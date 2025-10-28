PS Varlaam Ploieșteanul a prezentat trei noi volume dedicate Centenarului Patriarhiei Române
Basilica.ro, 28 octombrie 2025 18:50
PS Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a prezentat trei noi volume dedicate Centenarului Patriarhiei Române, în cadrul ședinței solemne a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desfășurată marți în Aula „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei. Pelerin în România Primul volum prezentat a fost „Pelerin în România. Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă…
Patriarhul Ecumenic a primit premiul Special „Constantin Brâncoveanu” al Fundației Alexandrion # Basilica.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a primit duminică Premiul special „Constantin Brâncoveanu” al Fundației Alexandrion pentru contribuția Sa remarcabilă la promovarea păcii și a dialogului între popoare, se arată într-un comunicat de presă al instiuției. Înmânarea premiului a avut loc în cadrul unei ceremonii organizate în București cu ocazia vizitei Sanctității Sale în România. La eveniment…
Ședință solemnă a Sf. Sinod: Patriarhul Ecumenic îndeamnă Biserica Ortodoxă Română să lucreze la unitatea lumii ortodoxe # Basilica.ro
„Întotdeauna au fost legături strânse, fraterne și foarte bune, între cele două Biserici” – a Constantinopolului și a României, a subliniat Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, marți, când a participat la Ședința Solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. „Îndemnul Nostru către Sfânta Biserică Ortodoxă Română este ca întotdeauna să contribuie și să…
Slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, oficiată duminică de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a fost relatată pe larg în presa internațională, care a subliniat semnificația religioasă, culturală și națională a momentului. Potențial turistic major Agenția Associated Press (AP) a relatat că la slujba…
Episcopia Daciei Felix organizează o serie de evenimente cu ocazia sărbătorii Sfântului Ierarh Nectarie. Programul evenimentelor va debuta cu slujba Privegherii, care va avea loc în data de 8 noiembrie, începând cu ora 18:00. De sărbătoarea Sfântului Nectarie, Sfânta Liturghie va fi oficiată la Catedrala Episcopală din Vârșeț, de Episcopul Ieronim al Daciei Felix și…
O expoziție de fotografii dedicate Reginei Maria va fi deschisă la Brașov, pentru a marca 150 de ani de la nașterea suveranei # Basilica.ro
Brașovenii și turiștii care ajung miercuri în Piața Sfatului vor putea vizita o expoziție în aer liber dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, informează Agepres. Evenimentul este organizat de Muzeul Județean de Istorie Brașov și aduce în prim-plan imaginea suveranei care a știut, mai bine decât oricine, să transforme eleganța…
Peste 100.000 de persoane au participat la pelerinajul dedicat Sfântului Dimitrie cel Nou # Basilica.ro
Peste 100.000 au participat la pelerinajul dedicat Sfântului Dimitrie cel Nou, în acest an, a declarat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, părintele Adrian Agachi. „La pelerinajul desfășurat cu ocazia sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou s-au închinat la Sfintele Moaște aproximativ 110.000 de pelerini în total”, a informat consilierul patriarhal. Persoanele prezente la pelerinaj au…
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române s-a reunit în ședință solemnă la Palatul Patriarhiei, marți, 28 octombrie 2025, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I. Evenimentul a fost prilejuit de aniversarea a 140 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române și 100 de ani de la ridicarea ei la rangul de Patriarhie. Foto credit: Basilica.ro / Mircea…
Echipa Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși a avut la Chișinău, o întâlnire de lucru și un schimb de experiență cu angajații Asociației „Diaconia”. Reprezentanții Diaconiei au prezentat unele dintre proiectele deosebite desfășurate de asociația filantropică a Mitropoliei Basarabiei. A fost amintită „Banca de Alimente Diaconia” – un proiect de solidaritate prin care se colectează și distribuie…
FOTO: Sfinții Iachint de Vicina și Teofana Basarab au fost cinstiți la Catedrala Patriarhală (2025) # Basilica.ro
De sărbătoarea Sfinților Iachint de Vicina și Teofana Basarab, la Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor alcătuit din părinți protopopi ai Arhiepiscopiei Bucureștilor. Vezi mai multe fotografii pe pagina noastră de Facebook, Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Zeci de mii de închinători au trecut prin altarul Catedralei Naționale: Sunt așezate spre cinstire moaștele Sf. Ap. Andrei # Basilica.ro
Până în prezent, peste 40.000 de persoane s-au închinat în altarul Catedralei Naționale, a anunțat marți Părintele Consilier Patriarhal Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române. Conform unei tradiții specifice Bisericii Ortodoxe Române, după sfințirea unui lăcaș de rugăciune, toți credincioșii – bărbați și femei – au dezlegare să treacă și să se închine…
Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Ulm, Germania, a sărbătorit, în weekendul 24-26 octombrie, trei decenii de la înființare, informează Mitropolia Germaniei. Aniversarea a debutat, vineri, cu o întâlnire desfășurată în biserica parohială la care au participat reprezentanți din partea primăriei locale, ai statului român, din partea celorlalte culte, precum și a personalităților marcante…
Trinitas TV, televiziunea Patriarhiei Române, a încheiat cea de-a doua etapă a proiectului „Medici români în Europa”, o inițiativă susținută de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), informează un comunicat. Derulat între iunie și octombrie 2025, proiectul a fost realizat în parteneriat cu Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale, Episcopia Ortodoxă Română a…
Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, jud. Brașov, a găzduit duminică un simpozion duhovnicesc dedicat Cuviosului Părinte Teofil Părăian, viețuitor al așezământului monahal timp de 56 de ani. Evenimentul a fost organizat de Părintele Sabin Vodă de la Parohia Alba Iulia Orizont, a debutat cu Acatistul Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, și…
Ioan-Aurel Pop, Academia Română: A doua Biserică ortodoxă autocefală ca mărime din lume merita demult o catedrală pe măsură # Basilica.ro
Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, spune că Biserica Ortodoxă Română este a doua ca mărime din lume și merita demult o catedrală pe măsura sa. Într-un interviu acordat agenției Agerpres, președintele Academiei Române a subliniat că românii au datoria să-și păstreze demnitatea, într-o lumea aflată într-o perpetuă competiție. „A doua biserică ortodoxă autocefală ca mărime…
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Actul Sinodal de aniversare a 140 de ani de Autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române și a Centenarului Patriarhiei Române Actul Sinodal de aniversare a 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei…
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, își aniversează marți ziua de naștere, împlinind frumoasa vârstă de 65 de ani – o viață rodnică, pusă în slujba Bisericii. Ierarhul s-a născut în 28 octombrie 1960 la Știubieni, jud. Botoșani, din părinți evlavioși, la botez primind numele Vasile. Preasfinția Sa este absolvent al Seminarului Teologic de…
Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Cuv. Teofana Basarab; Sf. Mc. Terentie, soţia sa, Neonila, şi cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, episcopul Cezareei Capadociei # Basilica.ro
Calendar Ortodox 28 octombrie Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Țării Românești Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti, s-a născut la sfârşitul veacului al XIII-lea. A urmat înaltele şcoli ale vremii, desăvârşindu-şi cunoaşterea teologică la Constantinopol, unde a apărat învăţătura ortodoxă a isihasmului alături de Sfântul Grigorie Palama. Pentru vrednicia sa a fost ales mitropolit al Vicinei,…
Catedrala Patriarhală: IPS Casian a oficiat Privegherea în cinstea Sfântului Iachint și a Sfintei Teofana Basarab # Basilica.ro
Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a oficiat Privegherea luni seară, la Catedrala Patriarhală, în cinstea Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești și a Sfintei Cuvioase Teofana Basarab. În predica rostită la finalul Vecerniei cu Litie, Arhiepiscopul Dunării de Jos a evidențiat că Biserica îi cheamă pe credincioși la despătimirea de grijile lumești. „Sfânta Biserică,…
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhia Română, decorați de Președintele României # Basilica.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhia Română au fost decorați luni de Președintele României, Nicușor Dan, în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate la Palatul Cotroceni. Sanctitatea Sa Bartolomeu I a fost decorat cu Ordinul „Steaua României” în Grad de Colan, „în semn de înaltă apreciere pentru activitatea neobosită în slujba unităţii Bisericii, dialogului interconfesional şi…
Patriarhia Română a primit Ordinul Meritul Cultural în Grad de Mare Ofițer: Reprezintă un important semn de prețuire # Basilica.ro
Patriarhia Română a primit luni Ordinul Meritul Cultural în Grad de Mare Ofițer conferit de Președintele României în cadrul unei ceremonii solemne la Palatul Cotroceni. Ordinul i-a fost înmânat Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a apreciat că oferirea acestuia „reprezintă un important semn de prețuire pentru întreaga activitate desfășurată de Biserica Ortodoxă Română, în promovarea…
Președinții Greciei și Ciprului au participat la sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie în Tesalonic # Basilica.ro
Tesalonicul și-a cinstit duminică ocrotitorul, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, în prezența a mii de credincioși și a președinților Greciei și Ciprului. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Pantelimon, Mitropolit al Veriei, Naousei și Kampaniei, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Filoteu, Mitropolitul Tesalonicului, și de alți 17 ierarhi în biserica închinată…
Mii de credincioși din toată țara au venit, și în acest an, la racla Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Luni, în ziua praznicului său, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Puteți vedea albumul foto integral aici. Foto credit: Basilica.ro /…
Centrul de presă Basilica aniversează 18 ani de la înființare luni, de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Înființat în data de 27 octombrie 2007, Centrul de presă Basilica a fost unul dintre primele proiecte majore ale Patriarhului Daniel. Centrul de presă al Patriarhiei Române include: Radio Trinitas, Trinitas TV, publicațiile Lumina, Agenția de…
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a transmis vineri un puternic mesaj împotriva violenței în cadrul unei conferințe în Cluj-Napoca. Mitropolitul a subliniat că „dacă am fi creștini adevărați, violența nu ar mai avea loc”. Înaltpreasfinția Sa a subliniat, de asemenea, că violența reprezintă un păcat care trebuie înlăturat din comportamentul și atitudinile…
„Sfințirea picturii și, totodată, deschiderea Catedralei Naționale întru slujirea liturgică și participarea credincioșilor este o dovadă a biruinței unor valori naționale, dar și un prilej de aducere aminte a legăturii de 160 de ani dintre Casa Regală și Biserica Ortodoxă”, a transmis Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta. În mesajul transmis în preajma Sfințirii picturii în…
Patriarhul ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel, împreună cu membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, au slujit luni, 27 octombrie 2025, la hramul Catedralei Patriarhale de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Patriarhul Ecumenic: Autocefalia și rangul patriarhal nu sunt simple fapte istorice, ci însăși viața Bisericii din România # Basilica.ro
„Autocefalia și rangul patriarhal nu sunt simple fapte istorice, ele sunt însăși viața Bisericii din România”, a spus Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, luni, după ce a slujit, împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Altarul Exterior al Catedralei Patriarhale. Din sobor au făcut parte ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, ierarhi din Patriarhia Ecumenică, părinți…
Actul Sinodal de aniversare a 140 de ani de Autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române și a Centenarului Patriarhiei Române # Basilica.ro
Actul Sinodal de aniversare a 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și a Centenarului Patriarhiei Române a fost prezentat luni la finalul Sfintei Liturghii oficiată la Altarul exterior al Catedralei Patriarhale. Tomosul a fost semnat de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și…
Oradea a fost desemnată Capitala Tineretului din România 2027, în cadrul Summitului Tinerilor X – „Încotro?”, eveniment ce a avut loc în perioada 22-26 octombrie la Vaslui, actuala Capitală a Tineretului din România 2025, potrivit Agerpres. Proiectul câștigător – intitulat „Oradea O’Clock” – are ca temă centrală ideea unui oraș care funcționează asemenea unui ceas,…
Hartă interactivă: Vezi în timp real unde se termină rândul pelerinilor care trec prin altarul Catedralei Naționale # Basilica.ro
Arhiepiscopia Bucureștilor a realizat o hartă interactivă actualizată în timp real care arată unde se termină rândul credincioșilor veniți să treacă prin altarul sfântului lăcaș. Datele sunt actualizate permanent cu ajutorul voluntarilor „Tineri în acțiune” ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, care sunt permanent alături de pelerini. După sfințirea picturii, oficiată duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul…
Mitropolitul Irineu a condus procesiunea organizată cu prilejul hramului Catedralei din Craiova # Basilica.ro
Mitropolitul Irineu al Olteniei a condus procesiunea organizată sâmbătă seară, cu prilejul hramului Catedralei Mitropolitane din Craiova, pusă sub ocrotirea Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir. „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Ocrotitorul Catedralei Mitropolitane și al Municipiului Craiova, este permanent rugător înaintea Tronului ceresc. El este protectorul nostru în toate necazurile vieții…
România celebrează în 27 octombrie Ziua Sustenabilității, pentru a promova educația, responsabilitatea socială și principiile dezvoltării durabile la nivel național. Ziua Sustenabilității în România a fost instituită prin Legea nr. 157/2023, la inițiativa Ambasadei Sustenabilității în România, în colaborare cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă (DDD). Propunerea legislativă a fost adoptată de Camera Deputaților în data…
Sfântul Mucenic Nestor, serbat în data de 27 octombrie, este ocrotitorul spiritual al Preasfințitului Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei. Sfântul Nestor a fost cel care s-a luptat cu ucigașul a numeroși creștini, vandalul Lie, pe care l-a ucis, având binecuvântarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. Pentru că Lie era unul dintre luptătorii preferați ai împăratului…
LIVE: Liturghia oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel la hramul Catedralei Patriarhale # Basilica.ro
Trinitas TV transmite live Sfânta Liturghie luni, când, la Altarul Exterior de la Catedrala Patriarhală Istorică, slujesc Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. Catedrala Patriarhală Istorică și orașul București își cinstesc ocrotitorul, pe Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, care este și ocrotitorul Bucureștilor. Răspunsurile vor fi date de Grupul Psaltic…
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Actul de sfințire a picturii Catedralei Naționale Actul de sfințire a picturii Catedralei Naționale citit după oficierea slujbei din 26 octombrie 2024 de către Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, semnat de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Patriarhul Daniel și de toți ceilalți ierarhi slujitori. Citește mai mult. Patriarhul…
†) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală); Sf. Mc. Nestor; Sf. Mc. Lup din Tesalonic # Basilica.ro
Calendar Ortodox 27 octombrie Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou Sfântul Cuvios Părinte Dimitrie cel Nou a trăit pe vremea binecredincioșilor împărați româno-bulgari (secolele XII-XIV), într-un sat mic numit Basarabov sau Basarabi, așezat pe apa Lomului. S-a născut din părinți săraci, dar buni creștini dreptmăritori. Încă din copilărie, Sfântul nu s-a deprins la învățături înalte, nici…
Bucurie pentru românii din Liege: Lucrările de schimbare a acoperișului bisericii parohiale sunt aproape finalizate # Basilica.ro
Comunitatea românească din Liege se bucură, în această perioadă de realizarea unui deziderat important: finalizarea schimbării acoperișului bisericii parohiale din localitate. Biserica, având hramurile „Pogorârea Sfântului Duh” si „Sfântul Dimitrie cel Nou”, a reușit să ducă la bun sfârșit acest proiect cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, care a alocat suma de 200.000 RON…
Recunoaștem sfințenia bisericii de zid, dar să nu uităm că toți suntem o casă a lui Dumnezeu, spune PS Teofil de Iberia # Basilica.ro
„Iubiții mei, ceea ce vreau eu să vă pun la suflet în această seară este întâi de toate faptul că noi toți suntem o casă a lui Dumnezeu, fiecare în parte”, a spus Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, duminică, la sfârșitul slujbei de Priveghere pentru sărbătoarea Sf. Cuv.…
Iconografia Catedralei Naționale: Lucrarea Duhului Sfânt în opera iconarului se recunoaște la final # Basilica.ro
„Oricât te-ai strădui, oricât de mult ai calcula și oricât de mult ți-ai dori să iasă bine, există totuși această lucrare a Duhului Sfânt în opera iconarului, care se vede abia la sfârșit, în momentul în care lucrările se împlinesc”, a declarat pentru Trinitas TV Daniel Codrescu, cel care coordonează pictura în mozaic a Catedralei…
Preasfințitul Teofil de Iberia, arhiereu-vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, a oficiat duminică, 26 octombrie 2024, slujba Privegherii în cinstea sfântului ocrotitor al Bucureștilor, Sfântul Dimitrie cel Nou, la Catedrala Patriarhală. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Galerie foto: Chipuri și momente de la sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Mântuirii Neamului # Basilica.ro
Vă prezentăm o selecție de imagini de la cel mai important eveniment al Anului Centenar al Patriarhiei Române: sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Mântuirii Neamului. Slujba a fost oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și de Patriarhul Daniel, alături de ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Puteți vedea albumul foto integral aici. Foto credit:…
Patriarhul ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel, împreună cu membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, au sfințit duminică, 26 octombrie 2025, pictura în mozaic a Catedralei Naționale din București. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Provocări tehnologice în construcția Catedralei Naționale: Adesea, rezolvările au fost semne ale prezenței divine # Basilica.ro
Părintele Nicolae Crîngașu, consilier patriarhal coordonator la Sectorul monumente și construcții bisericești, a vorbit la sâmbătă, Trinitas TV, despre câteva dintre cele mai mari provocări tehnice în construirea Catedralei Naționale. „Cea mai mare parte din rezolvări le-am resimțit, vă rog să mă credeți, ca pe un semn al prezenței divine, care ne-a rezolvat problemele mari…
Actul de sfințire a picturii Catedralei Naționale citit după oficierea slujbei din 26 octombrie 2024 de către Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, semnat de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Patriarhul Daniel și de toți ceilalți ierarhi slujitori: Act de sfințire A Picturii Catedralei Naționale Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, în…
Patriarhul Daniel: Cuvânt de mulțumire la slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale # Basilica.ro
Cu ocazia Sfințirii picturii Catedralei Naționale, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a mulțumit autorităților statului român și credincioșilor care au sprijinit material și spiritual această lucrare a Bisericii. Patriarhul României a mulțumit Sanctității Sale, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, pentru prezența la sfințirea picturii Catedralei Naționale, afirmând că este „este o mărturie…
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I: Ne bucurăm pentru cele două aniversări istorice din Biserica Ortodoxă a României # Basilica.ro
„Ne bucurăm și pentru recenta canonizare de către Patriarhia Ecumenică a patru Cuvioși aghioriți de neam român, precum și pentru cele două aniversări istorice din Biserica Ortodoxă a României”, a spus Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I despre faptul că Biserica Ortodoxă Română celebrează, în 2025, 140 de ani de autocefalie și 100 de ani de ridicare…
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române au sfințit pictura Catedralei Naționale # Basilica.ro
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, au sfințit duminică pictura în mozaic a Catedralei Naționale. Momentul a reprezentant una din manifestările prin care Biserica Ortodoxă Română a marcat Centenarul Patriarhiei Române și împlinirea a 140 de ani de la dobândirea autocefaliei. Soborul slujitor a fost format din…
Președinții României, ai Republicii Moldova și Custodele Coroanei Române, prezenți la Sfințirea Catedralei Naționale # Basilica.ro
Președintele României, Nicușor Dan, este prezent la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale. De asemenea, foștii președinți ai României, Emil Constantinescu și Traian Băsescu, sunt prezenți la momentul istoric al sfințirii. O altă prezență semnificativă este cea a Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române. În primul rând, alături de acești demnitari, este și președintele…
