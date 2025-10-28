Horoscopul zilei de 29 octombrie 2025
Jurnal de Vrancea, 28 octombrie 2025 23:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ai nevoie de răbdare. O discuție legată de bani sau de o colaborare profesională ar putea lua o întorsătură neașteptată. Evită impulsivitatea — diplomația te ajută mai mult azi. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Zi excelentă pentru planuri legate de casă sau pentru o conversație sinceră […] Articolul Horoscopul zilei de 29 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
• • •
Acum o oră
23:20
Acum 8 ore
16:00
DGASPC Vrancea, workshop în cadrul programului educațional „Școala părinților” – „Kinetoterapia și dezvoltarea schemei corporale la copiii cu autism” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea organizează un nou workshop în cadrul programului educațional „Școala părinților”, cu tema „Kinetoterapia și dezvoltarea schemei corporale la copiii cu autism”. Evenimentul va avea loc vineri, 31 octombrie 2025, începând cu ora 13:00, la Centrul Comunitar de Servicii pentru Copii cu Dizabilități Petrești. Activitatea va fi […] Articolul DGASPC Vrancea, workshop în cadrul programului educațional „Școala părinților” – „Kinetoterapia și dezvoltarea schemei corporale la copiii cu autism” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
Administrația Piețelor Focșani anunță calendarul pentru încasarea tarifelor aferente lunii noiembrie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Piețelor Focșani S.A. informează comercianții că încasarea tarifelor lunare pentru utilizarea meselor și spațiilor din piețele municipiului, aferente lunii noiembrie 2025, se va face în perioada 29–31 octombrie 2025, la Casieria nr. 1, după următorul program: Miercuri, 29 octombrie: 9.00–12.00 și 13.30–15.00 Joi, 30 octombrie: 9.00–12.00 și 13.30–15.00 Vineri, 31 octombrie: 9.00–12.00 și 13.30–15.00 […] Articolul Administrația Piețelor Focșani anunță calendarul pentru încasarea tarifelor aferente lunii noiembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 12 ore
14:40
Workshop în cadrul programului educațional „Școala părinților” – „Kinetoterapia și dezvoltarea schemei corporale la copiii cu autism” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea organizează un nou workshop în cadrul programului educațional „Școala părinților”, cu tema „Kinetoterapia și dezvoltarea schemei corporale la copiii cu autism”. Evenimentul va avea loc vineri, 31 octombrie 2025, începând cu ora 13:00, la Centrul Comunitar de Servicii pentru Copii cu Dizabilități Petrești. Activitatea va fi […] Articolul Workshop în cadrul programului educațional „Școala părinților” – „Kinetoterapia și dezvoltarea schemei corporale la copiii cu autism” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele României, Nicușor Dan, a semnat astăzi (28 octombrie) decretul care prevede acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, colonelului în retragere Iosif Rus, din județul Cluj, care a împlinit venerabila vârstă de 110 ani. De altfel, ceremonia a avut loc loc la Centrul Muzeal de Istorie Gherla, începând cu ora 12:00, marcând […] Articolul Președintele Nicușor Dan a decorat un veteran în vârstă de 110 ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
AFM anunță suplimentarea bugetului pentru autovehiculele termice şi hibride din Programul „Rabla 2025”, destinat persoanelor fizice # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Prin intermediul unui comunicat de presă, AFM anunță că a decis redirecţionarea a 45 de milioane de lei către autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, din Programul Rabla 2025 destinat persoanelor fizice, motivând decizia cu cererea ridicată venită din partea cetățenilor. Totodată, a precizat instituția, acest lucru înseamnă diminuarea bugetului alocat autovehiculelor electrice. Potrivit […] Articolul AFM anunță suplimentarea bugetului pentru autovehiculele termice şi hibride din Programul „Rabla 2025”, destinat persoanelor fizice apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Ministrul Educaţiei vrea să revină asupra deciziei privind valoarea plății cu ora pentru profesori # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministrul Educaţiei, Daniel David, intenţionează să majoreze plata cu ora pentru profesorii din învăţământul preuniversitar, dar şi să deblocheze posturile din întreg sistemul. „În legătură cu plata cu ora, aceste măsuri ne-au asigurat salariile şi bursele până la sfârşitul anului. Sunt măsuri fiscal-bugetare fără de care n-am fi avut această situaţie. Evident că, dacă scade […] Articolul Ministrul Educaţiei vrea să revină asupra deciziei privind valoarea plății cu ora pentru profesori apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
Zeci de tone de trufe exploatate ilegal din pădurile județului vecin! Mai multe firme au rămas fără autorizații # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău a descoperit nereguli majore în activitățile de recoltare a trufelor din pădurile județului. În urma unor controale desfășurate în ultimele luni, comisarii de mediu au constatat că mai multe societăți comerciale au depășit de zeci de ori limitele aprobate prin autorizațiile de mediu. Cazurile identificate sunt spectaculoase […] Articolul Zeci de tone de trufe exploatate ilegal din pădurile județului vecin! Mai multe firme au rămas fără autorizații apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
De la copilul din sistemul de protecție, la viitor ofițer al Armatei României! Povestea emoționantă a lui Andrei Răduță # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Într-o vineri (24 octombrie) mohorâtă de toamnă, dar plină de emoție și căldură omenească, Andrei Răduță a depus jurământul militar ca student în anul I al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. Momentul solemn a marcat începutul carierei sale militare — un drum al disciplinei, onoarei și devotamentului față de țară. Pentru Direcția Generală […] Articolul De la copilul din sistemul de protecție, la viitor ofițer al Armatei României! Povestea emoționantă a lui Andrei Răduță apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Tehnologie modernă pentru școlile comunei Pufești. Primarul Damian: „Investițiile vor continua” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria comunei Pufești, în parteneriat cu Școala Gimnazială Pufești, derulează un amplu proiect dedicat reducerii abandonului școlar și sprijinirii educației la nivelul întregii comune. Proiectul, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – componenta PNRAS, are o valoare de peste 200.000 de euro și beneficiază de continuarea implementării prin memorandum al Guvernului României. […] Articolul Tehnologie modernă pentru școlile comunei Pufești. Primarul Damian: „Investițiile vor continua” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
10:40
Pe urmele toamnei în Parcul Natural Putna Vrancea – primul atelier de fotografie dedicat naturii sălbatice în Munții Vrancei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primul atelier de fotografie din Parcul Natural Putna Vrancea a adus împreună 12 fotografi amatori și profesioniști din cadrul Forona – Organizația Fotografilor de Natură din România, într-o expediție vizuală prin inima uneia dintre cele mai spectaculoase zone naturale ale țării. Echipamentele foto au fost martorii unor momente de toamnă autentică, surprinse în locuri emblematice […] Articolul Pe urmele toamnei în Parcul Natural Putna Vrancea – primul atelier de fotografie dedicat naturii sălbatice în Munții Vrancei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
ȘOCANT O tânără doctoriță găsită moartă în camera de gardă! Avea doar 37 de ani! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O dimineață cutremurătoare pentru cadrele medicale ale Spitalului Județean Buzău și pentru întreaga comunitate: medicul chirurg Ștefania Szabo, directorul medical al unității, a fost găsită fără viață în cabinetul unde își desfășura garda. Descoperirea a fost făcută în jurul orei 7:00, când colegii au observat că medicul nu răspunde la apeluri și au mers să […] Articolul ȘOCANT O tânără doctoriță găsită moartă în camera de gardă! Avea doar 37 de ani! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Zeci de medalii pentru karateka CSM Focșani și Karate Club SATORI Focșani la Campionatul Mondial și Cupa Mondială de Karate SKDUN din Polonia # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 24–26 octombrie 2025, orașul Będzin, Polonia, a devenit capitala mondială a karate-ului tradițional, găzduind Campionatul Mondial și Cupa Mondială SKDUN Karate Shotokan. Evenimentul a reunit 1.085 de sportivi din 27 de țări și 5 continente, confirmând nivelul uriaș de competiție și exigență. Printre ei s-au aflat și 13 sportivi focșăneni, reprezentând Karate Club […] Articolul Zeci de medalii pentru karateka CSM Focșani și Karate Club SATORI Focșani la Campionatul Mondial și Cupa Mondială de Karate SKDUN din Polonia apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
Încep lucrările de consolidare și restaurare a Sălii de lectură de la Biblioteca Județeană Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a semnat ordinul de începere a lucrărilor de consolidare și restaurare a Sălii de lectură a Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea, o investiție esențială pentru salvarea și protejarea acestei clădiri istorice și pentru siguranța cititorilor și a bibliotecarilor. Obiectivul general al proiectului: Consolidarea structurală și restaurarea sălii de lectură […] Articolul Încep lucrările de consolidare și restaurare a Sălii de lectură de la Biblioteca Județeană Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat că misiunea sa principală la București este aceea de a discuta cu principalii actori politici despre performanța fiscală, în acest context, fiind esențial să „aducem fiscalitatea și sistemul fiscal al României înapoi pe traseul normal”, în condițiile unui deficit bugetar „foarte mare”. Oficialul UE s-a arătat […] Articolul Cronica dimineții – 28.10.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ieri
23:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua vine cu energie și dorință de acțiune. Poți avea parte de o veste legată de carieră sau un proiect personal. Evită impulsivitatea în conversații — o replică prea directă poate crea tensiuni. În dragoste, surprize plăcute spre seară. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Luna îți aduce […] Articolul Horoscopul zilei de 28 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:40
Mamă și fiică din Vrancea, rătăcite într-o pădure din Bacău! Cele două au fost găsite la câțiva kilometri de casă! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O minoră de 13 ani din județul Vrancea a apelat numărul de urgență 112, în dimineața zilei de 27 octombrie, anunțând că s-a rătăcit împreună cu mama ei în timp ce culegeau ciuperci. Apelul a indicat că cele două, cu domiciliul în comuna Ruginești, se aflau într-o zonă împădurită din comuna Urechești, județul Bacău. Imediat […] Articolul Mamă și fiică din Vrancea, rătăcite într-o pădure din Bacău! Cele două au fost găsite la câțiva kilometri de casă! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:10
ATENȚIE, șoferi! DRDP Buzău anunță restricții de circulație pe DN 2. Vezi AICI animația grafică! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Directia Regionala de Drumuri si Poduri Buzau a anunțat că începând de luni, 27 octombrie 2025, traficul rutier pe Drumul Național 2 (DN2) va fi deviat pe sectorul cuprins între km 101+400 și km 103+800. Instituția ne explică că această deviere este foarte importantă pentru terminarea rapidă a lucrărilor la Autostrada A7 și la noul […] Articolul ATENȚIE, șoferi! DRDP Buzău anunță restricții de circulație pe DN 2. Vezi AICI animația grafică! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
STUDIU: costurile medicale din România vor crește cu 15% în 2026, peste media europeană # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: România se va confrunta, în 2026, cu o creștere estimată de 15% a costurilor medicale, potrivit celui mai recent raport global realizat de compania de brokeraj în asigurări Aon, citat de Agerpres. Rata plasează țara noastră peste media europeană de 8,2%, continuând ritmul accelerat observat și în alte state din Europa Centrală și de Est. […] Articolul STUDIU: costurile medicale din România vor crește cu 15% în 2026, peste media europeană apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Premierul Ilie Bolojan: „Nu vom crește TVA-ul. Soluția este reducerea cheltuielilor și reforma reală a administrației” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul nu va majora taxa pe valoare adăugată (TVA) și nici alte taxe, dar a subliniat că menținerea echilibrelor bugetare impune reduceri de cheltuieli și reforme consistente în administrația publică. „Taxa pe valoare adăugată nu va creşte şi nici alte taxe. Dar pentru asta trebuie să ne menţinem echilibrele […] Articolul Premierul Ilie Bolojan: „Nu vom crește TVA-ul. Soluția este reducerea cheltuielilor și reforma reală a administrației” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: lucrările pe Lotul 2 Domnești-Târg – Răcăciuni au depășit 85% # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a publicat imagini aeriene spectaculoase de pe șantierul Autostrăzii A7, tronsonul Focșani – Bacău, Lotul 2 Domnești-Târg – Răcăciuni. Fotografiile surprind ritmul intens al lucrărilor, care au ajuns la un stadiu fizic de peste 85%. În zona Domnești-Târg se pregătesc lucrările de hidroizolație la pasajul peste autostradă, […] Articolul VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: lucrările pe Lotul 2 Domnești-Târg – Răcăciuni au depășit 85% apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
Controale ale Gărzii Naționale de Mediu la balastierele din Vrancea și alte trei județe! Sancțiunile depășesc 2 milioane de lei! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Garda Națională de Mediu a desfășurat, în ultimele trei luni, o amplă acțiune de verificare a balastierelor din mai multe județe, inclusiv în Vrancea, pe fondul creșterii cererii de materiale pentru construcții și infrastructură. Pe parcursul ultimelor trei luni, comisarii Direcției Controlul Biodiversității, Biosecurității și Ariilor Protejate din cadrul instituției au efectuat 73 de controale […] Articolul Controale ale Gărzii Naționale de Mediu la balastierele din Vrancea și alte trei județe! Sancțiunile depășesc 2 milioane de lei! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Odobești au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că numitul BĂLAN RADU-GHEORGHE, în vârstă de 39 de ani, din comuna Broșteni, sat Arva, județul Vrancea, a plecat voluntar de la domiciliu, astăzi, 27 octombrie a.c., în jurul orei 04:30 și nu a mai revenit. La […] Articolul Bărbat din Broșteni dispărut fără urmă! Autoritățile au demarat cercetările! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consilierii județeni sunt convocați în ședință extraordinară, întâlnire ce se va desfășura prin video conferință în ziua de miercuri, 29 octombrie, începând cu ora 11.00. Pe ordinea de zi se află opt proiecte de hotărâri care vor fi supuse dezbaterii și ulterior aprobării consilierilor județeni. Printre proiecte se află actualizarea strategiei de dezvoltare a județului […] Articolul Consiliul Județean Vrancea – convocat în ședință extraordinară apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Peste o sută de controale desfășurate de autorități pe raza a trei comune din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 26 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Vidra, cu sprijinul celor din cadrul Serviciului Rutier, Poliției Orașului Odobești, Biroului pentru Protecția Animalelor, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea, specialiștilor din cadrul DSVSA Vrancea și Poliției Locale Vidra, au desfășurat o acțiune preventiv-reactivă, cu efective […] Articolul Peste o sută de controale desfășurate de autorități pe raza a trei comune din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Doamna medic Silvia Dorobăț-Ștefan, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice a intrat în familia medicală a Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Popescu” Focşani, se arată pe pagina de socializare a instituției. Noul medic al Spitalului Militar are o experiență solidă în diagnosticul, tratamentul și monitorizarea pacienților cu diabet zaharat, obezitate, dislipidemie și alte […] Articolul Medic diabetolog nou la Spitalul Militar din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Aur, argint și bronz pentru judoka CSM Adjud la Turneul Internațional de Judo de la Bacău # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Micii judoka legitimați la Clubul CSM Adjud 1946 au participat la sfrșitul săptămânii trecute, în zilele de sâmbătă și duminică, la cea de a 5-a ediție a Turneului Internațional „Judo fără bariere”, eveniment sportiv care a adus pe tatami peste o sută de sportivi de la cluburi din țară și străinătate. Elevii antrenați de sensei […] Articolul Aur, argint și bronz pentru judoka CSM Adjud la Turneul Internațional de Judo de la Bacău apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
INCREDIBIL Un cioban beat din Vrancea a pus autoritățile pe jar anunțând că s-a rătăcit în pădure! Omul a fost găsit bine – mersi, la o stână de lângă Mărășești! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Unui cioban beat i s-a părut extrem de amuzant să agite autoritățile din Vrancea cu o farsă pe care o putem cataloga, fără rețineri, ca fiind un gest extrem de prostesc! Duminică seara, după ce a consumat alcool pe săturate, omul nostru a sunat la 112 și a anunțat că s-a rătăcit într-o zonă împădurită […] Articolul INCREDIBIL Un cioban beat din Vrancea a pus autoritățile pe jar anunțând că s-a rătăcit în pădure! Omul a fost găsit bine – mersi, la o stână de lângă Mărășești! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) O zi excelentă pentru a-ți afirma poziția la locul de muncă. Ai energie și încredere, dar încearcă să nu te lași condus de impuls. În dragoste, cineva apropiat îți poate face o surpriză plăcută. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Astăzi ai nevoie de liniște și claritate. […] Articolul Horoscopul zilei de 27 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Ministerul Educaţiei anunţă că înscrierile în cadrul programului ”Matematică Remedial” sunt deschise până la sfârşitul lunii octombrie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Educaţiei anunţă că înscrierile în cadrul programului ”Matematică Remedial”, destinat sprijinirii profesorilor şi elevilor de gimnaziu, sunt deschise până la sfârşitul lunii octombrie. Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că programul funcţionează şi ca platformă complementară a actului educaţional pentru copiii din mediile socio-economice afectate de analfabetismul funcţional. ”Ministerul Educaţiei şi Cercetării informează că […] Articolul Ministerul Educaţiei anunţă că înscrierile în cadrul programului ”Matematică Remedial” sunt deschise până la sfârşitul lunii octombrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: România a trecut la ora oficială ”de iarnă”, în noaptea de sâmbătă spre duminică, când ora 4.00 a devenit ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 26 octombrie să fie cea mai lungă din acest an. 1. Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete susţine că taxa CASS impusă de Guvernul Bolojan pentru pensiile care depăşesc […] Articolul Cronica dimineții – 26.10.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:40
FOTO: „Cupa Ziua Armatei” la șah, competiția dedicată eroilor români a reunit seniori și juniori din mai multe cluburi # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cu ocazia Zilei Armatei României și în memoria tuturor ostașilor români căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei a fost organizată competiția de șah CUPA ZIUA ARMATEI, devenită de foarte mulți ani o tradiție, de cele mai multe ori deschisă și pentru seniori și pentru juniori, alteori numai pentru juniori, de multe ori cu […] Articolul FOTO: „Cupa Ziua Armatei” la șah, competiția dedicată eroilor români a reunit seniori și juniori din mai multe cluburi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:30
Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 24-30 octombrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 24-30 octombrie 2025: Vineri,24 Octombrie 08:00 Springsteen: Deliver Me from Nowhere – Dramă, Premiera, AP12 10:30 […] Articolul Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 24-30 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Azi ești plin de energie și determinare. O zi bună pentru a lua decizii importante, mai ales în carieră. În dragoste, e bine să eviți impulsivitatea. Recomandare: Ascultă mai mult și reacționează mai puțin. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Se conturează oportunități financiare interesante, dar cere […] Articolul Horoscopul zilei de 26 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
25 octombrie 2025
15:10
ULTIMA ORĂ Accident rutier la Garoafa provocat de o șoferiță neatentă! Mai multe persoane au ajuns la pital! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 25 octombrie a.c., în jurul orei 13:25, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN2 E85, în zona localității Garoafa. Din primele verificări efectuate de polițiștii rutieri a rezultat că o femeie, în vârstă de 41 de ani, în timp ce […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident rutier la Garoafa provocat de o șoferiță neatentă! Mai multe persoane au ajuns la pital! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comunitatea focșăneană este în doliu după trecerea la cele veșnice a Doinei Fodoreanu, una dintre figurile respectate ale vieții politice și administrative locale. Doina Fodoreanu a fost consilier local în municipiul Focșani între anii 2000 și 2012, perioadă în care s-a remarcat prin implicare, eleganță și profesionalism. Pentru o scurtă perioadă, a deținut și funcția […] Articolul S-a stins din viață Doina Fodoreanu, o doamnă a politicii focșănene apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Preconcepțiile și miturile legate de fitness pot distorsiona radical percepția asupra antrenamentelor, influențând deciziile începătorilor și limitându-le potențialul de progres. Descoperă adevărul din spatele acestor idei eronate și dobândește o perspectivă obiectivă și echilibrată, care să îți ghideze pașii către obiective realiste de sănătate și performanță fizică. Cuprins Antrenamentele intense zilnice sunt esențiale pentru progres […] Articolul Mituri despre mersul la sala de fitness și realitatea din spatele lor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Trei cutremure s-au produs în noaptea de vineri spre sâmbătă (24 spre 25 octombrie), toate înregistrate în Zona Seismică Vrancea, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Primul seism a avut loc vineri seara, la ora 22:11, la o adâncime de 106 kilometri, cu o magnitudine de 3,5 grade pe […] Articolul Trei cutremure cu epicentrul în Vrancea în noaptea de vineri spre sâmbătă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Schimbarea la ora de iarnă este o tradiție anuală prezentă în multe țări, inclusiv în România. Ea presupune trecerea la ora standard prin mutarea ceasurilor cu o oră înapoi, în ultima duminică din octombrie. Astfel se încheie ora de vară, iar timpul revine la ritmul natural al luminii de peste zi. Astfel, trecerea la ora […] Articolul În noaptea aceasta (25 – 26 octombrie) trecem la ora de iarnă! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua vine cu provocări la locul de muncă, dar și cu ocazia de a demonstra că poți prelua controlul. Evită conflictele impulsive. În dragoste, fii mai atent la nevoile partenerului. Cuvânt cheie: echilibru ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Ai parte de o zi armonioasă, mai ales […] Articolul Horoscopul zilei de 25 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: După o lună și jumătate de cursuri, elevii din toată țara intră în vacanța de toamnă. Aceasta marchează prima pauză din anul școlar 2025-2026 și va fi urmată de o nouă perioadă de studiu până la vacanța de iarnă, cea mai lungă din an. Cursurile vor fi reluate luni, 3 noiembrie 2025, odată cu începutul […] Articolul Elevii au intrat în vacanța de toamnă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
24 octombrie 2025
23:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat de aproximativ 50 de ani din localitatea Cochirleanca, judeţul Buzău, a murit, vineri, după ce a fost prins într-o balotieră. Bărbatul făcea lucrări agricole pe un teren din apropierea satului Cochirleanca, unde realiza baloţi de coceni de porumb. Utilajul a fost observat oprit, la jumătatea terenului, de mai mulţi localnici, care au presupus […] Articolul Bărbat zdrobit în propria balotieră. Cum s-a produs tragedia apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:40
VIDEO Tragedie pe „drumul morții” – DN2 E85! Două persoane au murit într-un accident nimicitor dintre un autoturism și un TIR # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un grav accident rutier a avut loc astăzi pe drumul național DN2-E85, la ieșirea din localitatea Drăgușeni, spre Cristești, în județul Iași. În coliziune au fost implicate un autotren și un autoturism, iar impactul a fost devastator. Potrivit primelor informații, în mașina mică se aflau două persoane, ambele rămase încarcerate în urma ciocnirii violente. Echipajele […] Articolul VIDEO Tragedie pe „drumul morții” – DN2 E85! Două persoane au murit într-un accident nimicitor dintre un autoturism și un TIR apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:30
Maimuța de la Colegiul Național Pedagogic s-a supărat pe conducerea școlii că nu are umor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Mai mulți elevi de la Pedagogic au făcut o glumă inofensivă și conducerea liceului tratează cazul ca pe un incident serios. Unul dintre elevi s-a jucat puțin cu Inteligența Artificială și a creat o maimuță în interiorul școlii, iar fotografia s-a distribuit rapid printre elevi, ajungând până la conducere. Maimuța, vedeta școlii, se plimba nestingherită […] Articolul Maimuța de la Colegiul Național Pedagogic s-a supărat pe conducerea școlii că nu are umor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
Brigada 282 „Unirea Principatelor” din Focșani, oamagiu cu prilejul Zilei Armatei Române # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: „Pe 25 octombrie, onorăm nu doar eroii din trecut, ci și pe cei care au purtat și poartă uniforma cu mândrie, contribuind la apărarea națiunii și protejarea valorilor militare. Cu prilejul Zilei Armatei României, militarii Garnizonei Focșani, vă invită să participați la ceremonia militară și religioasă care va avea loc la Mausoleul Eroilor din Sud, […] Articolul Brigada 282 „Unirea Principatelor” din Focșani, oamagiu cu prilejul Zilei Armatei Române apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Lanțul francez de supermarketuri Carrefour se pregătește să își vândă operațiunile din România, potrivit publicației franceze l’Informe, citată de Bloomberg. Grupul a mandatat banca BNP Paribas să caute un cumpărător, în cadrul unui amplu proces de restructurare a activităților sale internaționale. Decizia vine după o serie de mișcări recente: Carrefour a vândut un magazin din […] Articolul Se pregătește Carrefour să iasă de pe piața din România? apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
Consiliul Județean Vrancea, alături de elevi în drumul lor spre viitor prin educație și tehnologie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Copiii din Vrancea au șansa de a avea mai aproape știința și tehnologia, cu ajutorul proiectului ”Robo Tech pentru viitor”, derulat de Asociația Act for Tomorrow și Clubul de robotică AICitizens de la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani și finanțat prin programul Start ONG. Proiectul se desfășoară în perioada octombrie – decembrie 2025, în […] Articolul Consiliul Județean Vrancea, alături de elevi în drumul lor spre viitor prin educație și tehnologie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
Toamna în straie de sărbătoare la Școala Gimnazială „Profesor Mihai Sîmbotin” din Cârligele # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Toamna și-a făcut simțită prezența și la Școala Gimnazială „Profesor Mihai Sîmbotin” din Cârligele, aducând cu ea parfum de mere coapte, frunze arămii și o bucurie molipsitoare. Curtea școlii s-a transformat pentru o zi într-un colț de poveste, plin de culoare, zâmbete și voie bună, odată cu Festivalul Toamnei, un eveniment așteptat de toți — […] Articolul Toamna în straie de sărbătoare la Școala Gimnazială „Profesor Mihai Sîmbotin” din Cârligele apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Memorialul eroilor din Grupul Chilian va fi inaugurat la Focșani – o filă de istorie adusă la lumină după mai bine de un secol # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sâmbătă, 25 octombrie 2025, la ora 12:00, la Mausoleul Eroilor din Focșani, va avea loc inaugurarea Memorialului eroilor din Grupul Chilian, un moment de mare încărcătură istorică și emoțională pentru Vrancea. Directorul Muzeului Vrancei, Valentin Muscă, a anunțat că prin acest eveniment este readusă la lumină una dintre cele mai dramatice și mai puțin cunoscute […] Articolul Memorialul eroilor din Grupul Chilian va fi inaugurat la Focșani – o filă de istorie adusă la lumină după mai bine de un secol apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Târgul de Carte de la Focșani, ediția a XIX-a – patru zile dedicate lecturii și culturii # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 – 9 noiembrie 2025, Focșaniul devine din nou capitala cărții. Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” organizează cea de-a XIX-a ediție a Târgului de Carte de la Focșani, un eveniment care reunește edituri, scriitori și iubitori de lectură din toată țara. Târgul va avea loc în foyerul Muzeului Vrancei, fiind deschis zilnic între orele […] Articolul Târgul de Carte de la Focșani, ediția a XIX-a – patru zile dedicate lecturii și culturii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
