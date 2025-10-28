Ministrul Mediului, la Bruxelles pentru a discuta despre procedurile de infringement şi un calendar clar de măsuri / Diana Buzoianu: Nu vă pot spune că va fi totul roz începând de acum

17:50

Senatoarea Nicoleta Pauliuc, preşedinta Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a transmis, marţi, la cea de-a IV-a ediţie a Forumului Siguranţei Rutiere, că tema ediţiei din acest an – „Agresivitatea, drogurile şi scăderea respectului faţă de lege, printre factorii de risc ce capătă noi dimensiuni în societatea actuală" - abordează una dintre cele mai acute probleme de securitate publică din România. Ea a afirmat că România are în continuare cea mai ridicată rată a mortalităţii rutiere din Uniunea Europeană - 77 de decese la un milion de locuitori, faţă de media europeană de 44.