ANUNȚ Hidroelectrica către clienți: finalizarea modernizării sistemelor informatice înainte de termen
Profit.ro, 28 octombrie 2025 18:50
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, cel mai mare emitent de la Bursa de Valori București (BVB), furnizorul de electricitate pentru clienți finali cu cea mai avantajoasă ofertă pentru populație, pentru care este asaltată literalmente cu cereri de contracte după re-liberalizarea pieței de energie, anunță finalizarea modernizării sistemelor informatice înainte de termen.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
19:10
ULTIMA ORĂ Tăierea numărului de parlamentari, dar sub cifra votată de români la referendum - proiect # Profit.ro
Un proiect care prevede scăderea cu 10% a numărului de parlamentari a fost discutat de coaliție.
Acum 15 minute
19:00
Carrefour, ieșire din România. De ce vrea să plece și cum pot fi luate magazinele de un investitor român. Multinaționalele se retrag în țările de origine # Profit.ro
Pregătirile lansate de retailerul francez Carrefour de a se retrage din România sunt explicate de către experți ca înscriindu-se în tendințele înregistrate la nivel internațional de reconfigurare a piețelor.
Acum 30 minute
18:50
Polonia semnează cu Palantir și Anduril pentru capabilități tehnologice, pe fondul unor cheltuieli militare record # Profit.ro
Polonia a semnat două acorduri cu companiile americane de tehnologie Palantir Technologies și Anduril Industries, în contextul în care țara își modernizează armata și își crește cheltuielile militare la niveluri record.
18:50
ANUNȚ Hidroelectrica către clienți: finalizarea modernizării sistemelor informatice înainte de termen # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, cel mai mare emitent de la Bursa de Valori București (BVB), furnizorul de electricitate pentru clienți finali cu cea mai avantajoasă ofertă pentru populație, pentru care este asaltată literalmente cu cereri de contracte după re-liberalizarea pieței de energie, anunță finalizarea modernizării sistemelor informatice înainte de termen.
Acum o oră
18:20
Recesiunea globală a statului de drept s-a accelerat, potrivit noului indice WJP al statului de drept 2025.
18:20
India nu a plasat noi comenzi pentru achiziții de petrol rusesc, după sancțiunile impuse asupra Lukoil și Rosneft # Profit.ro
Unele rafinării apelează la piețele spot, pe măsură ce țara se orientează spre țițeiul din Orientul Mijlociu.
Acum 2 ore
18:00
Aston Martin lansează un ansamblu rezidențial în Daytona Beach.
17:50
Samsung dezvăluie imaginea primului smartphone trifold.
17:40
Banca Transilvania vine cu noi dividende pentru acționari.
17:40
Grupul bancar olandez ING și-a planificat să elimine până la 950 de locuri de muncă în Țările de Jos, până la sfârșitul anului viitor.
17:30
Apple a ajuns la o capitalizare de piață de peste 4.000 de miliarde de dolari. A treia mare companie de tehnologie care atinge acest prag # Profit.ro
Gigantul american Apple a ajuns la o capitalizare de piață de peste 4.000 de miliarde de dolari.
17:30
Microsoft și OpenAI încheie un nou acord, care evaluează OpenAI la 500 de miliarde de dolari # Profit.ro
Microsoft și OpenAI au ajuns la un acord care permite dezvoltatorului ChatGPT să se restructureze într-o corporație de interes public, evaluând OpenAI la 500 de miliarde de dolari și oferindu-i mai multă libertate în operațiunile sale comerciale.
Acum 4 ore
17:00
Între 26 și 29 octombrie, compania aeriană inaugurează 11 rute din București Otopeni, cinci din Cluj-Napoca, câte trei din Craiova și Iași, două din Brașov și una din Sibiu.
17:00
Black Friday 2025 - Vin ofertele. Atenție cum trebuie făcut cu telefoanele, internetul, TV - ANCOM # Profit.ro
Înainte de lansarea ofertelor promoționale de Black Friday, ANCOM reamintește utilizatorilor că au dreptul să fie informați de către furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune cu privire la condițiile de încheiere a contractelor online, cu sau fără vânzarea de echipamente.
16:50
Bulgaria și Rheinmetall au semnat un acord în valoare de peste 1 miliard de euro (1,2 miliarde de dolari) pentru construirea unei fabrici care va produce praf de pușcă și obuze de artilerie de 155 mm, informează Reuters.
16:30
Co-fondatoarea Fundației „Dăruiește Viață” Oana Gheorghiu a fost propusă de premierul Ilie Bolojan în funcția de vicepremier
16:30
ULTIMA ORĂ Romgaz a împrumutat 500 milioane euro în condiții mai bune decât Guvernul. Cererea din partea investitorilor a fost mai bună, iar dobânda mai redusă # Profit.ro
Compania de stat Romgaz, la care statul deține 70% din acțiuni, a împrumutat 500 de milioane de euro de pe piața externă, cu o maturitate de 6 ani. Cererea din partea investitorilor a fost de aproape nouă ori mai mare, în timp ce la recenta emisiune de obligațiuni a Guvernului, cererea a depășit suma împrumutată de circa patru ori. Dobânda la care Romgaz a luat bani este, de asemenea, mai bună decât cea a statului, conform analizei Profit.ro.
16:30
PayPal a semnat un acord cu OpenAI pentru integrarea portofelului său digital în ChatGPT, astfel încât utilizatorii să poată plăti direct pentru produsele găsite prin intermediul aplicației de inteligență artificială.
16:20
Cofondatoarea „Dăruiește Viață” Oana Gheorghiu a fost propusă de premierul Ilie Bolojan în funcția de vicepremier
16:10
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air reia și în acest an abonamentul special care, în vara anului trecut, a înfuriat ONG-urile de mediu.
16:00
Președintele spune că este pregătit să-l desemneze premier pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, la rotativa guvernamentală din 2027.
15:50
ONU acuză Rusia de crime de război în războiul cu drone și de transferul forțat al civililor # Profit.ro
Un nou raport al Organizației Națiunilor Unite acuză Rusia de comiterea de crime împotriva umanității prin atacarea civililor și a infrastructurii civile cu drone, precum și de comiterea de crime de război prin transferul forțat de persoane, potrivit CNN.
15:40
China își accelerează integrarea inteligenței artificiale în domeniul militar, folosind modele precum DeepSeek în vehicule autonome, simulări tactice și sisteme de recunoaștere a țintelor, arată o analiză a brevetelor, contractelor de achiziții și lucrărilor academice recente, transmite Reuters.
15:20
Stadionul Maracana, "templul" fotbalului brazilian, urmează să fie pus în vânzare din cauza datoriilor colosale pe care statul Rio de Janeiro le are către guvernul federal brazilian, informează mass-media sud-americană.
15:20
EXCLUSIV Oferta Cris-Tim este suprasubscrisă și pe tranșa investitorilor instituționali. Informații din piață indică intrarea BERD și primele plasamente ale fondurilor de pensii # Profit.ro
După ce tranșa investitorilor a operațiunii de listare derulată de Cris-Tim Family Holding a avut o etapă de cotare furibundă săptămâna trecută, și segmentul fondurilor de investiții are suprasubscriere. Așteptările sunt că jocurile cele mai importante vor fi făcute mâine, în ultima zi a ofertei.
Acum 6 ore
15:00
Când forțele speciale ruse l-au scos pe Mihail Hodorkovski din avionul său privat, sub amenințarea armelor, înainte de răsăritul soarelui, în Siberia, în octombrie 2003, acest moment a marcat un punct de cotitură în primii ani ai regimului lui Vladimir Putin, scrie The Telegraph.
14:50
EUROSMART Filiala Sibiu SPRL propune spre valorificare un activ comercial cu poziționare premium în centrul municipiului Constanța # Profit.ro
EUROSMART Filiala Sibiu SPRL, în calitate de lichidator judiciar al societății Leonardo SRL, anunță valorificarea prin licitație publică a unui activ comercial cu poziționare premium în zona ultracentrală a municipiului Constanța, un spațiu amplasat pe strada Ștefan cel Mare, vis-a-vis de Tomis Mall, într-un perimetru recent reamenajat urbanistic și cu trafic pietonal ridicat.
14:30
Amazon a anunțat că va elimina aproximativ 14.000 de locuri de muncă la diviziile corporate, mutare menită să simplifice structura organizațională și să ajute gigantul din e-retail să reacționeze rapid la schimbările generate de inteligența artificială.
14:20
Compania Bucur Obor, care a lansat o amplă operațiune de ofertare de acțiuni, afișează pentru primele 9 luni ale anului venituri din cifra de afaceri de 24,33 milioane lei, cu 11,36% mai mici cele de 27,45 milioane lei din exercițiul financiar precedent.
14:10
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a fost validat candidat al PSD la Primăria Capitalei, în Consiliul Politic Național al partidului.
13:50
Tranzacție: Abingdon Software Group a preluat compania românească dcs plus, fondată de Cristian Dincă # Profit.ro
Abingdon Software Group, grup cu sediul central în Marea Britanie, a anunțat achiziția dcs plus, una dintre cele mai importante companii la nivel mondial specializate în dezvoltarea de soluții software pentru sectorul turismului.
13:50
ANUNȚ Bolojan nu renunță: Noi măsuri în cursul lunii noiembrie pentru reducerea cheltuielilor și menținerea în deficit # Profit.ro
Premierul Bolojan anunță că Guvernul va lua noi măsuri în cursul lunii noiembrie pentru reducerea cheltuielilor, pentru încasarea veniturilor și pentru prioritizarea și eșalonarea investițiilor din bugetele naționale, în așa fel încât să fie atinsă ținta de deficit de 8,4% din PIB pentru 2025, iar pentru 2026 să se apropie de 6%.
13:30
Unu din zece români trăiește în locuințe extrem de precare, iar majoritatea familiilor cu copii, în locuințe supraaglomerate # Profit.ro
Un român din zece trăiește în locuințe extrem de precare, cu acoperișuri deteriorate, fără baie sau duș și fără toaletă interioară, prea întunecate sau supraaglomerate, în cazul familiilor cu copii, arată Monitorul Social.
13:30
Autostrada Iași-Ungheni-Chișinău-Odesa va avea peste 320 de kilometri și va costa 1,2 miliarde de euro # Profit.ro
Autostrada Ungheni-Chișinău-Odesa costă circa 1,2 miliarde de euro.
13:20
FOTO Un jucător din imobiliare, listat pe bursa din Milano, devine emitent și la BVB, cu obligațiuni garantate 300%. Planuri pentru o listare și a acțiunilor în viitor # Profit.ro
Nusco Imobiliara, societate cu acționariat italian și proiecte importante în nordul Capitalei a adus ala cota bursei locale o emisiune de obligațiuni corporative în valoare de 25,00 milioane lei.
Acum 8 ore
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR, a ajuns la 5,0844 lei, de la 5,0848 lei, înregistrat luni.
13:10
Dombrovskis, CE: Comisia va stabili la final de noiembrie dacă se oprește procesul care poate duce la suspendarea de fonduri UE pentru România # Profit.ro
Comisia va stabili spre finalul lunii noiembrie dacă oprește procesul care poate duce la suspendarea de fonduri UE pentru România, declanșat după ce statul român nu a respectat țintele de deficit bugetar trasate în cadrul procedurii de deficit excsiv, pentru reducerea deficitului de la 9,3% anul trecut sub 3% până în 2030, a declarat comisarul Valdis Dombrovskis, aflat într-o vizită la București.
13:00
ULTIMA ORĂ Guvernul a aprobat vânzarea accelerată a activelor combinatului siderurgic Liberty Galați # Profit.ro
Sindicatul Siderurgistul a avut întâlniri cu administrația combinatului siderurgic de la Galați și avocații concordatari, ce au vizat plata salariilor restante către cei 4.000 de angajați și asigurarea funcționării combinatului pe termen mediu și lung
12:50
"Românii au cel mai ieftin internet din Europa". Șeful ANCOM: Când deschideți telefoanele mobile, vă rog să vă aduceți aminte că am oferit cadrul legal să aveți cel mai ieftin internet și cele mai ieftine comunicații # Profit.ro
Președintele ANCOM, Valeriu Zgonea, susține că, în urma activității de reglementare a autorități, românii beneficiază de cel mai ieftin internet și cele mai ieftine tarife la comunicațiile mobile și fixe din Europa.
12:40
Nusco Imobiliara a adus pe bursă emisiunea de obligațiuni în valoare de 25 milioane lei plasată cu câteva trimestre în urmă # Profit.ro
Pe o piață primară dinamizată de ofertele Grup EM și Cris-Tim, un developer cu capital străin listează instrumente cu venit fix.
12:30
În cadrul ședinței Statului Major al comandantului suprem, au fost stabilite sarcini pentru extinderea ariei geografice a atacurilor cu rază lungă de acțiune ale forțelor de apărare ale Ucrainei, a anunțat președintele Volodimir Zelenski potrivit Ukrinform.
12:10
ULTIMA ORĂ Ministerul Mediului taie drastic bugetul Rabla pentru electrice și mută banii la termice "în contextul cererii ridicate" # Profit.ro
Bugetul alocat în Programul Rabla pentru motoare termice și hibride crește, banii fiind transferați de la sesiunea pentru mașini electrice.
12:10
Directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, chirurgul Ștefania Szabo, a fost găsită fără suflare marți dimineață, în camera de gardă a unității sanitare.
12:00
Tranzacție în România - Unul dintre cei mai dinamici operatori feroviari din Europa Centrală vine pe piața locală # Profit.ro
Commpania slovacă RTI Railtrans, unul dintre cei mai dinamici operatori feroviari din Europa Centrală, a semnat o achiziție în România, parte a unei extinderi strategice în Europa de Sud-Est.
12:00
Publicația Cotidianul.ro se relansează, aducând în fața cititorilor o nouă interfață, o nouă echipă editorială și un angajament ferm pentru jurnalismul obiectiv și relevant.
12:00
Amethyst Radiotherapy România, parte a celui mai mare lanț european de clinici de radioterapie, își extinde prezența în România prin deschiderea unui centru în Piatra-Neamț.
11:50
VIDEO&DOCUMENT - Reducerile de posturi și salarii la ASF, ANRE, ANCOM. Angajații refuză tăierile. Ce posturi rămân și cu ce salarii # Profit.ro
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) și-au prezentat în Parlament planurile de tăieri de personal și salarii impuse de Guvern. ASF estimează economii de 46 milioane lei anual, dar cu afectarea activității, iar ANCOM prevede economii de 28 milioane lei anual, în timp ce ANRE arată că angajații refuză tăierile, care vor fi efectuate, oricum.
11:50
Tranzacție în România - Unul dintre cei mai dinamici operatori feroviari din Europa Centrală vine pe piața loccală # Profit.ro
Commpania slovacă RTI Railtrans, unul dintre cei mai dinamici operatori feroviari din Europa Centrală, a semnat o achiziție în România, parte a unei extinderi strategice în Europa de Sud-Est.
11:30
ULTIMA ORĂ Romgaz a ieșit pe piața externă pentru un împrumut de 500 de milioane de euro # Profit.ro
Producătorul de gaze naturale Romgaz, la care statul deține 70% din acțiuni, a ieșit astăzi pe piața externă cu o emisiune de obligațiuni pe 6 ani, prin care vrea să împrumute 500 de milioane de euro.
11:20
Qualcomm intră în luptă cu Nvidia și AMD și lansează cipuri de inteligență artificială pentru centre de date # Profit.ro
Qualcomm va lansa o nouă gamă de cipuri destinate centrelor de date bazate pe inteligență artificială, intrând astfel în competiție directă cu giganții Nvidia și AMD, care domină piața semiconductorilor pentru AI.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.