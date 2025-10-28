Ministrul Mediului, la Bruxelles pentru a discuta despre procedurile de infringement şi un calendar clar de măsuri / Diana Buzoianu: Nu vă pot spune că va fi totul roz începând de acum
News.ro, 28 octombrie 2025 21:50
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, s-a aflat, marţi, la Bruxelles, pentru a discuta despre o serie de proceduri de infringement şi pentru a stabili un calendar clar de măsuri. Buzoianu afirmă că, pe zona de mediu, România are cele mai multe probleme, iar pentru rezolvarea unora sunt necesare resurse substanţiale. ”Nu vă pot spune că va fi totul roz începând de acum, a transmis Buzoianu.
Acum 10 minute
22:10
Mihaela Cambei a devenit, marţi, la Durres (Albania), triplă campioană europeană de tineret U23, la categoria 53 kg.
Acum 30 minute
22:00
Şefa Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, filiala Bucureşti, Carmen Mazilu: Avem date preliminare privind nivelul de oboseală, iar 80 la sută dintre asistenţii chestionaţi sunt într-un grad de oboseală moderat sau ridicat # News.ro
Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAM), filiala Bucureşti, Carmen Mazilu, susţine că se resimte o oboseală în rândul asistenţilor medicali, ea precizând că a fost demarat un studiu care va arăta exact situaţia.
22:00
Liderul republican al Camerei Reprezentanţilor nu vede nicio posibilitate pentru un al treilea mandat al lui Trump # News.ro
Preşedintele Camerei Reprezentanţilor din SUA, republicanul Mike Johnson, a declarat marţi că a discutat cu preşedintele Donald Trump despre limitele Constituţiei SUA şi consideră că nu mai este suficient timp pentru a modifica documentul fondator pentru a permite miliardarului un al treilea mandat la Casa Albă, relatează Reuters.
21:50
Acum o oră
21:40
Formaţia Napoli a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Lecce, în etapa a 9-a a campionatului Italiei.
21:40
Poliţistă din Slatina, agresată în urma unei intervenţii / Sindicaliştii reclamă o încercare de muşamalizare a ultrajului / Poliţista a depus plângere, iar agresorul a fost arestat preventiv / Şefii Poliţiei Slatina, cercetaţi - VIDEO # News.ro
O poliţistă din Slatina a fost agresată în timpul unei intervenţii care a avut loc în luna aprilie, dar sindicaliştii Europol acuză conducerea instituţiei că nu a înregistrat ultrajul şi nu a luat măsuri. Poliţista a depus singură plângere la Parchet, iar agresorul a fost arestat preventiv.
21:20
Meciul cu Canada, de pe 8 noiembrie de la Bucureşti, va fi ultimul pentru căpitanul echipei naţionale de rugby a României, Ovidiu Cojocaru.
Acum 2 ore
21:10
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Prefectul de Bucureşti anunţă că cei mai mulţi dintre locatari pot reveni etapizat în casele lor / Accesul se va face controlat începând de miercuri – PROGRAMUL # News.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă, marţi seară, că, după finaliyarea cercetărilor penale la locul exployiei din Sectorul 5, cei mai mulţi dintre locatari pot reveni etapizat în casele lor. Accesul se va face controlat, sub supravegherea Poliţiei.
21:00
Ministrul Energiei anunţă că toate cele 5 grupuri ale CE Oltenia vor fi operaţionale în această iarnă / Trei dintre grupuri vor continua să funcţioneze până în 2030 / Se caută soluţii pentru Rovinari 6 şi Turceni 4 # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, marţi seară, că toate cele cinci grupuri ale CE Oltenia vor fi operaţionale în această iarnă, iar trei dintre ele vor continua să funcţioneze până în 2023, după ce s-a ajuns la un acord cu Comisia europeană în acest sens. Pentru grupurile Rovinari 6 şi Turceni 4 se caută soluţii pentru perioada de după august 2026.
20:50
Cel puţin 18 suspecţi şi mai mulţi poliţişti au murit în timpul unei operaţiuni antidrog la Rio de Janeiro, cea mai amplă din istoria statului. Aproape 2.500 de agenţi au fost mobilizaţi - VIDEO # News.ro
Cel puţin 18 suspecţi au fost ucişi şi mai mulţi poliţişti au murit, marţi, în timpul unei operaţiuni de amploare a forţelor de ordine braziliene, care au mobilizat 2.500 de agenţi împotriva traficanţilor de droguri din Rio de Janeiro, au anunţat autorităţile, relatează AFP.
20:50
Încă un accident în zona montană - Un bărbat de 47 de ani a murit, după ce a căzut în gol 250 – 300 de metri în Piatra Craiului / Se afla alături de fratele său şi nepotul de 12 ani - FOTO # News.ro
Un bărbat de 47 de ani a murit, marţi, după ce a căzut în gol 250 – 300 de metri în zona de creastă din Piatra Craiului. Se afla alături de fratele său, nepotul de 12 ani şi încă o persoană.
20:40
Kelemen Hunor, despre pensiile magistraţilor: Nu ştim dacă trebuie un nou proiect sau trebuie, pe proiectul vechi, reluată procedura, fiindcă nu cunoaştem motivarea CCR / Sigur, această posibilitate de a depune o moţiune de cenzură există # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi, despre pensiile magistraţilor, că nu ştiu dacă trebuie un nou proiect sau trebuie, pe proiectul vechi, reluată procedura, fiindcă nu se cunoaşte motivarea CCR şi nu ştiu dacă va fi vreo opinie separată. El a mai spus că există şi această posibilitate de a depune o moţiune de cenzură, însă el încearcă să caute un echilibru într-o coaliţie, nu să toarne gaz pe foc.
20:40
Formaţia CFR Cluj a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 4-0, echjpa CSM Slatina, în prima etapă a grupei A a Cupei României.
20:30
Întrerupere programată a Platformei Informatice a Asigurărilor Sociale de Sănătate, marţi noapte / Medici reclamă că, de mai bine de 24 de ore, platforma nu funcţionează # News.ro
Medicii de familie din Cluj au reclamat, marţi, că, de mai bine puţin 24 de ore, Platforma Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate (PIAS) nu funcţionează, dar Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) nu recunoaşte încă public acest lcuru, ceea ce duce la obligativitatea validării online a serviciilor oferite. CNAS anunţă că, marţi seară, va exista o întrerupere programată a platformei, dar nu face referire la nefuncţionalitatea acesteia de până acum.
20:30
Kelemen Hunor: Din păcate ne spălăm cu toţii pe cap cu acest deficit. Oricine poate să se retragă de la guvernare. Dacă cineva crede că, în acest moment, e o mare bucurie şi fericire să stai în Executiv sau să fii în coaliţie, greşeşte # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi, despre situaţia ecnoomică, că din păcate se spălă cu toţii pe cap cu acest deficit, în coaliţie şi oricine poate să se retragă de la guvernare iar dacă cineva crede că în acest moment e o mare bucurie şi fericire să stai în Executiv sau să fii în coaliţie, greşeşte.
20:20
Volei masculin: Campioana Dinamo, calificare în turul II al Ligii Campionilor, după returul cu VC Strumica # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a învins şi marţi, pe teren propriu, formaţia macedoneană VC Strumica, scor 3-0, în manşa a doua din turul I preliminar al Ligii Campionilor.
Acum 4 ore
20:10
Kelemen Hunor anunţă un acord în coaliţie pe reforma administraţiei: A rămas 10% din posturile efectiv ocupate, atât din administraţia centrală cât şi locală / Săptămâna viitoare discutăm, trebuie să intre în primă lectură în guvern # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, anunţă un acord în coaliţie pe reforma administraţiei, el arătând că a rămas reducerea cu 10% a posturilor efectiv ocupate, atât din administraţia centrală cât şi locală. Liderul UDMR a precizat că săptămâna viitoare vor discuta şi trebuie să intre în primă lectură, în guvern, pentru că nu are de ales guvernul, fără această reformă nu poţi să faci legea bugetului.
20:10
OpenAI a anunţat marţi că a finalizat procesul de restructurare financiară, prin care îşi consolidează modelul dual, o fundaţie non-profit care deţine controlul asupra diviziei sale comerciale, transmite CNBC.
20:00
Cupa Mondială din 2034: Imagini uluitoare ale unui proiect de stadion saudit situat la 350 m altitudine - VIDEO # News.ro
Proiect nebunesc, imagini de science-fiction sau pur şi simplu fake-news generate de AI? Paris Match a difuzat un videoclip de câteva secunde în care prezenta un nou proiect de stadion în Arabia Saudită, în vederea Cupei Mondiale de fotbal din 2034.
19:50
Sindicatul Europol reclamă utilizarea sistemului de supraveghere din IPJ Botoşani pentru cercetarea disciplinară a angajaţilor / Ar fi fost înregistrate discuţiile dintre agenţi şi cetăţeni / S-a depus o sesizare # News.ro
Sindicatul Europol reclamă, marţi seară, utilizarea sistemului de supraveghere din IPJ Botoşani pentru cercetarea disciplinară a angajaţilor. În plus, susţin sindicaliştii, ar fi fost înregistrate şi discuţiile dintre agenţi şi cetăţeni, fiind vorba despre o încălcare a principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal fără acordul persoanei vizate. S-a depus o sesizare la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDC).
19:30
Melissa a ajuns în Jamaica ca un uragan distrugător de categoria 5, cu rafale de vânt atingând aproape 300 de km/h # News.ro
Uraganul Melissa a atins uscatul marţi, în jurul orei 19:00, ora României, în apropiere de New Hope, Jamaica, ca o furtună de categoria 5, cu rafale de vânt de aproape 300 de km/h, potrivit Centrului Naţional pentru Uragane din SUA, fiind de aşteptat să aibă efecte devastatoare, relatează CNN.
19:30
Preşedintele nu vede mari schimbări la DNA şi la Parchetul General şi nu ia în calcul prelungirea mandatelor şefilor celor două instituţii: La Pachetul General nu am văzut o activitate. La DNA nu se vede încercarea de a aborda tranşant marea corupţie # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu pentru Cotidianul, că nu vede mari schimbări la DNA şi la Parchetul General şi, întrebat dacă ia în calcul prelungirea mandatelor şefilor actuali ai celor două instituţii, răspunde: ”Mai degrabă nu”. În cazul Parchetului General, condus de Alex Florenţa, afirmă că nu a văzut o activitate, iar în cazul DNA, condus de Marius Voineag, ”nu se vede o încercare de a aborda tranşant marea corupţie”.
19:30
Echipa feminină de fotbal a României a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul amical susţinut, marţi, la Chiajna, în compania selecţionatei similare a Ucrainei.
19:20
Apple a depăşit marţi, pentru prima dată, pragul unei capitalizări bursiere de 4 trilioane de dolari # News.ro
Acţiunile Apple au urcat marţi, ducând compania la o capitalizare de piaţă record, de peste 4 trilioane de dolari, un prag atins pentru prima dată în istoria sa. În aceeaşi zi, şi Microsoft a depăşit din nou nivelul de 4 trilioane de dolari, însă ambele companii rămân în urma Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume, cu o evaluare de peste 4,6 trilioane de dolari, transmite CNBC.
19:20
Sorin Grindeanu: Ne îndeamnă unii colegi de guvernare să facem moţiuni. Nu facem moţiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim / La un moment dat va exista o evaluare, o vom face şi noi, în interior / Nu o să tăcem din gură # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi, că îi îndeamnă unii colegi de guvernare să facă moţiuni dar PSD nu face moţiuni. ”Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim”, a precizat Grindeanu, adăugând că la un moment dat va exista o evaluare pe care o vor face în interiorul partidului, iar în coaliţie nu vor tăcea.
19:20
Camelia Voicu, fost director al Colegiului Naţional ”Mihai Eminescu” Buzău, mărturisire emoţionantă la câteva luni după demisie: O funcţie publică este fascinantă, dar muşcă din tine # News.ro
Fostul director al Colegiului Naţional ”Mihai Eminescu” Buzău, Camelia Voicu, care şi-a anunţat demisia în vara acestui an, a fpcut, marţi, o postare emoţionantă în contextual morţii directorului medical al SJU Buzău, Ştefania Szabo, în care a explicat adevăratele motive ale retragerii sale din funcţie. Deşi iniţial a invocat ”motive personale”, acesta a dezvăluit că, în realitate, decizia a fost determinată de probleme serioase de sănătate şi de epuizarea acumulată după aproape un deceniu de activitate intensă.
19:10
UPDATE - Premierul israelian ordonă armatei să efectueze imediat atacuri în Gaza. Loviturile au vizat infrastructura Hamas din sudul Fâşiei Gaza / Israelul ar fi decis să preia mai mult teritoriu din Gaza - presă # News.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat marţi că a ordonat armatei să efectueze imediat „atacuri puternice” în Gaza, într-un nou test pentru armistiţiul negociat de SUA, relatează The Associated Press.
19:10
Ministrul de Externe israelian, la Bucureşti – A discutat cu omologul român despre necesitatea dezarmării Hamas, ajutorul umanitar şi accesul la asistenţă medicală în Fâşia Gaza / Oana Ţoiu: Trebuie cu toţii să contribuim la o pace durabilă # News.ro
Ministrul român de externe, Oana Ţoiu, a avut, marţi, o întrevedere cu omologul din Israel, Gideon Sa'ar, în care s-a discutat despre necesitatea dezarmării Hamas, ajutorul umanitar şi accesul la asistenţă medicală în Fâşia Gaza. Oana Ţoiu a insistat pentru o pace durabilă.
19:00
19:00
Bolojan i-a primit la Palatul Victoria pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului şi pe Preafericitul Părinte Daniel: O mare bucurie creştinească să îi revăd, după momentul istoric de duminică # News.ro
Premierul Ilie Bolojan i-a primit, marţi, la Palatul Victoria pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului şi pe Preafericitul Părinte Daniel, el arătând că este o mare bucurie creştinească să îi revadă după momentul istoric de duminică, când au fost cu toţii martori ai ceremoniei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale.
18:50
Tot mai multe oraşe cu poluare în creştere / 23 de municipii şi zone aglomerate în 2025, faţă de 18 anul trecut / Localităţile trebuie să întocmească planuri integrate de calitate a aerului - LISTA # News.ro
Măsurătorile efectuate de specialiştii în mediu arată o creştere a numărului de municipii şi zone aglomerate unde indicatorii de poluare sunt depăşiţi, aşa că unităţile administrativ-teritoriale trebuie să realizeze planuri integrate de calitate a aerului. În 2025, este vorba despre 23 de zone aglomerate, faţă de 18 anul trecut, fiind nou intrate pe listă municipiile Sighetu Marmaţiei, Târgu Jiu, Dej, Miercurea Ciuc şi comuna Bragadiru, judeţul Ilfov.
18:50
Nicuşor Dan: SRI a văzut reţelele de oameni care atentau la ordinea constituţională. Nu a văzut mecanismul tehnic care a făcut ca intenţia de vot pentru Călin Georgescu să sară de la 3% la 23% / Ce răspunde când este întrebat cine va fi sancţionat # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu pentru Cotidianul, că SRI a cunosctu reţelele de oameni care atentau la ordinea constituţională, însă nu a văzut mecanismul tehnic care a făcut ca intenţia de vot pentru Călin Georgescu să sară de la 3% la 23%. Preşedintele îi răspunde astfel şi consilierului său pe politică internă, Ludovic Orban, care s-a întrebat cum nu a putut SRI să vadă reţelele de oameni care atentau la ordinea constituţională.
18:50
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat marţi că a ordonat armatei să efectueze imediat „atacuri puternice” în Gaza, într-un nou test pentru armistiţiul negociat de SUA, relatează The Associated Press.
18:40
Nominalizările la Premiile Gotham - Filmul „One Battle After Another” conduce cu şase nominalizări, Adam Sandler şi Jessie Buckley sunt nominalizaţi la categoriile de interpretare # News.ro
Filmul de acţiune cu buget mare al lui Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another”, conduce nominalizările la premiile Gotham din acest an cu şase menţiuni, inclusiv pentru Cel mai bun film şi pentru interpretările lui Benicio Del Toro, Teyana Taylor şi a actriţei revelaţie Chase Infiniti, scrie Variety.
18:30
Noi atacuri ale SUA asupra a patru ambarcaţiuni în Pacific au ucis 14 presupuşi traficanţi de droguri. Mexicul a condus operaţiunea de salvare a unicului supravieţuitor - VIDEO # News.ro
Armata americană a procedat luni, în estul Oceanului Pacific, la noi lovituri împotriva a patru ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, ucigând 14 persoane aflate la bordul lor, în timp ce o persoană a supravieţuit, a anunţat marţi secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, aceasta fiind cea mai recentă operaţiune din campania de combatere a drogurilor declanşată de preşedintele Donald Trump, relatează Reuters.
18:30
Nicuşor Dan afirmă ca va numi un şef la SRI până la finalul anului sau la începutul anului viitor, în acord cu partidele coaliţiei şi îşi doreşte la şefia serviciilor secrete nume din afara politicii / Ce spune despre Lazurca şi Zbârcea # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă ca va numi un şef la SRI până la finalul anului sau la începutul anului viitor, în acord cu partidele coaliţiei, pentru a nu genera o tensiune suplimentară a societăţii. El reafirmă că îşi doreşte la şefia serviciilor secrete nume din afara politicii
18:30
Valerie Camillo a fost numită, marţi, preşedintă a WTA şi îşi va prelua funcţia pe 17 noiembrie 2025, într-un moment cheie pentru dezvoltarea tenisului feminin profesionist. Ea a fost susţinută pentru această funcţie de preşedintele în exerciţiu Steve Simon.
18:20
Acum 6 ore
18:10
Nicuşor Dan, după întâlnirea cu Comisarul european pentru economie: L-am asigurat că există toată determinarea de a face aceste reforme / Este un parcurs complicat care are şi costuri sociale şi economice însă sunt convins că vom redresa bugetul # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, după întâlnirea cu Comisarul european pentru economie, că l-a asigurat că există toată determinarea de a face aceste reforme şi, deşi este un parcurs complicat care are şi costuri sociale şi economice, este convins că vor redresa bugetul.
18:10
Doi administratori ai unei firme din Brăila, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală de peste 680.000 de lei/ Aceştia ar fi înregistrat în evidenţa financiar–contabilă aproape 600 facturi fiscale false care atestau fictiv achiziţia de carburanţi # News.ro
Doi administratori ai unei firme din Brăila au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată, în valoare de peste 680.000 de lei. Potrivit anchetatorilor, aceştia ar fi înregistrat în evidenţa financiar–contabilă aproape 600 de facturi fiscale false care atestau fictiv achiziţia de carburanţi. Anchetatorii au pus sechestru pe o casă, două apartamente, două terenuri intravilane şi două maşini de lux, care să garanteze acoperirea valorii probabile a prejudiciului, inclusiv a accesoriilor legale şi a cheltuielilor judiciare, în sumă totală de aproximativ 1,8 milioane de lei.
18:10
O femeie şi un bărbat care ar fi introdus în ţară 14 kilograme de canabis, reţinuţi / Drogul era adus în ţară din Spania, printr-o firmă de curierat / Cei doi, prinşi în flagrant # News.ro
O femeie şi un bărbat au fost prinşi în Bucureşti, după ce au tranzacţionat 14 kilograme de canabis contra sumei de 21.000 de euro. Drogul era adus în ţară din Spania, printr-o firmă de curierat.
18:10
Formaţia Csikszereda a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marţi, cu Sepsi OSK, scor 0-0, în prima etapă din grupa C a Cupei României.
18:00
Juriul premiului Goncourt a dezvăluit marţi numele celor patru scriitori care au rămas în cursă pentru a câştiga prestigiosul premiu literar.
18:00
Nicuşor Dan: Pot afirma 100% că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcţionată de la Moscova/ Ştim cum s-au influenţat reţelele sociale/ Nu ştim compania care a făcut toată strategia/ Ştim extrem de puţin despre fluxurile de bani # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat într-un interviu pentru Cotidianul, referindu-se la alegerile prezidenţiale anulate, de anul trecut, că poate afirma 100% că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcţionată de la Moscova. În ceea ce priveşte investigaţiile privind campania, preşedintele a spus că autorităţile ştiu cum au fost influenţate reţelele sociale. ”Ce nu ştim, în continuare, este cine este compania care a coordonat, care a făcut toată strategia. Nu ştim. Şi de asemenea ştim extrem de puţin despre fluxurile de bani.”, a subliniat preşedintele, adăugând că ”e posibil ca pe alegerile din România să fi fost - şi cumva există suspiciuni - pentru o reţea de români care să fi fost în spatele lui Călin Georgescu”.
18:00
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe şi-a anunţat candidatura la Primăria Capitalei: Vreau să desfiinţez sectoarele şi Ilfovul. Primul lucru pe care îl voi face în calitate de primar va fi să organizez un referendum # News.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe şi-a anunţat, marţi, candidatura la Primăria Capitalei, el afirmând că vrea să desfiinţeze sectoarele şi Ilfovul iar primul lucru pe care îl va face în calitate de primar va fi să organizeze un referendum în acest sens.
17:50
Nicoleta Pauliuc (PNL):România are în continuare cea mai ridicată rată a mortalităţii rutiere din Uniunea Europeană / Sunt cifre care nu mai pot fi ignorate # News.ro
Senatoarea Nicoleta Pauliuc, preşedinta Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a transmis, marţi, la cea de-a IV-a ediţie a Forumului Siguranţei Rutiere, că tema ediţiei din acest an – „Agresivitatea, drogurile şi scăderea respectului faţă de lege, printre factorii de risc ce capătă noi dimensiuni în societatea actuală" - abordează una dintre cele mai acute probleme de securitate publică din România. Ea a afirmat că România are în continuare cea mai ridicată rată a mortalităţii rutiere din Uniunea Europeană - 77 de decese la un milion de locuitori, faţă de media europeană de 44.
17:50
Alexandru Nazare: Noi semnale de încredere de la Comisia Europeanǎ, în dialogul cu Comisarul Dombrovskis / Bigetul pentru 2026, complet digitalizat / S-a discutat despre măsurile luate pentru corectarea deficitului / Alte subiecte abordate # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, marţi, că a discutat cu echipa Comisarului European pentru Economie şi Productivitate, Valdis Dombrovskis, despre msurile luate pentru reducerea deficitului şi precizează că se aşteaptă ca evaluarea finală din 25 noiembrie să reflecte aceste rezultate, oferind şansa României să iasă din procedura de deficit excesiv fără aplicarea unor condiţionalităţi suplimentare. De asemenea, s-a discutat despre restructurarea echilibrată a PNRR, colectarea TVA şi combaterea evaziunii fiscale.
17:40
Bulgaria semnează un contract istoric cu gigantul german Rheinmetall în vederea înfiinţării unei fabrici de muniţie, o investiţie de o jumătate de miliard de euro. Boiko Borisov îşi asumă meritul şi anunţă că l-a înfrânt pe Viktor Orban în competiţia atra # News.ro
Bulgaria şi gigantul german al apărării Rheinmetall au lansat în mod oficial un proiect de construire comună a unei instalaţii de ultimă generaţie de producţie explozivi şi muniţie de calibrul 155 milimetri, scrie site-ul bulgar Novinite.com.
17:30
Partidul de guvernământ din Georgia va solicita instanţei să interzică cele trei mari partide de opoziţie, care sunt pro-occidentale. Le acuză că ameninţă „ordinea constituţională” # News.ro
Partidul de guvernământ din Georgia va solicita Curţii Constituţionale să interzică cele trei mari partide de opoziţie, a anunţat marţi preşedintele Parlamentului, ceea ce ar marca o escaladare bruscă a tendinţei către un regim autoritar în această ţară candidată la aderarea la UE, relatează Reuters.
17:30
Surpriză în primul meci din grupele Cupei României: Sporting Lieşti, din Liga a 3-a, a remizat cu Oţelul, scor 3-3 # News.ro
Prima etapă din faza grupelor Cupei României a debutat marţi, cu meciul dintre două echipe din Galaţi. Formaţia din liga a treia, Sporting Lieşti, a remizat cu echipa din Superligă, Oţelul, scor 3-3.
