Doctorița moartă subit la Buzău la 37 de ani: “Vaccinați-vă, doar așa vom avea mai puține forme grave în valul 5 și o presiune mai scăzută pe secțiile ATI” - Ștefania Manolescu Szabo, decembrie 2021 - RIP
ActiveNews.ro, 29 octombrie 2025 00:30
Pentru Colegiul Medicilor din România și toți medicii care fac pe proștii cu privire la cea mai probabilă cauză a morții subite a colegei lor de 37 de ani, doctorița Ștefania Manolescu - Szabo din Buzău, redăm integral mesajul acesteia de acum 4 ani, respectiv din 7 decembrie 2021:
Profesorul Ilie Bădescu: MI-E DOR DE RAI. Celulă și chilie - un ciclu de poezii dedicat memoriei lui Marcel Petrișor, cu poeme închinate martirilor închisorilor bolșevice Radu Ciuceanu, Anton Golopenția și Mircea Vulcănescu # ActiveNews.ro
Au preschimbat celula în chilie. Aceasta a fost minuneavieții lor și cei ce se vor astăzi noii temniceri ai memorieisfințitelor suferințe ale sfinților din închisori trebuie săștie că războiul lor nu este doar unul împotriva memoriei, cieste război împotriva Celui de pe cruce.
Isabela Vasiliu-Scraba: Efectul ”Rashomon” și Adevărul despre Moartea Martirului Mircea Vulcănescu # ActiveNews.ro
Motto: „Mircea Vulcănescu nu e om. E o mașină de exprimat poetic -și pe înțelesul oricui -, cele mai rigide și mai anoste cunoștințe din orice domeniu. E colosal.”
Florin Palas: Atacarea lui Mircea Vulcănescu și Nichifor Crainic și apogeul stăpânirii ”dușmanilor omului” # ActiveNews.ro
La fel cum este atacat încontinuu Mircea Vulcănescu de către „dușmanii omului” sunt publicații (fruntașe în întrecerea socialistă fiind "22”, „Dilema Veche”, G4Media etc) ori enciclopedia online Wikipedia care îl acuză pe Nichifor Crainic
Mircea Vulcănescu: Ce aștept de la Școală pentru copiii mei. Măriuca Vulcănescu: Tata a vrut sa se faca preot - VIDEO # ActiveNews.ro
Mircea Vulcănescu a fost un geniu enciclopedic și în aceeași măsură un profund trăitor creștin. Sfârșitul său mucenicesc și jertfelnic (s-a îmbolnăvit de tuberculoză pentru că și-a pus trupul drept așternut unui tânăr, pe cimentul jilav al celulei) a fost încununarea vieții acestui adevărat mărturisitor al lui Hristos cu cuvântul și cu fapta.
Inamicul canonizării ne vrea împotmoliți în războiul orb cu forțele opresiunii ca să nu dobândim, prin rugăciunile către sfântul biruitor, acces la lucrarea forțelor eliberării, să nu căpătăm acces la gama dumnezeiască a energiile sfințitoare: iertare, iubire de vrăjmaș, smerire în fața lui Dumnezeu și a lumii, nădejdea mântuirii, bucuria luminii sfințitoare etc.
Ultima noapte pe pământ a Sfântului Mircea Vulcănescu. 73 de ani de la moartea martirică de la Aiud (28 spre 29 octombrie 1952). ”Pe mine să nu mă căutați, că n-o să mă mai găsiți aici”. VIDEO cu Măriuca Vulcănescu # ActiveNews.ro
Noaptea de 28 spre 29 octombrie 1952. În infirmeria penitenciarului din Aiud, Mircea Vulcănescu, unul dintre cei mai mari oameni de cultură ai României, murea în frig, cu o „cavernă la plămânul stâng”, după ce încercase să salveze viața unui tânăr, pe care-l protejase cu propriul lui corp.
REVENDIC DREPTUL DE A PĂTIMI ȘI DE A MURI PENTRU ADEVĂR! - Ultimul Cuvânt al lui Mircea Vulcănescu în fața ”Tribunalului Poporului”. 73 de ani de la nașterea la Ceruri # ActiveNews.ro
„Ascultând această incriminare, nu mi-am putut stăpâni un amestec de mândrie și de ciudă, pentru că, orice s-ar zice, pentru un creștin nu este mai mare cinste care să i se poată face decât de a fi pus să plătească pentru semenul său."
După Dogioiu și Țoiu, Bolojan își trage o nouă vestală care îl înjură pe Trump. ONG-ista Oana Gheorghiu, propusă vicepremier, despre Trump și Vance: „Caracter mizerabil - Doi golani, ajunși la Casa Albă”. SINDROMUL Trump derangement la Palatul Victoria # ActiveNews.ro
„Propun sa o luam altfel! E cineva in Guvernul Romaniei care nu a injurat administratia Trump, pe Trump, Vance sau Rubio?!”, scrie jurnalistul Ionuț Cristache, prezentând noul caz lovit de sindromul ”Trump derangement”, al „hater”-ilor președintelui SUA, cel al ONG-istei Oana Gheorghiu, propusă de Bolojan să-i fie vice în locul șpăgarului Anastasiu.
Miracolul lui Mircea Vulcănescu: România a ieșit plină de aur din război – Cum l-a manipulat Antonescu pe Hitler # ActiveNews.ro
A fost un miracol economic unic printre țările beligerante: rezervele deaur s-au dublat și nivelul de trai a crescut. Este meritul combinației dedârzenie și abilitate a Mareșalului cu geniul economic al lui MirceaVulcănescu.
Martirul Mircea Vulcănescu va apărea din pământ când va voi Dumnezeu. La fel și în sinaxar. INTERVIU cu Doamna Măriuca Vulcănescu de Victor Roncea # ActiveNews.ro
Când pătrunzi în apartamentul de bloc de cartier comunist al doamnei Măriuca Vulcănescu, te întâmpină, radios, tatăl ei, Mircea Vulcănescu. Te învaluie cu o privire fermă și caldă în același timp, care coboară blând asupra ta de pe chipul luminos al unei sculpturi în bronz
EMINESCU A VĂZUT CE S-A ÎNTÂMPLAT LA CATEDRALĂ. Ce spunea cu adevărat marele gazetar în articolul despre Maica spirituală a poporului român? BISERICA - UN TEATRU PENTRU POLITICIENI! # ActiveNews.ro
Iată pe scurt tendințele viitoare ale partidului roșu. Patria - un hotel, poporul - o amestecătură, biserica - un teatru pentru politiciani, țara teren de esploatare pentru străini, viața noastră publică o ocazie pentru ilustrarea și ridicarea în sus a imigrațiunii din câteșipatru unghiurile lumii.
”FASCISM” LA CATEDRALĂ? Ion Cristoiu, singurul om de presă care a luat atitudine în fața abuzurilor Jandarmeriei de la Catedrală - distribuitor al publicației culturale Certitudinea, pedepsit cu dosar penal în baza unor stupide acuze false # ActiveNews.ro
Duminică, 26 octombrie, în ziua sfințirii picturii Catedralei Mânuirii Neamului, Jandarmeria anunță triumfalist că „a prins un bărbat care distribuia ziare cu caracter fascist, în zona Catedralei”, după cum a transmis cu promptitudine Știripesurse, oferind și „dovada” primită de la organele de coerciție a legilor proprii, inventate ad-hoc.
Asasinarea mucenicului Mircea Vulcănescu la numai 48 de ani: „Capul i se bălăngănea în dreapta și-n stânga ca o minge legată cu o sfoară”. Ascultați vocea lui și aflați Dosarul de la CNSAS AICI # ActiveNews.ro
Mărturie a Părintelui Nicolae Crăcea, fost deținut politic timp de 10 ani: Ultima tortură pentru Mircea Vulcănescu (+28 octombrie 1952)
Lucian Ciuchiță: Mircea Vulcănescu și Cele Două Românii: Răscrucea Valorilor și Decadenței # ActiveNews.ro
Suntem, din nou, la un moment de răscruce, unul care rezonează profund cu tensiunile descrise de marele filosof Mircea Vulcănescu – cel care, în numărul 2 din revista „Dreapta”, decembrie 1932, publica celebrul său articol „Cele două Românii”.
„Încerc, de câteva săptămâni, să-mi pun la profil «Je suis Bolojan», dar nu reușesc. Mi-e jenă. Mă gândesc că singurul din țara asta care are dreptul să zică «Je suis Bolojan» e Bolojan.” (Dan Teodorescu, 24 octombrie 2025)
Vasile Calmațui: Tatarbunar și caracterul anti-românesc al ideologiei statului ucrainean # ActiveNews.ro
Ucraina a comemorat pînă recent incursiunea bolșevică de la Tatarbunar din 1924, continuînd astfel promovarea narațiunii sovietice "răscoala țărănimii (ucrainene) împotriva ocupanților români".
Șoc la o școală din Moldova: directorul Gimnaziului ”Ion Creangă”, Sergiu Opaeț, a murit la numai 35 de ani # ActiveNews.ro
Directorul unui gimnaziu din Orhei a murit la numai 35 de ani, transmite presa de peste Prut. „M-au ajuns masteratele, recalificările și dorința de a fi bun în toate”, scria el pe Facebook la începutul lunii, de pe un pat de spital.
28 octombrie: Sfântul Ierarh Iachint, mitropolitul Țării Românești; Sf. Teofana Basarab, Sf. Mc. Terentie, soția sa Mucenița Neonila și cei 7 fii ai lor - Ziua Familiei Numeroase. Sf. Mucenic Chiriac, care a descoperit cinstita Cruce, și alți mulți sfinți # ActiveNews.ro
Începând din 2020 se instituie și e sărbătorită de ziua de prăznuire a celor 9 sfinți mucenici Ziua Familiei Numeroase, de către parohia ortodoxӑ românӑ „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam, Olanda. De asemenea, a fost avansat și un proiect legislativ în acest sens de către deputatul Matei Dobrovie
Trump îl avertizează pe Putin după testul rachetei Burevestnik: ”Avem un submarin nuclear chiar lângă coastele voastre” # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump l-a avertizat pe Vladimir Putin după ce Rusia a efectuat noi teste de rachete, subliniind că SUA au un submarin nuclear staționat „chiar lângă coastele lor”, potrivit FOX.
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru din R. Moldova, Alexandru Munteanu, a prezentat viitoarea componență a Guvernului și programul de activitate al Executivului.
Avem în prezent benzină de două ori mai scumpă decât la pompele din SUA, în medie. Și gaze naturale de două, până la 3.5 ori mai scumpe decât peste ocean. Situația este similară în comparație cu China. Plătim de două ori mai...
Marile confederații sindicale – „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăția, CSDR și Meridian – alături de Federația „Solidaritatea Sanitară”, organizează miercuri, între orele 10:00 și 14:00, un protest în Piața Victoriei, la care sunt așteptați peste 20.000 de participanți.
Ion Cristoiu: Ascultă Nicușor Dan de ordinele lui Macron prin campania scandaloasă împotriva rețelelor sociale? # ActiveNews.ro
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu” pentru Gândul, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre dezbaterea pe care Emmanuel Macron dorește să o lanseze marți, 28 octombrie 2025, privind impactul rețelelor sociale și al...
Călin Georgescu, după semnarea controlului judiciar: Am convingerea că Pacea din Ucraina va fi semnată la București # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns la secția de poliție din Buftea, pentru procedura controlului judiciar. Numeroși oameni, de toate vârstele, se află în fața secției de poliție din Buftea și așteaptă mesajul liderului suveranist.
Călin Georgescu a ajuns la semnarea controlului judiciar. Mobilizare de amploare a românilor la secția de poliție din Buftea # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns la secția de poliție din Buftea, pentru procedura controlului judiciar. Numeroși oameni, de toate vârstele, se află în fața secției de poliție din Buftea și așteaptă mesajul liderului suveranist.
Luna octombrie 2025 a venit cu câteva surprize cu potențial pozitiv pentru omenire. Sigur că, având în vedere volatilitatea marcată a vremurilor, e greu de spus dacă putem răsufla ușurați sau pașii aceștia vor fi ca niște urme în nisip, șterși de un val care vine.
Șoigu lansează acuzații dure: Occidentul vrea să divizeze Rusia în zeci de state mai mici # ActiveNews.ro
Occidentul caută să divizeze Rusia în zeci de entități statale mici pentru a le exploata în propriul său interes, potrivit unui articol semnat de secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu.
Trump, primit cu crosă de golf și șepci simbolice de premierul japonez Takaichi: ”Veți fi unul dintre cei mai mari prim-miniștri” # ActiveNews.ro
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a organizat o recepție fastuoasă pentru președintele american Donald Trump, în această dimineață, la Palatul Akasaka. Unul dintre punctele culminante ale ceremoniei a fost un cadou simbolic...
Călin Georgescu, din nou la semnarea controlului judiciar. Liderul suveraniștilor a contestat decizia magistraților. Mobilizare de amploare a românilor la secția de poliție din Buftea # ActiveNews.ro
Călin Georgescu iese astăzi în fața românilor cu un nou mesaj tranșant adresat clasei politice. Liderul suveraniștilor a contestat decizia magistraților privind prelungirea măsurii de control judiciar cu încă 60 de zile.
Ucraina a anunțat că va extinde aria geografică a atacurilor cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei, în cadrul unei strategii de consolizare a capacității sale militare.
Șoc la Spitalul Județean Buzău: directorul medical, dr. Ștefania Szabo, a murit subit în timpul gărzii, la numai 37 de ani # ActiveNews.ro
Directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, chirurgul Ștefania Szabo, a fost găsită fără suflare marți dimineață, în camera de gardă a unității sanitare.
Călin Georgescu, din nou la semnarea controlului judiciar. Liderul suveraniștilor contestă decizia magistraților # ActiveNews.ro
Călin Georgescu iese astăzi în fața românilor cu un nou mesaj tranșant adresat clasei politice. Liderul suveraniștilor a contestat decizia magistraților privind prelungirea măsurii de control judiciar cu încă 60 de zile.
”Lukoil e terminată”: gigantul rus anunță vânzarea activelor internaționale după sancțiunile lui Trump # ActiveNews.ro
Al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, Lukoil, a anunțat luni că intenționează să vândă activele sale internaționale, ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite.
Elena Dulgheru: Rinocerii și spațiile mici. Să alergăm la Catedrala Mântuirii Neamului! # ActiveNews.ro
În piesa muzicală ”Rinocerii”, trupa ”Taxi” invită același conclav de influenceri care, în 2016, milita pe versuri la comandă împotriva construirii Catedralei Naționale (”Dumnezeu prefera lemnul si spatiile mici”).
Hram la Dervent - Sfântul Ierarh Iachint, Ocrotitorul noii Biserici de la Mănăstirea Dervent - VIDEO ÎN DIRECT cu IPS Teodosie # ActiveNews.ro
În noaptea de 27 spre 28 octombrie, de la ora 23:00, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfânta Liturghie de hram la Mănăstirea Dervent, informează Parohia ”Sf. Gheorghe” - Dobromir.
Despre două cărți care vin, vin, vin... Cornel Constantin Ciomâzgă: Scrisoarea a II-a # ActiveNews.ro
Din orizontul care mai ieri părea pustiu, se înalță acum două lumini blânde, ca două făclii aprinse de mâna nevăzută a Celui ce încă mai veghează asupra lumii.
Catedrala și afacerile de stat. Av. Adrian Toni Neacșu: Conflictul pe pensiile magistrațiilor prins în poză # ActiveNews.ro
Poza aceasta sintetizează perfect întreg conflictul pe pensiile magistraților: judecatorul CCR Iulia Scântei la loc de cinste în chiar dreapta premierului Bolojan, iar Grindeanu o privește contrariat sau chiar îmbufnat
Adevărul Bisericii: Moment istoric la București - Nicușor Dan a acordat Patriarhiei Române cea mai mare distincție a statului român, iar Patriarhului Ecumenic Bartolomeu i-a dat Steaua României în grad de Colan # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan a acordat, luni seara, două distincții de rang înalt: una către Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și cealaltă către Patriarhia Română prin decorația pentru Patriarhul Daniel. Ceremonia publică de înmânare
Așadar, dintr-un singur camion cu rachete ca cel menționat mai sus am fi putut construi 4 catedrale la București, Iași, Cluj și Timișoara. Și ne-ar fi rămas ceva bani inclusiv pentru un spital regional.
Nașterea la Ceruri a Sfântului Mucenic al Bisericii Ortodoxe Române Mircea Vulcănescu, unul din marii Sfinți ai Închisorilor antihristice, prigonit și azi de urmașii bolnavi ai bolșevicilor și ai celor care îl urăsc pe Hristos (28 octombrie 1952) # ActiveNews.ro
În urmă cu 73 de ani, în data de 28 octombrie 1952, trecea la cele veșnice, la doar 48 de ani, asasinat la Aiud de dușmanii omului, Mircea Vulcănescu, economistul, filosoful, sociologul,
Cerere de Canonizare pentru Mircea Vulcănescu, Sfântul din Cimitirul de pe Dealul Robilor # ActiveNews.ro
Mircea Vulcanescu, un nume despre care nu s-a vorbit aproape deloc inainte de 1989, este unul dintre sfintii care impodobesc, in anonimatul lor, pamantul de pe Dealul Robilor din marginea Aiudului.
Dincolo de toate - Moment emoționant pe treptele Catedralei Mântuirii Neamului - VIDEO # ActiveNews.ro
Moment emoționant: cerere în căsătorie pe treptele Catedralei Naționale
Gheorghe Piperea: Trebuie să te bucuri că un păcătos și un rău-făcător se pocăiesc. Coldea, Băsescu și Arafat, băț la Catedrală # ActiveNews.ro
Doar că, ce să vezi, printre invitații care au stat în marea sală a Catedralei la slujbă, în timp ce oamenii de rând au stat afară, erau niște reprezentanți de seamă ai poporului, cum ar fi generalul Coldea și turnătorul la securitate Petrov, alias Băsescu.
Manuela Hărăbor: Anticreștinii, saducheii și fariseii contemporani au venit la Catedrală ca la un spectacol în speranța că poporul va fi din nou prostit și manipulat # ActiveNews.ro
Saducheii și fariseii contemporani, cei care se declară a fi creștin-ortodocși, au crezut că o invitație la un eveniment istoric, precum acela de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului, le conferă întâietate în fața Lui Dumnezeu, și s-au așezat confortabil pe scaunele din primele rânduri.
Măi, nene, măi….Creștinilor de Crăciun și Paște, care sunteți voi, mânca-v-ar mama de pioși. Daca-ar veni Isus azi, i-ați trage un perdaf că nu are nădragii călcați la dungă.
REGELE A AJUNS LA ÎMPĂRAT! Trump își continuă turul de forță în Asia: vizită oficială în Japonia înainte de marea întâlnire cu Xi Jinping # ActiveNews.ro
Dis-de-dimineață, Donald Trump a ajuns în Tokyo, Japonia, pentru o vizită de trei zile, în cadrul turneului său din Asia. Aici se întâlnește cu Împăratul Naruhito și premierul Sanae Takaichi.
