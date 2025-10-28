Sf. Cuv. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie şi Maria, nepoata sa
Ziarul Lumina, 28 octombrie 2025 21:50
Sfânta Anastasia a trăit pe vremea împăraţilor Deciu (249-251) şi Valerian (253-260), guvernator al Romei fiind Prov, pe când pornise iarăşi mare prigoană împotriva creştinilor. Anastasia era romană de
• • •
Fraților, Hristos este capul trupului, adică al Bisericii; El este începutul, Întâiul-Născut din morți, ca să fie El Cel dintâi întru toate, că în El a binevoit (Dumnezeu) să sălășluiască toată
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilia la Psalmul XLV, VIII, în Părinți și Scriitori Bisericești (2011), vol. 4, pp. 530-531„Atâta vreme cât ne dedicăm lucrurilor din afara lui Dumnezeu, nu
„În vremea aceea a intrat Iisus în corabie cu ucenicii Săi și a zis către ei: Să trecem de cealaltă parte a lacului. Și au plecat. Dar, pe când ei vâsleau, El a adormit. Atunci s-a lăsat pe lac o furtună
După primirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Cotroceni de către Președintele României Nicușor Dan, cei doi Întâistătători au fost primiți la Palatul
Persoanele asigurate beneficiază anual de analize de laborator gratuite, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, a reamintit Ministerul Sănătăţii. „Eşti asigurat şi nu ştii cum să
Platforma digitală de turism cultural „România Atractivă”, care promovează 12 rute turistice tematice, a devenit accesibilă în şase limbi (română, engleză, franceză, germană, maghiară, romani), iar
În primele nouă luni ale anului, bucureştenii au cumpărat peste 35 de milioane de bilete (+675.684 faţă de ianuarie - septembrie 2024) şi două milioane de abonamente (+107.545), a anunţat pe Facebook Societatea
Patru mari confederaţii sindicale vor protesta astăzi, în faţa Guvernului, au transmis, într-o conferinţă de presă comună, liderii Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România - CSDR, Cartel ALFA,
România plăteşte cel mai mare preţ le energie în raport cu veniturile populaţiei, iar provocarea este de a găsi o soluţie pentru scăderea tarifului, afirma săptămâna trecută ministrul energiei, Bogdan Ivan.
Un raport preliminar publicat recent de Comisia Europeană (CE) consemnează că platformele online Facebook, Instagram şi TikTok încalcă reglementările Uniunii Europene, ceea ce ar putea fi penalizat cu amenzi
Regretabil, încă persistă pe alocuri câteva prejudecăți privitoare la Patriarhul Justinian Marina, între altele, se susține că acesta ar fi fost cel care ar fi dispus desființarea întâlnirilor Rugului Aprins
Avva Sisoe, unul dintre marii bătrâni ai Patericului, este cunoscut pentru smerenia sa abisală, dar și pentru cuvintele pe care le spune despre smerenie. La rândul său, a primit învățătura despre smerenie de la
Proclamarea Patriarhiei Române. Rădăcinile unui act de identitate națională și de manifestare geopolitică românească # Ziarul Lumina
Centenarul Patriarhiei Române reprezintă o nouă și minunată ocazie de reflecție profundă, căutare lăuntrică și scrutare îndrăzneață asupra semnificațiilor momentelor definitorii ale trecutului
Duminică, 26 octombrie 2025, în ziua de prăznuire a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, s-a sfinţit, de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi
La finalul celor cinci zile petrecute în țara noastră cu prilejul evenimentului istoric al sfințirii picturii Catedralei Naționale, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului‑Noua Romă și Patriarh Ecumenic, și‑a încheiat vizita la București. Acesta a fost condus astă‑seară, 28 octombrie, la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. A fost cea de‑a 11‑a vizită a Sanctității Sale Bartolomeu efectuată în România în demnitatea de Patriarh Ecumenic.
Ședință semestrială de toamnă a Permanenței Consiliului eparhial în Arhiepiscopia Clujului # Ziarul Lumina
La Centrul eparhial din Cluj-Napoca a avut loc joi, 23 octombrie, ședința semestrială de lucru a Permanenței Consiliului eparhial cu protopopii celor nouă protoierii din cele două județe ale Arhiepiscopiei
În urma evenimentelor din aceste zile, care au culminat cu sfințirea picturii Catedralei Naționale din București, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prezenți în Capitală cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, s‑au reunit astăzi, 28 octombrie, în ședință
Până în data de vineri, 31 octombrie, inclusiv, Catedrala Națională este deschisă zi și noapte pentru toți cei care doresc să se închine în Sfântul Altar și să admire pictura în mozaic sfințită
Acum 12 ore
Joi, 23 octombrie, la paraclisul Bisericii „Sfinții Atanasie și Chiril” din Iași, a avut loc conferința de presă dedicată lansării proiectului transfrontalier „Drumul Istoriei și Tradițiilor:
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în perioada iulie‑octombrie 2025, în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului s‑a desfășurat concursul catehetic
Televiziunea TRINITAS TV a Patriarhiei Române anunță, într‑un comunicat de presă, încheierea celei de‑a doua etape a proiectului „Medici români în Europa”, finanțat de Departamentul pentru Românii de
„Important semn de prețuire pentru întreaga activitate desfășurată de Biserica Ortodoxă Română” # Ziarul Lumina
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii și cuvântări, Omilia a V-a, I-II, în Părinți și Scriitori Bisericești (2009), vol. 1, pp. 97-99„În această zi se face pomenire de marea luptă dusă în trup femeiesc de
Pavel, apostol al lui Hristos Iisus prin voința lui Dumnezeu, și Timotei, fratele nostru, sfinților și credincioșilor frați întru Hristos, care sunt în Colose: Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, ș
„În vremea aceea a început a umbla Iisus prin cetăți și prin sate, propovăduind și binevestind Împărăția lui Dumnezeu, și cei doisprezece erau cu El, și unele femei care fuseseră vindecate de boli, de grele suferințe, de duhuri rele și de neputințe: Maria, numită Magdalena, din care ieșiseră șapte demoni, și Ioana, femeia lui Huza, un iconom al lui Irod, și Suzana și multe altele, care le slujeau din avutul lor.”
Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Cuv. Teofana Basarab; Sf. Mc. Terentie, soţia sa, Neonila, şi cei 7 fii; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Sf. Ier. Firmilian, Episcopul Cezareei Capadociei # Ziarul Lumina
Sfântul Iachint s-a născut la sfârşitul secolului al 13-lea. A urmat înaltele şcoli ale vremii, desăvârşindu-şi cunoaşterea teologică la Constantinopol, alături de Sfântul Grigorie Palama, în perioada î
Ziua Armatei a fost sărbătorită sâmbătă în principalele garnizoane din ţară, în bazele militare în care sunt dislocaţi militarii români şi în teatrele de operaţii, precum şi în statele în care
Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată în 4 noiembrie pentru efectuarea unor lucrări de construcţie, arată Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu. Astfel, în ziua de
Banca Naţională a României a lansat luni o monedă din tombac cuprat cu tema „Lucian Blaga - 130 de ani de la naştere”. Aversul monedei prezintă frontonul Universităţii „Babeş-Bolyai”, iar reversul redă
O cercetare care analizează cele 41 de municipii reședință de județ pe baza unor indicatori privind calitatea, nivelul de trai, recreerea etc. arată că primele trei cele mai performante orașe sunt Cluj-Napoca,
Comisia Europeană a aprobat, săptămâna trecută, varianta finală a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, a anunţat, într-o conferinţă de presă, ministrul investiţiilor şi proiectelor
Un sondaj realizat de Eurobarometru, ale cărui rezultate au fost publicate recent, arată că 66% dintre europeni utilizează mass-media tradiţionale pentru a urmări zilnic subiecte de actualitate, în timp ce 59%
Muzeul Etnografic al Transilvaniei (MET) din Cluj-Napoca găzduiește mâine, 29 octombrie, între orele 18:00- 20:00, evenimentul „Religie, spiritualitate, sănătate” susținut de pr. prof. dr. Ioan Chirilă și mo
La finalul celei de a patra zile petrecute în țara noastră de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, însoțit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a efectuat o vizită la Palatul Cotroceni. Cei doi În
În cadrul programului liturgic prilejuit de hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale, perioadă închinată Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, în seara zilei de luni, 27 octombrie, a
Romfilatelia și Poșta Română au pus în circulație emisiunea filatelică „Sfinţirea Catedralei Naţionale” care include o marcă poştală, o coliţă dantelată, două plicuri „prima zi” şi o carte
Muzeul Municipiului București prezintă la Palatul Suțu expoziția omagială „Marin Petre Constantin: Centenarul unei vocații artistice”, care marchează 100 de ani de la nașterea acestui pictor și reunește
La sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Bucureşti va avea loc astăzi, 28 octombrie, de la ora 18:00, în cadrul stagiunii „Muzicienii Filarmonicii George Enescu”, recitalul „Belcanto la Curtea
Ordinul Arhitecților din România - filiala București prezintă expoziția „Plăcuțele vechi ale caselor din Bucureștii de altădată - o istorie urbană uitată”. Sub straturile de vopsea și tencuială ale
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) aduce în atenția publicului activitatea artistică a unuia dintre cei mai prolifici machetatori și gravori de mărci poștale, Ion Dumitrana. El și-a desfășurat
Muzeul Municipiului București prezintă, în cadrul Colecției de artă „Ligia și Pompiliu Macovei”, expoziția „De la ulița Filaret la strada 11 iunie”, care aduce în prim-plan istoria unei artere
„Un important semn de prețuire pentru întreaga activitate desfășurată de Biserica Ortodoxă Română” # Ziarul Lumina
Domnule Președinte Nicușor Dan,Sanctitatea Voastră,Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre,Onorată asistență,Cu smerenie şi bucurie, am primit astăzi Ordinul Meritul Cultural în Grad de
Elevii noștri au fost uimiți și s-au bucurat mult când au aflat de canonizarea Sfinților Români, bărbați și femei, fiind dornici de a descoperi mai multe aspecte în legătură cu viața și învățăturile ace
Sfințirea picturii Catedralei - harul lui Dumnezeu şi continuitatea Tradiției creștine # Ziarul Lumina
Duminică, 26 octombrie, a fost ziua în care harul s-a revărsat asupra orașului în care trăiesc de peste cinci decenii, București. Nu îmi aduc aminte să fi trăit o asemenea zi. Pot spune însă cu siguranță c
Luni a fost prăznuit Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, cel care i-a scăpat pe locuitorii Capitalei de molime, de incendii, de năvăliri străine, dar și de viclenii comuniști autohtoni.
Catedrala Mântuirii Neamului - visul poetului Mihai Eminescu a devenit realitate. Simplu. Firesc. Oricâte împotriviri, atacuri, clevetiri s-au pus de-a curmezişul.Orice ar spune globaliştii, progresiştii,
