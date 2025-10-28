Maghiarii plătesc din buzunarul lor sancţiunile americane contra sectorului energetic al Rusiei. Bulgarii se tem de scenariul sârbesc – singura rafinărie de petrol blocată şi riscul de penurii de combustibil

17:15

Într-o perioadă în care românii sunt tot mai atenţi la modul în care îşi cheltuie banii, retailerii se bat în discounturi şi promoţii pentru a-i atrage pe oameni în magazine şi pentru a-i determina să cumpere. În primul semestru din 2025, din totalul vânzărilor de bunuri FMCG, aproape un sfert au fost reprezentate de bunuri la ofertă, arată o analiză a companiei de cercetare de piaţă RetailZoom.