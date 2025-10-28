FCSB a demarat discuțiile cu fotbalistul dorit! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Azi am început!”

Sport.ro, 29 octombrie 2025 00:40

Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, s-a întors cu vești bune din Portugalia. 

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum o oră
00:40
FCSB a demarat discuțiile cu fotbalistul dorit! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Azi am început!” Sport.ro
Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, s-a întors cu vești bune din Portugalia. 
Acum 2 ore
00:00
Alexandru Musi, mai direct ca niciodată: ”Nu mă mai întorc niciodată la FCSB!” Sport.ro
FC Dinamo a învins-o cu scorul de 3-1 pe CS Dinamo în Cupa României.
00:00
Zeljko Kopic, dur chiar dacă echipa lui a câștigat: „Dinamo nu-și pot permite să facă așa ceva” Sport.ro
Dinamo s-a impus cu 3-1 în fața lui CS Dinamo, într-un meci din prima rundă a Cupei României.
28 octombrie 2025
23:50
Florin Bratu a făcut declarația serii după CS Dinamo - Dinamo 1-3 în Cupa României! Sport.ro
Întâlnire inedită în prima etapă din faza grupelor Cupei.
23:50
Horațiu Moldovan a primit patru goluri la debut! Real Oviedo, înfrângere umilitoare în Cupa Spaniei Sport.ro
Horațiu Moldovan a debutat pentru Real Oviedo în Cupa Spaniei, într-un meci împotriva lui Ourense.
23:30
Daniel Pancu a dat cărțile pe față despre negocierile cu CFR Cluj: ”Nu e o situație plăcută! Nu e nimic parafat!” Sport.ro
În căutarea unui antrenor după demiterea lui Andrea Mandorlini, cei de la CFR Cluj și-au dorit să îl aducă din nou pe bancă pe Dan Petrescu.
23:30
A prins gustul golului după ce a marcat cu Interul lui Chivu! Fotbalistul lui Napoli, decisiv acum pentru primul loc Sport.ro
Napoli a câștigat la limită, 1-0, partida cu Lecce din Serie A.
Acum 4 ore
23:10
Răspuns surprinzător! Ce a spus fostul jucător de la FCSB la întrebarea legată de șansele la titlu ale roș-albaștrilor Sport.ro
FCSB are un sezon sub așteptări, iar campioana României luptă să prindă un loc în play-off.
22:50
Decizia luată de jucătorul lui Cristi Chivu după ce a lovit mortal un bărbat de 81 de ani Sport.ro
Josep Martinez, elevul lui Cristi Chivu de la Inter, a fost implicat într-o tragedie uriașă.
22:40
Florin Gardoș a intervenit în scandalul dintre Tănase și Ioan Becali: „Nu am înțeles de ce” Sport.ro
Florin Tănase și Ioan Becali au intrat într-un schimb dur de replici.
22:20
Cea mai mare greșeală făcută de Gigi Becali în acest sezon: ”Nu știu de ce s-a făcut acest transfer!” Sport.ro
FCSB dă semne de viață în acest sezon, după o primă parte în care evoluțiile roș-albaștrilor au fost sub-mediocre.
22:20
Mihaela Cambei a luat azi TOATE medaliile de aur la Campionatul European! Demonstrație de forță a dinamovistei Sport.ro
Triplu succes continental pentru halterofila numărul 1 a României.
22:00
Claudiu Niculescu, sincer după ce a pierdut cu 4-0 în fața lui CFR Cluj: „Singurul meu regret” Sport.ro
CFR Cluj s-a impus cu 4-0 în fața lui CSM Slatina, în prima rundă din Cupa României.
21:50
Căpitanul naționalei României și-a anunțat retragerea! Sport.ro
Ovidiu Cojocaru și-a anunțat retragerea de la echipa națională.
21:40
Leo Messi a făcut anunțul despre Cupa Mondială: ”Voi evalua acest lucru zi de zi!” Sport.ro
Lionel Messi a vorbit despre posibilitatea de a participa la Cupa Mondială din Qatar.
21:30
Dan Petrescu l-a ajutat pe Laurențiu Rus! Ce se întâmplă până la urmă cu Daniel Pancu la CFR Cluj: „Nu neg” Sport.ro
CFR Cluj s-a impus cu 4-0 în fața lui CSM Slatina, în prima rundă din Cupa României.
Acum 6 ore
21:00
FRF nu a stat pe gânduri! Gigi Becali, taxat după declarațiile de la finalul meciului Sport.ro
Gigi Becali a fost sancționat de FRF în urma declarațiilor făcute la finalul unui meci.
20:50
Etapa a 14-a din Superligă | FCSB dă semne de viață, Oțelul își pune singură piedică, iar Craiova... așa e la Craiova, așa va fi mereu! Sport.ro
De la Dosarele X nu am mai avut o serie atât de prelungită de fenomene paranormale în prima ligă de fotbal. 
20:50
Ce riscă jucătorul lui Cristi Chivu după ce a omorât un om cu mașina! Anunțul italienilor Sport.ro
Josep Martinez, portarul de rezervă al celor de la Inter Milano, a fost implicat într-un accident de mașină din care a rezultat moartea unui bătrân de 81 de ani, aflat într-un scaun cu rotile electric.
20:40
Roberto De Zerbi, după două înfrângeri consecutive pentru Olympique Marseille: ”Nu avem timp să ne gândim” Sport.ro
Ligue 1 se vede EXCLUSIV pe VOYO.
20:10
Fără precedent! Ce va face Barcelona după scandalul lui Lamine Yamal din El Clasico Sport.ro
Lamine Yamal a ieșit în evidență cu un mare scandal înainte de El Clasico.
20:00
”E un animal diferit!” Cum l-a dat pe spate Gabi Tamaș pe Emilian Dolha Sport.ro
Emilian Dolha a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro.
19:50
Erling Haaland, OUT de la Manchester City! Din primul unsprezece Sport.ro
Anunțul a fost făcut de managerul Pep Guardiola.
19:40
Antrenorul din Superliga are zilele numerate: „Este principalul vinovat” Sport.ro
Marius Măldărășanu se află într-o situație complicată la FC Hermannstadt.
Acum 8 ore
19:10
A venit verdictul pentru De Bruyne! Cât timp va fi OUT starul lui Napoli Sport.ro
Kevin De Bruyne s-a accidentat în derby-ul Napoli - Inter 3-1.
19:00
Dinamo joacă ACUM în Champions League meciul calificării! Sport.ro
Campioana României are prima șansă în returul cu Strumica din Macedonia de Nord.
19:00
Verdictul medicilor în cazul accidentării lui Juri Cisotti! Câte meciuri ratează italianul de la FCSB Sport.ro
Juri Cisotti a ieșit accidentat din meciul câștigat de FCSB în fața celor de la UTA Arad, scor 4-0, în etapa a 14-a din Superliga României.
18:40
Marco Leu duce mai departe legenda lui Mihai Leu. Pilot promițător și promotor de top Sport.ro
La cinci luni după trecerea în neființă a legendarului Mihai Leu, fiul său, Marco, a preluat rolul de promotor al acestuia și duce mai departe povestea în Campionatul Național de Super Rally, competiția fondată acum opt ani de fostul mare campion mondial la box.
18:30
Ioan Varga a făcut anunțul despre noul antrenor al lui CFR Cluj Sport.ro
CFR Cluj se află într-o situația delicată. 
18:30
A umilit-o pe CFR Cluj și acum ar putea ajunge pe banca ardelenilor! Varianta total neașteptată Sport.ro
CFR Cluj este în căutare unui nou antrenor, iar una dintre variantele propuse lui Nelu Varga este complet surprinzătoare.
18:10
Decizia luată de Real Madrid în legătură cu viitorul lui Vinicius, după ce brazilianul a strigat ”Plec!” chiar la El Clasico Sport.ro
Primul El Clasico din acest sezon a fost unul plin de evenimente.
18:10
Pancu la CFR, alegerea corectă? 3 argumente pentru un mandat reușit și marele semn de întrebare Sport.ro
La 48 de ani, la șapte de când s-a apucat de antrenorat, Daniel Pancu e gata pentru o primă mare provocare a carierei de tehnician.
18:00
Bernadette Szocs show! A eliminat-o pe sportiva chineză care era favorita numărul 1 la WTT Champions 2025 Sport.ro
Românca a fost la înălțime la Montpellier.
17:50
Ionuț Rada a analizat situația de la FCSB și CFR Cluj și a tras concluzia: „Ar fi o surpriză foarte mare” Sport.ro
Ionuț Rada a vorbit despre situația complicată de la FCSB și CFR Cluj.
17:40
Sporting Liești, ”senzațional meci” astăzi cu Oțelul Galați în Cupă! Echipa din Liga 3 a dat lovitura în '90+4 Sport.ro
Nebunie în meciul conjudețenelor din grupele Cupei României.
17:40
A ratat FCSB – Bologna, iar acum a venit anunțul: ”Va fi urmărit de staff-ul medical!” Sport.ro
FCSB a pierdut în fața italienilor de la Bologna în a treia rundă din faza principală Europa League, scor 1-2. 
Acum 12 ore
17:10
Patrick Vieira a reacționat după decizia lui Dan Șucu și a dezvăluit ce se întâmplă cu ”dispărutul” Nicolae Stanciu Sport.ro
În contextul în care Genoa traversează o perioadă complicate, cel mai slab din istoria clubului în Serie A, Dan Șucu a fost nevoit să ia o decizie în ceea ce îl privește pe antrenorul Patrick Vieira.
17:00
O, ce veste minunată la PSG! Anunțul campioanei Franței Sport.ro
Ligue 1 este transmisă în exclusivitate de VOYO.
17:00
Ioan Andone a dezvăluit ce va face la meciul CS Dinamo - FC Dinamo: „Cu ei o să țin” Sport.ro
Dinamo va juca în Cupa României împotriva lui CS Dinamo, echipa din Liga 2.
16:40
Cu sau fără Boxing Day în această ediție de Premier League? Decizia șoc luată astăzi Sport.ro
Premier League este transmis în exclusivitate de VOYO.
16:30
Adrian Mutu își face praf fostele echipe: ”Te ia durerea de cap!” / ”Dezastru!” Sport.ro
Adrian Mutu susține că nivelul fotbalului românesc este strâns legat de infrastructura cluburilor din Superliga României.
16:30
Marius Șumudică a explodat când a fost comparat cu Gâlcă: „Cu tot respectul pentru toți de acolo” Sport.ro
Rapid traversează o perioadă foarte bună în acest sezon și este la egalitate cu liderul din Superliga.
15:30
Arabii pregătesc un stadion de neimaginat! Cum va arăta arena suspendată la 350 de metri înălțime Sport.ro
Arabia Saudită continuă să uimească lumea prin proiectele sale futuriste. 
15:30
„Groparul“ lui Olăroiu, distrus în Emirate: „Afară cu el!“ Sport.ro
Visul naționalei Emiratelor, de a prinde al doilea Mondial din istoria țării, a fost spulberat, în această lună, din cauza unui portar aerian.
14:40
Brazilia, înglodată în datorii, vinde un stadion-monument: furia publicului naște un caz exploziv Sport.ro
Autoritățile sunt pe cale să recurgă la o măsură disperată, pentru a mai micșora datoria de 1,89 de miliarde de dolari trecută în dreptul statului Rio de Janeiro.
14:40
Cristi Bălgrădean a reacționat după ce a văzut clasamentul din Superligă: ”Nu-mi convine. Situația e gravă” Sport.ro
La 37 de ani, Cristi Bălgrădean își continuă cariera de fotbalist la Sănătatea Cluj, cu care va evolua în Cupa României.
14:10
Bijuteria de 1,5 MILIARDE de euro prinde contur! Cristi Chivu profită din plin Sport.ro
Proiectul uriaș al noului stadion din Milano devine realitate!
14:00
Juventus, mutare-bombă: aduce un antrenor care a plâns când a fost demis! Sport.ro
Formația torineză e pe cale să numească noul „principal“, după ce lui Igor Tudor i s-a arătat ușa.
13:50
Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia Sport.ro
Tragedie cumplită în Italia!
13:40
Atacantul care l-a „hipnotizat“ pe Torje: „Din 10 șuturi dădea 9 goluri!“ Sport.ro
Fostul internațional a povestit că, atunci când a ajuns în Italia, a devenit coleg de echipă, la un moment dat, cu un vârf cu niște execuții fascinante.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.