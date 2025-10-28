PS Varlaam Ploieșteanul a prezentat trei noi volume dedicate Centenarului Patriarhiei Române

20:50

„Iubiții mei, ceea ce vreau eu să vă pun la suflet în această seară este întâi de toate faptul că noi toți suntem o casă a lui Dumnezeu, fiecare în parte”, a spus Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, duminică, la sfârșitul slujbei de Priveghere pentru sărbătoarea Sf. Cuv.…