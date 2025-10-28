Mega-umilință la debutul lui Horațiu Moldovan » Portarul român a încasat 4 goluri de la o echipă din Liga a 3-a!

17:00

Ultrașii din Podgorica, capitala Muntenegrului, au pornit un val de violențe pe străzile orașului după ce un tânăr de 25 de ani a fost înjughiat de un grup de bărbați de origine turcă. Rănile nu au fost fatale.Fanii celor de la Buducnost Podgorica, alături de fanii de la Zabjelo Podgorica, echipă din al doilea eșalon, au ieșit pe străzile orașului și au cauzat violențe și distrugeri: mașini și restaurante vandalizate și bătăi, ura fiind îndreptată către turci. ...