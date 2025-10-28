Le-a făcut semn fanilor să tacă, apoi a răbufnit la interviu: „Am renunțat la bani, să ne respecte”

14:50

În ediția de azi a emisiunii Breaking Bets, Dan Bâra le-a propus pariorilor un nou bilet de cotă 2, alcătuit din două partide.Selecțiile pentru cele două jocuri pot fi vizionate urmărind videoclipul de mai jos. Breaking Bets e emisiunea care îți aduce pronosticuri de ultimă oră, explicații pas cu pas și analize exclusive pentru meciurile zilei. Ne vezi live de luni până vineri, de la ora 13:00, pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor și pe gsp.ro. ...