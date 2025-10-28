Primăria Timișoara cumpără pe bucăți fosta Maternitate Odobescu. Vot cu „probleme tehnice”

09:30

Un hoț de buzunare a fost prins luni după-masă de polițiștii locali din Timișoara, în timp ce se afla în tramvaiul 2, fără bilet, având asupra sa un briceag. El și femeia care îl însoțea au fost coborâți din mijlocul de transport și amendați, iar cazul a fost preluat de polițiștii Secției 3 pentru continuarea cercetărilor.