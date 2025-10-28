Betty Salam, în ipostaze tandre alături de Roberto Tudor, în avion. Unde au plecat amorezii
SpyNews, 28 octombrie 2025 20:20
Betty Salam și iubitul ei, Roberto Tudor, formează fără îndoială unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Ei bine, cei doi s-au filmat în ipostaze tandre în avion. Iată în ce destinație au ajuns!
Acum 30 minute
20:20
Ce cetățenie va avea fiul lui Carmen Grebenișan! Influencerița a dezvăluit abia acum: ”Mergem cu Kadri la ambasadă” # SpyNews
Carmen Grebenișan a dezvăluit ce cetățenie va avea băiețelul ei! Influencerița a mărturisit că urmează să meargă cu micuțul Kadri la ambasadă, pentru a face procedurile necesare în acest sens.
20:20
Betty Salam, în ipostaze tandre alături de Roberto Tudor, în avion. Unde au plecat amorezii # SpyNews
Betty Salam și iubitul ei, Roberto Tudor, formează fără îndoială unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Ei bine, cei doi s-au filmat în ipostaze tandre în avion. Iată în ce destinație au ajuns!
Acum o oră
19:50
Câte kilograme a luat Larisa Udilă, până acum, în sarcină. Influencerița va naște peste 3 luni: "Nu mă culc pe o ureche..." # SpyNews
Larisa Udilă le-a explicat urmăritorilor de pe rețelele sociale că mai are încă 12 săptămâni până când își va ține fetița în brațe. Influencerița este însărcinată în 6 luni și a vorbit fără perdea despre kilogramele în plus pe care le-a luat până acum.
19:50
Ultimele declarații ale Ștefaniei Szabo înainte să moară! Cuvintele medicului din Buzău care au frânt inima tuturor # SpyNews
Ștefania Szabo a făcut o declarație sfâșietoare înainte de a se stinge din viață! Mesajul medicului din Buzău a ajuns abia acum în atenția oamenilor și le-a frânt inimile tuturor celor care l-au citit! Iată care era cel mai important lucru din viața Ștefaniei Szabo.
Acum 2 ore
19:20
Moment unic în fața Catedralei Naționale! Un tânăr și-a cerut iubita de soție pe treptele clădirii impunătoare # SpyNews
Moment foarte emoționant în fața Catedralei Naționale! Un tânăr a profitat de inaugurarea celei mai spectaculoase clădiri din București și și-a cerut iubita de soție! Gestul bărbatului reflectă conexiunea strânsă pe care o vor avea cu credința pentru tot restul vieții.
19:00
O nouă tulpină de COVID face ravagii! Este supranumită "Frankenstein", iar în Europa a devenit din ce în ce mai răspândită. Iată cum îți poți da seama dacă suferi de această nouă variantă de COVID!
Acum 4 ore
18:30
Soțul Mădălinei, tânăra moartă la maternitatea din Constanța, dus la audieri! Bărbatul a ajuns în fața oamenilor legii # SpyNews
Ancheta continuă în cazul morții Mădălinei, tânăra mămică care a decedat în Constanța, la doar câteva ore după ce a născut la un spital privat. Marți după amiază, soțul ei a fost dus la audieri. De asemenea, mai mulți medici vor ajunge în fața anchetatorilor.
18:20
Primele imagini cu Claudia Puican în rochie de mireasă! Ce apariție spectaculoasă și-a făcut cântăreața, la nunta anului | FOTO # SpyNews
A sosit ziua cea mare pentru Claudia Puican și Armin Nicoară! Nunta anului are loc astăzi, iar deja au apărut primele imagini cu Claudia Puican îmbrăcată în rochie de mireasă. Arată spectaculos, iar fiecare detaliu a fost pus la punct minuțios!
18:00
Primăria București a oferit sprijin financiar pentru 50 de familii în urma exploziei din Rahova. Acestea au primit în total 200.000 de lei # SpyNews
50 de familii au primit ajutor financiar din partea Primăriei București, în urma exploziei din cartierul Rahova care a cutremurat România. În total, persoanele au primit 200.000 de lei.
17:40
Se complică ancheta în cazul morții Ștefaniei Szabo! Cele două ipoteze explozive care se iau în calcul # SpyNews
Trupul neînsuflețit al Ștefaniei Szabo, medicul din Buzău care a murit în camera de gardă a Spitalului unde lucra, a ajuns la INML. Anchetatorii cercetează cazul și se iau în calcul două ipoteze în ceea ce privește tragedia.
17:10
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, biluţe din aluat foitaj cu mozzarella, un fel principal, paste cu dovleac şi feta, şi un desert, biluţe cu cremă de ciocolată.
16:50
Acces Direct. Alina se confruntă cu o boală rară, dar a reușit să dea naștere unui copil. Acum, fostul partener vrea să-l ia # SpyNews
Alina a fost diagnosticată cu o boală rară, iar cu toate acestea și-a riscat viața și a adus un copil pe lume. La momentul actual, Alina a povestit în cadrul emisiunii Acces Direct că nu mai are o relație cu tatăl bebelușului. Acesta vrea să-i ia copilul pe care nu și l-a dorit.
Acum 6 ore
16:10
Cum arată decorul de la nunta Claudiei Puican și a lui Armin Nicoară și ce meniu au ales. Nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării # SpyNews
Claudia Puican și Armin Nicoară sunt deja căsătoriți, dar astăzi vor organiza petrecerea de nuntă. Este un eveniment fastuos, cu 1.000 de invitați și un meniu de lux. Cei doi s-au ocupat de toate detaliile pentru ca petrecerea să fie așa cum au visat.
16:00
Detalii uluitoare despre Ștefania Szabo, directoarea medicală de la Spitalul Județean Buzău! Ar fi fost depistată pozitiv la droguri și alcool # SpyNews
Apar informații șocante despre Ștefania Szabo, directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău. Potrivit unor surse apropiate anchetei, medicul ar fi fost depistat pozitiv la consum de alcool și substanțe interzise, după ce a fost oprită în trafic pentru un control de rutină.
15:40
Leonard și Monica Doroftei fac dezvăluiri despre relația lor în ediția MediCOOL de diseară, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY # SpyNews
MediCOOL continuă cu o nouă ediție care aduce oamenii mai aproape de un stil de viață sănătos. Specialiștii transformă termenii complicați într-un limbaj prietenos, iar medicina devine o joacă atunci când este explicată pe înțelesul tuturor. Nu lipsesc nici invitații interesanți, iar în ediția de diseară, care va fi difuzată de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, Leonard și Monica Doroftei nu doar că fac mărturisiri despre relația lor, ci și trec prin numeroase probe interesante.
15:20
Dana Roba o face praf pe Andra Voloș, după ce soția lui Robert Lele continuă să o ironizeze. Make-up artista, acuzații dure: ”Dacă rămâne singură, pleacă în Italia la vechea meserie” # SpyNews
Războiul e departe de a se încheia! Dana Roba o face praf pe Andra Voloș, după ce soția lui Robert Lele continuă să o ironizeze pe rețelele de socializare. Make-up artista nu se lasă deloc și vine cu acuzații dure la adresa femeii cu care manelistul are o relație și un copil.
15:00
Bomba momentului în showbiz! Prezentatoare tv celebră, căsătorită, săruturi pasionale în plină stradă cu un tânăr cunoscut! Diseara, la 21:30, dovada de necontestat! # SpyNews
Aşa cum v-am obişnuit, ca de fiecare dată, spynews.ro vă ţine la curent cu tot ce mişcă în showbiz şi doar aici aflaţi adevăratele ştiri. Cele care contează! Nu mai este un secret că paparazzii spynews sunt mereu pe fază, iar de data aceasta au demonstrat încă o dată că sunt cei mai buni!
14:50
Directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău, Ștefania Szabo, a fost atacată în sala de operații! Cum s-a petrecut incidentul șocant # SpyNews
Ștefania Szabo, directoarea de la la Spitalul Județean Buzău care a fost găsită moartă în camera de gardă astăzi, 28 octombrie, a fost atacată chiar în sala de operații. Incidentul s-a petrecut în urmă cu ceva vreme. Ce s-a întâmplat, de fapt, la momentul respectiv.
14:50
Gabi Tamaș și Dan Alexa au primit biletul pentru Coreea de Sud. Emisiunea a fost lider detașat de audiență # SpyNews
Gabi Tamaș și Dan Alexa au obținut primul bilet pentru Coreea de Sud! Cei doi au încheiat aventura din Vietnam cu o victorie importantă, după o cursă spectaculoasă care i-a purtat prin deșert și pe plajele exotice unde au avut de construit castele de nisip. Finalul ediției a adus și un moment savuros, când concurenții au fost provocați să răspundă la întrebări despre partenerii lor, stârnind hohote de râs. A fost o ediție intensă, plină de energie și momente neașteptate, iar Asia Express – Drumul Eroilor a fost din nou lider detașat de audiență pe toate segmentele de public.
14:50
Avarie la o conductă de gaze, în centrul Capitalei. 35 de persoane au fost evacuate, iar alimentarea a fost oprită # SpyNews
O nouă avarie la o conductă de gaze a apărut astăzi, în Sectorul 2 al Capitalei. Alimentarea a fost oprită, iar 35 de oameni au fost evacuați. Circulația rutieră a fost oprită temporar, iar specialiștii, alături de pompieri și polițiști au ajuns la fața locului.
Acum 8 ore
14:40
Despăgubire record pentru o tânără din București! 23.000 de euro pentru că s-a împiedicat la metrou # SpyNews
O tânără care s-a împiedicat acum șapte ani la metrou va primi despăgubire record de la Metrorex, mai exact 23.000 de euro. Femeia a avut nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale și după un an de la acel moment avea dureri la brațul drept.
13:50
Recunoști artistul din imagine? Așa arăta unul dintre cei mai apreciați cântăreți de la noi la 26 de ani # SpyNews
Un artist celebru de la noi a făcut publică o imagine de colecție din perioada în care doar visa să devină celebru. Cântărețul s-a născut într-o familie pasionată de muzică și a învățat să cânte mai întâi la nai, pe când avea zece ani.
13:50
Gina Chirilă, adevărul dureros despre divorțul de Bogdan Vlădău! Prin ce durere a trecut: "Spartă în bucăți..." # SpyNews
Gina Chirilă a făcut declarații prin care arată cât de mult a suferit după divorțul de Bogdan Vlădău. Au rămas multe întrebări în urma despărțirii lor. Ea a ales să tacă și să fie foarte discretă, însă recent a transmis un mesaj care pare să spună totul.
13:30
Cine repară încrederea românilor în România? Sorin Grindeanu, declarații dure despre coaliție, pensii speciale și lupta pentru Capitală în Ediția Specială Observator „Toată România Noastră # SpyNews
Prima seară a săptămânii marilor confruntări din campania Observator „Toată România Noastră” l-a avut ca invitat pe Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD și șeful Camerei Deputaților. În dialogul cu Alessandra Stoicescu, liderul social-democrat a recunoscut că România traversează o criză de încredere profundă.
13:10
Ștefania Szabo, medicul găsit mort în camera de gardă, era in proces cu fostul soț, dupa divorț. Ce ipoteză exclud colegii ei: „Nu cred că poate fi vorba de un gest necugetat” # SpyNews
Apar noi informații despre viața personală a Ștefaniei Szabo, directoarea medicală găsită fără viață în camera de gardă a Spitalului Județean Buzău. Cadrul medical trecea printr-un proces cu fostul soț, după ce divorțase la începutul anului 2025. Colegii săi exclud însă ipoteza unui gest necugetat, subliniind că Ștefania Szabo era un medic dedicat și responsabil până în ultima clipă.
Acum 12 ore
12:40
Fostul soț al Ioanei Popescu, la mormântul brunetei. Ion Lorinczi și prietenii ei i-au organizat pomenirea de 40 de zile. Gestul făcut de iubitul ei, Mihai # SpyNews
Ioana Popescu a murit în luna septembrie, la 47 de ani. Bruneta a fost înmormântată în același loc unde își doarme somnul de veci și mama ei. În weekend, fostul soț și prietenii ei i-au făcut pomenirea de 40 de zile.
12:30
Ultima apariție a directoarei medicale a Spitalului Județean Buzău, găsită moartă în camera de gardă. Ce spun colegii despre Ștefania Szabo: „Am văzut-o sleită de puteri” # SpyNews
Ștefania Szabo era un medic dedicat care își iubea meseria. Ieri, 27 octombrie, aceasta a participat la un eveniment public al spitalului, unde a fost inaugurată o nouă secție și a vorbit în fața presei. Colegii care au lucrat alături de ea spun că în ultimele zile părea epuizată și sleită de puteri.
12:10
Apel umanitar: Maria are doar 6 luni și luptă pentru viața ei. O mamă singură are nevoie de ajutorul nostru # SpyNews
Maria are doar câteva luni și deja a trecut prin mai multă suferință decât ar trebui să cunoască vreodată un copil. Născută cu o malformație congenitală rară – extrofie de vezică – a fost operată imediat după naștere, dar intervenția nu a reușit. Acum, singura ei șansă la o viață normală este o nouă operație în Serbia, care costă 25.000 de euro. Mama ei, Violeta, o tânără din Galați, își crește singură cei doi copii și are nevoie de ajutorul nostru pentru a-și salva fetița.
12:10
Claudia Puican, primele declarații înainte de nunta anului! Artista și Armin Nicoară fac petrecerea de nuntă în câteva ore: "Foarte multe surprize..." # SpyNews
Sute de invitați, 40 de artiști care vor face show, peste 10.000 de fire de trandafiri naturali și două zile de petrecere. Asta se anunță la nunta anului. Astăzi, 28 octombrie, este mare petrecere în Timișoara, pentru că Armin Nicoară și Claudia Puican fac botez și nuntă. În aceste momente se pun la punct ultimele pregătiri.
11:50
Ionela și Robert de la Mireasa și-au botezat fiul. Imagini emoționante din ziua în care David a fost creștinat # SpyNews
Ionela și Robert de la Mireasa au devenit părinți pentru prima dată în luna august, după ce fosta concurentă a adus pe lume un băiețel. David Noah a fost creștinat zilele trecute, la o biserică din Iași, iar părinții au trăit mari emoții.
11:30
Mesaje sfâșietoare după moartea directoarei medicale a Spitalului Buzău. Ștefania Szabo a murit la vârsta de 37 de ani, în camera de gardă # SpyNews
Ștefania Szabo, directoarea medicală a Spitalului Buzău, s-a stins din viață la vârsta de 37 de ani. Cadrul medical a fost găsit fără suflare în camera de gardă. După vestea că aceasta a decedat, colegii și apropiații au început să transmită mesaje emoționante de condoleanțe.
11:10
Robert Tudor, câștigătorul Power Couple, probleme în vacanță. De ce a fost nevoit să plătească o amendă de 1716 euro # SpyNews
Robert Tudor și soția lui, Elena, au fost de curând în Malta, acolo unde au loc filmările pentru al treilea sezon Power Couple. Cei doi au mers în zona unde au loc filmările și s-au bucurat și de vacanță. Escapada nu s-a terminat tocmai bine, asta pentru că mai apoi Robert Tudor a avut de plătit o amendă de 1716 euro.
11:00
Cu cine se iubește solistul Coldplay, Chris Martin, după despărțirea de Dakota Johnson. Cea care l-a cucerit e tot actriță # SpyNews
Solistul Coldplay, Chris Martin, simte din nou fiorii iubirii! Artistul pare să fi găsit din nou dragostea, de data aceasta alături de Sophie Turner. Relația vine după despărțirea sa de Dakota Johnson.
10:30
A început castingul pentru Survivor. Cel mai dur format al supraviețuirii se vede la Antena 1, din primăvara anului 2026 # SpyNews
Antena 1 va produce și va difuza formatul Survivor, începând din 2026. Emisiunea se anunță una plină de provocări pentru concurenți, care trebuie să își asigure adăpostul, să își procure mâncarea, pe cont pe propriu și să facă față probelor sportive care mai de care mai dificile. Astăzi, a început castingul pentru cel mai dur reality show.
10:10
Își dorește Sânziana Negru să devină mamă? Ce răspuns a dat iubita lui Ștefan Floroaică de la Asia Express la întrebarea: "Vrei copii?" # SpyNews
Sânzinana Negru este activă pe rețelele de socializare, acolo unde își ține fanii la curent cu lucrurile care se întâmplă în viața ei, dar și răspunde curiozităților. Recent, iubita lui Ștefan Floroaică de la Asia Express a fost întrebată dacă își dorește să devină mamă. Ce răspuns a dat la întrebarea „Vrei copii?”.
10:00
Mondenă de la noi de 35 de ani, însărcinată în același timp cu fiica ei. Va deveni și mamă, și bunică # SpyNews
O mondenă de la noi se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară, în același timp cu fiica ei, care va aduce pe lume primul ei copil. Bruneta a dat de curând vestea că este însărcinată din nou, după aproape un an de relație cu iubitul ei.
09:40
Directoarea medicală a Spitalului Buzău a fost găsită moartă în camera de gardă! Ștefania Szabo împlinise 37 de ani pe 1 octombrie # SpyNews
Tragedie la Spitalul Județean Buzău! Directoarea medicală, Ștefania Szabo, a fost găsită moartă în camera de gardă. Împlinise 37 de ani luna aceasta, pe 1 octombrie.
09:20
Ce a pățit o femeie în aeroport și ce trebuie să aibă în vedere toți cei care ies din țară. Are legătură cu pașaportul: "Multă lume nu cred că știe această informație..." # SpyNews
O femeie a avut parte de o surpriză neplăcută în aeroport, chiar înainte de a urca în avion pentru a pleca în vacanță. Motivul? Băiețelul ei avea un pașaport care expira în mai puțin de șase luni de la data călătoriei, iar unele țări nu acceptă acest lucru.
09:20
Influencer din România, acuzat că își teroriza vecinii în adolescență. Cum s-ar fi comportat cu un alt băiat mai mic decât el cu trei ani # SpyNews
Un influencer din România este acuzat că își teroriza vecinii în adolescență. Un tânăr care a trăit acum aproape opt ani în același cartier cu el a povestit că era bătut aproape în fiecare zi, fără motiv. Vecinii nu ar fi intervenit, iar părinții lui nu au făcut ceva în acest sens atunci.
09:00
Avertismentul unui medic! Ce a pățit un tânăr care a vrut să slăbească, dar a folosit substanțe anabolizante # SpyNews
Un medic trage un semnal de alarmă, după ce un tânăr a vrut să slăbească folosind substanțe anabolizante. Specialistul îi avertizează pe cei care folosesc astfel de metode că își pun viața în pericol, așa cum a pățit și tânărul respectiv, care în prezent se află în spital.
08:50
Primăria Braşov a decis să nu mai organizeze focuri de artificii în Piaţa Sfatului! Cu ce vor fi înlocuite și de ce a fost luată o astfel de decizie # SpyNews
Începând din acest an, Primăria Brașov nu va mai organiza focuri de artificii în Piața Sfatului, tradiția fiind înlocuită cu un spectacol de lasere. Decizia a fost anunțată de primarul George Scripcaru, care a explicat că măsura are ca scop protejarea animalelor de companie afectate de zgomotul produs de artificii.
Acum 24 ore
00:50
Asia Express sezonul 8, 27 octombrie 2025. Prima echipă care a primit biletele către Coreea de Sud. Concurenții au primit vestea cea mare # SpyNews
Irina Fodor a anunțat prima echipă care pleacă în Coreea de Sud, în ultima etapă a sezonului 8 din Asia Express. Concurenții se pregătesc pentru marea finală a competiției, iar Irina Fodor a împărțit deja un bilet.
00:10
Bogdan de la Ploiești a recunoscut totul despre viața amoroasă, pe scenă, în fața fanilor: ”Niciodată nu mi-aș fi permis să vă mint” # SpyNews
Bogdan de la Ploiești a făcut confesiuni pe scenă, în fața fanilor săi, despre viața amoroasă! Artistul a avut un moment de sinceritate, cu care i-a lăsat fără cuvinte pe fani! Bogdan de la Ploiești a recunoscut totul
27 octombrie 2025
23:40
Oana Lis s-a pus pe slăbit! Soția lui Viorel Lis a izbucnit în lacrimi în a doua săptămână de dietă. Câte kilograme vrea "să dea jos" # SpyNews
Oana Lis a intrat în cea de-a doua săptămâna de dietă! Soția lui Viorel Lis își dorește să slăbească, dar recunoaște că nu i-a fost deloc ușor, drept dovadă, a izbucnit în lacrimi. Câte kilograme își dorește să piardă.
22:50
Claudia Puican și Armin Nicoară, ultimele pregătiri înainte de marele eveniment! Nunta anului va avea loc marți, 28 octombrie: "Am plâns..." # SpyNews
Claudia Puican și Armin Nicoară pun la punct ultimele detalii înainte de evenimentul anului care va avea loc pe 28 octombrie. La nunta celor doi vor fi prezenți peste 1.000 de oameni, iar fiecare detaliu a fost calculat minuțios. Iată cum decurg pregătirile pe ultima sută de metri!
22:50
Un cutremur de 6,1 grade pe scara Richter și o adâncime de 10 kilometri adâncime, a zguduit partea de vest a Turciei! Seismul s-a resimțit în mai multe regiuni, inclusiv aproape de România, dar mai ales în celebrele orașe Istanbul și Izmir din Turcia, conform Agenției turce pentru gestionarea dezastrelor.
22:40
Asia Express sezonul 8, 27 octombrie 2025. Irina Fodor, surpriză emoționantă! Prezentatoarea TV a plâns când a citit # SpyNews
Irina Fodor a avut parte de o surpriză emoționantă la Asia Express, sezonul 8. După ce concurenții au primit scrisori de la familiile lor, a venit rândul prezentatoarei TV să aibă parte de un cadou! Irina Fodor nu a reușit să își stăpânească lacrimile!
22:20
EXCLUSIV! Delia, fosta soție a lui Lino Golden, pune punct speculațiilor! Vrea sau nu să se întoarcă la cântăreț, după despărțirea de Auday? # SpyNews
Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, este din nou singură! Tânăra s-a despărțit de medicul estetician Auday, după doar câteva luni de relație, iar în exclusivitate pentru Spynews.ro dezvăluie motivele separării. Totodată, Delia pune punct speculațiilor potrivit cărora, acum că este din nou liberă, ar intenționa să se întoarcă la fostul soț, Lino Golden, care între timp și-a refăcut viața sentimentală. Ea neagă vehement aceste zvonuri.
22:20
Cristi Tănase, celebrul "Dodel", se contrazice! După ce a declarat că s-a înțeles cu soția în privința copilului, aceasta îl atacă din nou # SpyNews
Cristi Tănase se contrazice! După ce a declarat că s-a înțeles cu soția în privința copilului, femeia îl atacă din nou! Fostul fotbalist ajunge, încă o dată, în fața magistraților. Ce a nemulțumit-o, de fapt, pe mama fetiței sale.
22:20
Cristina Cioran spune lucrurilor pe nume! Ce s-a întâmplat după ce și-a declarat public dragostea pentru Dan Alexa. Declarații exclusive # SpyNews
Cristina Cioran și-a declarat dragostea pentru concurentul Asia Express, Dan Alexa, iar toată lumea i-a sărit în cap! Cum au reacționat fanii vedetei, dar și ce întrebări incomode i-au pus aceștia. Declarații exclusive!
