2843 mandate de securitate națională au fost emise la București din ziua primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024

13:20

Președintele american Donald Trump a spus marți că vrea să-l întâlnească pe președintele rus Vladimir Putin doar atunci când se poate aștepta la un summit productiv, dar nu a confirmat știrile din mass-media care sugerează că o întâlnire planificată cu omologul său rus a fost suspendată sau amânată, informează Agerpres. Întrebat de un reporter ce […]