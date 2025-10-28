Marilu Dobrescu a ajuns la psihiatru din cauza scandalului cu Iustin Petrescu! Influencerița, nevoită să ceară ajutor de urgență
SpyNews, 28 octombrie 2025 23:20
Marilu Dobrescu a trecut printr-o perioadă de resetare după scandalul cu Iustin Petrescu! Influencerița a ajuns chiar și la psihiatru, din dorința de a afla dacă are vreo problemă. Iată ce vești i-au dat medicii. Marilu Dobrescu a dezvăluit ce a făcut în toată perioada în care a lipsit.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
23:50
Elena Merișoreanu, probleme înainte să intre într-o emisiune TV! Cântreața a fost la un pas să leșine: ”Am căzut pe spate” # SpyNews
Elena Merișoreanu a făcut declarații la Spynews TV despre problemele cu care s-a confruntat înainte să intre într-o emisiune TV! Artista a trecut prin clipe de panică, după ce a fost la un pas să leșine.
Acum 30 minute
23:20
Marilu Dobrescu a ajuns la psihiatru din cauza scandalului cu Iustin Petrescu! Influencerița, nevoită să ceară ajutor de urgență # SpyNews
Marilu Dobrescu a trecut printr-o perioadă de resetare după scandalul cu Iustin Petrescu! Influencerița a ajuns chiar și la psihiatru, din dorința de a afla dacă are vreo problemă. Iată ce vești i-au dat medicii. Marilu Dobrescu a dezvăluit ce a făcut în toată perioada în care a lipsit.
Acum o oră
23:10
Asia Express, 28 octombrie 2025. Momente dificile pentru Gabi Tamaș. A trebuit să ajungă urgent la hotel # SpyNews
Gabi Tamaș și Dan Alexa au fost primii care au obținut biletele pentru Coreea de Sud, acolo unde se va juca finala pentru premiul cel mare al Asia Express. Cu toate acestea, Gabi Tamaș a trecut prin clipe dificile în această seară, fiind nevoit să meargă la hotel. Iată ce s-a întâmplat!
Acum 2 ore
22:50
Oana Roman și fiica ei, Isabela, au plecat în Franța, acolo unde vedetei îi place mult să-și petreacă timpul. Cele două au o legătură specială, iar Oana Roman i-a făcut o promisiune emoționantă Isei.
22:30
Armin Nicoară, la un pas să se prăbușească cu elicopterul înainte de propria nuntă: ”Tremur” # SpyNews
Armin Nicoară a avut parte de un incident halucinant înainte de propria lui nuntă! Artistul a fost la un pas să se prăbușească cu elicopterul înainte de a ajunge la eveniment. Iată prin ce peripeții a trecut și cine l-a salvat!
22:20
S-a terminat! Fiica cea mare a lui Marian Mexicanu și cântărețul au rupt, din nou, orice legătură! Maria Mexicanu, declarații exclusive # SpyNews
Între Marian Mexicanu și cei doi copii mari ai săi au existat mereu tensiuni, după ce cântărețul s-a despărțit de fosta soție, Paula Lincan, și și-a refăcut viața alături de Ana Maria. Deși, în ultimii ani, părea că relația dintre tată și copii s-a îmbunătățit, acum, Maria, fiica cea mare a artistului, spune că pentru ea tatăl ei este un subiect închis și că au rupt definitiv orice legătură. Declarații exclusive pentru Spynews.ro!
22:20
Cum se simte nepotul lui Nicolae Botgros, după ce a ieşit din comă! Adriana Ochișanu, mama băiatului, declarații exclusive: „E o minune” # SpyNews
Cum se simte nepotul lui Nicolae Botgros, după ce a ieșit din comă. Adriana Ochisanu, mama băiatului, a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro. Și, cum un necaz nu vine niciodată singur, artista ne-a făcut mărturisiri și despre piedicile pe care le-a întâmpinat, în ultima perioadă, în carieră.
22:20
Jador și-a găsit casa visurilor! Oana, soția artistului, nu știe încă marea veste. Cum arată locuința de pe lacul Snagov # SpyNews
Jador radiază de fericire! Artistul și-a găsit casa visurilor sale! Cu toate acestea, soția acestuia, Oana, nu știe nimic. Ce spune cântărețul despre locuința de pe malul lacului Snagov. Declarații exclusive!
22:20
Necaz după necaz, pentru liderul torționarilor de la Secția 16! Viorel Șeicaru, liderul de sindicat al agenților de poliție din România condamnat la peste nouă ani de pușcărie, pentru tortură, are de dat explicații în fața judecătorilor, pentru o țeapă financiară.
22:20
Anunț de ultimă oră, în dosarul atentatului cu grenadă | Document exclusiv despre „Contabilul mafiei” # SpyNews
Anchetatorii se pot lăuda cu încă un caz: cel al bombei artizanale care a fost lipită de gardul unui individ din Sintești, acuzat de zeci de țepe, supranumit „Contabilul mafiei”!
22:20
Asia Express, 28 octombrie 2025. S-a jucat pentru ultima amuletă din Vietnam. Cine a câștigat 1.000 de euro # SpyNews
Concurenții Asia Express au luptat pentru ultima amuletă din Vietnam. Doar o echipă a fost câștigătoare, iar lupta s-a dovedit a fi una extrem de strânsă. Iată cine a câștigat!
22:00
Mireasa – Capriciile Iubirii. Ce se întâmplă cu relația dintre Emily și Liviu. Revenirea concurentei i-a readus împreună # SpyNews
Emily și Liviu au devenit din ce în ce mai apropiați după revenirea concurentei în casa Mireasa! Cei doi au avut discuții foarte importante și au petrecut mult timp împreună. Jocul Afroditei i-a readus împreună, iar lucrurile par din ce în ce mai serioase.
Acum 4 ore
21:40
Amantlâc surprinzător în showbiz! Prezentatoarea TV Diana Bart, sărut pasional în plină stradă cu un actor cunoscut! Cine este bărbatul cu care își înșală soțul? Avem imaginile! # SpyNews
Avem imaginile momentului în showbiz! Diana Bart, cunoscuta prezentatoare TV, și căsătorită de peste 10 ani cu Mihai Dumitrescu, cu care are și două fetițe, a fost surprinsă într-o ipostază total neașteptată, alta decât am fi anticipat!
21:40
Alex Bodi a avut parte de o surpriză neplăcută, în vacanță. Afaceristul este în Monte Carlo. Ce i s-a întâmplat # SpyNews
Cineva i-a întins nervii la maximum lui Alex Bodi, în Monte Carlo. Afaceristul s-a trezit cu o "surpriză" atunci când a vrut să se urce la volanul bolidului pe care îl conduce. A rămas șocat!
21:30
Locatarii dintr-un bloc din Severin au fost la un pas de o posibilă tragedie! A izbucnit o explozie de proporții care a fost urmată și de un incendiu. Pompierii sunt la fața locului.
21:00
Claudia Puican și Armin Nicoară, intrare spectaculoasă la propria nuntă! Și-au făcut apariția pe ritmuri orientale | VIDEO # SpyNews
După o lungă perioadă de așteptare, invitații au fost surprinși de cei doi miri care și-au făcut apariția într-un mod spectaculos la nunta anului. Claudia Puican și Armin Nicoară au intrat pe ușile sălii de eveniment pe ritmuri orientale, iar micuțul Amir nu a lipsit!
20:50
Bianca Drăgușanu, apariție incredibilă la nunta Claudiei Puican și a lui Armin Nicoară! Ținuta divei este peste așteptări # SpyNews
Bianca Drăgușanu și-a făcut prezența la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican într-o ținută spectaculoasă! Apariția divei a atras toate privirile la evenimentul mileniului din Timișoara!
20:20
Ce cetățenie va avea fiul lui Carmen Grebenișan! Influencerița a dezvăluit abia acum: ”Mergem cu Kadri la ambasadă” # SpyNews
Carmen Grebenișan a dezvăluit ce cetățenie va avea băiețelul ei! Influencerița a mărturisit că urmează să meargă cu micuțul Kadri la ambasadă, pentru a face procedurile necesare în acest sens.
20:20
Betty Salam, în ipostaze tandre alături de Roberto Tudor, în avion. Unde au plecat amorezii # SpyNews
Betty Salam și iubitul ei, Roberto Tudor, formează fără îndoială unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Ei bine, cei doi s-au filmat în ipostaze tandre în avion. Iată în ce destinație au ajuns!
Acum 6 ore
19:50
Câte kilograme a luat Larisa Udilă, până acum, în sarcină. Influencerița va naște peste 3 luni: "Nu mă culc pe o ureche..." # SpyNews
Larisa Udilă le-a explicat urmăritorilor de pe rețelele sociale că mai are încă 12 săptămâni până când își va ține fetița în brațe. Influencerița este însărcinată în 6 luni și a vorbit fără perdea despre kilogramele în plus pe care le-a luat până acum.
19:50
Ultimele declarații ale Ștefaniei Szabo înainte să moară! Cuvintele medicului din Buzău care au frânt inima tuturor # SpyNews
Ștefania Szabo a făcut o declarație sfâșietoare înainte de a se stinge din viață! Mesajul medicului din Buzău a ajuns abia acum în atenția oamenilor și le-a frânt inimile tuturor celor care l-au citit! Iată care era cel mai important lucru din viața Ștefaniei Szabo.
19:20
Moment unic în fața Catedralei Naționale! Un tânăr și-a cerut iubita de soție pe treptele clădirii impunătoare # SpyNews
Moment foarte emoționant în fața Catedralei Naționale! Un tânăr a profitat de inaugurarea celei mai spectaculoase clădiri din București și și-a cerut iubita de soție! Gestul bărbatului reflectă conexiunea strânsă pe care o vor avea cu credința pentru tot restul vieții.
19:00
O nouă tulpină de COVID face ravagii! Este supranumită "Frankenstein", iar în Europa a devenit din ce în ce mai răspândită. Iată cum îți poți da seama dacă suferi de această nouă variantă de COVID!
18:30
Soțul Mădălinei, tânăra moartă la maternitatea din Constanța, dus la audieri! Bărbatul a ajuns în fața oamenilor legii # SpyNews
Ancheta continuă în cazul morții Mădălinei, tânăra mămică care a decedat în Constanța, la doar câteva ore după ce a născut la un spital privat. Marți după amiază, soțul ei a fost dus la audieri. De asemenea, mai mulți medici vor ajunge în fața anchetatorilor.
18:20
Primele imagini cu Claudia Puican în rochie de mireasă! Ce apariție spectaculoasă și-a făcut cântăreața, la nunta anului | FOTO # SpyNews
A sosit ziua cea mare pentru Claudia Puican și Armin Nicoară! Nunta anului are loc astăzi, iar deja au apărut primele imagini cu Claudia Puican îmbrăcată în rochie de mireasă. Arată spectaculos, iar fiecare detaliu a fost pus la punct minuțios!
18:00
Primăria București a oferit sprijin financiar pentru 50 de familii în urma exploziei din Rahova. Acestea au primit în total 200.000 de lei # SpyNews
50 de familii au primit ajutor financiar din partea Primăriei București, în urma exploziei din cartierul Rahova care a cutremurat România. În total, persoanele au primit 200.000 de lei.
Acum 8 ore
17:40
Se complică ancheta în cazul morții Ștefaniei Szabo! Cele două ipoteze explozive care se iau în calcul # SpyNews
Trupul neînsuflețit al Ștefaniei Szabo, medicul din Buzău care a murit în camera de gardă a Spitalului unde lucra, a ajuns la INML. Anchetatorii cercetează cazul și se iau în calcul două ipoteze în ceea ce privește tragedia.
17:10
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, biluţe din aluat foitaj cu mozzarella, un fel principal, paste cu dovleac şi feta, şi un desert, biluţe cu cremă de ciocolată.
16:50
Acces Direct. Alina se confruntă cu o boală rară, dar a reușit să dea naștere unui copil. Acum, fostul partener vrea să-l ia # SpyNews
Alina a fost diagnosticată cu o boală rară, iar cu toate acestea și-a riscat viața și a adus un copil pe lume. La momentul actual, Alina a povestit în cadrul emisiunii Acces Direct că nu mai are o relație cu tatăl bebelușului. Acesta vrea să-i ia copilul pe care nu și l-a dorit.
16:10
Cum arată decorul de la nunta Claudiei Puican și a lui Armin Nicoară și ce meniu au ales. Nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării # SpyNews
Claudia Puican și Armin Nicoară sunt deja căsătoriți, dar astăzi vor organiza petrecerea de nuntă. Este un eveniment fastuos, cu 1.000 de invitați și un meniu de lux. Cei doi s-au ocupat de toate detaliile pentru ca petrecerea să fie așa cum au visat.
16:00
Detalii uluitoare despre Ștefania Szabo, directoarea medicală de la Spitalul Județean Buzău! Ar fi fost depistată pozitiv la droguri și alcool # SpyNews
Apar informații șocante despre Ștefania Szabo, directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău. Potrivit unor surse apropiate anchetei, medicul ar fi fost depistat pozitiv la consum de alcool și substanțe interzise, după ce a fost oprită în trafic pentru un control de rutină.
Acum 12 ore
15:40
Leonard și Monica Doroftei fac dezvăluiri despre relația lor în ediția MediCOOL de diseară, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY # SpyNews
MediCOOL continuă cu o nouă ediție care aduce oamenii mai aproape de un stil de viață sănătos. Specialiștii transformă termenii complicați într-un limbaj prietenos, iar medicina devine o joacă atunci când este explicată pe înțelesul tuturor. Nu lipsesc nici invitații interesanți, iar în ediția de diseară, care va fi difuzată de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, Leonard și Monica Doroftei nu doar că fac mărturisiri despre relația lor, ci și trec prin numeroase probe interesante.
15:20
Dana Roba o face praf pe Andra Voloș, după ce soția lui Robert Lele continuă să o ironizeze. Make-up artista, acuzații dure: ”Dacă rămâne singură, pleacă în Italia la vechea meserie” # SpyNews
Războiul e departe de a se încheia! Dana Roba o face praf pe Andra Voloș, după ce soția lui Robert Lele continuă să o ironizeze pe rețelele de socializare. Make-up artista nu se lasă deloc și vine cu acuzații dure la adresa femeii cu care manelistul are o relație și un copil.
15:00
Bomba momentului în showbiz! Prezentatoare tv celebră, căsătorită, săruturi pasionale în plină stradă cu un tânăr cunoscut! Diseara, la 21:30, dovada de necontestat! # SpyNews
Aşa cum v-am obişnuit, ca de fiecare dată, spynews.ro vă ţine la curent cu tot ce mişcă în showbiz şi doar aici aflaţi adevăratele ştiri. Cele care contează! Nu mai este un secret că paparazzii spynews sunt mereu pe fază, iar de data aceasta au demonstrat încă o dată că sunt cei mai buni!
14:50
Directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău, Ștefania Szabo, a fost atacată în sala de operații! Cum s-a petrecut incidentul șocant # SpyNews
Ștefania Szabo, directoarea de la la Spitalul Județean Buzău care a fost găsită moartă în camera de gardă astăzi, 28 octombrie, a fost atacată chiar în sala de operații. Incidentul s-a petrecut în urmă cu ceva vreme. Ce s-a întâmplat, de fapt, la momentul respectiv.
14:50
Gabi Tamaș și Dan Alexa au primit biletul pentru Coreea de Sud. Emisiunea a fost lider detașat de audiență # SpyNews
Gabi Tamaș și Dan Alexa au obținut primul bilet pentru Coreea de Sud! Cei doi au încheiat aventura din Vietnam cu o victorie importantă, după o cursă spectaculoasă care i-a purtat prin deșert și pe plajele exotice unde au avut de construit castele de nisip. Finalul ediției a adus și un moment savuros, când concurenții au fost provocați să răspundă la întrebări despre partenerii lor, stârnind hohote de râs. A fost o ediție intensă, plină de energie și momente neașteptate, iar Asia Express – Drumul Eroilor a fost din nou lider detașat de audiență pe toate segmentele de public.
14:50
Avarie la o conductă de gaze, în centrul Capitalei. 35 de persoane au fost evacuate, iar alimentarea a fost oprită # SpyNews
O nouă avarie la o conductă de gaze a apărut astăzi, în Sectorul 2 al Capitalei. Alimentarea a fost oprită, iar 35 de oameni au fost evacuați. Circulația rutieră a fost oprită temporar, iar specialiștii, alături de pompieri și polițiști au ajuns la fața locului.
14:40
Despăgubire record pentru o tânără din București! 23.000 de euro pentru că s-a împiedicat la metrou # SpyNews
O tânără care s-a împiedicat acum șapte ani la metrou va primi despăgubire record de la Metrorex, mai exact 23.000 de euro. Femeia a avut nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale și după un an de la acel moment avea dureri la brațul drept.
13:50
Recunoști artistul din imagine? Așa arăta unul dintre cei mai apreciați cântăreți de la noi la 26 de ani # SpyNews
Un artist celebru de la noi a făcut publică o imagine de colecție din perioada în care doar visa să devină celebru. Cântărețul s-a născut într-o familie pasionată de muzică și a învățat să cânte mai întâi la nai, pe când avea zece ani.
13:50
Gina Chirilă, adevărul dureros despre divorțul de Bogdan Vlădău! Prin ce durere a trecut: "Spartă în bucăți..." # SpyNews
Gina Chirilă a făcut declarații prin care arată cât de mult a suferit după divorțul de Bogdan Vlădău. Au rămas multe întrebări în urma despărțirii lor. Ea a ales să tacă și să fie foarte discretă, însă recent a transmis un mesaj care pare să spună totul.
13:30
Cine repară încrederea românilor în România? Sorin Grindeanu, declarații dure despre coaliție, pensii speciale și lupta pentru Capitală în Ediția Specială Observator „Toată România Noastră # SpyNews
Prima seară a săptămânii marilor confruntări din campania Observator „Toată România Noastră” l-a avut ca invitat pe Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD și șeful Camerei Deputaților. În dialogul cu Alessandra Stoicescu, liderul social-democrat a recunoscut că România traversează o criză de încredere profundă.
13:10
Ștefania Szabo, medicul găsit mort în camera de gardă, era in proces cu fostul soț, dupa divorț. Ce ipoteză exclud colegii ei: „Nu cred că poate fi vorba de un gest necugetat” # SpyNews
Apar noi informații despre viața personală a Ștefaniei Szabo, directoarea medicală găsită fără viață în camera de gardă a Spitalului Județean Buzău. Cadrul medical trecea printr-un proces cu fostul soț, după ce divorțase la începutul anului 2025. Colegii săi exclud însă ipoteza unui gest necugetat, subliniind că Ștefania Szabo era un medic dedicat și responsabil până în ultima clipă.
12:40
Fostul soț al Ioanei Popescu, la mormântul brunetei. Ion Lorinczi și prietenii ei i-au organizat pomenirea de 40 de zile. Gestul făcut de iubitul ei, Mihai # SpyNews
Ioana Popescu a murit în luna septembrie, la 47 de ani. Bruneta a fost înmormântată în același loc unde își doarme somnul de veci și mama ei. În weekend, fostul soț și prietenii ei i-au făcut pomenirea de 40 de zile.
12:30
Ultima apariție a directoarei medicale a Spitalului Județean Buzău, găsită moartă în camera de gardă. Ce spun colegii despre Ștefania Szabo: „Am văzut-o sleită de puteri” # SpyNews
Ștefania Szabo era un medic dedicat care își iubea meseria. Ieri, 27 octombrie, aceasta a participat la un eveniment public al spitalului, unde a fost inaugurată o nouă secție și a vorbit în fața presei. Colegii care au lucrat alături de ea spun că în ultimele zile părea epuizată și sleită de puteri.
12:10
Apel umanitar: Maria are doar 6 luni și luptă pentru viața ei. O mamă singură are nevoie de ajutorul nostru # SpyNews
Maria are doar câteva luni și deja a trecut prin mai multă suferință decât ar trebui să cunoască vreodată un copil. Născută cu o malformație congenitală rară – extrofie de vezică – a fost operată imediat după naștere, dar intervenția nu a reușit. Acum, singura ei șansă la o viață normală este o nouă operație în Serbia, care costă 25.000 de euro. Mama ei, Violeta, o tânără din Galați, își crește singură cei doi copii și are nevoie de ajutorul nostru pentru a-și salva fetița.
12:10
Claudia Puican, primele declarații înainte de nunta anului! Artista și Armin Nicoară fac petrecerea de nuntă în câteva ore: "Foarte multe surprize..." # SpyNews
Sute de invitați, 40 de artiști care vor face show, peste 10.000 de fire de trandafiri naturali și două zile de petrecere. Asta se anunță la nunta anului. Astăzi, 28 octombrie, este mare petrecere în Timișoara, pentru că Armin Nicoară și Claudia Puican fac botez și nuntă. În aceste momente se pun la punct ultimele pregătiri.
11:50
Ionela și Robert de la Mireasa și-au botezat fiul. Imagini emoționante din ziua în care David a fost creștinat # SpyNews
Ionela și Robert de la Mireasa au devenit părinți pentru prima dată în luna august, după ce fosta concurentă a adus pe lume un băiețel. David Noah a fost creștinat zilele trecute, la o biserică din Iași, iar părinții au trăit mari emoții.
11:30
Mesaje sfâșietoare după moartea directoarei medicale a Spitalului Buzău. Ștefania Szabo a murit la vârsta de 37 de ani, în camera de gardă # SpyNews
Ștefania Szabo, directoarea medicală a Spitalului Buzău, s-a stins din viață la vârsta de 37 de ani. Cadrul medical a fost găsit fără suflare în camera de gardă. După vestea că aceasta a decedat, colegii și apropiații au început să transmită mesaje emoționante de condoleanțe.
11:10
Robert Tudor, câștigătorul Power Couple, probleme în vacanță. De ce a fost nevoit să plătească o amendă de 1716 euro # SpyNews
Robert Tudor și soția lui, Elena, au fost de curând în Malta, acolo unde au loc filmările pentru al treilea sezon Power Couple. Cei doi au mers în zona unde au loc filmările și s-au bucurat și de vacanță. Escapada nu s-a terminat tocmai bine, asta pentru că mai apoi Robert Tudor a avut de plătit o amendă de 1716 euro.
11:00
Cu cine se iubește solistul Coldplay, Chris Martin, după despărțirea de Dakota Johnson. Cea care l-a cucerit e tot actriță # SpyNews
Solistul Coldplay, Chris Martin, simte din nou fiorii iubirii! Artistul pare să fi găsit din nou dragostea, de data aceasta alături de Sophie Turner. Relația vine după despărțirea sa de Dakota Johnson.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.