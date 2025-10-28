Marilu Dobrescu a ajuns la psihiatru din cauza scandalului cu Iustin Petrescu! Influencerița, nevoită să ceară ajutor de urgență

12:10

Maria are doar câteva luni și deja a trecut prin mai multă suferință decât ar trebui să cunoască vreodată un copil. Născută cu o malformație congenitală rară – extrofie de vezică – a fost operată imediat după naștere, dar intervenția nu a reușit. Acum, singura ei șansă la o viață normală este o nouă operație în Serbia, care costă 25.000 de euro. Mama ei, Violeta, o tânără din Galați, își crește singură cei doi copii și are nevoie de ajutorul nostru pentru a-și salva fetița.