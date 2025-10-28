Microsoft și OpenAI au anunțat un acord de restructurare care permite OpenAI să devină o companie publică
Rador, 29 octombrie 2025 00:40
Microsoft și OpenAI au anunțat marți un acord de restructurare care permite producătorului ChatGPT să se îndepărteze de rădăcinile sale non-profit și să devină probabil o companie publică, astfel încât să poată finanța planurile ambițioase ale directorului său general, Sam Altman, de a dezvolta centre de date și tehnologie de ultimă generație. Acordul transformă compania […]
00:10
PSD îi cere premierului Ilie Bolojan să retragă imediat numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier # Rador
PSD îi cere premierului Ilie Bolojan să retragă imediat numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, anunțată astăzi. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat în această seară că afirmațiile publice ale acesteia riscă să compromită relația cu Statele Unite și să provoace un dezastru diplomatic ireparabil. Grindeanu îi solicită șefului guvernului să țină […]
23:10
Avionul supersonic, dar silențios, X-59 al NASA a survolat marți deșertul din sudul Californiei, în cadrul primului zbor de testare al unui avion experimental conceput pentru a depăși zidul sonic fără zgomot. Aeronava elegantă, cu o lungime de puțin sub 30 de metri de la bot la coadă, a decolat la aproximativ o oră după […]
23:00
Statul român rămâne ferm angajat pentru o pace justă şi durabilă, bazată pe soluţia a două state – Israel şi Palestina – care să convieţuiască în pace şi securitate, a declarat, marţi, ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, după întâlnirea de la Bucureşti cu omologul israelian, Gideon Sa’ar. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, discuţiile au vizat necesitatea […]
19:50
IDF execută „atacuri puternice” în Gaza după încălcarea armistițiului de către Hamas (JPost) # Rador
Armata israeliană (IDF) a atacat infrastructura utilizată de Hamas în sudul Gazei, după ce membrii grupării teroriste au deschis focul asupra soldaților, a confirmat, marți, biroul prim-ministrului. Hamas a lansat o rachetă antitanc și focuri de armă asupra trupelor IDF din Rafah, marcând o încălcare suplimentară a armistițiului de către gruparea teroristă. „Răspunsul la încălcările […]
18:40
Netanyahu ordonă „atacuri imediate și puternice” asupra Gazei, în urma încălcărilor din partea Hamas (TimesofIsrael) # Rador
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a dat dispoziție armatei (IDF) să „efectueze atacuri imediate și puternice în Fâșia Gaza”, a anunțat biroul său, după ce a convocat o întâlnire privind răspunsul Israelului la încălcările repetate ale armistițiului din Gaza. Decizia vine la scurt timp după ce trupele IDF au fost atacate în sudul Fâșiei Gaza și pe […]
18:20
Discuţie a preşedintelui Nicuşor Dan cu comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis # Rador
România este ferm angajată să continue procesul de consolidare fiscală şi să corecteze dezechilibrele economice, a dat astăzi asigurări, preşedintele Nicuşor Dan într-o discuţie cu comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis. Şeful statului a adăugat că autorităţile române vor continua eforturile necesare pentru reducerea deficitului excesiv şi vor implementa până în august anul viitor forma […]
18:10
Brazilia – Cel puțin 20 de persoane, inclusiv doi ofițeri de poliție, uciși într-o amplă operațiune împotriva crimei organizate # Rador
Cel puțin 20 de persoane, inclusiv doi ofițeri de poliție, au fost uciși marți, la Rio de Janeiro, într-o operațiune de amploare împotriva crimei organizate, a anunțat guvernul statului brazilian./cstoica/dstanesc (REUTERS – 28 octombrie)
18:10
Oficiali ucraineni și europeni se vor întâlni pentru a discuta detaliile unui plan de încetare a focului, declară Volodimir Zelenski # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a declarat marți că oficialii ucraineni și europeni se vor întâlni la sfârșitul săptămânii pentru a discuta detaliile unui plan de încetare a focului. „Nu este un plan de a pune capăt războiului. În primul rând, este nevoie de o încetare a focului”, a declarat Zelenski presei. „Acesta este un plan de […]
17:30
Co-fondatoarea Asociaţiei „Dăruieşte viaţă”, Oana Gheorghiu, a fost propusă pentru postul de vicepremier # Rador
Co-fondatoarea Asociaţiei „Dăruieşte viaţă”, Oana Gheorghiu, cea care a construit un spital pentru copiii bolnavi de cancer exclusiv din donaţii, a fost propusă pentru postul de vicepremier, de şeful Guvernului, Ilie Bolojan. Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, promoţia 1994, cu specializare în management economic. Ea este implicată de mai […]
17:00
Elon Musk a folosit inteligența sa artificială, Grok, pentru a scrie o nouă enciclopedie online: Grokipedia. Platforma a fost lansată cu peste 800.000 de pagini, scrise în întregime de inteligența artificială. La fel ca Wikipedia, enciclopedia lui Musk este gratuită. Utilizatorii pot solicita platformei Grok să editeze sau să actualizeze paginile existente. După analizarea solicitărilor, […]
16:40
SUA – Sute de controlori de trafic aerian și-au luat temporar un al doilea loc de muncă, declară un oficial sindical # Rador
Sute de controlori de trafic aerian din SUA și-au luat temporar un al doilea loc de muncă, deoarece nu și-au încasat marți salariul complet, situație ce pune și mai multă presiune asupra sistemului de siguranță a aviației aflat în dificultate, a declarat un oficial sindical. Președintele Asociației Naționale a Controlorilor de Trafic Aerian, Nick Daniels, […]
16:40
Israel – Premierul Netanyahu promite un răspuns, după ce Hamas a predat rămășițe umane care nu aparțin ostaticilor uciși, rămași în Gaza # Rador
Premierul israelian a promis că va răspunde, după ce gruparea Hamas a predat rămășițe umane care nu aparțin niciunuia dintre cei 13 ostatici uciși, care se află în continuare în Gaza. Israelul a acuzat gruparea armată că a încălcat termenii acordului de încetare a focului privind Gaza. Corespondentul BBC transmite că Benjamin Netanyahu a declarat […]
16:00
TVR a fost distinsă cu trofeul pentru „Film de televiziune” la Gala Uniunii Cineaștilor din România „IVAN, omul cu rădăcini în ape”, producția premiată de UCIN, va fi difuzată duminică, 2 noiembrie, de la ora 16.40, la TVR Internațional, pe 27 noiembrie, la TVR 1, de la 22.00, și într-o ediție specială pe TVR Sport, […]
16:00
Primăria Capitalei îi invită pe tinerii antreprenori și migranți să aplice la proiectul „Startup pentru tineri și migranți” # Rador
Tinerii antreprenori și migranți sunt invitați de Primăria Capitalei să aplice la proiectul „Startup pentru tineri și migranți”. Cererile și proiectele pot fi trimise spre evaluare până la sfârșitul anului, pentru a obține suport financiar și educațional pentru deschiderea primei afaceri, transmite IPN. Programul presupune oferirea unui cuantum de 70% din suma necesară proiectului de […]
15:40
15:30
Kârgâzstan – Trei dintre cele mai importante instituții de presă, interzise înaintea alegerilor parlamentare anticipate din noiembrie # Rador
Un tribunal din Kârgâzstan a interzis trei dintre cele mai importante instituții media independente din țară, considerându-le „organizații extremiste”, aceasta fiind prima astfel de decizie din istoria țării, cu câteva săptămâni înainte de alegerile parlamentare anticipate. Decizia, emisă luni, dar publicată abia marți, interzice site-urile web ale instituțiilor media Kloop, Temirov Live și AitAit Dese, […]
15:30
Organizația Meteorologică Internațională a transmis că se așteaptă la o situație catastrofală în Jamaica în orele care urmează, în condițiile în care uraganul Melissa a atins uscatul cu rafale puternice de vânt de până la 300 de km/h. Agenția ONU a descris Melissa drept furtuna secolului, care va aduce inundații și viituri de proporții. Deja […]
14:40
Ministrul bulgar al Economiei, Petăr Dilov, a participat la ceremonia în cadrul căreia Bulgaria şi concernul tehnologic german Rheinmetall au anunţat oficial demararea proiectului pentru construirea unei fabrici de pulbere şi muniţii. „Astăzi, punem bazele unui parteneriat care reuneşte experienţa tehnologică a Germaniei şi potenţialul industrial al Bulgariei pentru a construi un viitor mai sigur […]
14:30
Preţurile produselor şi tarifele serviciilor din toate domeniile de activitate vor creşte, potrivit estimărilor pentru următoarele trei luni ale şefilor de companii, consultaţi de Institutul Naţional de Statistică. Datele publicate astăzi, mai arată că managerii din industria prelucrătoare se aşteaptă la o relativă stabilitate a producţiei şi a numărului de salariaţi. Pe de altă parte, […]
14:30
Rusia nu are nicio intenție de a ataca o țară NATO și este pregătită să semneze acest angajament într-un acord privind garanțiile de securitate, a declarat ministrul de Externe Serghei Lavrov, citat de TASS. „Sperăm că președintele Trump va continua cu sinceritate să caute o soluție la criza ucraineană și va rămâne angajat față de […]
14:20
Belarus nu exploatează procesele de migrație în propriile sale scopuri, a declarat președintele Aleksandr Lukașenko, la cea de-a III-a ediţie a Conferinței internaționale de la Minsk privind securitatea eurasiatică. Declaraţiile sale au fost preluate de Agenţia de presă TASS. ‘Occidentul, în dublele sale standarde obișnuite, încearcă să acuze în mod artificial Belarus că folosește migrația […]
14:00
13:40
Comisia Europeană analizează măsurile luate de Guvernul României pentru reducerea deficitului bugetar # Rador
Comisia Europeană analizează, până la sfârşitul lui noiembrie, măsurile luate de Guvernul de la Bucureşti pentru reducerea deficitului bugetar, iar dacă evaluarea va fi pozitivă România va evita suspendarea unor fonduri europene, a transmis astăzi comisarul pentru economie Valdis Dombrovskis. Responsabilul european s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Transmite Petruţa Obrejan. Reporter: […]
13:30
Premierul Bulgariei a comentat semnarea acordului de construire a unei fabrici împreună cu concernul Rheinmetall # Rador
Premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, a participat la ceremonia de la Consiliul de Miniştri de la Sofia, prin care statul bulgar şi concernul tehnologic german Rheinmetall au anunţat oficial demararea proiectului pentru construirea unei fabrici de pulbere şi muniţii. „Urmează multă muncă pentru crearea unui potenţial imens în Bulgaria, prin intermediul unei fabrici bulgăreşti, ceea ce […]
13:10
Ministerul Sănătății lucrează la prima strategie națională de screening (Alexandru Rogobete) # Rador
În România nu se face screening așa cum ar trebui, a declarat ministrul sănătății. Alexandru Rogobete afirmă că țara noastră nu are o strategie clară referitoare la depistarea precoce a unor afecțiuni și anunță că Ministerul Sănătății lucrează la prima strategie națională de screening ce va stabili traseul clar al pacienților și modul de finanțare […]
12:50
Preşedintele rus a denunțat acordul nuclear semnat cu SUA privind reprocesarea plutoniului din perioda Războiului Rece # Rador
Președintele rus Vladimir Putin a denunțat luni acordul semnat acum 25 de ani cu SUA, în baza căruia cele două țări s-au angajat să elimine 34 de tone de plutoniu din perioda Războiului Rece, care să nu mai fie utilizat în scopuri militare. Legea federală semnată de preşedinte rus a fost adoptată de Duma de […]
12:50
Kremlinul a afirmat marți că militarii ruşi aud în mod constant limbi străine vorbite printre cei care luptă de partea Ucrainei pe linia frontului și a promis că astfel de combatanți vor fi „distruși”. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a făcut această afirmație ca răspuns la o întrebare legată de un raport al […]
12:40
Muzeul Național Cotroceni anunță un nou format de vizitare pentru zilele de sâmbătă și duminică, valabil începând cu data de 1 noiembrie 2025 # Rador
În perioada sezonului rece, accesul în spațiile exterioare din cadrul Complexului „Palat Cotroceni” va fi suspendat. Spațiile interioare, respectiv o parte a sălilor de protocol ale Administrației Prezidențiale, Muzeul Național Cotroceni (MNC) și Biserica rămân în continuare deschise vizitatorilor. Astfel, la fiecare sfârșit de săptămână, în zilele de sâmbătă și duminică, în intervalul orar 9.00-17.00 (ora 16.00 – ultima intrare), […]
12:10
Marți, 4 noiembrie 2025 (de la 19.00), Corul de Băieți Radio prezintă la Sala Radio concertul „Coriștii”, conceput în jurul unor selecțiuni din muzica emoționantului film artistic „Les Choristes”, realizat în Franța, în anul 2004, de către regizorul Christophe Barratier. La cea de-a 77-a ediție a Premiilor Oscar, filmul a fost nominalizat la categoriile „Cel mai […]
11:50
La 1 noiembrie, radioul public aniversează 97 de ani de existenţă – Interviu cu Preşedintele-Director General al Radio România, Răzvan Ioan Dincă # Rador
Realizator: Maria Ţoghină – Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție, în care continuăm să spunem povestea fermecatei cutii care ascunde universul irepetabil al sunetelor! Ca într-o magie de aproape un secol, muzica timpurilor a însoțit mereu știrile relevante, faptul divers, interviurile și dezbaterile momentului într-o permanentă provocare de a construi din efemeritatea clipei […]
11:20
Preşedintele ucrainean se declară deschis negocierilor de pace cu Rusia, dar subliniază că nu va ceda teritorii # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Kievul este pregătit pentru negocieri de pace oriunde, cu excepția Rusiei și Belarusului, dacă aceste discuții ar duce la încheierea războiului, însă a subliniat că forțele ucrainene „nu vor face niciun pas înapoi” pe câmpul de luptă pentru a ceda teritorii. În declarațiile pentru jurnaliști, publicate marți, Zelenski […]
11:00
37e Grand Prix International URTI de la Radio Communiqué URTI – Mardi 28 octobre 2025 – Sélection officielle des 10 programmes finalistes Thème UNESCO « Journée mondiale de la radio » : Radio et changement climatique Sous la présidence de Carmen Ionescu (Radio Romania, Roumanie) Et les membres du Jury Radio URTI 2025 : Serge […]
10:50
“Future Skills: Digital for Life” își încheie cu succes mobilitatea internațională din București # Rador
28 de tineri din 4 țări europene au devenit ambasadori ai competențelor digitale București, 28 octombrie 2025 – Asociația Culturală Atelierul European de Artă (în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6) a găzduit cu succes schimbul de tineri „Future Skills: Digital for Life”, o mobilitate Erasmus+ care a reunit […]
10:40
Radio România împlinește 97 de ani la 1 noiembrie, aproape un secol în care vocea Radioului public a rămas una dintre cele mai stabile ancore ale spațiului media românesc. Într-o lume dominată de zgomot digital și știri efemere, instituția continuă să-și revendice rolul de reper de credibilitate și emoție autentică. De la primele transmisii și […]
10:30
Inger Johansson, câștigătoarea Premiului ICR pentru cea mai bună traducere a unei cărți din literatura română # Rador
Premiul Institutului Cultural Român pentru cea mai bună traducere a unei cărți din literatura română a fost acordat traducătoarei Inger Johansson pentru traducerea în limba suedeză a volumului Corespondența lui Marcel Proust de Mihail Sebastian, apărut la editura Bokförlaget Faethon, Suedia, volum publicat în anul 2024 cu sprijinul oferit de ICR prin programul Translation and […]
10:20
Spectacolul „Trei surori” este o producţie a Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, în traducerea Ralucăi Rădulescu, ce îşi propune o lectură actualizată a clasicului cehovian, explorând teme precum nevoia de sens, trecerea timpului şi conştiinţa morală. Montarea, prezentată în Sala Studio a Teatrul Naţional I. L. Caragiale din Bucureşti, reflectă şi actualul context social-politic. Producţia este […]
09:40
Premierul Ilie Bolojan are astăzi o întrevedere cu Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I, și cu Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. Ieri, Bartolomeu I, prezent la București pentru sfințirea picturii de pe pereții Catedralei Naționale, a fost decorat de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de colan, […]
09:40
Preşedintele rus, Vladimir Putin, l-a primit luni la Kremlin pe ministrul de externe nord-coreean căruia i-a transmis cele mai sincere urări de bine omologului său din Coreea de Nord, Kim Jong-un. Vladimir Putin a avut o întâlnire cu ministrul de externe din Coreea de Nord, Choe Son-hui, luni, 27 octombrie – anunţa Administrația Prezidențială Rusă. […]
08:40
Pe șantierul Autostrăzii Sibiu-Pitești au început operațiunile de dinamitare a zonelor cu stâncă dură # Rador
Pe șantierul Autostrăzii Sibiu-Pitești au început operațiunile de dinamitare a zonelor cu stâncă dură, etapă necesară construirii tunelului de la Robești pe secțiunea Boița-Cornetu, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Se vor folosi 70 de tone de material exploziv. Lotul 2 al Autostrăzii Sibiu-Pitești va avea o lungime de aproximativ 30 de kilometri. […]
08:30
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Președintele României, Nicușor Dan, se întâlnește cu Comisarul european pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis – Parlament * Membri ai Comisiilor reunite pentru buget, finanțe, și afaceri europene din cadrul Senatului și Camerei Deputaților, au o întâlnire cu Comisarul european pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis – Senat * orele […]
08:30
Țara noastră a realizat un parcurs remarcabil de la aderarea sa la Uniunea Europeană, în 2007. Produsul Intern Brut pe cap de locuitor a crescut de peste două ori, iar investițiile străine s-au triplat, a scris într-o postare pe rețelele de socializare comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, înainte de întâlnirile de astăzi cu oficialii […]
08:20
‘Din cauza impunerii unor măsuri restrictive de către unele țări împotriva companiei și a diviziilor sale, compania anunță intenția sa de a vinde activele internaționale’, a declarat Lukoil, într-un comunicat de presă. Compania va vinde activele în conformitate cu o licență OFAC, Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA, care este responsabil de […]
08:10
Preşedintele american, Donald Trump, se află la Tokyo, unde s-a întâlnit cu premierul nipon, Sanae Takaichi # Rador
Premierul nipon, Sanae Takaichi, a promis marți că va construi o „nouă eră de aur” a alianței Japonia-SUA împreună cu președintele Donald Trump, în cadrul primei lor întâlniri desfăşurate la Tokyo. La începutul întrevederii, Takaichi a declarat că relația bilaterală a devenit „cea mai puternică alianță din lume’, lăudând totodată rolul lui Trump în promovarea […]
01:10
RFI: Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei # Rador
RADIO FRANCE INTERNATIONALE, 27 octombrie 2025 – ‘Să știți că nu a fost o decizie ușoară. Am stat mult și am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6? Am întors decizia aceasta pe toate fețele. Acum ați aflat, nu de la mine, dar ați aflat […]
00:20
Statele Unite și Rusia continuă să se afle pe prima pagină a ziarelor străine, având în vedere că președinții ambelor țări se remarcă prin poziții tranșante și prin declarații deseori surprinzătoare. În ceea ce îl privește, după cum este cunoscut, președintele Statelor Unite, Donald Trump, întreprinde un turneu prin mai multe state din Asia. Ieri, […]
27 octombrie 2025
23:10
Hamas a predat Crucii Roșii trupul unui alt ostatic israelian, recuperat luni în Gaza. Gruparea palestiniană afirmă că rămâne angajată față de acordul de încetare a focului, dar că are nevoie de ajutor pentru a găsi rămășițele îngropate sub dărâmăturile lăsate în urmă de cei doi ani de război./aionita/atataru (BBC SERVICIUL MONDIAL – 27 octombrie)
19:20
19:00
Realizator: Mihaela Mihai – Sindicatele se pregătesc de protest – într-o conferință de presă, liderii principalelor confederații și-au anunțat intenția de a scoate miercuri oamenii în stradă pentru a își exprima nemulțumirile față de politicile guvernului, pe care îl acuză de dispreț față de muncă și cei care muncesc. Sindicaliștii au mai multe revendicări, între […]
18:10
Preşedintele SUA îl îndeamnă pe preşedintele Rusiei să pună capăt războiului din Ucraina „în loc să testeze rachete” # Rador
Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat „testarea cu succes” a unei noi rachete de croazieră cu propulsie nucleară, Burevestnik, într-o acțiune pe care președintele SUA, Donald Trump, a calificat-o drept „inadecvată”, solicitându-i lui Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina în loc să testeze rachete. În urma știrii privind testarea cu succes de către […]
