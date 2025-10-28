„Ruşii îşi omoară propriii soldaţi”. Cum acționează călăii din armata lui Putin
Adevarul.ro, 28 octombrie 2025 19:15
Pe frontul din Ucraina, expresia „обнуление” – „resetare” – a devenit sinonimă cu execuţia.
• • •
Acum 15 minute
19:15
O mamă și copilul ei au fost bătuți de un bărbat, în plină stradă: „Am ajuns la Urgențe”. Ce a stârnit furia agresorului # Adevarul.ro
O femeie și fiul ei în vârstă de nouă ani au fost bătuți de un bărbat, pe stradă, în Făgăraș, Agresorul ar fi fost deranjat de faptul că în fața casei sale, copiii se strâng frecvent să se joace.
19:15
Acum 30 minute
19:00
CTP, impresionat de munca Oanei Gheorghiu, propusă ca vicepremier. „În spitalul «Dăruiește viață!» m-am simțit ca într-o navă spațială” # Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu a transmis, marți, că a rămas impresionat de vizita la spitalul „Dăruiește viață!”, fondat de Oana Gheorghiu, propusă de premierul Ilie Bolojan pentru funcția de viceprim-ministru.
Acum o oră
18:45
Doi oameni au murit, iar un altul este în stare gravă, după ce un BMW s-a izbit frontal de un TIR # Adevarul.ro
Un grav accident rutier a avut loc în după-amiaza zilei de marți, 28 octombrie, pe E83 la Podu Iloaie. Două persoane și-au pierdut viața, iar o a treia este grav rănită, după ce un BMW a intrat în coliziune frontală cu un TIR.
18:30
Doi tineri reținuți după ce au introdus în România 14 kg de canabis din Spania, prin curierat internațional # Adevarul.ro
Doi tineri, 28 și 34 de ani, au fost reținuți după ce au introdus în România 14 kg de canabis din Spania, prin curierat, pentru vânzare. Au fost prinși în flagrant la predarea drogurilor și ridicate peste 305.000 lei, 16.500 euro și alte probe.
18:30
Când Ministerul Sănătății va proteja și asigura sănătatea cadrelor medicale? Burnoutul afectează deosebit de mult tinerii medici # Adevarul.ro
De dimineață ne-a șocat pe toți știrea despre doamna doctor Ștefania Szabo de la Spitalul Județean Buzău. A fost găsită moartă în camera de gardă. Avea doar 37 de ani, era medic chirurg și totodată directorul medical al acestui spital.
Acum 2 ore
18:15
Cei doi sabotori, acuzați că plănuiau incendierea sediului din București al celei mai mari companii de curierat ucrainene, rămân în arest preventiv # Adevarul.ro
Cei doi ucraineni care au încercat recent ă incendieze în numele Rusiei sediul unei companii din Bucureşti rămân în arest preventiv.
17:45
Încă patru nave suspectate de trafic de droguri, distruse de SUA: 14 persoane ucise, doar una a supraviețuit # Adevarul.ro
Armata SUA a lovit luni, 27 octombrie, încă patru vase suspectate de trafic de droguri, a anunțat secretarul apărării Pete Hegseth. În urma loviturilor, 14 persoane au fost ucise, rămânând un singur supraviețuitor.
17:45
PSD îl amenință pe Bolojan cu moțiunea de cenzură: „Să plece! Cineva trebuie să își asume” # Adevarul.ro
Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD și primar al Craiovei, acuză că premierul Ilie Bolojan blochează activitatea Guvernului. Potrivit acesteia, dacă legea care modifică condițiile de pensionare ale magistraților nu trece de CCR, șeful Executivului va trebui să își asume costul politic.
17:45
„Profesorul Apocalipsă”, consilierul lui Putin, amenință cu un al treilea război mondial: „Marea Britanie va fi distrusă cu arme nucleare” # Adevarul.ro
Moscova își intensifică amenințările împotriva aliaților occidentali ai Ucrainei. Politologul rus Serghei Karaganov, supranumit „Profesorul Apocalipsă” lansează o amenințare terifiantă, cu un al treilea război mondial, în care „Marea Britanie va fi distrusă cu arme nucleare”
17:30
Accident tragic pe DN1: un pieton a fost lovit mortal de o mașină în timp ce traversa șoseaua # Adevarul.ro
Un accident mortal a avut loc marți, 28 octombrie, pe DN 1, în zona Otopeni, între un pieton și un autovehicul de mare tonaj. Potrivit surselor, pietonul a murit în urma impactului.
Acum 4 ore
17:15
Minerii din Valea Jiului protestează în București. „Ortacii” se alătură mitingului organizat de confederațiile sindicale # Adevarul.ro
Minerii şi energeticienii din cadrul Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ) vor fi reprezentați la mitingul organizat, miercuri, la București, de confederațiile sindicale din România.
17:15
Peste jumătate dintre români sunt de acord ca Republicii Moldova să primească gaze extrase din Marea Neagră, contra cost | Sondaj # Adevarul.ro
Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research, peste jumătate dintre români sunt de acord ca Republicii Moldova să îi fie furnizate, din 2027, contra cost, o parte din gazele extrase din Marea Neagră.
17:15
Un fost CEO de la Intel vrea o Inteligență Artificială creștină pentru „a grăbi venirea lui Hristos” # Adevarul.ro
După ce a fost forțat să plece de la conducerea Intel, Patrick Gelsinger s-a dedicat unui nou scop: crearea unei inteligențe artificiale creștine care, spune el, ar putea „grăbi venirea lui Hristos” și transforma Biserica într-o putere tehnologică globală.
17:15
Trump, servit cu orez american de Sanae Takaichi. Ofensiva de farmec a primei femei premier a Japoniei la întâlnirea cu liderul SUA # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a fost servit la prânz cu orez și carne de vită din America preparată cu ingrediente japoneze, într-o combinație delicioasă, se arată într-un comunicat al Casei Albe, marți, relatează New York Times.
16:45
Un baraj din regiunea rusă Belgorod a fost lovit de drone ucrainene, provocând inundații masive și lăsând mai multe unități militare ale lui Vladimir Putin izolate de restul trupelor.
16:45
Franța a introdus în serviciu noua versiune a rachetelor intercontinentale desfășurate pe submarine. Racheta este echipată cu noi focoase nucleare (TNO-2).
16:45
CSM reacționează la declarațiile lui Kelemen Hunor privind consultarea CCR pe proiectul pensiilor magistraților: „Un incident inacceptabil și fără precedent” # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a cerut explicații Curţii Constituţionale a României (CCR) şi premierului Ilie Bolojan după recentele afirmații făcute de liderul UDMR, Kelemen Hunor, în legătură cu proiectul de lege privind pensiile magistraților.
16:30
Marș, la 10 de ani de la tragedia de la Colectiv. „Victimele merită ca vinovații să plătească” # Adevarul.ro
Pe 30 octombrie se împlinesc zece ani de la incendiul devastator care a avut loc în clubul Colectiv din Capitală și în urma căruia 65 de persoane și-au pierdut viața. În semn de protest, mai multe organizații civice au anunțat că vor organiza un marș în seara respectivă.
16:30
Oana Gheorghiu, cofondatoarea Dăruiește Viață, propusă viceprim-ministru al Guvernului Ilie Bolojan # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață, pentru funcția de viceprim-ministru, post rămas vacant după plecarea lui Dragoș Anastasiu.
16:15
Cristela Georgescu ar fi încasat zeci de mii de lei de la o societate implicată în tranzacții cu firma unui fost agent KGB din Tiraspol # Adevarul.ro
Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, este menționată într-un raport al ANAF privind posibile tranzacții suspecte. Potrivit unei investigații, aceasta ar fi încasat suma de 40.000 de lei de la o societate aflată în insolvență.
16:15
Actul european care riscă să afecteze România și Estul UE. Avertisment: „Companiile cu potențial pleacă în SUA” # Adevarul.ro
Economiștii avertizează că în spatele bunelor intenții ale noului Act al UE privind corectitudinea digitală ((Digital Fairness Act) stau riscuri grave de supra-reglementare care pot afecta și mai mult competitivitatea și așa scăzută a Europei. Experta Diana Năsulea detaliază.
16:00
Preşedintele Nicuşor Dan i-a acordat gradul de general veteranului de război Iosif Rus, ajuns la 110 ani # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat marţi, 28 octombrie, decretul privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, veteranului de război Iosif Rus, ajuns la vârsta de 110 ani.
16:00
Dronele Shahed au devenit un pericol mai mare decât dronele balistice pentru apărarea ucraineană, spune Zelenski # Adevarul.ro
„Dronele Shahed sunt acum, în unele cazuri, mai periculoase decât rachetele balistice”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit presei ucrainene. Pentru a contracara această amenințare, Ucraina caută să accelereze producția de drone interceptoare.
15:45
Daniel David, despre prioritățile din educație: „Deblocarea posturilor este esențială, iar bugetul trebuie să crească în fiecare an” # Adevarul.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a prezentat, marți, principalele sale priorități pe termen scurt, mediu și lung, de la deblocarea angajărilor și revizuirea plății cu ora, până la crearea unui pact național pentru finanțarea educației și cercetării.
15:30
Călin Georgescu, noi declarații halucinante: „România va avea mai mulți milionari decât Elveția”. Ce spune despre economie # Adevarul.ro
Călin Georgescu s-a prezentat marți, 28 octombrie, la Poliție pentru semnarea controlului judiciar, măsură care a fost prelungită săptămâna trecută de Judecătoria Sectorului 1 cu încă 60 de zile. Decizia nu este definitivă.
15:30
Visul devenit realitate. S-a pensionat la 32 de ani și trăiește pe o plajă în Thailanda. Metoda FIRE i-a schimbat viața # Adevarul.ro
Un tânăr de 32 de ani s-a pensionat anticipat folosind metoda FIRE - „Financial Independence Retire Early” (Independență financiară, pensionare anticipată).
15:30
Președinte ICCJ spune că instituția nu a validat proiectul de lege privind pensiile magistraților: „Declarațiile recente riscă să afecteze încrederea publică în independența justiției” # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție reacționează la afirmațiile președintelui UDMR, Kelemen Hunor, „referitoare la un presupus acord al ÎCCJ asupra proiectului de lege privind pensiile magistraților” precizând că „nu corespund realității”.
Acum 6 ore
15:15
Ministrul Educației Daniel David, despre protestele profesorilor: „Dacă plecarea mea ar fi rezolvat problemele, aș fi plecat” # Adevarul.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a reacționat, marți, la nemulțumirile sindicatelor din învățământ, care amenință cu grevă dacă nu se renunță la măsurile de austeritate sau dacă acesta nu își dă demisia.
15:00
Scurgere de gaze, semnalată în sectorul 2 al Capitalei. Zeci de persoane au fost evacuate. Circulația rutieră a fost oprită pe strada Popa Petre # Adevarul.ro
Mai multe apeluri la 112 au semnalat, marți după-amiază, un puternic miros de gaz pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Zeci de persoane au fost evacuate, iar circulația rutieră a fost oprită în zonă.
15:00
Enes Sali a debutat în MLS, la aproape doi ani de la transferul în Statele Unite
14:45
Daniel David promite măsuri sistemice pentru combaterea analfabetismului funcțional: „Este un risc major pentru democrație și civilizație” # Adevarul.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, marți, în interviurile Adevărul, că analfabetismul funcțional reprezintă „o plagă” care amenință nu doar sistemul de învățământ, ci și siguranța națională, și a anunțat o serie de reforme menite să reducă fenomenul în următorii ani.
14:45
FCSB joacă cu casa închisă la Bistrița! 6.000 de bilete vândute înainte de meciul din Cupa României
14:30
Gest nesportiv comis de jucătorul de tenis kazah Alexander Bublik. Și-a evitat adversarul la finalul meciului # Adevarul.ro
Final neașteptat la un meci din primul tur al turneului de tenis de tip Masters 1.000 de la Paris.
14:30
Grindeanu, „discuții private” cu președintele Nicușor Dan. Decizia pe proiectul privind pensiile magistraților, în ședința coaliției de azi # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că a avut marți, 28 noiembrie, o discuție cu președintele Nicușor Dan, însă a refuzat să facă publice subiectele discutate cu acesta.
14:30
Atac hibrid la frontiera UE. Un fost comandant NATO cere acțiune rapidă împotriva Rusiei # Adevarul.ro
Într-un moment în care atenția publică globală se concentrează tot mai mult pe războiul hibrid purtat de Moscova la granițele Uniunii Europene, fostul comandant suprem al NATO în Europa, generalul american Philip Breedlove, avertizează că Alianța se află într-o postură defensivă periculos de pasivă.
14:15
Grindeanu a validat candidatura lui Ciolacu la șefia CJ Buzău. Mesaj despre criza politică și viitoarea lege a magistraților: „E nedrept ce avem acum” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a anunțat, marți, 28 octombrie, că Marcel Ciolacu a fost validat drept candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean (CJ) Buzău la alegerile parțiale din 7 decembrie.
14:15
Tragedie în Kenya: un avion cu turiști străini s-a prăbușit în drum spre Rezervația Maasai Mara. Toți cei 12 pasageri ar fi decedat # Adevarul.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit marți dimineață în Kenya, la scurt timp după decolare.
14:15
Cum au furat trei români mii de colete Amazon, în Italia. Au fost arestați lângă Milano # Adevarul.ro
Peste 2.000 de colete cu produse scumpe au fost furate și descoperite într-un depozit lângă Milano. Trei cetățeni români au fost arestați.
14:15
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo, la babe” # Adevarul.ro
Vârstnicii au rămas populația majoritară într-o comună din Banatul Montan, cu un specific aparte. Multe familii au părăsit așezarea și s-au stabilit în Austria, în timp ce alți localnici, în special femei, muncesc pe durate determinate tot în Austria, la îngrijirea bătrânilor.
14:00
Inter, în stare de șoc. Portarul de rezervă al milanezilor a omorât un bătrân în vârstă de 81 de ani # Adevarul.ro
Josep Martinez are 27 de ani.
13:45
Fostul manager al Spitalului Municipal Rădăuți a semnat un acord de recunoaştere a vinovăţiei în dosarul de corupție care-l vizează. Ce pedeapsă cer acum procurorii # Adevarul.ro
Fostul manager al Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma şi Damian" din Rădăuţi, Flaviu-Emanuel Sima, a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției în dosarul în care procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) îl acuză de fapte de corupție.
13:45
Program inovator pentru literație: 100 de învățători își dezvoltă competențele digitale și pedagogice # Adevarul.ro
Un program educațional aduce în prim-plan dezvoltarea competențelor de literație, gândire critică și creativă pentru 2.000 de elevi din județul Galați.
13:45
Prima ediție a Turneului Național de Table va avea loc pe 29 și 30 noiembrie, la Sala Floreasca.
13:45
Nicușor Dan, gata să-l numească pe Grindeanu premier: „Nu mai suntem în 2017. Astăzi, stabilitatea înseamnă colaborare cu PSD” # Adevarul.ro
Nicușor Dan spune că l-ar desemna premier pe Sorin Grindeanu la rotativa guvernamentală din 2027, subliniind că „stabilitatea nu se poate fără PSD”.
Acum 8 ore
13:15
De ce a murit Ștefania Szabo, doctorița din Buzău găsită fără suflare în camera de gardă. Era „pur și simplu sleită de puteri”. Ce pastile lua # Adevarul.ro
Decesul Ștefaniei Szabo, directoarea medicală a Spitalului Județean din Buzău, găsită fără suflare chiar la locul de muncă, în camera de gardă, ridică multe semne de întrebare. Managerul unității și colegii vorbesc despre burnout, iar unii își amintesc că doctorița lua pastile.
13:15
Ana Maria Gavrilă, lidera POT, critică absența lui Călin Georgescu de la sfințirea Catedralei Naționale # Adevarul.ro
Ana Maria Gavrilă, lidera formațiunii POT, a reacționat pe Facebook după sfințirea Catedralei Naționale, întrebând de ce Călin Georgescu nu a fost invitat la ceremonie. Ulterior, ea a scris că Patriarhul Daniel „ne-a oferit un dar neprețuit” prin clarificarea „oamenilor sistemului”.
13:15
Premierul Bolojan și comisarul european Valdis Dombrovskis, despre deficit și PNRR: „Noiembrie și decembrie vor fi decisive și pentru bugetul pe anul următor” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan și comisarul european Valdis Dombrovskis au susținut marți, 28 octombrie, o conferință de presă la Palatul Victoria, în care au discutat, printre altele, despre situația fiscală a României și despre implementarea PNRR.
13:00
Cutremur la Celtic! Antrenorul și-a dat demisia, după ce echipa s-a prăbușit la 8 puncte de liderul-surpriză # Adevarul.ro
Brendan Rodgers, antrenorul de 52 de ani de la Celtic, și-a dat demisia după derby-ul pierdut.
13:00
Tratament revoluționar cu lumină infraroșie: distruge majoritatea celulelor canceroase în doar 30 de minute # Adevarul.ro
O nouă terapie inovatoare bazată pe lumină ar putea distruge celulele canceroase în doar 30 de minute.
