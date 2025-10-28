Zece persoane sunt acuzate de hărțuire după ce au publicat afirmații conform cărora Brigitte Macron s-a născut bărbat. Fiica primei doamne a Franței a declarat în instanță că acuzațiile false i-au afectat mamei sale calitatea vieții

19:10

Regiunea Moscova a fost atacată cu zeci de drone ucrainene pe 27 octombrie 2025. Ca rezultat, explozii, incendii, aeroporturi închise, panică. Nici capitala Rusiei nu mai este sigură acum. De fapt, pare că nicio zonă din Rusia nu mai este, inclusiv Extremul Orient rus, unde s-au înregistrat de asemenea atacuri. Strategia Ucrainei e să-i facă […]