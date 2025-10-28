Oana Gheorghiu de la Dăruiește Viață, propusă viceprim-ministru. Grindeanu se opune

Euractiv.ro, 28 octombrie 2025 23:20

Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare și co-președintă a Asociației Dăruiește Viață.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Euractiv.ro

Acum 30 minute
23:20
Oana Gheorghiu de la Dăruiește Viață, propusă viceprim-ministru. Grindeanu se opune Euractiv.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare și co-președintă a Asociației Dăruiește Viață.
Acum 4 ore
21:20
Oana Țoiu a discutat cu omologul israelian despre oportunități de cooperare în diverse domenii Euractiv.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit marți cu omologul său din Statul Israel, Gideon Sa’ar, cu ocazia vizitei oficiale a acestuia la București.
Acum 8 ore
16:20
Oana Gheorghiu de la Dăruiește Viață, propusă de premier să fie viceprim-ministru Euractiv.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare și co-președintă a Asociației Dăruiește Viață.
16:00
Oradea va fi Capitala Tineretului în anul 2027 Euractiv.ro
Oradea a câștigat titlul ”Capitala Tineretului din România” pentru anul 2027 prin conceptul „Oradea O’Clock – Etimpul tinerilor”.
Acum 12 ore
13:50
PSD îl „resuscitează" pe Ciolacu și îl susține pentru șefia CJ Buzău/ Băluță, candidat la București Euractiv.ro
Conducerea PSD a validat marți decizia ca Daniel Băluță, actual edil al Sectorului 4, să candideze la Primăria Capitalei din partea formațiunii și să preia interimar șefia PSD București.
13:10
Mihai Popșoi: Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, cu statut de "agreat, dar neacreditat" Euractiv.ro
Vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul în exercițiu al Afacerilor Externe, a declarat că există "o incertitudine" în privința statutului diplomatic al lui Oleg Ozerov, ambasadorul desemnat al Federației Ruse.
13:10
Comisarul european pentru economie, de la Guvern: Ținta de deficit pe 2026 trebuie să fie respectată Euractiv.ro
Comisarul european pentru economie și productivitate, Vlaldis Dombrovskis, a declarat marți, într-o declarație comună cu premierul Ilie Boloan, că este esențial să fie luate măsuri curajoase ca să reducă vulnerabilitățile economice ale României.
13:00
5 tipuri de bormașini și cum o alegi pe cea potrivită găurire cu bormașina Euractiv.ro
Indiferent dacă vrei să montezi un raft, să renovezi o cameră sau să realizezi proiecte de bricolaj, alegerea bormașinii potrivite este importantă pentru a lucra eficient și în siguranță.
12:20
Populația după domiciliu a României a scăzut în urban și a crescut în rural Euractiv.ro
La 1 iulie 2025, populația după domiciliu din mediul urban a fost de 11992,7 mii persoane, în scădere față 1 iulie 2024 (1,0%). Populația după domiciliu din mediul rural a fost de 9678,8 mii persoane, în creștere față 1 iulie 2024 (0,1%).
12:10
Moldova: Alexandru Munteanu a anunțat o parte din membrii viitorului Cabinet de Miniștri Euractiv.ro
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a anunțat propunerile sale pentru funcțiile de ministru al Mediului și al Muncii și Protecției Sociale.
12:00
Secretul din spatele dezvoltării spectaculoase a Clujului. De ce aici tinerii vin și nu pleacă? Euractiv.ro
Luni, 27 octombrie 2025, la Cluj-Napoca, a avut loc lansarea volumului „Strategia. Organizații și comunități inteligente”, semnat de profesorul Călin Hințea, decan al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării de la UBB.
Acum 24 ore
10:50
Învățători - la un program ce facilitează dezvoltarea competențelor de literație și gândire critică Euractiv.ro
100 de învățători din Galați participă la un program inovator care le oferă acces la tehnologii educaționale moderne și instrumente practice, pentru a sprijini dezvoltarea competențelor de înțelegere a textului citit și gândirea critică a elevilor.
10:00
Hurezeanu: „Catedrala Mântuirii Neamului e o declarație despre locul României în ortodoxia globală” Euractiv.ro
Diplomatul Emil Hurezeanu spune că sfințirea Catedralei Naționale depășește semnificația locală a unui eveniment religios, marcând poziționarea României între tradiția bizantină, modernitatea europeană și complexul echilibru al ortodoxiei mondiale.
09:30
Starmer a semnat cu Turcia un acord în valoare de 10,7 mld. $ pentru 20 de avioane Eurofighter Euractiv.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a semnat un acord în valoare de 10,74 miliarde de dolari cu Turcia pentru vânzarea a 20 de avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon de fabricație britanică, scrie „Kathimerini” (Grecia).
09:20
„Modelul Albania” al lui Meloni stagnează Euractiv.ro
Un an mai târziu, cazărmile pentru migranții ilegali ridicate în timp record în țara balcanică sunt aproape goale, scrie „La Razon” (Spania), analizând rezultatele proiectului de combatere a imigrației ilegale al Giorgiei Meloni.
09:10
Cine este Catherine Connolly, noua președintă a Irlandei? Euractiv.ro
Candidata independentă de stânga a câștigat alegerile prezidențiale irlandeze cu o majoritate covârșitoare sâmbăta aceasta. Pozițiile sale pro-palestiniene sunt controversate, scrie „Le Point” (Franța) sub semnătura lui Maël Narpo.
08:50
Oamenii politicii „drill, baby, drill” a SUA în Mediterana Euractiv.ro
Pe 20 ianuarie Donald Trump a depus jurământul ca președinte al SUA pentru a doua oară, dar nimeni nu se aștepta la un mandat predictibil, fie și numai având în vedere circumstanțele primei sale prezențe la Casa Albă, scrie „To Vima” (Grecia).
08:50
Despre Libertăți Euractiv.ro
Articol semnat de Dr. Ion I. Jinga, ambasador, Reprezentant Permanent al României pe lângă Consiliul Europei.
08:30
Zelenski confirmă contribuția Spaniei la fondul pentru achiziționarea de arme pentru Ucraina Euractiv.ro
Președintele ucrainean a subliniat necesitatea „de a înfrunta Rusia dintr-o poziție de forță”, notează cotidianul spaniol „20 Minutos”.
08:20
Orban: „Trump se înșală în privința lui Putin, îi voi spune să ridice sancțiunile” Euractiv.ro
Prim-ministrul maghiar Viktor Orban se află luni la Roma și la Vatican pentru o întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea și o întâlnire informală cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
08:10
Lituania închide aeroportul din Vilnius și frontiera cu Belarus, invocând baloane suspecte Euractiv.ro
Autoritățile din Lituania a închis duminică aeroportul din Vilnius și granița cu Belarus, după ce mai multe baloane presupus cu heliu au intrat în spațiul său aerian, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
08:00
Armata din umbră a Rusiei în Germania: agenți secreți de „unică folosință” Euractiv.ro
Rusia folosește agenți secreți „de unică folosință” în Germania pentru sabotaj, spionaj și propagandă, potrivit unui raport al serviciilor de informații germane, notează „Euronews” (Italia).
07:50
Putin reziliază definitiv un acord nuclear istoric cu Statele Unite Euractiv.ro
Vladimir Putin a reziliat oficial acordul ruso-american privind plutoniul semnat în 2000 pentru limitarea stocurilor de materiale fisionabile, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
07:40
Trump îl avetizează pe Putin după ce Rusia și-a lansat noua sa rachetă nucleară „de neînvins” Euractiv.ro
Președintele Trump i-a adresat luni lui Vladimir Putin un avertisment dur legat de noua și „invincibila” rachetă nucleară din țara acestuia, scrie Anthony Blair în „The New York Post” (SUA).
07:30
Taxe vamale și pământuri rare: cum s-a instaurat pacea între SUA și China Euractiv.ro
Statele Unite și China au convenit asupra cadrului unui potențial acord comercial, marcat ca un „armistițiu” între cele două mari economii ale lumii, scrie „Avvenire” (Italia) sub semnătura lui Luca Miele.
Ieri
20:50
Senatul a adoptat o lege care promite că întărește protecția victimelor violenței domestice Euractiv.ro
Senatul a adoptat luni, în unanimitate, un proiect de lege care aduce modificări importante pentru protejarea victimelor violenței domestice. Inițiativa a fost elaborată în cadrul Comisiei speciale comune „România fără violență domestică”.
14:50
Germania: AfD, acuzat de spionaj în favoarea Rusiei Euractiv.ro
Mai mulți politicieni germani fac acuzații grave la adresa Alternativei pentru Germania (AfD), susținând că partidul de extremă dreaptă spionează infrastructura critică a Germaniei în interesul Kremlinului.
13:50
Ucraina a avariat barajul de lângă Belgorod și a izolat trupele rusești de lângă Vovcensk Euractiv.ro
Un atac ucrainean asupra unui baraj din apropierea orașului Belgorod, Rusia, a provocat un flux necontrolat de apă, blocând accesul unităților rusești care traversaseră râul Siverskyi Donets în apropierea orașului ucrainean Vovchansk din Harkiv.
13:30
Firea îi predă lui Băluță șefia PSD București, acesta urmând să fie candidat la Primăria Capitalei Euractiv.ro
Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că, în urma unei ședințe a filialei București, marți, în Comitetul Politic Național se va propune ca edilul de la Sectorul 4, Daniel Băluță, să fie candidat la Primăria Capitalei.
12:00
Milei își consolidează puterea: victoria din alegerile parțiale îi întărește „revoluția cu drujba” Euractiv.ro
Președintele Argentinei, Javier Milei, a obținut o victorie clară în alegerile parlamentare de la mijlocul mandatului, confirmând sprijinul pentru politica de austeritate radicală și reforme de piață liberă, scrie Ione Wells pentru BBC News.
11:00
Incidentele grave pe trotinete personale, de 6 ori mai multe decât cele pe trotinete închiriate Euractiv.ro
Trotinetele personale sunt mult mai frecvent implicate în accidente decât trotinetele de închiriat, conform datelor Inspectoratului General al Poliției Române.
10:50
Ciprian Ciucu anunță că va candida la Primăria Capitalei, cu sloganul "Bucureștiul pus la punct" Euractiv.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat oficial luni că va candida la Primăria Capitalei, în alegerile de pe 7 decembrie.
09:10
Bolojan: Miza mea nu e să fiu premier în orice condiții, ci să fac ceea ce trebuie Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seară, la Digi24, că miza nu este să fie prim-ministru în orice condiții, ci să facă ceea ce trebuie pentru țară.
08:40
Ce cred (de fapt) chinezii despre americani Euractiv.ro
Ce părere are conducerea chineză despre America (sau ce dorește să creadă poporul chinez..)? Că este un „stat eșuat”. Un diagnostic teribil, chiar jignitor. Însă este exact ceea ce se poate citi într-un ziar important al guvernului de la Beijing.
08:40
On Freedoms Euractiv.ro
H.E. Ion JINGA, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent Representative Council of Europe.
08:30
Precedând o întâlnire Trump – Xi, oficiali americani și chinezi au conturat un nou acord comercial Euractiv.ro
Duminică, negociatorii americani și chinezi din sectorul comerțului au anunțat că, înaintea apropiatei întrevederi din această săptămână, programată între liderii celor două țări, au convenit asupra unui format de acord pe tema taxelor vamale.
08:20
Tunelul Putin-Trump: percepția greșită asupra distanței geografice care separă Rusia de SUA Euractiv.ro
Noi, europenii, tindem să avem o percepție greșită asupra distanței geografice care separă Rusia de Statele Unite, scrie editorialistul „20 Minutos” (Spania), Carmelo Encinas.
08:10
Von der Leyen: „Lumea se schimbă rapid; UE trebuie să țină pasul” Euractiv.ro
„Într-o lume în care alții se mișcă rapid, Europa trebuie să țină pasul: acesta este cel mai important mesaj de astăzi”, a declarat Ursula von der Leyen la Forumul Dialogului Global de la Berlin 2025, informează ANSA (Italia).
08:10
Volkswagen în pericol: UE este afectată de războiul cipurilor Euractiv.ro
În cenușiul Wolfsburg, inima imperiului german Volkswagen, liniile de producție ale modelului Golf s-ar putea opri chiar de miercuri, scrie „Avvenire” (Italia).
08:00
Secretarul de Interne al SUA: Grecia contribuie la reducerea dependenței Europei de gazul rusesc Euractiv.ro
Secretarul de Interne al SUA și șeful Consiliului pentru Suveranitate Energetică al SUA, Doug Burgum, a subliniat rolul Greciei pentru reducerea dependenței Europei de gazul rusesc, scrie „Trud” (Bulgaria).
07:50
Belgianul Bart De Wever încurcă planul european pentru Ucraina Euractiv.ro
Prim-ministrul belgian a emis avertismente repetate cu privire la planul Uniunii Europene de a utiliza active rusești înghețate pentru a finanța Ucraina. Comisia trebuie să găsească o soluție înainte de decembrie, scrie „Le Point” (Belgia).
07:40
În urma ultimelor teste Putin salută „unica” rachetă nucleară de croazieră Euractiv.ro
Președintele rus Vladimir Putin a ovaționat Burevestink, o rachetă nucleară singulară, după ce armata a efectuat noi teste legate de această rachetă cu rază lungă de acțiune, precum și de alte câteva dintre cele mai distrugătoare arme ale Moscovei.
07:30
Rusia creează noi bombe de precizie și o face într-un mod improvizat Euractiv.ro
O nouă amenințare la adresa Ucrainei: Rusia finalizează producția în masă a unor bombe sovietice modernizate, acum autopropulsate și capabile să lovească ținte aflate la o distanță de până la 200 de kilometri, notează „La Razon” (Spania).
07:20
Zelenski insistă și cere membrilor Coaliției Voinței: „Dați-ne arme cu rază lungă de acțiune” Euractiv.ro
Volodimir Zelenski continuă să insiste cerându-le liderilor europeni să ofere Ucrainei arme cu rază lungă de acțiune pentru a ataca ținte militare și rafinării de petrol de pe teritoriul rusesc, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
07:10
America bagă bețe în roatele mașinăriei de război a Rusiei Euractiv.ro
Sancționarea principalilor producători de petrol i-a scumpit Moscovei prețul războiului pe care-l poartă în Ucraina, scrie editorialistul „The Financial Times” (Marea Britanie).
Mai mult de 2 zile în urmă
22:30
Nicușor Dan nu crede nici acum că era nevoie de majorarea TVA-ului Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat din nou vineri seară, la Iași, de ce a spus în campania electorală că nu va crește TVA-ul, dar el totuși a crescut și ce a intervenit, astfel încât nu s-a ținut de promisiune.
22:10
România are o încă o escadrilă de avioane F-16 Euractiv.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Mosteanu, a anunțat vineri seară că o nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune sub comandă NATO.
22:00
Suedezii cumpără „dosarul” celei mai mari baterii din Estul Europei Euractiv.ro
O firmă din Suedia a cumpărat proiectul pentru cea mai mare unitate de stocare a energiei din Europa de Est. Proiectul de stocare a energiei în baterii (BESS) are o capacitate de 202 MW/404 MWh.
17:50
Donald Trump se va întâlni cu Xi Jingping în Coreea de Sud Euractiv.ro
Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său chinez Xi Jinping în Coreea de Sud pe 30 octombrie, în marja unui summit din Asia, a confirmat vineri Casa Albă.
16:40
Doar 15% dintre români vor cheltui mai mult de Black Friday în acest an față de 2024 Euractiv.ro
Deși Black Friday este de obicei un moment așteptat de consumatori pentru cumpărături la reducere, instabilitatea economică și scăderea puterii de cumpărare îi determină pe mulți să fie mai prudenți în acest an.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.