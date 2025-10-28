Mărturia fiicei lui Brigitte Macron în procesul de hărțuire online: „Nepoții ei aud ce se spune. «Bunica ta este bunicul tău»”
Digi24.ro, 28 octombrie 2025 21:50
Fiica lui Brigitte Macron a spus în fața unui tribunal din Paris că afirmațiile false apărute online, potrivit cărora prima doamnă a Franței s-ar fi născut bărbat, au afectat calitatea vieții mamei sale, făcând-o să se îngrijoreze în fiecare zi cu privire la hainele pe care le poartă, relatează The Guardian.
• • •
Explozia din Rahova: majoritatea celor afectați pot reveni în casele lor. Programul după care se va face accesul controlat # Digi24.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă, marţi seară, că, după finalizarea cercetărilor penale la locul exploziei din Sectorul 5, cei mai mulţi dintre locatari pot reveni etapizat în casele lor. Accesul se va face controlat, sub supravegherea Poliţiei.
Ajutoare pentru locatarii afectați de explozia din Rahova: 51 de familii au primit câte 1.500 de lei de la Primăria Capitalei # Digi24.ro
Un număr de 51 de familii afectate de explozia de la blocul din Rahova, din 17 octombrie, au primit ajutoare de la Primăria Capitalei, 1.500 lei pentru fiecare locatar. În plus, 37 de familii sunt cazate pe termen mediu și lung, iar alte 142 sunt cazare în hoteluri.
Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei. „Mai am o ambiție” # Digi24.ro
Anca Alexandrescu, realizatoare la televiziunea Realitatea Plus, a anunțat marți că va candida pentru funcția de primar al Bucureștiului.
Operațiunea antidrog în Rio de Janeiro, cu aproape 2.500 de agenți mobilizați: cel puțin „18 criminali neutralizați” # Digi24.ro
O operațiune antidrog a fost desfășurată marți, 28 octombrie 2025, în Rio de Janeiro, în cadrul căreia au fost mobilizați aproape 2.500 de agenți. În urma operațiunii, cel puțin 18 suspecți și mai mulți polițiști au murit, au transmis autoritățile, conform AFP.
Un bărbat de 47 de ani a murit în Piatra Craiului: a căzut sute de metri în gol. Al cincilea caz în ultimele zece zile # Digi24.ro
Un bărbat de 47 de ani a murit, marţi, după ce a căzut în gol 250 – 300 de metri în zona de creastă din Piatra Craiului. Se afla alături de fratele său, nepotul de 12 ani şi încă o persoană.
Marile lanțuri de magazine, sub lupa Consiliului Concurenței. Autoritatea a făcut verificări la șase retaileri # Digi24.ro
Consiliul Concurenței a luat în vizor mai multe lanțuri de magazine, pe care le suspectează că se comportă autoritar cu producătorii sau furnizorii de lapte și lactate. Autoritatea a făcut inspecție la şase retaileri, pentru a căuta documente - care să confirme sau să infirme - practici ilegale, anunță Digi24.
„Ne spălăm pe cap cu acest deficit”. Kelemen Hunor spune că fără măsuri de stimulare economică „n-ai cum să câştigi această bătălie” # Digi24.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi, despre situaţia economică, că din păcate se spălă cu toţii pe cap cu acest deficit, în coaliţie şi oricine poate să se retragă de la guvernare iar dacă cineva crede că în acest moment e o mare bucurie şi fericire să stai în Executiv sau să fii în coaliţie, greşeşte.
Avertisment de la Vatican. Papa Leon: „Dumnezeu vrea o lume fără război. Tensiunile se pot rezolva prin dialog și negociere” # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat pentru pace, marţi, la Colosseumul din Roma, solicitând încetarea conflictelor la nivel mondial, transmit agenţia ANSA şi Vatican News. „Gata cu războaiele!” a fost apelul lansat de papa Leon al XIV-lea la ceremonia de închidere a Întâlnirii inter-religioase „Religii şi culturi în dialog”, organizată la Roma de Comunitatea Sant'Egidio.
Administrația Trump, dată în judecată de zeci de state pentru refuzul de a finanța ajutoarele alimentare pentru milioane de americani # Digi24.ro
Peste douăzeci și patru de state au dat în judecată administrația Trump marți pentru refuzul recent de a finanța ajutoarele alimentare în timpul închiderii guvernului, încercând să scutească aproximativ 42 de milioane de oameni de dificultățile financiare care vor începe în câteva zile, relatează NY Times.
Fostă directoare de liceu din Buzău, după moartea doctoriței Ștefania Szabo: „O funcţie publică este fascinantă, dar «muşcă» din tine” # Digi24.ro
Fosta directoare a Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Buzău, Camelia Voicu, care şi-a anunţat demisia în vara acestui an, a făcut, marţi, o postare emoţionantă în contextul morţii directoarei medicale a SJU Buzău, Ştefania Szabo.
Kelemen Hunor, reacție la declarațiile ÎCCJ și CSM privind pensiile magistraților: M-au ciuruit. Nu am înțeles de ce au tras în pianist # Digi24.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, pentru Digi24.ro, că liderii Coaliției s-au consultat, înainte de adoptarea proiectului de lege care modifică condițiile de pensionare a magistraților, cu Înalta Curte de Casație și Justiție și Consiliul Superior al Magistraturii, clarificând afirmațiile sale de luni seară la Jurnalul de Seară. El spune, după reacția șefei ÎCCJ Lia Savonea, că „nu i-am atacat, nu am spus nimic rău despre ei, și ei știu acest lucru, pentru că tot timpul am fost de partea magistraților”. „Nu prea am înțeles de ce au tras în pianist”, a mai adăugat acesta.
Nicuşor Dan: „SRI nu a văzut mecanismul care l-a promovat pe Călin Georgescu”. Ce a spus despre eventuale sancțiuni # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marți, că SRI a cunoscut reţelele de oameni care atentau la ordinea constituţională, însă nu a văzut mecanismul tehnic care a făcut ca intenţia de vot pentru Călin Georgescu să sară de la 3% la 23%. Preşedintele îi răspunde astfel şi consilierului său pe politică internă, Ludovic Orban, care s-a întrebat cum nu a putut SRI să vadă reţelele de oameni care atentau la ordinea constituţională.
Sorin Grindeanu, despre o eventuală moțiune de cenzură depusă de PSD: „Ne şi îndeamnă unii colegi de guvernare” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi, că partidul său este îndemnat de unii colegi de guvernare să facă moţiuni, dar PSD nu face moţiuni. „Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim”, a precizat Grindeanu, adăugând că la un moment dat va exista o evaluare pe care o vor face în interiorul partidului, iar în coaliţie nu vor tăcea.
Sunt momente rare în viața unei națiuni care transcend politica de zi cu zi și devin puncte de inflexiune în marea narațiune a istoriei sale. Sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului în acest an, care coincide fericit cu Centenarul Patriarhiei Române, este un astfel de moment. Ceea ce am văzut nu a fost doar o ceremonie religioasă, oricât de impunătoare ar fi fost aceasta. Am asistat la încununarea unui vis de 140 de ani și, mai important, la declarația de maturitate a națiunii române post-comuniste.
Oana Țoiu, întâlnire cu ministrul israelian de Externe. Șefa diplomației române: „Prea multe familii au suferit enorm” # Digi24.ro
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, s-a întâlnit marți, 28 octombrie, cu omologul israelian Gideon Saar, aflat în vizită oficială la București. Printre subiectele abordate au fost necesitatea dezarmării Hamas, asistența umanitară și accesul la asistență medicală în Fâșia Gaza, conform News.ro.
CSM acuză Coaliția de afectarea independenței CCR privind pensiile magistraților. Kelemen Hunor clarifică afirmațiile sale # Digi24.ro
CSM acuză un „incident inacceptabil şi fără precedent”, referindu-se la o presupusă afectare a independenței CCR, într-un comunicat transmis după afirmațiile lui Kelemen Hunor, care a spus că guvernanții s-au consultat cu magistrații de la „Curte” înainte de a adopta proiectul de lege privind diminuarea pensiilor magistraților și de a-l trimite la CCR. Într-o reacție în exclusivitate pentru Digi24.ro, liderul UDMR a clarificat declarația sa de la Jurnalul de Seară de la Digi24, spunând că s-a referit la Înalta Curte de Casație și Justiție și nu la Curtea Constituțională.
Noul termen dat de Nicușor Dan pentru numirea șefilor serviciilor secrete și ce spune președintele despre numele vehiculate # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă ca va numi un şef la SRI până la finalul anului sau la începutul anului viitor, în acord cu partidele coaliţiei, pentru a nu genera o tensiune suplimentară a societăţii. El reafirmă că îşi doreşte la şefia serviciilor secrete nume din afara politicii.
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei: Vreau să desfiinţez sectoarele și Ilfovul # Digi24.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe şi-a anunţat, marţi, candidatura la Primăria Capitalei, el afirmând că vrea să desfiinţeze sectoarele şi Ilfovul iar primul lucru pe care îl va face în calitate de primar va fi să organizeze un referendum în acest sens.
Benjamin Netanyahu a ordonat Armatei israeliene să lanseze imediat atacuri „puternice” asupra Fâșiei Gaza # Digi24.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a dat instrucțiuni armatei să lanseze imediat atacuri „puternice” asupra Fâșiei Gaza, potrivit unui comunicat al biroului său, citat de BBC.
Olguța Vasilescu îl amenință pe Ilie Bolojan cu moțiune de cenzură dacă premierul nu își va asuma eșecul cu pensiile magistraților # Digi24.ro
Olguța Vasilescu a declarat, marți, că Ilie Bolojan ar trebui să-și asume eșecul în cazul în care reforma pensiilor magistraților va pica din nou la CCR. „ Ia-ți legea, asumă-ți-o”, a afirmat aceasta. Primarul Craiovei a spus că premierul ar trebui să demisioneze atunci, și nu exclude o moțiune de cenzură depusă de PSD împotriva guvernului, dacă Bolojan nu își asumă nereușita.
Apariție bizară la Cernobîl, după aproape 40 de ani de la dezastrul nuclear: câini cu blană albastră. Ipoteza unui ONG # Digi24.ro
Cei trei câini cu blana de un albastru strălucitor, descendenți ai animalelor de companie abandonate după dezastrul nuclear de acum 39 de ani, au fost surprinși rătăcind în Cernobîl.
Nicușor Dan, despre alegerile anulate: 100%, partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcţionată de la Moscova # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referindu-se la alegerile prezidenţiale anulate, de anul trecut, că poate afirma 100% că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcţionată de la Moscova. În ceea ce priveşte investigaţiile privind campania, preşedintele a spus că autorităţile ştiu cum au fost influenţate reţelele sociale. „Ce nu ştim, în continuare, este cine este compania care a coordonat, care a făcut toată strategia. Nu ştim. Şi de asemenea ştim extrem de puţin despre fluxurile de bani”, a subliniat preşedintele, adăugând că „e posibil ca pe alegerile din România să fi fost - şi cumva există suspiciuni - pentru o reţea de români care să fi fost în spatele lui Călin Georgescu”.
Kelemen Hunor răspunde acuzațiilor CSM privind pensiile magistraților: E normal să existe consultări. Nu m-am referit la CCR # Digi24.ro
Cea mai puternică furtună a anului: uraganul Melissa vine cu rafale de 300 km/h în Jamaica. O treime din țară este deja în beznă # Digi24.ro
Uraganul Melissa, cea mai puternică furtună a anului, este așteptat să lovească din plin Jamaica, marți seară. Vor fi rafale de aproape 300 de kilometri pe oră, iar estimările arată că cel puțin un milion și jumătate de oameni vor fi afectați. Deja, o treime din țara insulară din Marea Caraibilor a rămas fără electricitate în urma furtunii.
Taxe pentru români, salarii uriașe la stat. Cum își justifică șeful ANRE indemnizația de 15.000 de euro: „Nu eu am stabilit-o” # Digi24.ro
Președintele Autorității de Reglementare în domeniul Energiei a fost întrebat marți, în Parlament, dacă se justifică indemnizația sa de 15.000 de euro lunar, în condițiile în care șefii autorităților de reglementare din alte țări - precum Spania sau Franța - primesc o leafă mai mică. George Niculescu a replicat că nu el și-a stabilit salariul, anunță Digi24.
„Flota fantomă” a Rusiei, aprovizionată în taină cu combustibil de o rețea de companii din statele baltice # Digi24.ro
O rețea de companii din Letonia, Lituania și Estonia a furnizat combustibil tancurilor aparținând „flotei fantomă” a Rusiei, pe care Moscova o folosește pentru a eluda sancțiunile occidentale și a exporta petrol în străinătate, potrivit unei investigații realizate de postul public de televiziune lituanian LRT, relatează The Moscow Times.
Adrian Câciu: Deficitul la 9 luni arată rău. Amânările de facturi produc consecințe economice, stagnare si posibilă recesiune # Digi24.ro
Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a scris, marți, pe Facebook, că deficitul bugetar după primele 9 luni „arată rău”. Deputatul avertizează că „în deficit sunt cheltuielile amânate la plată dar pentru care există facturi în casă de cca 1% din PIB”. „Din păcate amânările de facturi produc consecințe economice, stagnare si posibilă recesiune”, mai notează acesta
Ultimele imagini cu Ştefania Szabo. Cu o zi înainte să moară în camera de gardă a susținut o conferință de presă # Digi24.ro
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită moartă marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare. Managerul spitalului, Sorin Pătraşcu, a declarat că Szabo era un medic dedicat, cu minimum şapte gărzi pe lună, pe lângă activitatea de pe secţie şi din spital. Cu o zi înainte de tragedie, directoarea medicală a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre extinderea secției de penumologie și a dat explicații cu privire la o reclamație a unei paciente.
Sistemul de garanție-returnare s-ar putea extinde. Pentru ce alte tipuri de ambalaje s-ar putea introduce garanția de 50 de bani # Digi24.ro
Deputatul PNL Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a anunțat, luni, depunerea unei inițiative legislative potrivit căreia se extinde sistemul de garanție-returnare și la ambalajele de borș, oțet, apă distilată, cafea și produsele de cafea, precum și la borcane și ambalaje reutilizabile.
Nicușor Dan, după discuțiile cu Valdis Dombrovskis: „România, ferm angajată să rezolve dezechilibrele economice”. Anunț despre PNRR # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit marți, la Palatul Cotroceni, cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru Economie, cu care a avut „discuții substanțiale pe teme economice și financiare, cu accent pe situația fiscal-bugetară a României”.
Recuperarea de către Ucraina a teritoriilor pierdute este considerată imposibilă de toată lumea, spune un ministru dintr-o țară NATO # Digi24.ro
Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a declarat că Ucraina nu are nicio speranţă de a recâştiga vreodată Crimeea şi teritoriile pe care le-a pierdut în faţa Rusiei de la invazia din 2022. „Recâştigarea teritoriilor pierdute în 2014 şi după februarie 2022 este considerată acum imposibilă de toată lumea", a spus Crosetto într-un interviu acordat jurnalistului veteran Bruno Vespa pentru noua sa carte „Finimondo”, din care casele de editură Mondadori şi Rai Libri au publicat extrase înainte de apariţie.
Bărbatul acuzat de uciderea lui Shinzo Abe a pledat vinovat. Motivul pentru care fostul premier japonez a fost asasinat # Digi24.ro
Bărbatul acuzat de uciderea fostului premier japonez Shinzo Abe a pledat vinovat în prima zi a procesului său. Tetsuya Yamagami, în vârstă de 45 de ani, a mărturisit în fața unui tribunal din Tokyo că „totul este adevărat”, conform presei locale, relatează BBC.
Numărul parlamentarilor ar putea fi redus cu 10%. Scenariul a fost discutat în ședința Coaliției, la propunerea UDMR (surse) # Digi24.ro
În loc să fie redus numărul parlamentarilor la 300, potrivit referendumului din 2009, Coaliția a discutat o nouă variantă: tăierea să fie de 10% din numărul total al senatorilor și deputaților. Potrivit informațiilor Digi24.ro, propunerea a venit chiar de la președintele UDMR Kelemen Hunor.
Monumente din București, lăsate de izbeliște și distruse: „Cei mari nici nu se opresc din mașinile luxoase să privească” # Digi24.ro
Cele mai relevante monumente din București au fost lăsate de izbeliște și vandalizate de oameni. Ansamblul „Kilometrul 0”, Fântâna Cantacuzino și Podul de Nuc din Cișmigiu, se numără printre cele mai afectate de nepăsare.
Kremlinul, deranjat de „limbile străine de pe front”. Peskov: „Armata noastră va continua să-şi facă treaba” # Digi24.ro
Kremlinul a declarat marţi că trupele ruse aud constant limbi străine vorbite de cei care luptă pentru Ucraina pe linia frontului şi a promis că aceşti luptători vor fi „distruşi”, relatează Reuters.
Accident cu doi morţi în judeţul Iaşi. Un BMW s-a ciocnit cu un TIR, după ce şoferul autoturismului a depăşit pe linie continuă # Digi24.ro
Două persoane au murit într-un accident produs marţi după-amiază, pe Drumul European 85, între localităţile ieşene Sârca şi Bălţaţi.
Microsoft a încheiat un acord cu OpenAI, prin care va avea o participație de 27% în cadrul companiei. Care este valoarea tranzacției # Digi24.ro
Microsoft și OpenAI au finalizat un nou acord în cadrul unui parteneriat îndelung negociat. Conform noului pact, Microsoft va obține o participație de 27% în OpenAI, în valoare de aproximativ 135 de miliarde de dolari, au anunțat marți cele două companii într-un comunicat, citat de Bloomberg.
Administrația Trump caută viitorul președinte al Rezervei Federale a SUA. Cinci nume sunt pe lista scurtă a președintelui american # Digi24.ro
Administrația președintelui Donald Trump a început deja căutarea viitorului președinte al Rezervei Federale a SUA (Fed), funcție-cheie pentru economia americană și pentru piețele globale, potrivit declarațiilor făcute de Scott Bessent, secretarul Trezoreriei la bordul avionului Air Force One.
O nouă zi de pelerinaj la Catedrala Națională. Peste 40.000 de oameni au vizitat lăcașul de cult. Până când se poate intra în Altar # Digi24.ro
Cozi impresionante de creștini ortodocși s-au aflat, și marți după-amiază, în fața Catedralei Naționale, pentru a vizita cel mai mare lăcaș de cult ortodox din lume. Peste 40.000 de oameni au trecut prin Altar, în ultimele 48 de ore. Până vineri, pelerinii au un privilegiu rar: pot păși în Altar, un spațiu deschis doar în aceste zile, anunță Digi24.
Nou incident jenant pentru armata lui Putin. Antiaeriana rusă a doborât un elicopter Ka-52 pe care l-a confundat cu o dronă # Digi24.ro
Forțele ruse de apărare antiaeriană au doborât din greșeală propriul elicopter de luptă Ka-52 în timpul respingerii atacului dronelor ucrainene pe teritoriul Rusiei. Acest lucru a fost raportat de canalele Z Fighterbomber, Aviahub și Voevoda Veshchaiet. Potrivit calculelor The Insider, acesta este cel puțin al cincilea caz în care armata rusă pierde un elicopter din cauza „focului prietenos”.
Oana Gheorghiu, co-fondatoare a unui spital pentru copii, propusă vicepremier de Ilie Bolojan # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu pentru postul de vicepremier rămas vacant după demisia antreprenorului Dragoș Anastasius. Bolojan a trimis propunerea președintelui Nicușor Dan.
Guvernul SUA a furnizat o asigurare scrisă că activitatea din Germania a companiei ruse Rosneft va fi scutită de noile sancţiuni energetice, deoarece activele sale nu mai sunt sub controlul Rusiei, a declarat marţi pentru Reuters ministrul german al economiei, Katherina Reiche.
Găselnița prin care Duma de Stat îi va oferi flux continuu de soldați lui Putin pentru frontul din Ucraina # Digi24.ro
Duma de Stat a Rusiei a adoptat marți, 28 octombrie, în lectură finală, un proiect de lege care impune recrutarea militară pe tot parcursul anului. Parlamentul Rusiei a adoptat proiectul de lege care așteaptă semnătura președintelui rus pentru a deveni lege, care ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.
Baletul lui Viktor Orban. Îl critică pe Trump pentru sancțiunile impuse Rusiei, dar merge la Casa Albă pentru a-l îmbuna # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban speră că preşedintele american Donald Trump va excepta Ungaria de la sancţiunile asupra importurilor de petrol şi gaz din Rusia, a relatat cotidianul italian La Repubblica, ceea ce a provocat critici din partea echipei şefului executivului de la Budapesta.
Lia Savonea îl contrazice pe Kelemen Hunor: „ÎCCJ nu este consilierul legislativ al Guvernului sau al Parlamentului” # Digi24.ro
Lia Savonea susţine că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu este „consilierul legislativ” al Guvernului sau al Parlamentului, ca reacţie la declaraţiile lui Kelemen Hunor, care a afirmat pentru Digi24 că proiectul de lege privind pensiile magistraţilor ar fi fost transmis, înainte de a fi adoptat, spre „analiză” la instanţa supremă.
Bolojan a încercat să obțină amânarea jalonului din PNRR privind pensiile speciale, după decizia CCR. Oficialii UE au refuzat (surse) # Digi24.ro
Pentru a avea timp să vină cu un nou proiect după decizia CCR, Guvernul Bolojan ar fi încercat să obțină amânarea jalonului din PNRR care prevede reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale și care trebuie îndeplinit până pe 28 noiembrie. Potrivit unor surse guvernamentale, oficialii europeni ar fi refuzat propunerea Executivului, fără să lase loc de negociere.
Eurobarometru: 56% dintre cetățeni susțin extinderea UE. Care dintre țări sunt în favoarea primirii de noi membri # Digi24.ro
Politica de extindere a Uniunii Europene a căpătat un nou impuls politic după invazia rusă din Ucraina. Țările candidate și statele membre se vor reuni la Bruxelles pe 4 noiembrie pentru o dezbatere organizată și găzduită de Euronews. În timp ce extinderea UE capătă un nou impuls politic, un nou sondaj indică faptul că mai mult de jumătate dintre europeni susțin acest proces. Mai precis, 56 % dintre cetățeni sunt de acord cu deschiderea proiectului european către alte țări.
Momentul în care un avion al Forțelor Aeriene americane zboară în interiorul furtunii Melissa. Imagini uluitoare din ochiul uraganului # Digi24.ro
Jamaica este amenințată de cea mai puternică furtună din istoria țării. Uraganul Melissa ar urma să lovească în plin insula din Caraibe cu rafale de aproape 300 de kilometri pe oră. Imagini spectaculoase surprinse de Forțele Aeriene americane arată cum un avion zboară direct prin ochiul uraganului Melissa.
