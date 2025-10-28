Netanyahu anunță că va riposta după ce Hamas a predat rămășițele care nu aparțineau ostaticilor

14:10

Scenariul unui film de referință pentru cinematografia românească, „A fost sau n-a fost?”, scris de Corneliu Porumboiu și devenit primul său lungmetraj în anul 2006, vede, în premieră, luminile scenei de teatru, în montarea unuia dintre actorii din distribuția filmului, Ion Sapdaru. Lansarea acestui proiect al Teatrului Național Iași, dedicat de regizor regretatului actor Teodor Corban, va avea loc pe 30 octombrie, la Teatrul CUB, de la ora 19:00.