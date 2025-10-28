FCSB a demarat discuțiile cu fotbalistul dorit! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Azi am început!”
Sport.ro, 29 octombrie 2025 00:40
Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, s-a întors cu vești bune din Portugalia.
Acum o oră
00:40
Acum 2 ore
00:00
FC Dinamo a învins-o cu scorul de 3-1 pe CS Dinamo în Cupa României.
00:00
Zeljko Kopic, dur chiar dacă echipa lui a câștigat: „Dinamo nu-și pot permite să facă așa ceva” # Sport.ro
Dinamo s-a impus cu 3-1 în fața lui CS Dinamo, într-un meci din prima rundă a Cupei României.
28 octombrie 2025
23:50
Întâlnire inedită în prima etapă din faza grupelor Cupei.
23:50
Horațiu Moldovan a primit patru goluri la debut! Real Oviedo, înfrângere umilitoare în Cupa Spaniei # Sport.ro
Horațiu Moldovan a debutat pentru Real Oviedo în Cupa Spaniei, într-un meci împotriva lui Ourense.
23:30
Daniel Pancu a dat cărțile pe față despre negocierile cu CFR Cluj: ”Nu e o situație plăcută! Nu e nimic parafat!” # Sport.ro
În căutarea unui antrenor după demiterea lui Andrea Mandorlini, cei de la CFR Cluj și-au dorit să îl aducă din nou pe bancă pe Dan Petrescu.
23:30
A prins gustul golului după ce a marcat cu Interul lui Chivu! Fotbalistul lui Napoli, decisiv acum pentru primul loc # Sport.ro
Napoli a câștigat la limită, 1-0, partida cu Lecce din Serie A.
Acum 4 ore
23:10
Răspuns surprinzător! Ce a spus fostul jucător de la FCSB la întrebarea legată de șansele la titlu ale roș-albaștrilor # Sport.ro
FCSB are un sezon sub așteptări, iar campioana României luptă să prindă un loc în play-off.
22:50
Decizia luată de jucătorul lui Cristi Chivu după ce a lovit mortal un bărbat de 81 de ani # Sport.ro
Josep Martinez, elevul lui Cristi Chivu de la Inter, a fost implicat într-o tragedie uriașă.
22:40
Florin Gardoș a intervenit în scandalul dintre Tănase și Ioan Becali: „Nu am înțeles de ce” # Sport.ro
Florin Tănase și Ioan Becali au intrat într-un schimb dur de replici.
22:20
Cea mai mare greșeală făcută de Gigi Becali în acest sezon: ”Nu știu de ce s-a făcut acest transfer!” # Sport.ro
FCSB dă semne de viață în acest sezon, după o primă parte în care evoluțiile roș-albaștrilor au fost sub-mediocre.
22:20
Mihaela Cambei a luat azi TOATE medaliile de aur la Campionatul European! Demonstrație de forță a dinamovistei # Sport.ro
Triplu succes continental pentru halterofila numărul 1 a României.
22:00
Claudiu Niculescu, sincer după ce a pierdut cu 4-0 în fața lui CFR Cluj: „Singurul meu regret” # Sport.ro
CFR Cluj s-a impus cu 4-0 în fața lui CSM Slatina, în prima rundă din Cupa României.
21:50
Ovidiu Cojocaru și-a anunțat retragerea de la echipa națională.
21:40
Lionel Messi a vorbit despre posibilitatea de a participa la Cupa Mondială din Qatar.
21:30
Dan Petrescu l-a ajutat pe Laurențiu Rus! Ce se întâmplă până la urmă cu Daniel Pancu la CFR Cluj: „Nu neg” # Sport.ro
CFR Cluj s-a impus cu 4-0 în fața lui CSM Slatina, în prima rundă din Cupa României.
Acum 6 ore
21:00
Gigi Becali a fost sancționat de FRF în urma declarațiilor făcute la finalul unui meci.
20:50
Etapa a 14-a din Superligă | FCSB dă semne de viață, Oțelul își pune singură piedică, iar Craiova... așa e la Craiova, așa va fi mereu! # Sport.ro
De la Dosarele X nu am mai avut o serie atât de prelungită de fenomene paranormale în prima ligă de fotbal.
20:50
Ce riscă jucătorul lui Cristi Chivu după ce a omorât un om cu mașina! Anunțul italienilor # Sport.ro
Josep Martinez, portarul de rezervă al celor de la Inter Milano, a fost implicat într-un accident de mașină din care a rezultat moartea unui bătrân de 81 de ani, aflat într-un scaun cu rotile electric.
20:40
Roberto De Zerbi, după două înfrângeri consecutive pentru Olympique Marseille: ”Nu avem timp să ne gândim” # Sport.ro
Ligue 1 se vede EXCLUSIV pe VOYO.
20:10
Lamine Yamal a ieșit în evidență cu un mare scandal înainte de El Clasico.
20:00
Emilian Dolha a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro.
19:50
Anunțul a fost făcut de managerul Pep Guardiola.
19:40
Marius Măldărășanu se află într-o situație complicată la FC Hermannstadt.
Acum 8 ore
19:10
Kevin De Bruyne s-a accidentat în derby-ul Napoli - Inter 3-1.
19:00
Campioana României are prima șansă în returul cu Strumica din Macedonia de Nord.
19:00
Verdictul medicilor în cazul accidentării lui Juri Cisotti! Câte meciuri ratează italianul de la FCSB # Sport.ro
Juri Cisotti a ieșit accidentat din meciul câștigat de FCSB în fața celor de la UTA Arad, scor 4-0, în etapa a 14-a din Superliga României.
18:40
La cinci luni după trecerea în neființă a legendarului Mihai Leu, fiul său, Marco, a preluat rolul de promotor al acestuia și duce mai departe povestea în Campionatul Național de Super Rally, competiția fondată acum opt ani de fostul mare campion mondial la box.
18:30
CFR Cluj se află într-o situația delicată.
18:30
A umilit-o pe CFR Cluj și acum ar putea ajunge pe banca ardelenilor! Varianta total neașteptată # Sport.ro
CFR Cluj este în căutare unui nou antrenor, iar una dintre variantele propuse lui Nelu Varga este complet surprinzătoare.
18:10
Decizia luată de Real Madrid în legătură cu viitorul lui Vinicius, după ce brazilianul a strigat ”Plec!” chiar la El Clasico # Sport.ro
Primul El Clasico din acest sezon a fost unul plin de evenimente.
18:10
Pancu la CFR, alegerea corectă? 3 argumente pentru un mandat reușit și marele semn de întrebare # Sport.ro
La 48 de ani, la șapte de când s-a apucat de antrenorat, Daniel Pancu e gata pentru o primă mare provocare a carierei de tehnician.
18:00
Bernadette Szocs show! A eliminat-o pe sportiva chineză care era favorita numărul 1 la WTT Champions 2025 # Sport.ro
Românca a fost la înălțime la Montpellier.
17:50
Ionuț Rada a analizat situația de la FCSB și CFR Cluj și a tras concluzia: „Ar fi o surpriză foarte mare” # Sport.ro
Ionuț Rada a vorbit despre situația complicată de la FCSB și CFR Cluj.
17:40
Sporting Liești, ”senzațional meci” astăzi cu Oțelul Galați în Cupă! Echipa din Liga 3 a dat lovitura în '90+4 # Sport.ro
Nebunie în meciul conjudețenelor din grupele Cupei României.
17:40
FCSB a pierdut în fața italienilor de la Bologna în a treia rundă din faza principală Europa League, scor 1-2.
Acum 12 ore
17:10
Patrick Vieira a reacționat după decizia lui Dan Șucu și a dezvăluit ce se întâmplă cu ”dispărutul” Nicolae Stanciu # Sport.ro
În contextul în care Genoa traversează o perioadă complicate, cel mai slab din istoria clubului în Serie A, Dan Șucu a fost nevoit să ia o decizie în ceea ce îl privește pe antrenorul Patrick Vieira.
17:00
Ligue 1 este transmisă în exclusivitate de VOYO.
17:00
Dinamo va juca în Cupa României împotriva lui CS Dinamo, echipa din Liga 2.
16:40
Premier League este transmis în exclusivitate de VOYO.
16:30
Adrian Mutu susține că nivelul fotbalului românesc este strâns legat de infrastructura cluburilor din Superliga României.
16:30
Marius Șumudică a explodat când a fost comparat cu Gâlcă: „Cu tot respectul pentru toți de acolo” # Sport.ro
Rapid traversează o perioadă foarte bună în acest sezon și este la egalitate cu liderul din Superliga.
15:30
Arabii pregătesc un stadion de neimaginat! Cum va arăta arena suspendată la 350 de metri înălțime # Sport.ro
Arabia Saudită continuă să uimească lumea prin proiectele sale futuriste.
15:30
Visul naționalei Emiratelor, de a prinde al doilea Mondial din istoria țării, a fost spulberat, în această lună, din cauza unui portar aerian.
14:40
Brazilia, înglodată în datorii, vinde un stadion-monument: furia publicului naște un caz exploziv # Sport.ro
Autoritățile sunt pe cale să recurgă la o măsură disperată, pentru a mai micșora datoria de 1,89 de miliarde de dolari trecută în dreptul statului Rio de Janeiro.
14:40
Cristi Bălgrădean a reacționat după ce a văzut clasamentul din Superligă: ”Nu-mi convine. Situația e gravă” # Sport.ro
La 37 de ani, Cristi Bălgrădean își continuă cariera de fotbalist la Sănătatea Cluj, cu care va evolua în Cupa României.
14:10
Proiectul uriaș al noului stadion din Milano devine realitate!
14:00
Formația torineză e pe cale să numească noul „principal“, după ce lui Igor Tudor i s-a arătat ușa.
13:50
Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia # Sport.ro
Tragedie cumplită în Italia!
13:40
Fostul internațional a povestit că, atunci când a ajuns în Italia, a devenit coleg de echipă, la un moment dat, cu un vârf cu niște execuții fascinante.
