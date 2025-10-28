Dan Petrescu rămâne alături de CFR Cluj. Cum s-a implicat la echipă, înainte de venirea lui Daniel Pancu
Antena Sport, 28 octombrie 2025 21:50
Dan Petrescu rămâne alături de CFR Cluj. Laurențiu Rus, interimarul de pe banca clujenilor, a dezvăluit că a vorbit cu „Bursucul" după plecarea lui Andrea Mandorlini. CFR Cluj a debutat cu dreptul în grupele Cupei României. Formația din Gruia a învins-o pe CSM Slatina cu scorul de 4-0, golurile victoriei fiind marcate de Korenica, Badamosi,
• • •
Acum 10 minute
22:10
22:10
Acum 30 minute
22:00
Ionuț Lupescu, stupefiat de partida CS Dinamo – FC Dinamo: “Într-o țară normală, nu era posibil” # Antena Sport
Ionuț Lupescu, fostul jucător de la FC Dinamo și preșdintele de onoare al echipei Ministerului Afacerilor Interne, nu înțelege cum meciul dintre cele două formații cu același nume a ajuns să se dispute. Fostul component al Generației de Aur s-a declarat trist că există posibilitatea ca două cluburi, pe care el le-a numit drept mamă
21:50
Dan Petrescu rămâne alături de CFR Cluj. Cum s-a implicat la echipă, înainte de venirea lui Daniel Pancu # Antena Sport
Dan Petrescu rămâne alături de CFR Cluj. Laurențiu Rus, interimarul de pe banca clujenilor, a dezvăluit că a vorbit cu „Bursucul" după plecarea lui Andrea Mandorlini. CFR Cluj a debutat cu dreptul în grupele Cupei României. Formația din Gruia a învins-o pe CSM Slatina cu scorul de 4-0, golurile victoriei fiind marcate de Korenica, Badamosi,
Acum o oră
21:30
“Florentino Perez îl va vinde”. Un fost campion mondial a prezis viitorul lui Vinicius la Real Madrid # Antena Sport
Vinicius se află în centrul unor tensiuni la Real Madrid, iar ultimul episod care a arătat acest lucru a fost ieșirea nervoasă de la El Clasico, atunci când a fost schimbat de Xabi Alonso și a avut o criză de nervi. Situația brazilianului a fost analizată de Christophe Dugarry, fostul campion mondial și european, iar
21:20
Mesajul afișat de jucătorii de la FC și CS Dinamo, la începutul meciului din Cupa României # Antena Sport
FC Dinamo și CS Dinamo se duelează în prima etapă a grupelor Cupei României. Partida a generat numeroase reacții, ținând cont de dorința celor două echipe de a fuziona, în ultimii ani. La startul meciului de pe arena Arcul de Triumf, jucătorii celor două echipe au afișat un banner cu un mesaj care demonstrează,
Acum 2 ore
21:00
Copiii care au susținut naționala feminină au avut parte de o surpriză din partea mascotei Ronny # Antena Sport
Mini-mascotele Ronny au ajuns în casele fanilor. Ciobănescul carpatin le-a oferit personal păpușile celor mai mici fani la amicalul naționalei de fotbal feminin cu Ucraina. Copiii care au susținut naționala feminină la Chiajna au avut parte de o surpriză din partea lui Ronny. Ciobănescul carpatin a împărțit mini-mascotele Ronny la intrarea în arenă. De
20:30
„Ciuca bătăilor”. Avertisment pentru Daniel Pancu înainte de venirea la CFR Cluj: „S-au săturat cu binele” # Antena Sport
Daniel Pancu a primit un avertisment din partea lui Ioan Andone, înainte să o preia pe CFR Cluj. Fostul selecționer al naționalei U21 e foarte aproape să semneze cu trupa din Gruia, unde îl va înlocui pe Andrea Mandorlini. Ioan Andone a subliniat forma extrem de modestă în care se regăsește CFR Cluj, în ciuda bugetului
Acum 4 ore
20:10
Leo Messi, provocat să numească “GOAT-urile” din alte sporturi. Argentinianul a făcut referire și la Maradona # Antena Sport
Leo Messi a acordat un interviu unui jurnalist de la NBC News, în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte, printre altele și cel legat de participarea sa la Cupa Mondială din 2026. Decarul naționalei Argentinei a fost de asemenea provocat să numească sportivi care se încadrează în categoria "GOAT" (n.r. cel mai mare din
20:10
Jose Mourinho, declarații savuroase despre veteranul de la Benfica: „E tânăr. Există jucători de 20 de ani care sunt bătrâni” # Antena Sport
Antrenorul echipei de fotbal Benfica Lisabona, Jose Mourinho, a declarat marţi că fundaşul central argentinian Nicolas Otamendi, care are 37 de ani, este un jucător "tânăr", în ciuda vârstei sale, şi "foarte important" pentru formaţia portugheză. "Vârsta reală este un lucru, iar ceea ce vedem pe teren şi, în cazul meu, la antrenamente, este altceva. Există jucători de 20 de ani care sunt jucători bătrâni şi există jucători de 20 de ani care sunt bătrâni"
19:40
Clubul de tradiție din Liga 1 trăiește un “coșmar”! A primit din nou interdicție la transferuri # Antena Sport
UTA Arad a aflat că a primit din nou interdicție la transferuri din partea FIFA, la doar opt zile distanță după ce forul mondial a ridicat restricția respectivă. "Bătrâna Doamnă" a primit prima lovitură pe final de septembrie, când a aflat că nu mai poate face transferuri în următoarele trei perioade de mercato, atât timp
19:40
Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” # Antena Sport
Florin Talpan a avut un discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo, duelul din prima etapă a grupelor Cupei României. Juristul de la CSA Steaua a declarat că echipa din Liga 1, condusă de Zeljko Kopic, e, de fapt, o „clonă". Florin Talpan a mai declarat că suporterii dinamoviști sunt mințiți și adevărata echipă este cea din Liga a
19:20
Război total în gimnastică, după decizia luată de FRG. Replica dată de Carmencita Constantin: „Tot eu voi fi de vină” # Antena Sport
Război total în gimnastică, după decizia luată de FRG, ca urmare a acuzațiilor șocante lansate de Denisa Golgotă. Carmencita Constantin a oferit o reacție fermă după cele întâmplate. Concret, marți dimineața, Ioan Suciu a convocat un Comitet Executiv pentru a se lua măsuri după declarațiile gimnastei, care a depus plângere pentru hărțuire. Război total în
19:10
Gigi Becali, sancționat de Comisia de Discplină. Ce amendă a primit după ce i-a “distrus” pe Hațegan și Colțescu # Antena Sport
Comisia de Discplină și Etică a FRF s-a pronunțat, după ce Comisia Centrală a Arbitrilor a depus o plângere împotriva lui Gigi Becali, în urma unor declarații derapante ale patronului la adresa celor care au oficiat meciul dintre CFR Cluj și FCSB. În urmă cu câteva săptămâni, finanțatorul din Pipera i-a făcut praf pe Sebastian
18:50
Ce salariu va avea Daniel Pancu la CFR Cluj. Diferență uriașă față de cât încasa Dan Petrescu # Antena Sport
S-a aflat ce salariu va avea Daniel Pancu (48 de ani) la CFR Cluj. Fostul selecționer al naționalei U21 e la un pas să semneze cu formația din Gruia, urmând să-l înlocuiască pe Andrea Mandorlini. Neluțu Varga a confirmat negocierile cu Daniel Pancu în exclusivitate pentru AntenaSport. Primul pe lista patronului de la CFR Cluj a
18:40
Când se face arena de 100 de milioane de euro la care visează Constanța? Anunțul privind stadionul “Gică Hagi” # Antena Sport
Primăria Constanța a venit cu detalii legate de proiectul de construire a noii arene din orașul în care ar urma să joace Farul lui Gică Hagi. Lucrările ar fi trebuit să înceapă din vară, însă au fost întârziate prin prisma situației economice din țară și a dorinței premierului Ilie Bolojan ca primăriile să cofinanțeze realizarea
18:20
Nicolae Stanciu s-a refăcut și e gata să revină pe teren la Genoa. Vești excelente pentru Mircea Lucescu # Antena Sport
Nicolae Stanciu s-a refăcut și e gata să revină pe teren la Genoa. Patrick Vieira, antrenorul „grifonilor", a anunțat faptul că mijlocașul de 32 de ani va fi în lot pentru duelul de Serie A cu Cremonese, de miercuri. Vestea este una excelentă și pentru Mircea Lucescu, cu mai puțin de trei săptămâni rămase până la
Acum 6 ore
18:10
1. Pancu negociază cu CFR Cluj După ce a încercat varianta Dan Petrescu, Neluţu Varga a anunţat că negocierile cu Daniel Pancu sunt avansate: "E real interesul", a declarat patronul celor de la CFR Cluj, în exclusivitate pentru Antena Sport. 2. Szocs, victorie uriaşă Bernadette Szocs a obţinut una dintre cele mai importante victorii ale
18:00
Marian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: “Sunt două «bărcuțe», trei” # Antena Sport
Marian Drăgulescu a oferit o reacție în privința scandalului care a izbucnit în gimnastica românească, după ce Denisa Golgotă a declarat la revenirea de la Mondiale că a fost hărțuită în sala de antrenament, insinuând că este vorba despre Sabrina și Camelia Voinea, cea din urmă oferind o reacție. Fostul mare sportiv al României și-a
17:40
Hotărârea luată de Cristi Chivu în privința portarului lui Inter, care a lovit mortal un bătrân de 81 de ani # Antena Sport
Italienii au aflat decizia luată de Cristi Chivu în privința portarului lui Inter, care a o lovit mortal un bătrân în scaun cu rotile în vârstă de 81 de ani. Antrenorul român i-a dat liber lui Josep Martinez și nu l-a inclus în lot pentru meciul de Serie A cu Fiorentina, de miercuri. Josep Martinez
17:20
„Vine un bebeluș?” Răspunsul dat de soția lui Cristi Borcea. Valentina Pelinel și-a luat prin surprindere fanii # Antena Sport
Valentina Pelinel, cea de-a treia soție a lui Cristi Borcea, a fost întrebată direct de fani dacă așteaptă un copil. Fostul model a dat răspunsul pe loc. Valentina Pelinel are trei copii alături de Cristi Borcea: un fiu pe nume Milan și gemenele Indira și Rania (vezi galeria foto de la finalul articolului cu Valentina
17:20
Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA # Antena Sport
Suporterii de la FCSB pot răsufla ușurați, pentru că accidentarea suferită de Juri Cisotti în partida din campionat contra celor de la UTA nu este una atât de serioasă. Cu "infirmeria" plină, ultimul lucru de care mai aveau nevoie de roș-albaștrii era încă o problemă medicală, însă mijlocașul italian urmează să se recupereze extrem de
17:10
A văzut că Daniel Pancu e ca și venit la CFR Cluj și a reacționat: “Primul lucru de făcut este ăsta” # Antena Sport
Revenirea lui Daniel Pancu în antrenorat este iminentă, după ce Neluțu Varga a vorbit despre posibila sa mutare în Gruia. Subiectul a devenit deja unul comentat, iar Ionuț Badea, fostul antrenor, a precizat care e primul lucru pe care îl va avea de făcut fostul selecționer al naționalei de tineret atunci când va ajunge la
16:50
Mirel Rădoi, ședință de urgență la Universitatea Craiova. Ce se întâmplă după scandalul cu suporterii # Antena Sport
Mirel Rădoi a luat decizia de a face o ședință de urgență cu suporterii Universității Craiova, după scandalul de la finalul ultimei partide. Oltenii s-au încurcat cu nou-promovata Metaloglobus, scor 0-0, în runda a 14-a din Liga 1. Fanii care au făcut deplasarea la Clinceni au răbufnit la finalul partidei, totul după ce Nicușor Bancu le-a
16:40
Eliza Samara a “explodat” după victoria dramatică de la Montpellier cu nr. 9 mondial. Nu i-a venit să creadă # Antena Sport
Eliza Samara a urmat-o pe Bernadette Szocs și a obținut o victorie fabuloasă în primul tur la WTT Champions Montpellier. Pleacată din postura de outsideră în meciul cu japoneza Mima Ito (nr. 9 mondial), românca s-a impus în cinci seturi, după ce nipona a părut să aibă de două ori meciul în mână. Samara a
16:30
Ce decizie a luat Barcelona în privința lui Lamine Yamal, după scandalul uriaș de la finalul meciului cu Real Madrid # Antena Sport
Barcelona a luat o decizie incredibilă în privința lui Lamine Yamal, după scandalul uriaș de la finalul meciului cu Real Madrid, pierdut cu 1-2. Oficialii clubului catalan au reacționat după ce starul de 18 ani a încins spiritele înainte de El Clasico. Lamine Yamal a făcut declarații acide înaintea duelului cu marea rivală, de pe Santiago Bernabeu. „Jucătoriii lui Real Madrid fură
Acum 8 ore
16:00
FCSB a înregistrat cea mai clară victorie de până acum a sezonului, 4-0 cu UTA, şi se pregăteşte de o serie de patru meciuri în deplasare. Seria începe cu duelul de miercuri seară, din Cupa României, contra Gloriei Bistriţa. FCSB a plecat încă de marţi la Bistriţa, acolo unde va evolua în prima etapă din
15:10
CS Dinamo – FC Dinamo LIVE TEXT (21:00). Programul complet al zilei din Cupa României # Antena Sport
Noul sezon din grupele Cupei României începe marţi, cu patru partide între echipe de Liga 1 şi formaţii din eşaloane inferioare ale fotbalului românesc. Ultimul meci al zilei, programat la ora 21:00, este cel dintre CS Dinamo, formaţie din Liga 2, şi FC Dinamo, echipă din Liga 1. CS Dinamo – FC Dinamo LIVE TEXT
15:10
Bernadette Szocs, bucuria uriaşă după una dintre cele mai mari victorii ale carierei, 3-0 cu Chen Xingtong # Antena Sport
Bernadette Szocs a obţinut una dintre cele mai mari victorii ale carierei. În primul tur de la WTT Champions Montpellier, cea mai bună româncă a momentului a învins-o pe Chen Xintong, cu un extrordinar 3-0, live în AntenaPLAY. Dacă primele două seturi au fost echilibrate, 11-7, 12-10, ultimul a fost o demonstraţie de forţă a
Acum 12 ore
14:10
Sidney Crosby, o nouă bornă impresionantă în NHL! Starul lui Pittsburgh Penguins ajuns la 1700 de puncte # Antena Sport
Sidney Crosby, căpitanul lui Pittsburgh Penguins, a devenit al nouălea jucător din istoria NHL care ajunge la 1700 de puncte. Canadianul de 38 de ani a marcat un gol şi a oferit două pase decisive în victoria lui Penguins de pe teren propriu cu St. Louis Blues, scor 6-3. Ajuns la al 21-lea sezon în
13:40
Josep Martinez, portarul lui Inter, a lovit mortal un bărbat de 81 de ani în scaun cu rotile. Chivu şi-a amânat conferinţa # Antena Sport
Un eveniment nefericit a avut loc marţi dimineaţă, în localitatea Fenegro, din provincia Como. În jurul orei 09:30, Josep Martinez, portarul de rezervă al celor de la Inter, a lovit mortal un bărbat în vârstă de 81 de ani care se afla într-un scaun cu rotile electriv. În urma acestui eveniment tragic, Cristi
13:40
Video spectaculos: Dani Alves a devenit predicator, după 14 luni de închisoare: “Am încheiat un pact cu Dumnezeu” # Antena Sport
După 14 luni de închisoare şi achitarea într-un caz de agresiune sexuală, fostul fundaş al echipei FC Barcelona, Daniel Alves, a fost văzut într-o biserică spaniolă predicând. Cu braţele ridicate şi ochii mijiţi, Daniel Alves face câţiva paşi de dans în faţa unui grup de credincioşi. Apoi, cu microfonul în mână, la marginea unui podium, […] The post Video spectaculos: Dani Alves a devenit predicator, după 14 luni de închisoare: “Am încheiat un pact cu Dumnezeu” appeared first on Antena Sport.
13:00
Neluţu Varga a anunţat negocierile avansate cu noul antrenor de la CFR Cluj! De ce a renunţat la varianta Dan Petrescu # Antena Sport
Aşa cum as.ro te-a anunţat cu două săptămâni în urmă, Daniel Pancu este favoritul celor de la CFR Cluj pentru a-l înlocui pe Mandorlini, demis după rezultatele slabe din acest sezon. Dacă Neluţu Varga a încercat mai întâi varianta Dan Petrescu, patronul clubului din Gruia nu mai aşteaptă revenirea “Bursucului” şi Daniel Pancu ar putea […] The post Neluţu Varga a anunţat negocierile avansate cu noul antrenor de la CFR Cluj! De ce a renunţat la varianta Dan Petrescu appeared first on Antena Sport.
12:40
San Antonio Spurs, început perfect de sezon! Echipa lui Wembanyama a ajuns la 4 victorii la rând # Antena Sport
San Antonio Spurs rămâne neînvinsă de la debutul noului sezon competiţional al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), cu patru victorii din tot atâtea meciuri, după ce s-a impus, luni, pe teren propriu, cu 121-103 în faţa formaţiei Toronto Raptors, mizând pe starul Victor Wembanyama, informează AFP. Wembanyama, desemnat cel mai bun jucător al săptămânii […] The post San Antonio Spurs, început perfect de sezon! Echipa lui Wembanyama a ajuns la 4 victorii la rând appeared first on Antena Sport.
12:20
Lovitură dură pentru FC Botoşani! Un jucător de bază, OUT pentru următoarele trei luni # Antena Sport
FC Botoşani a învins-o pe FC Hermannstadt luni seară, scor 2-0, şi a rămas lider în Liga 1, după 14 etape disputate din sezonul regulat. Cu toate acestea, echipa lui Leo Grozavu a primit o lovitură dură. Jucătorul Narcis Ilaş a suferit o accidentare gravă în minutul 14 al duelului câştigat de FC Botoşani cu […] The post Lovitură dură pentru FC Botoşani! Un jucător de bază, OUT pentru următoarele trei luni appeared first on Antena Sport.
12:10
Adrian Mutu, în prezent fără echipă, a vorbit despre una dintre marile probleme cu care se confruntă fotbalul românesc. “Briliantul” a vorbit despre diferenţa uriaşă dintre condiţiile din străinătate şi realitatea nefericită din Liga 1. Puţine sunt echipele din România care au baze proprii, la standarde ridicate. Cele mai multe echipe din Liga 1 sunt […] The post Fosta echipă a lui Adrian Mutu care l-a şocat: “E dezastru! Liga a 6-a” appeared first on Antena Sport.
11:50
Afacerea “unică în Europa” a milionarului român care va câştiga o avere! “Nu am mai văzut aşa ceva” # Antena Sport
Gigi Neţoiu (66 de ani) a investit 6 milioane de euro la Angus Danubius, ferma pe care a inaugurat-o cu puţin timp în urmă. Dumitru Dragomir e convins că afacerea fostului investitor de la Dinamo poate fi vândută pe cel puţin 50 de milioane de euro, atunci când Neţoiu va atinge un anumit număr de […] The post Afacerea “unică în Europa” a milionarului român care va câştiga o avere! “Nu am mai văzut aşa ceva” appeared first on Antena Sport.
11:30
Nicolai Tand, fascinat de „Notti Magiche”, la SuperFAZE: „Golul lui Hagi cu Columbia e cireașa de pe tortul naționalei” # Antena Sport
Chef-ul a vorbit despre Generația de Aur, fotbalul anilor ’90 și a primit un cadou de suflet de la Florin Răducioiu. „Deja numai genericul… când începea, era gata! Notti Magiche — și acum, când ascult piesa și văd cum era făcut totul, mi se pare fantastic. World Cup ’90 era un eveniment uriaș, cel mai […] The post Nicolai Tand, fascinat de „Notti Magiche”, la SuperFAZE: „Golul lui Hagi cu Columbia e cireașa de pe tortul naționalei” appeared first on Antena Sport.
11:20
Motivul pentru care ultraşii lui UTA boicotează meciul cu Petrolul din Cupa României: “Sfidător şi inacceptabil” # Antena Sport
Galeria celor de la UTA Arad a anunţat că nu va participa la meciul din Cupa României, cu Petrolul, ce va avea loc pe 30 octombrie, de la ora 17:00, iar motivul este unul neaşteptat. Ultraşii arădeni s-au arătat furioşi pe conducerea clubului pentru preţurile la acest meci, un bilet la peluză fiind 50 de […] The post Motivul pentru care ultraşii lui UTA boicotează meciul cu Petrolul din Cupa României: “Sfidător şi inacceptabil” appeared first on Antena Sport.
10:50
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Hong Kong! Revenire spectaculoasă în primul set pentru româncă # Antena Sport
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, marţi, după ce a trecut de maghiara Dalma Galfi cu 7-5, 6-3. Cîrstea (35 ani, 45 WTA), a şaptea favorită, a avut nevoie de o oră şi […] The post Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Hong Kong! Revenire spectaculoasă în primul set pentru româncă appeared first on Antena Sport.
10:40
“Hai, FK, hai, Sepsi, hai, Ținutul Secuiesc!” Comunicat controversat emis de Csikszereda, înainte de meciul din Cupă cu Sepsi # Antena Sport
Csikszereda a sfidat Federaţia Română de Fotbal şi a emis un comunicat controversat, în care este menţionat Ţinutul Secuiesc, un lucru interzis de FRF, ţinând cont că nu este recunoscut de autorităţile noastre. Csikszereda a primit deja un avertisment în acest an, după ce în duelul cu Universitatea Craiova din etapa a şasea, copiii cu […] The post “Hai, FK, hai, Sepsi, hai, Ținutul Secuiesc!” Comunicat controversat emis de Csikszereda, înainte de meciul din Cupă cu Sepsi appeared first on Antena Sport.
10:40
Lionel Messi le dă emoţii argentinienilor! Anunţ despre participarea la World Cup 2026: “Este un vis” # Antena Sport
Lionel Messi, câştigător al Balonului de Aur de opt ori, a vorbit, într-un interviu pentru NBC, despre „dorinţa” sa de a participa la următoarea Cupă Mondială alături de Argentina. Însă el dă dovadă de prudenţă, explicând că nu va lua o decizie cu privire la participarea sa înainte de anul viitor. World Cup 2026, competiţie […] The post Lionel Messi le dă emoţii argentinienilor! Anunţ despre participarea la World Cup 2026: “Este un vis” appeared first on Antena Sport.
10:10
Ciprian Marica l-a taxat pe Florin Tănase, după scandalul cu Giovanni Becali: “E o vrăjeală! Îi place să fie miez” # Antena Sport
Ciprian Marica, fostul atacant al naţionalei României, nu a apreciat ieşirea lui Florin Tănase la adresa lui Giovanni Becali. Impresarul a declarat recent că Florin Tănase este jucătorul de la FCSB care îl informează pe Gigi Becali în legătură cu tot ce se petrece la campioana României. Tănase a avut o reacţie dură la adresa […] The post Ciprian Marica l-a taxat pe Florin Tănase, după scandalul cu Giovanni Becali: “E o vrăjeală! Îi place să fie miez” appeared first on Antena Sport.
09:30
După primele 14 etape din actualul sezon din Liga 1, FC Botoşani şi Rapid sunt primele două echipe din clasament, ambele cu câte 31 de puncte, dar cu moldovenii având un golaveraj mai bun. Ambele au jucat luni, iar Botoşani a învins-o pe FC Hermannstadt cu 2-0, după care Rapid s-a impus cu 4-1 în […] The post Favoritele la titlu în Liga 1 după 14 etape! FCSB, peste lider. Cine are prima şansă appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
08:50
Cristi Chivu vrea să “repatrieze” un fundaş în Serie A. Inter se bate cu Juventus şi AC Milan pentru semnătura sa # Antena Sport
Interul lui Cristi Chivu a pierdut derby-ul din weekend de pe terenul lui Napoli, scor 1-3, iar problemele din defensiva finalistei UEFA Champions League din sezonul trecut au ieşit la iveală. Tocmai din acest motiv, echipa lui Cristi Chivu are nevoie de soluţii, iar nerazzurrii şi-au îndreptat atenţia către Bayern Munchen. Inter vrea să îl […] The post Cristi Chivu vrea să “repatrieze” un fundaş în Serie A. Inter se bate cu Juventus şi AC Milan pentru semnătura sa appeared first on Antena Sport.
08:30
Rapid a câştigat fără emoţii, dar Costel Gâlcă nu a scăpat. Ce i-a reproşat Florin Prunea: “E singurul lucru” # Antena Sport
Rapid s-a impus cu 4-1 în meciul de pe teren propriu cu Unirea Slobozia, în ultima partidă a etapei cu numărul 14 din Liga 1. În urma acestui succes, echipa lui Costel Gâlcă a ajuns la 31 de puncte şi este la egalitate cu liderul FC Botoşani. Giuleştenii au avut o primă repriză de vis, […] The post Rapid a câştigat fără emoţii, dar Costel Gâlcă nu a scăpat. Ce i-a reproşat Florin Prunea: “E singurul lucru” appeared first on Antena Sport.
08:10
De ce se ”scufundă” Piastri? Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Mexicului # Antena Sport
Există o teorie a conspirației potrivit căreia McLaren l-ar favoriza pe Lando Norris în lupta pentru titlul mondial cu colegul său Oscar Piastri. O amintim, dar nu o putem analiza, dintr-un motiv foarte simplu. Conține doar argumente conjuncturale, nu și dovezi. Este exact ca la judecarea unui delict: nu e suficient să prezinți fapte care […] The post De ce se ”scufundă” Piastri? Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Mexicului appeared first on Antena Sport.
27 octombrie 2025
23:40
Cristi Manea a dezvăluit “secretul” lui Costel Gâlcă care aduce victorii: “Sunt multe echipe” # Antena Sport
Cristi Manea a marcat şi cu Unirea Slobozia şi a dat câteva detalii importante. Cât de meticulos pregăteşte Costel Gâlcă meciurile şi care este tactica folosită la antrenamente. “Unirea Slobozia a arătat că poate face multe surprize. Am fost foarte atenţi. Am avut şi şansă să fiu acolo (n.r- gol). Trec printr-o perioadă bună. Avem […] The post Cristi Manea a dezvăluit “secretul” lui Costel Gâlcă care aduce victorii: “Sunt multe echipe” appeared first on Antena Sport.
23:40
Doliu în fotbalul spaniol! A murit un fost mare portar al lui Real Madrid şi al Valenciei # Antena Sport
José Manuel Ochotorena, fost mare portar al echipelor Real Madrid şi Valencia, antrenor al portarilor de la Liverpool şi apoi al naţionalei Spaniei din anii 2010, a murit la vârsta de 64 de ani, din cauza bolii. În timpul carierei sale de jucător (1982-1998), a câştigat de trei ori campionatul, două Cupe UEFA şi o […] The post Doliu în fotbalul spaniol! A murit un fost mare portar al lui Real Madrid şi al Valenciei appeared first on Antena Sport.
23:30
Costel Gâlcă a anunţat o schimbare la Rapid după ce giuleştenii au umilit-o pe Unirea Slobozia în campionat! # Antena Sport
Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (53 de ani), a anunţat că va schimba echipa pentru meciul cu Dumbrăviţa, din Cupa României. Chiar dacă ar fi trebuit să evolueze în deplasare în prima partidă din grupele Cupei României, cu Dumbrăviţa, Rapid va juca în Giuleşti. Partida se va disputa joi, de la ora 21:00. Costel Gâlcă a […] The post Costel Gâlcă a anunţat o schimbare la Rapid după ce giuleştenii au umilit-o pe Unirea Slobozia în campionat! appeared first on Antena Sport.
