Mihaela Cambei, triplă campioană europeană în Albania
Cotidianul de Hunedoara, 28 octombrie 2025 23:20
Mihaela Cambei se întoarce din Albania cu trei medalii de aur în palmares. Ea a participat la Campionatul european de tineret U23. The post Mihaela Cambei, triplă campioană europeană în Albania appeared first on Cotidianul RO.
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
23:30
Premierul Netanyahu a ordonat avioanelor militare să bombardeze orașul Gaza
Un nou atac al avioanelor militare israeliene a avut loc asupra orașului Gaza. Deocamdată nu se știe dacă s-au înregistrat victime.
Acum o oră
23:20
23:00
Breaking News: Grindeanu îi cere lui Bolojan să o retragă pe Oana Gheorghiu
Sorin Grindeanu i-a cerut premierului să retragă propunerea privind numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier.
Acum 2 ore
22:40
22:20
Cotidianul.ro vă prezintă cele mai relevante subiecte relatate în presa din Republica Moldova.
22:00
Anca Alexandrescu a făcut anunțul despre candidatura la Primăria Capitalei
Anca Alexandrescu renunță la televiziune și se înscrie în cursa electorală pentru Primăria Capitalei.
Acum 4 ore
21:40
Locuitorii blocului din Rahova se pot întoarce în apartamente după explozie
De mâine, locatarii blocului din cartierul Rahova, puternic avariat în urma unei explozii, se pot întoarce în apartamentele lor.
21:00
Tensiunile în coaliție cresc, iar Sorin Grindeanu susține că voci din guvernare îi cer ca PSD să depună moțiuni, însă partidul său refuză.
20:50
20:20
„Liderul UDMR a recunoscut faptul că între partidele mari din coaliție au existat suficiente neînțelegeri pe această temă. „Nu s-au înţeles cele două partide mari. Ăsta este adevărul. Eu nu pot să mă ascund după degete şi să spun că de fapt s-au înţeles, dar nu s-a putut. Nu s-au înţeles. Unii au vrut să […]
20:10
La Tulcea, o școală desființată la începutul anului școlar trebuie acum reînființată pentru că singurul elev al școlii nu putea învăța online din cauza lipsei internetului.
Acum 6 ore
19:40
Judecătorii din Oradea trimit actele cu Poșta, între etajele aceleiași clădiri
La Oradea, judecătorii trimit actele cu Poșta între etajele aceleiași clădiri. Justițiabilii sunt fără cuvinte.
18:20
După 12 ani, Franța își dotează submarinele cu o rachetă nucleară modernă
18:00
O depășire neregulamentară, pe linie continuă, a dus la moartea a doi tineri
Acum 8 ore
17:40
Forțele ucrainene ar fi lovit un sistem de apărare aeriană Buk-M3
17:30
Mă voi afla în curând la Washington pentru a discuta despre asta cu preşedintele Trump
17:30
Edilul din Cluj-Napoca vede un conflict de interese. „Ce încredere mai pot avea cetățenii în democrație dacă văd că pentu unii legea e mumă, iar pentru alții e ciumă."
17:00
Decizia instanței nu este doar o victorie personală pentru femeia accidentată ci un mesaj clar pentru autorități, siguranța călătorilor nu este obțională, iar neglijența costă
16:40
Pentru prima oară după mult timp, patru mari confederații sindicale - Cartel ALFA, CNSLR Frăția, CSDR și Meridian, au decis să-și unească forțele pentru a protesta din cauza politicilor guvernamentale și a austeritățității.
16:40
INTERVIU Nicușor Dan, partea a II-a: Anularea alegerilor, Rusia, Călin Georgescu, șefia SRI și DNA – VIDEO
De ce nu a plătit nimeni cu funcția din serviciile secrete pentru anularea alegerilor prezidențiale? Cum i-a cunoscut Nicușor Dan pe cei vehiculați pentru șefia SRI și SIE? L-a reevaluat pe procurorul general?
16:40
Acord în coaliție pentru reducerea numărului de parlamentari. Procentul e infim
Ideea reducerii numărului de parlamentari este veche. În 2009, Traian Băsescu a inițiat și referendumul pentru 300 de parlamentari. Deși poporul a votat pentru, rezultatul consultării populare nu a fost pus niciodată în practică.
16:40
Eliminarea dreptului de veto în deciziile de angajament extern ale UE ar putea oferi extremiștilor eurosceptici muniție politică.
16:40
Au fost rănite 20 de persoane, 15 având nevoie de îngrijiri medicale, victimele ajungând în șase spitale din Capitală, inclusiv Spitalul
16:30
Istoria nu iartă pauzele lungi. A sosit momentul să ne revenim. Nu mai avem luxul de a aștepta „vremuri mai bune". România are nevoie de o energie nouă,
16:30
După 21 noiembrie, orice tranzacții cu compania ar putea constitui o încălcare a sancțiunilor
16:20
Japonia oferă 550 de miliarde de dolari pentru o "nouă epocă de aur" cu SUA
"Oricând aveți vreo întrebare, vreo îndoială, orice doriți, orice favoruri de care aveți nevoie, orice pot face pentru a ajuta Japonia, vom fi acolo", a spus Trump
16:20
Oana Gheorghiu va coordona reforma administrației.
16:10
Colegiul Medicilor, mesaj după decesul dr. Stefania Szabo: „Şi medicii mor…„
Aceasta a fost „nu doar un profesionist din sănătate", ci şi „un om care a ales să fie acolo pentru alţii", „până la capăt, în tăcere, fără să se plângă, fără să renunţe" mai arată Colegiul în mesajul său
16:10
Odată cu stabilirea datei alegerilor pentru primăria Bucureștiului, a început prigoana candidaților considerați fără șanse.
16:00
Vlad Gheorghe și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei cu săgeți către Drulă
Fostul europarlamentar USR spune că „deputatul de Timiș" încă are timp să-și schimbe numele.
Acum 12 ore
15:50
De ce Budapesta nu va fi locul în care Ucraina va primi înapoi garanții de securitate
Hopa-mitică, pardon Trump, a anunțat că pregătirile pentru întâlnirea de la Budapesta s-au oprit, declarând că nu dorește o „întâlnire irosită" cu Putin.
15:50
În prezent, ponderea posturilor din cadrul structurilor suport este de aproximativ 25%, ulterior punerii în acord cu prevederile legale
15:40
Grindeanu, reacție la interviul lui Nicușor Dan din Cotidianul: „Avem un protocol"
Grindeanu spune că vorbește cu Nicușor Dan la telefon, dar nu dezvăluie ce. Cu toate astea, îi răspunde la declarația din interviul pentru Cotidianul.
15:40
Adrian Năstase pare cam supărat că nu a fost invitat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Fostul premier crede că „probabil"
15:30
Cristian Chivu și-a anulat conferința de presă ca urmare a unui accident în care a fost implicat portarul său.
15:10
„Vrem spitale, nu catedrale!" Nicușor Dan: Niciodată nu am avut această scandare
Nicușor Dan a precizat sumele alocate de Primăria Bucureștiului pentru Catedrala Mântuirii Neamului în mandatul său de primar, dar a amintit că nu el a luat decizia, ci Consiliul General al Capitalei.
15:10
Bărbatul acuzat că a vrut să intre cu mașina în Ambasada Rusiei e nevinovat
Bărbatul acuzat că a vrut să intre cu mașina în poarta Ambasadei Ruse de la București scapă nevinovat. Procurorii resping acuzațiile jandarmilor care însă o țin pe a lor.
15:10
ASF şi ANRE nu au prezentat Parlamentului noile organigrame şi nici comparaţie cu organigramele actuale.
15:00
Edilul este acuzat că a agresat doi minori.
14:50
Președintele ANCOM, Valeriu Zgonea, a fost întrebat, la parlament, în legătură cu legea privind majoratul, cum va fi aplicată și dacă sunt suficieți oameni care să facă acest lucru.
14:50
Sfârșitul de toamnă aduce temperaturi record în termometre. După zilele friguroase din ultimele zile, meteorologii spun că în următoarea perioadă (...)
14:40
Dorel lovește din nou. Panică printre locuitorii unei străzi din Capitală după o teavă de gaze s-a spart in urma unor lucrări
14:40
"Vom lucra cu ei pentru a renunța la gazele din Rusia", a spus ambasadorul SUA la NATO despre guvernul Ungariei, după ce Viktor Orban declarase că MOL va eluda sancțiunile
14:10
Social-democrații și-au votat candidații la alegerile parțiale. Fostul lor șef nu a avut unanimitate.
14:10
Turneul va include concerte în SUA, Anglia, Irlanda și Scoția.
14:00
Veste bună pentru români! Banii pentru tichetele de energie au fost livrați!
Românii vulnerabili vor trebui să se descurce, din nou, cu mai puțini bani. În timp ce facturile continuă să crească, ajutoarele de stat sunt din ce in ce mai mici
13:50
România ocupă locul 44 la nivel global și 24 la nivel de UE.
13:50
România mai are 10 luni să folosească 10 miliarde de euro din PNRR. Bolojan a setat și țintele pentru deficit.
13:50
Întrebat dacă i se pare corect salariul pe care îl încasează, de 15.000 de euro
13:40
Liderii din domeniul tehnologiei se laudă cu creșterea productivității și eficienței datorită inteligență artificială, dar se feresc să afirme că tehnologia le va înlocui angajații
