Preşedintele Nicuşor Dan nu vede mari schimbări la DNA
Bursa, 28 octombrie 2025 21:50
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu pentru Cotidianul, că nu vede mari schimbări la DNA şi la Parchetul General şi, întrebat dacă ia în calcul prelungirea mandatelor şefilor actuali ai celor două instituţii, răspunde: and #8221;Mai degrabă nu and #8221;
Acum 30 minute
22:00
Preşedintele american Donald Trump s-a întâlnit marţi, la Tokyo, cu familiile unor cetăţeni japonezi răpiţi de Coreea de Nord în timpul Războiului Rece, un dosar sensibil care tensionează relaţiile dintre cele două ţări de peste patru decenii, potrivit AFP.
22:00
Statele Unite i-au avertizat marţi pe americanii din Mali să părăsească imediat această ţară folosind zboruri comerciale, în contextul în care guvernul ei se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea insurgenţilor asociaţi cu al-Qaida, relatează Reuters
21:50
Acum o oră
21:40
Anca Alexandrescu, realizatoare la Realitatea Plus, a anunţat marţi seara că va candida la Primăria Bucureştiului. 'Am luat decizia să candidez la Primăria Capitalei (...) A fost o decizie grea pentru că vă spun sincer aveam o viaţă foarte liniştită and #8221;, a spus ea, la Realitatea Plus
21:40
Cancelarul german Friedrich Merz speră ca vizita sa de joi la Ankara să aducă angajamente concrete din partea Turciei privind readmisia cetăţenilor turci expulzaţi din Germania, potrivit unor surse guvernamentale citate de AFP.
21:30
Prefectul de Bucureşti anunţă că cei mai mulţi dintre locatari pot reveni etapizat în casele lor după explozie # Bursa
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă, marţi seară, că, după finalizarea cercetărilor penale la locul exployiei din Sectorul 5, cei mai mulţi dintre locatari pot reveni etapizat în casele lor. Accesul se va face controlat, sub supravegherea Poliţiei
21:30
O scrisoare anonimă transmisă procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) a declanşat ancheta care l-a adus în faţa instanţei pe Cristian Popescu Piedone, fost preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), potrivit unui document consultat de stiripesurse.ro.
21:20
Ministrul Energiei anunţă că toate cele 5 grupuri ale CE Oltenia vor fi operaţionale în această iarnă # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, marţi seară, că toate cele cinci grupuri ale CE Oltenia vor fi operaţionale în această iarnă, iar trei dintre ele vor continua să funcţioneze până în 2023, după ce s-a ajuns la un acord cu Comisia europeană în acest sens
Acum 2 ore
21:10
Armata israeliană a anunţat luni seara că a primit un sicriu conţinând rămăşiţele unui presupus ostatic reţinut în Fâşia Gaza, în cadrul acordului de încetare a focului care prevede returnarea tuturor ostaticilor, vii şi morţi
21:00
Şeful Cancelariei Preşedintelui Republicii Polone, Zbigniew Bogucki, a anunţat marţi depunerea unei sesizări la Parchetul Districtual din Varşovia privind posibila comitere a unei infracţiuni de către ministrul Justiţiei, Waldemar Żurek, în legătură cu un regulament privind repartizarea cauzelor către judecători, potrivit publicaţiei Nasz Dziennik.
21:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, va aplica noi sancţiuni severe împotriva Rusiei în domeniul petrolier pentru a-l presa pe Vladimir Putin să negocieze încetarea războiului dintre Rusia şi Ucraina, a afirmat ambasadorul SUA la NATO, relatează Bloomberg
20:50
Premierul ungar Viktor Orban s-a întâlnit luni, la Roma, cu vicepremierul italian Matteo Salvini, liderul partidului Liga, în cadrul unei noi etape a misiunii sale de pace, potrivit publicaţiei Magyar Nemzet.
20:40
Acţiunile Apple Inc. au crescut cu 0,4%, atingând o valoare de piaţă de 4 trilioane de dolari. Potrivit Bloomberg, asta face ca producătorul de iPhone-uri să fie a treia companie publică din istorie, după NVIDIA şi Microsoft, care să atingă această bornă
20:40
Franţa a devenit prima ţară din lume care testează o autostradă capabilă să încarce vehiculele electrice în timp ce circulă, potrivit publicaţiei Interesting Engineering. Proiectul, intitulat and #8222;Charge as you drive and #8221;, a fost lansat pe autostrada A10, la circa 40 de kilometri sud-vest de Paris, şi marchează o inovaţie majoră în transportul electric european.
20:30
Unul dintre principalii inculpaţi în dosarul de hărţuire cibernetică a Primei Doamne a Franţei, Brigitte Macron, a invocat marţi în faţa Tribunalului Penal din Paris and #8222;dreptul la satiră and #8221;, pe care l-a numit and #8222;ADN-ul ţării and #8221;, potrivit AFP, citată de presa franceză.
20:30
India va produce avioane ruseşti de pasageri SJ-100, în plină izolare a Moscovei pe plan internaţional # Bursa
Compania aerospaţială publică indiană Hindustan Aeronautics Limited (HAL) şi compania de stat rusă United Aircraft Corporation (UAC) au semnat un acord pentru a produce în India avionul de pasageri SJ-100, primul avion care va fi fabricat integral în ţara asiatică din 1988, potrivit EFE
20:20
AIESEC Bucureşti lansează cea de-a 8-a ediţie a programului and #8222;Heading for the Future and #8221; # Bursa
AIESEC în Bucureşti dă startul celei de-a opta ediţii a programului and #8222;Heading for the Future and #8221;, un eveniment care îşi propune să sprijine studenţii în identificarea şi construirea unui parcurs profesional adaptat propriilor pasiuni şi competenţe, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
20:20
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, anunţă un acord în coaliţie pe reforma administraţiei, el arătând că a rămas reducerea cu 10% a posturilor efectiv ocupate, atât din administraţia centrală cât şi locală
20:20
Forţele armate ucrainene au atacat marţi cinci municipalităţi din regiunea rusă Belgorod, provocând rănirea unui militar şi mai multe pagube materiale, potrivit unei informări transmise de guvernatorul regional Viaceslav Gladkov, citată de presa rusă.
Acum 4 ore
20:10
Oana Ţoiu: Statul român rămâne angajat pentru o pace justă şi durabilă între Israel şi Palestina # Bursa
Statul român rămâne ferm angajat în construirea premiselor pentru o pace justă şi durabilă, bazată pe soluţia celor două state - Israel şi Palestina - care să convieţuiască în pace şi securitate, a declarat, marţi, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, după întâlnirea cu omologul israelian, Gideon Sa and #39;ar
20:10
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I şi Patriarhul Daniel # Bursa
Premierul Ilie Bolojan i-a primit marţi, la Palatul Victoria, pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului - Noua Romă şi Patriarh Ecumenic, şi pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, potrivit unei postări a premierului pe Facebook.
20:00
O amplă reformă pregătită în cadrul structurilor executive ale Uniunii Europene provoacă nelinişte în rândul angajaţilor, care se tem de pierderea locurilor de muncă pe fondul planurilor de reducere a costurilor administrative, relatează Politico.
19:50
Hidroelectrica a finalizat astăzi, 28 oct. 2025, procesul de modernizare a sistemelor informatice aferente aplicaţiei iHidro, cu patru zile mai devreme decât termenul estimat. Lucrările, programate iniţial pentru perioada 23-31 octombrie 2025, au vizat optimizarea infrastructurii digitale care gestionează plăţile online cu cardul, cu scopul de a oferi clienţilor o experienţă îmbunătăţită, sigură şi eficientă
19:50
O reformă majoră în structurile executive ale UE îi îngrijorează pe angajaţi în ceea ce priveşte mijloacele lor de trai, întrucât blocul îşi propune să ofere un raport calitate-preţ avantajos care presupune activităţi mai multe şi eficiente dar cu mai puţine resurse
19:50
Liderii coaliţiei de guvernare nu au ajuns la o decizie în şedinţa de marţi privind reforma pensiilor magistraţilor.
19:40
BraveX Aero, producător român de drone cu aripă fixă şi rază lungă de acţiune, anunţă semnarea unui parteneriat strategic cu Uniq Things UG, companie germană de tehnologie specializată în coordonare autonomă şi software pentru roiuri de drone
19:40
Zelenski spune că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace, dar respinge condiţia impusă de Rusia privind retragerea trupelor # Bursa
Ucraina este pregătită să participe la negocieri de pace cu Rusia, însă nu va accepta retragerea trupelor din teritoriile suplimentare revendicate de Moscova, a declarat marţi preşedintele Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.
19:30
Petiţie Declic către ministrul Sănătăţii: Solicitare pentru introducerea vaccinurilor anti-COVID în spitale şi farmacii # Bursa
Comunitatea Declic a lansat o petiţie prin care îi cere ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, să accelereze introducerea vaccinării voluntare împotriva COVID-19. România este în prezent singura ţară dintre cele şase europene analizate care nu are disponibil un vaccin împotriva virusului.
19:30
Comisia Europeană colaborează cu investitorii privaţi pentru a crea un fond de investiţii în tehnologie # Bursa
Comisia Europeană a reunit marţi investitori privaţi de prim rang din întreaga Europă pentru a-şi exprima împreună intenţia de a institui Fondul Scaleup Europe - un fond nou, în valoare de mai multe miliarde de euro, pentru a investi în cele mai promiţătoare întreprinderi europene din domeniile strategice ale tehnologiei profunde, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, preluat de Agerpres
19:30
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi, că îi îndeamnă unii colegi de guvernare să facă moţiuni dar PSD nu face moţiuni. and #8221;Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim and #8221;, a precizat Grindeanu, adăugând că la un moment dat va exista o evaluare pe care o vor face în interiorul partidului, iar în coaliţie nu vor tăcea
19:20
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe şi-a anunţat marţi candidatura la Primăria Capitalei, declarând că îşi propune desfiinţarea sectoarelor Bucureştiului şi a judeţului Ilfov.
19:20
Preşedintele american Donald Trump şi omologul său uzbec Şavkat Mirzioiev vor avea o întrevedere săptămâna viitoare la Washington, a declarat marţi secretarul adjunct de stat, Christopher Landau, marţi, după întâlniri cu oficiali din Uzbekistan
19:20
Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a declarat că Ucraina nu are nicio speranţă de a recâştiga vreodată Crimeea şi teritoriile pe care le-a pierdut în faţa Rusiei de la invazia din 2022, transmite marţi agenţia de presă italiană ANSA
19:10
Nicuşor Dan afirmă ca va numi un şef la SRI până la finalul anului sau la începutul anului viitor # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă ca va numi un şef la SRI până la finalul anului sau la începutul anului viitor, în acord cu partidele coaliţiei, pentru a nu genera o tensiune suplimentară a societăţii. El reafirmă că îşi doreşte la şefia serviciilor secrete nume din afara politicii
19:00
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a ordonat armatei israeliene (IDF) să and #8222;efectueze lovituri imediate şi puternice în Fâşia Gaza and #8221;, a declarat biroul premierului, după ce a convocat o şedinţă privind răspunsul Israelului la încălcările repetate ale armistiţiului din Gaza, potrivit Times of Israel
19:00
Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat marţi că Ucraina va începe în noiembrie exporturi limitate de armament, potrivit unei declaraţii citate de Reuters.
18:50
Timişoara a devenit pentru o zi capitala produselor digitale - peste 650 de profesionişti s-au adunat la Prow Conference 2025 pentru a vorbi despre inovaţie, tehnologie şi viitorul produselor # Bursa
Prow Conference 2025 s-a încheiat cu succes săptămâna trecută la Timişoara, România, atrăgând peste 650 de profesionişti din domeniul produselor digitale, de nivel mediu şi senior, din România şi Europa.Conferinţa a oferit o combinaţie dinamică de inspiraţie, învăţare practică şi oportunităţi de networking pentru product manageri şi inovatori în tehnologie
18:50
Coaliţia de guvernare analizează un proiect care prevede scăderea numărului total de parlamentari de la 465 la 419, adică o reducere de aproximativ 10%, potrivit unor informaţii obţinute de G4Media.
18:50
Europarlamentarii AUR acuză PNL că le-a 'plagiat and #8221; ideea privind sprijinul pentru Romgaz # Bursa
Adrian Axinia a anunţat că europarlamanetarii AUR susţin demersul prin care se solicită Comisiei Europene suspendarea aplicării obligaţiilor de contribuţie de stocare a dioxidului de carbon impuse României şi companiilor româneşti
18:50
Lia Olguţa Vasilescu cere demisia lui Ilie Bolojan dacă legea pensiilor magistraţilor nu este adoptată la timp # Bursa
Vicepreşedinta PSD, Lia Olguţa Vasilescu, l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan de blocarea reformelor din coaliţia de guvernare şi a declarat că, dacă legea pensiilor magistraţilor nu va fi adoptată până la termenul-limită din PNRR, 28 noiembrie, acesta and #8222;trebuie să plece'.
18:40
Banca Transilvania va acorda acţionarilor dividende suplimentare în valoare de 700 de milioane de lei, provenite din rezervele de profit net acumulate în anii anteriori. Totodată, banca va lansa emisiuni de obligaţiuni de până la 2 miliarde euro, care vor susţine planurile viitoare de creştere
18:40
Distrigaz Sud Reţele aduce precizări cu privire la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale # Bursa
Distrigaz Sud Reţele aduce următoarele precizări cu privire la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe strada Popa Petre, din sectorul 2, al municipiului Bucureşti:
18:40
Bulgaria semnează un contract de 500 de milioane de euro cu Rheinmetall pentru construirea unei fabrici de muniţie # Bursa
Bulgaria şi compania germană de apărare Rheinmetall au semnat un acord pentru construirea unei fabrici moderne de explozivi şi muniţie de 155 mm, una dintre cele mai mari investiţii industriale din ultimii ani din ţară, potrivit site-ului Novinite.com.
18:40
O nouă avarie a afectat marţi reţeaua de distribuţie a gazelor naturale din Bucureşti, după ce o conductă a fost perforată în timpul unor lucrări de săpătură mecanizată efectuate de Termoenergetica pe strada Popa Petre din sectorul 2, potrivit unui comunicat transmis de Distrigaz Sud Reţele.
18:20
Marţi, 28 octombrie, în sala Virgil Madgearu a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, a avut loc prezentarea datelor ultimului Barometru al Securităţii Energetice realizat de INSCOP Research, în perioada 29 septembrie - 7 octombrie 2025, la comanda Strategic Thinking Group
18:20
Compania americană OpenAI, creatoarea chatbotului ChatGPT, valorează acum 500 de miliarde de dolari, după ce a ajuns la un nou acord cu Microsoft, care îi permite să se reorganizeze ca societate în interes public, potrivit agenţiei Reuters.
18:20
Data de 27 octombrie 2025 marchează primul zbor direct al companiei aeriene FLYONE Airlines cu destinaţia Munchen
Acum 6 ore
18:10
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat că Israelul va reacţiona după ce Hamas a returnat rămăşiţe umane care nu aparţin ostaticilor israelieni dispăruţi, gest considerat de autorităţile de la Ierusalim o încălcare a încetării focului, potrivit agenţiei Reuters, citată de News.Az.
18:10
SUA anunţă trei lovituri aeriene asupra unor ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în largul Columbiei # Bursa
Armata Statelor Unite a efectuat trei atacuri aeriene în Oceanul Pacific de Est, vizând ambarcaţiuni suspectate de transport de droguri în largul coastelor Columbiei, soldate cu 14 morţi şi un singur supravieţuitor, a anunţat marţi secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, potrivit Associated Press.
18:00
Investitorii se orientează tot mai mult către domenii precum inteligenţa artificială (AI), robotică, criptoactive şi plăţi digitale, potrivit unui comentariu transmis redacţiei de Bogdan Maioreanu, analist eToro.
