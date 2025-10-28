Netanyahu anunță că va riposta după ce Hamas a predat rămășițele care nu aparțineau ostaticilor
Jurnalul.ro, 28 octombrie 2025 23:20
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat marți că Israel va reacționa după ce Hamas a predat rămășițe umane care nu aparțin ostaticilor încă dispăruți, considerând gestul o încălcare a încheierii focului din Fâșia Gaza, anunță Reuters.
Acum 5 minute
23:50
Kelemen Hunor a clarificat, marți, că declarațiile sale privind consultările pe tema pensiilor magistraților nu vizau Curtea Constituțională, ci Înalta Curte de Casație și Justiție, explicând că s-a exprimat greșit.
Acum 10 minute
23:40
Primăria Capitalei anunță că a acordat până acum ajutoare în valoare de 195.000 de lei pentru 51 de familii din blocul din Rahova afectat de explozie.
Acum 30 minute
23:20
Netanyahu anunță că va riposta după ce Hamas a predat rămășițele care nu aparțineau ostaticilor
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat marți că Israel va reacționa după ce Hamas a predat rămășițe umane care nu aparțin ostaticilor încă dispăruți, considerând gestul o încălcare a încheierii focului din Fâșia Gaza, anunță Reuters.
Acum o oră
23:10
Piața mierii din România trece printr-un an dificil în 2025, marcat de scumpiri semnificative și o producție redusă, conform celor mai recente date din sectorul apicol.
23:00
PSD cere retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, care îl numea „golan” pe Donald Trump # Jurnalul.ro
Pentru a evita să compromitem relația cu SUA şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier, spune Sorin Grindeanu.
Acum 2 ore
22:50
Șase semne zodiacale chinezești atrag noroc semnificativ și iubire profundă pe 29 octombrie 2025. Miercurea sosește ca o Zi de Primire sub Oaia de Metal în timpul lunii Câinelui de Foc și anului Șarpelui de Lemn. Acest amestec poartă genul de putere emoțională care ne ajută să recunoaștem față de cine este cu adevărat sigur să ne deschidem.
22:30
Antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi, intenționează să își prezinte demisia după confruntarea programată cu Sănătatea Cluj din Cupa României. Decizia survine în contextul tensiunilor din lot şi al rezultatelor sub aşteptări, iar clubul analizează cu atenție o formulă de urgență.
22:20
Jurnalista Anca Alexandrescu a anunțat oficial că va candida la Primăria Municipiului București.
22:20
Zodiile care nu știu să spună „nu”: când granițele personale devin esențiale pentru echilibrul emoțional # Jurnalul.ro
Descoperă care sunt cele patru zodii care au cele mai mari dificultăți în a spune „nu”. Află de ce Racul, Balanța, Săgetătorul și Gemenii trebuie să învețe să-și stabilească granițe sănătoase pentru un echilibru emoțional durabil.
22:10
Autoritățile poloneze au reținut doi cetățeni ucraineni suspectați că ar fi desfășurat activități de spionaj pentru o putere străină, pe fondul intensificării tentativelor de sabotaj atribuite Rusiei în Europa.
22:00
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi seară, că proiectul privind pensiile magistraţilor nu poate fi finalizat până la publicarea motivării Curţii Constituţionale, subliniind că dezbaterile publice pe această temă s-au transformat într-un atac nejustificat la adresa sa.
Acum 4 ore
21:50
PSD l-a înștiințat pe Bolojan că va fi demis dacă reforma pensiilor magistraților nu este adoptată # Jurnalul.ro
PSD a intrat în ședința coaliției de marți cu un mandat clar pentru premierul Ilie Bolojan, conform surselor Gândul. Prim-ministrul ar urma să fie demis dacă, până pe 28 noiembrie, reforma pensiilor magistraților nu va fi aprobată prin lege, cu avizul de constituționalitate din partea CCR.
21:40
La 87 de ani, legendarul actor britanic Sir Anthony Hopkins a vorbit deschis despre relația distantă cu fiica sa, Abigail Hopkins, într-un interviu recent acordat publicației The Times.
21:20
După verificările tehnice și cercetările penale, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a stabilit ca locatarii blocurilor afectate din Rahova să revină în apartamente începând de 29 octombrie, accesul fiind controlat și coordonat de Poliția Capitalei.
21:20
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunță suplimentarea bugetului destinat Programului Rabla Auto 2025 – componenta pentru persoane fizice – cu 45 de milioane de lei, pentru a răspunde cererii ridicate din partea celor care doresc să își cumpere autovehicule noi.
21:20
Candidatul PSD la primăria Capitalei, Daniel Băluță, spune că Bucureștiul are nevoie să între într-un proces de depanare, are nevoie să fie pus pe picioare, să funcționeze zi de zi, să nu mai fie un șantier continuu.
21:10
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că, referitor la reforma administrației publice, locală și centrală, liderii coaliției au convenit reducerea cu 10% a posturilor efectiv ocupate. „Nu s-au înțeles cele două partide mari. Ăsta este adevărul”, afirmă el.
21:00
Turist găsit mort în Creasta Pietrei Craiului, al cincilea caz tragic în Meridionali în 10 zile # Jurnalul.ro
Salvamont Zărnești a anunțat marți decesul unui turist localizat în Valea Podurilor, după ce ar fi alunecat pe versantul vestic al Crestei Pietrei Craiului. Este al cincilea caz cu același deznodământ în Carpații Meridionali în ultimele zece zile, în zonele Piatra Craiului și Făgăraș.
20:50
Timp de un sfert de secol, președintele Vladimir Putin s-a confruntat cu spectrul scăderii și îmbătrânirii populației Rusiei. Putin a lansat inițiative pentru a încuraja oamenii să aibă mai mulți copii.
20:40
Ultimele luni de toamnă sunt esențiale pentru plantarea bulbilor. Aceștia își vor arăta frumusețea primăvara următoare. Temperaturile scăzute din iarnă ajută plantele să se dezvolte complet, susțin specialiștii în horticultură.
20:20
Osteoporoza la femeile de peste 50 de ani: Ce trebuie să știi pentru a-ți proteja oasele # Jurnalul.ro
Circa 50% dintre femeile cu vârste de peste 50 de ani riscă să sufere o fractură osoasă din cauza osteoporozei.
20:10
Te-ai uitat vreodată la o lună plină și te-ai întrebat dacă strălucirea ei te ține treaz? De-a lungul secolelor, oamenii au crezut că Luna are puterea de a ne provoca insomnii și de a influența comportamente ciudate.
Acum 6 ore
19:50
Sinner atacă turneele de Grand Slam: Avem nevoie de mai multă echitate pentru toți jucătorii # Jurnalul.ro
Jannik Sinner, fostul numărul unu mondial, a criticat dur cele patru turnee de Grand Slam, acuzându-le că ignoră cererile jucătorilor de top pentru o distribuție mai echitabilă a premiilor în bani și o protecție mai mare pentru sportivii cu rang inferior.
19:40
Grindeanu: Nimeni nu se așteaptă ca PSD să aplaude și să aprobe politicile proaste ale Guvernului # Jurnalul.ro
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a subliniat marți că partidul nu va iniția moțiuni de cenzură, dar că rolul său în coaliție nu este să aplaude sau să aprobe politicile proaste ale Guvernului, ci să contribuie activ cu expertiză, propuneri și soluții pentru români.
19:20
Pe măsură ce ceasurile s-au dat înapoi și zilele se scurtează, milioane de persoane se confruntă cu tulburarea afectivă sezonieră (SAD), una dintre cele mai neînțelese tulburări de dispoziție, avertizează specialiștii.
19:10
Vineri, 31 octombrie 2025 (de la 19.00), Sala Radio se îmbracă în „straie de sărbătoare” pentru un moment aniversar: radioul public împlinește 97 de ani de când intră în casele ascultătorilor din țară și din străinătate! În același an 1928, dirijorul și compozitorul Mihail Jora a înființat Orchestra Radio, astăzi Orchestra Națională Radio, ansamblu ce sărbătorește așadar aceeași frumoasă vârstă de 97 de ani.
18:50
Scandal în Parlamentul din Peru. Gestul șocant făcut de o deputată a provocat indignare națională # Jurnalul.ro
O deputată din Peru, Lucinda Vasquez, a provocat indignare națională după ce în spațiul public au apărut imagini în care și-ar fi pus consilierul să-i taie unghiile și să-i facă masaj la picioare chiar în biroul săul parlamentar. Președintele Congresului peruan a calificat gestul drept „reprobabil” și a cerut sancționarea deputatei.
18:40
Bugetul pentru 2026 va fi primul buget digitalizat al României, cu toate ministerele și autoritățile locale conectate într-o platformă unică pentru planificare și monitorizare transparentă, a anunțat marți ministrul Finanțelor, Alxandru Nazare.
18:20
Șalota și ceapa galbenă sunt două varietăți de ceapă frecvent folosite în bucătărie, care se diferențiază însă prin gust, textură și utilizare culinară.
18:10
Spectacolul Janovics al Teatrului Maghiar de Stat Cluj în Festivalul Național de Teatru! # Jurnalul.ro
Spectacolul Janovics de Miklós Vecsei H. și Nikolett Németh, pus în scenă de Attila Vidnyánszky Jr., a participat la cea de-a 35-a ediție a Festivalului Național de Teatru din București. Reprezentațiile au fost programate sâmbătă, 25 octombrie, ora 20.00, și duminică, 26 octombrie, ora 17.00, în Sala Pictură a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București.
Acum 8 ore
17:50
Kremlinul avertizează că va „distruge” trupele străine aflate pe linia frontului în Ucraina # Jurnalul.ro
Kremlinul a transmis, marți, că trupele ruse aud în mod constant limbi străine vorbite printre cei care luptă pentru Ucraina pe linia frontului și a avertizat că îi va „distruge”, relatează SkyNews.
17:40
Într-un oraș din Alaska trăiesc doar 300 de oameni și toți locuiesc în aceeași clădire. Accesul este dificil, ajungându-se doar cu barca sau printr-un tunel săpat în munte, lung de 2,5 mile, cu sens unic, iar direcția de traversare se schimbă la fiecare 30 de minute.
17:10
Coaliție: Bolojan a respins varianta PSD pentru reforma pensiilor magistraților - surse # Jurnalul.ro
Surse din coaliția de guvernare au declarat pentru MEDIAFAX că premierul Ilie Bolojan a refuzat varianta parlamentară care ar fi permis respectarea termenului-limită de 28 noiembrie pentru reforma pensiilor magistraților, asumându-și astfel pierderea banilor europeni.
16:50
Românii care schimbă viitorul dronelor! BraveX lansează „roiurile zburătoare” controlate de AI – un singur om poate comanda zeci de aparate simultan # Jurnalul.ro
BraveX Aero, producător român de drone cu aripă fixă, a încheiat un parteneriat cu Uniq Things UG din Germania pentru dezvoltarea unei tehnologii revoluționare de coordonare a roiurilor de drone („Swarm-as-a-Service”), destinată misiunilor de supraveghere, intervențiilor și securității frontierelor.
16:40
ÎCCJ: Declarațiile că ar exista un acord pe proiectul pensiilor speciale nu corespund realității # Jurnalul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție respinge afirmațiile vehiculate în spațiul public potrivit cărora ar fi exprimat un acord sau ar fi validat în vreun fel proiectul de lege privind pensiile magistraților. Fără a exista o declarație certă în această privință, ÎCCJ îl numește pe Kelemen Hunor.
16:20
Oana Gheorghiu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, propusă viceprim-ministru al Guvernului # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, pentru funcția de viceprim-ministru al Guvernului. Gheorghiu este recunoscută pentru implicarea sa în construirea primului spital pentru copii cu cancer din România.
16:10
Noiembrie 2025 aduce o energie intensă, încărcată de mister, dorință și transformare. Cu Soarele în Scorpion până pe 22 noiembrie, urmat de intrarea sa în Săgetător, luna aceasta ne invită să privim în interior, să închidem capitole vechi și să rescriem altele noi.
Acum 12 ore
15:40
Gabi Tamaș și Dan Alexa au primit biletul pentru Coreea de Sud. Emisiunea a fost lider detașat de audiență # Jurnalul.ro
Gabi Tamaș și Dan Alexa au obținut primul bilet pentru Coreea de Sud! Cei doi au încheiat aventura din Vietnam cu o victorie importantă, după o cursă spectaculoasă care i-a purtat prin deșert și pe plajele exotice unde au avut de construit castele de nisip.
15:40
Ministrul Muncii Florin Manole a anunțat marți că au fost virați banii pentru 600.000 de beneficiari ai tichetelor de energie.
15:40
Leonard și Monica Doroftei fac dezvăluiri despre relația lor în ediția MediCOOL de diseară, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY # Jurnalul.ro
MediCOOL continuă cu o nouă ediție care aduce oamenii mai aproape de un stil de viață sănătos. Specialiștii transformă termenii complicați într-un limbaj prietenos, iar medicina devine o joacă atunci când este explicată pe înțelesul tuturor. Nu lipsesc nici invitații interesanți, iar în ediția de diseară, care va fi difuzată de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, Leonard și Monica Doroftei nu doar că fac mărturisiri despre relația lor, ci și trec prin numeroase probe interesante.
15:40
Premieră în România: primul Congres Internațional de Longevitate, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României # Jurnalul.ro
Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României organizează la București, pe 11 noiembrie, un eveniment unic: Congresul Internațional de Longevitate.
15:20
Ucraina a lovit două stații radar rusești și o rampă de lansare pentru sisteme de rachete # Jurnalul.ro
Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a transmis, marți, că a lovit două stații radar rusești și o rampă de lansare pentru un sistem rus de rachete antiaeriene în regiunea Donbas din estul țării.
15:10
Temperaturile vor crește în următoarele zile, ajungând la 24 de grade în sud-estul țării vineri, ultima zi din octombrie. Vremea se va răci după 5 noiembrie, când valorile termice vor reveni la normalul sezonului, a anunțat directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu.
14:50
Descoperă lumea fascinantă a elefanților! Numărul 2 din colecția „Animale din Sălbăticie” – o colecție DeAgostini # Jurnalul.ro
După succesul primului număr al colecției „Animale din Sălbăticie”, aventura continuă cu un gigant blând al naturii: Elefantul.Un animal impresionant prin inteligență, forță și sensibilitate, elefantul îi poartă pe copii într-o călătorie fascinantă prin savana africană.
14:50
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: „Tot aștept să-mi spună că nu e adevărat!” – Ultimele mesaje ale medicului Ștefania Szabo, găsită moartă în spital # Jurnalul.ro
Șoc în lumea medicală din Buzău. Medicul Ștefania Szabo, 37 ani, director medical al Spitalului Județean Buzău, a fost găsită fără viață luni dimineață, în camera de gardă. Descoperirea tragică a fost făcută de un coleg, în jurul orei 6.00, după ce alarma a început să sune insistent..
14:40
Lunile noiembrie și decembrie vor fi decisive pentru bugetul pe anul viitor, spune premierul Ilie Bolojan după discuțiile purtate cu comisarul european Valdis Dombrovskis privind eforturile Guvernului de stabilizare a situației fiscal-bugetare a României.
14:20
Venezuela a susținut că a destructurat o celulă finanțată de CIA care plănuia un atac sub steag fals asupra unei nave de război americane desfășurate în sudul Caraibelor.
14:10
A fost sau n-a fost? – un film multipremiat, care devine spectacol, pe scena Teatrului Național Iași # Jurnalul.ro
Scenariul unui film de referință pentru cinematografia românească, „A fost sau n-a fost?”, scris de Corneliu Porumboiu și devenit primul său lungmetraj în anul 2006, vede, în premieră, luminile scenei de teatru, în montarea unuia dintre actorii din distribuția filmului, Ion Sapdaru. Lansarea acestui proiect al Teatrului Național Iași, dedicat de regizor regretatului actor Teodor Corban, va avea loc pe 30 octombrie, la Teatrul CUB, de la ora 19:00.
14:00
Cine repară încrederea românilor în România? Sorin Grindeanu, declarații dure despre coaliție, pensii speciale și lupta pentru Capitală în Ediția Specială Observator „Toată România Noastră” # Jurnalul.ro
Prima seară a săptămânii marilor confruntări din campania Observator „Toată România Noastră” l-a avut ca invitat pe Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD și șeful Camerei Deputaților. În dialogul cu Alessandra Stoicescu, liderul social-democrat a recunoscut că România traversează o criză de încredere profundă.
13:50
Câinii albaștri din Cernobîl: o nouă enigmă biologică descoperită la 39 de ani după dezastru # Jurnalul.ro
Descoperire uluitoare la Cernobîl: câini cu blană albastră au fost observați în zona contaminată. Oamenii de știință cercetează dacă este vorba despre o mutație genetică sau o reacție chimică cauzată de mediu.
