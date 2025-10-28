Dan Petrescu rămâne alături de CFR Cluj. Cum s-a implicat la echipă, înainte de venirea lui Daniel Pancu

08:50

Interul lui Cristi Chivu a pierdut derby-ul din weekend de pe terenul lui Napoli, scor 1-3, iar problemele din defensiva finalistei UEFA Champions League din sezonul trecut au ieşit la iveală. Tocmai din acest motiv, echipa lui Cristi Chivu are nevoie de soluţii, iar nerazzurrii şi-au îndreptat atenţia către Bayern Munchen. Inter vrea să îl […] The post Cristi Chivu vrea să “repatrieze” un fundaş în Serie A. Inter se bate cu Juventus şi AC Milan pentru semnătura sa appeared first on Antena Sport.