Prunea a venit la CS Dinamo - Dinamo pus pe glume: „Lupescu? Îl călcăm în picioare, îl distrugem!”

Ca și la meciul cu Dinamo, Antonio Sefer (25 ani), fostul jucător al Rapidului, a urmărit și victoria cu Unirea Slobozia (4-1) din mijlocul galeriei conduse iar de Liviu Ungureanu, alias „Bocciu”.De această dată, la meciul din Giulești, s-a băgat puțin și la una dintre tobe, ținând ritmul. Recunoaște că „îmi place, și când eram mic și mergeam cu colindul, îmi plăcea să bat la tobă. În plus, eu sunt venit din galerie, mereu am vrut să fac asta când eram puști. ...