AIESEC Bucureşti lansează cea de-a 8-a ediţie a programului and #8222;Heading for the Future and #8221;

17:30

Wizz Air anunţă cea mai amplă extindere a reţelei sale de până acum pentru sezonul de iarnă, care a început duminică. În această săptămână, compania aeriană inaugurează 25 de rute din Bucureşti Otopeni, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Braşov şi Sibiu către destinaţii populare şi mult aşteptate din 17 ţări europene şi nu numai. Preţurile încep de la doar 79 RON[ Preţ pentru un singur segment de zbor, incluzând taxele administrative şi alte taxe neopţionale. Este inclus un bagaj de mână (max.: 40x30x20 cm). Trollerul şi fiecare bagaj de cală sunt supuse unor taxe suplimentare. Preţul se aplică numai rezervărilor efectuate pe wizzair.com şi în aplicaţia WIZZ pentru mobil.], iar biletele sunt deja disponibile pe wizzair.com şi în aplicaţia mobilă WIZZ