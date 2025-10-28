Tot mai multe oraşe cu poluare în creştere / 23 de municipii şi zone aglomerate în 2025, faţă de 18 anul trecut / Localităţile trebuie să întocmească planuri integrate de calitate a aerului - LISTA

14:40

Colegiul Medicilor din România (CMR) a transmis, marţi după-amiază, un mesaj emoţionant după anunţul privind moartea medicului Ştefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean Buzău, în cursul dimineţii, menţionând că aceasta a fost „nu doar un profesionist din sănătate”, ci şi „un om care a ales să fie acolo pentru alţii”, „până la capăt, în tăcere, fără să se plângă, fără să renunţe”. „Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, către colegii care simt un gol în echipă, dar şi către toţi cei care îşi dau viaţa — la propriu — pentru vieţile altora. Trebuie să vorbim serios despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră”, se arată în mesajul transmis de CMR.