Ce cetățenie va avea fiul lui Carmen Grebenișan! Influencerița a dezvăluit abia acum: ”Mergem cu Kadri la ambasadă”

14:50

Gabi Tamaș și Dan Alexa au obținut primul bilet pentru Coreea de Sud! Cei doi au încheiat aventura din Vietnam cu o victorie importantă, după o cursă spectaculoasă care i-a purtat prin deșert și pe plajele exotice unde au avut de construit castele de nisip. Finalul ediției a adus și un moment savuros, când concurenții au fost provocați să răspundă la întrebări despre partenerii lor, stârnind hohote de râs. A fost o ediție intensă, plină de energie și momente neașteptate, iar Asia Express – Drumul Eroilor a fost din nou lider detașat de audiență pe toate segmentele de public.