul de zeci de ani, relatează AFP.
