30.000 de locuri de muncă de la Amazon sunt în pericol. Angajații își pierd job-ul din cauza AI
Newsweek.ro, 28 octombrie 2025 18:50
Amazon intenționează să elimine până la 30.000 de locuri de muncă – cea mai mare reducere din ultimi...
Acum 5 minute
19:10
Cuplu de români arestați în Ungaria, după ce au furat bijuterii în valoare de aproape 30.000 de euro # Newsweek.ro
Un cuplu de români a fost arestat în Ungaria, după ce a furat bijuterii în valoare de aproape 30.000...
Acum 30 minute
18:50
30.000 de locuri de muncă de la Amazon sunt în pericol. Angajații își pierd job-ul din cauza AI # Newsweek.ro
Amazon intenționează să elimine până la 30.000 de locuri de muncă – cea mai mare reducere din ultimi...
Acum o oră
18:40
Ce ierburi cresc cel mai bine în casă iarna. Iată cum să-ți transformi casa într-o grădină # Newsweek.ro
Ce ierburi cresc cel mai bine în casă iarna. Iată cum să-ți transformi casa într-o grădină de interi...
18:20
Statele Unite, ca parte a dezvoltării noii sale Strategii Naționale de Apărare, intenționează să se ...
Acum 2 ore
18:10
Horoscopul lunii noiembrie vine cu Lună plină în prima săptămână. Semn de bogăție și succes # Newsweek.ro
Avem Horoscopul pe luna noiembrie care vine cu Lună plină în prima săptămână. Semn de bogăție și suc...
17:50
Contracte online și protecția consumatorilor. Recomandările ANCOM pentru utilizatorii de telecom # Newsweek.ro
Utilizatorii au dreptul de a fi informați de către furnizorii de servicii de telefonie, internet sau...
17:30
Propunerea PSD de formare a unui grup de lucru pentru pensiile magistraţilor nu a fost acceptată în ...
17:20
Trump, „agent de vânzări” Toyota, după ce japonezii au promis investiții de 10.000.000.000 $ în SUA # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a anunțat că Toyota a promis că va investi 10.000.000.000 $ în construcția...
17:20
Politica de extindere a Uniunii Europene a căpătat un nou impuls politic după invazia Rusiei în Ucra...
Acum 4 ore
17:10
Sectorul industrial din România a fost cel mai profitabil domeniu de activitate în ultimii 5 ani # Newsweek.ro
Domeniul industriei și-a consolidat constant prezența în Topul Național al Firmelor, clasament reali...
17:00
Elon Musk a lansat platforma online Grokipedia. Concurează cu enciclopedia online Wikipedia # Newsweek.ro
Elon Musk a lansat platforma online Grokipedia. Concurează cu enciclopedia online Wikipedia. Elon Mu...
16:50
Cristian Chivu şi-a anulat conferinţa de presă, după ce portarul lui Inter a lovit mortal o persoană # Newsweek.ro
Cristian Chivu şi-a anulat conferinţa de presă, după ce portarul lui Inter a lovit mortal o persoană...
16:30
Un camion care a plecat plin sute de anvelope auto fără jante din România a ajuns gol în Germania # Newsweek.ro
Un camion care a plecat plin sute de anvelope auto fără jante din România a ajuns gol în Germania. P...
16:20
Și în Franța se dă spagă pentru a trece ITP-ul dacă mașina dă fum. 350 de service-uri, închise # Newsweek.ro
Cum înlocuirea catalizatorului și/sau a filtrului de particule costă mii de euro, nu doar în România...
16:20
Bărbatul judecat pentru uciderea fostului premier japonez Shinzo Abe, Tetsuya Yamagam este vinovat # Newsweek.ro
Bărbatul judecat pentru uciderea fostului premier japonez Shinzo Abe, Tetsuya Yamagam a pledat vinov...
16:20
Bolojan o numește pe Oana Gheorghiu ca vicepremier. A ridicat un spital de 100.000.000$ din donații # Newsweek.ro
Informație de ultimă oră - Bolojan o numește pe Oana Gheorghiu ca vicepremier. A ridicat un spital ...
16:10
Veteran de război cu 4.200 lei pensie, decorat de Nicușor Dan. Statul i-a luat 420 lei pentru CASS # Newsweek.ro
Nicușor Dan a decorat un veteran de război de 101 ani. Acesta are o pensie de 4.200 de lei din care ...
15:50
Lia Savonea sare în apărarea magistratilor și a pensiilor speciale, atacându-l pe Kelemen Hunor # Newsweek.ro
Tema pensiilor speciale ale magistraților a generat un nou conflict între Înalta Curte de Casație și...
15:40
CTP, despre "marele câștigător” politic după sfințirea Catedralei Naționale: Aur, aur, peste tot aur # Newsweek.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat că sfințirea Catedralei Naționale nu a avut nicio legătu...
15:20
VIDEO O oră de zbor cu F-35 costă 40.000$, cu Eurofighter - 28.000$. Care e cel mai ieftin avion? # Newsweek.ro
Putem spune că o oră de zbor cu F-35 costă 40.000$, cu Eurofighter - 28.000$. În această comparație,...
Acum 6 ore
15:10
Colegiul Medicilor, după decesul medicului Ștefania Szabo: A ales să fie acolo pentru alţii # Newsweek.ro
Colegiul Medicilor a transmis un mesaj după decesul medicului Ștefania Szabo: „Nu doar un profesioni...
14:50
Nicușor Dan: Mă îngrijorează componenta pro-Rusia din discursul AUR la care oamenii nu reacţionează # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, într-un interviu pentru Cotidianul, că ceea ce îl îngrijorează într...
14:40
Summitul Trump - Xi Jinping, „glonțul de argint” care l-ar îngenunchea pe Putin. Pe ce mizează SUA # Newsweek.ro
Întâlnirea istorică dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping ar putea ...
14:30
Nicușor Dan a acordat gradul de general veteranului de război Iosif Rus, în vârstă de 110 ani # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul privind acordarea gradului de general de brigadă - ...
14:20
De ce Înalta Curte a respins creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă? Cum a motivat # Newsweek.ro
Înalta Curte a respins posibilitatea creșterii pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. Judec...
14:10
Chinezii de la Haier pleacă din România. Vând fabrica de frigidere de 70.000.000 € de la Ploiești # Newsweek.ro
În 2021, chinezii de la Haier și-au deschis prima fabrică de frigidere din UE în România, lângă Ploi...
13:50
Candidaturile lui Daniel Băluță și Marcel Ciolacu, validate de Consiliul Politic Național al PSD # Newsweek.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a fost validat candidat al PSD la Primăria Capitalei, în Consi...
13:30
Nicușor Dan, despre Grindeanu ca premier: Nu văd de ce nu aş face această nominalizare # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, într-un interviu pentru ziarul Cotidianul, că e pregătit să-l desem...
Acum 8 ore
13:00
Un elicopter rusesc Ka-52 „Alligator”, de 16.000.000 $, s-a prăbușit. Niciun supraviețuitor # Newsweek.ro
Un elicopter rusesc de atac Ka-52 „Alligator”, evaluat la 16 milioane de dolari, s-a prăbușit luni d...
13:00
De ce ar fi murit doctorita Ștefania Szabo de la Buzău? Medic: „Am văzut-o sleită de puteri” # Newsweek.ro
O doctoriță de la Spitalul de Urgență Buzău a spus că este un fenomen de burnout printre medici și c...
12:50
VIDEO Ploi record, în Vietnam: 1 metru cub, adică 1.000 de litri, în 24h. Mii de oameni, evacuați # Newsweek.ro
Vietnamul a înregistrat peste 1 metru cub de precipitații în 24 de ore, ploile torențiale stabilind ...
12:40
160.000 de lei despăgubiri acordate de la începutul anului în urma atacurilor urșilor și lupilor # Newsweek.ro
Despăgubiri în valoare de aproximativ 160.000 de lei au fost acordate, de la începutul acestui an, c...
12:20
Fostul manager al Spitalului Rădăuţi a recunoscut că a luat 13.000 € șpagă. Ce pedeapsă a primit? # Newsweek.ro
Flaviu-Emanuel Sima, fost manager al Spitalului Rădăuţi, a recunoscut că a luat circa 13.000 € șpagă...
12:10
Sute de mii de pensionari au pierdut ajutorul de 50 lei la pensie pentru plata facturilor. De ce? # Newsweek.ro
Sute de mii de pensionari au pierdut ajutorul de 50 lei la pensie pentru plata facturilor. Statul of...
11:50
Românii nu s-au înghesuit la mașini electrice prin Rabla 2025. 45.000.000 lei, mutați la termice # Newsweek.ro
Cum ecobonusul Rabla 2025 a scăut la 3.700 € pentru mașinile electrice, românii nu s-au înghesuit și...
11:30
Călin Georgescu în delir la controlul judiciar: Voi semna marea pace cu Trump și Putin la București # Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat susținut pe față de Rusia la alegerile prezidențiale din România, a...
11:20
Gigantul american al comerțului online și al tehnologiei Amazon dă afară circa 30.000 de oameni, inv...
Acum 12 ore
11:10
A VI-a ediție RBL Capitalul românesc: 8 tipuri de capital, o perspectivă 360° asupra viitorului # Newsweek.ro
Fundația Romanian Business Leaders (RBL) organizează cea de-a VI-a ediție a RBL Capitalul românesc. ...
11:10
Tensiunile dintre NATO și Rusia au ajuns la cote maxime, după ce Moscova continuă să alimenteze prov...
11:00
Peste 40.000 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar la Catedrala Națională. Oamenii primesc andviș...
10:50
Datele INS arată o scădere demografică a României față de anul trecut. La 1 iulie 2025, mai erau apr...
10:40
Românii din Germania pot primi 5.200 € de la stat. Ce condiții trebuie să îndeplinească? # Newsweek.ro
Românii din Germania pot primi până la 5.200 € de la stat dacă îndeplinesc anumite condiții. Este o ...
10:20
Ce e Marea Pensionare care va bloca sistemul de pensii? Lipsesc 7.000.000.000€ la bugetul pensiilor # Newsweek.ro
Încă un specialist avertizează că pensiile ar urma să nu mai poată fi plătite. Ce e Marea Pensionare...
10:20
Pompierii au închis o stradă din București după ce o persoană a sunat la 112. Mirosea a gaze # Newsweek.ro
O stradă din București, în apropiere de Primăria Capitalei, a fost închisă după ce un om a sunat la ...
10:10
Directoarea unui spital de urgență, găsită moartă în camera de gardă. „Alarma îi suna încontinuu” # Newsweek.ro
Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgenţă Buzău, a fost găsită moartă în ...
10:00
Facturile uriașe la energie din România, analizate la Bruxelles. Ce măsuri urgente propune UE # Newsweek.ro
Românii plătesc cea mai scumpă energie electrică din UE, raportat la venituri, iar situația a ajuns ...
09:50
4.000 lei amendă dacă stai la casă și arunci apa murdară unde nu trebuie. E strict interzis # Newsweek.ro
Evacuarea apelor uzate sau pluviale în șanțuri ori pe terenuri este strict interzisă prin lege. Pers...
09:40
VIDEO Uraganul Melissa face ravagii în Caraibe cu rafale vânt de 282 km/h: „N-am mai văzut așa ceva” # Newsweek.ro
Uraganul Melissa, o furtună de categoria 5, a lovit puternic Jamaica, provocând pierderi de vieți om...
09:20
Războiul lui Putin s-a mutat în Rusia. Zelenski cere extinderea atacurilor pe teritoriul rusesc # Newsweek.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat o nouă etapă în strategia militară a Ucrainei: extinderea ...
09:10
Daniel Băluță, donații către familie de 370.000€. Ce afacere îi aduce sute de mii € pe an? # Newsweek.ro
Daniel Băluță este candidatul PSD la primăria București. Sondajele îl arată la egalitate cu Ciprian ...
