Presshub: Dosarul comandantului bazei Kogălniceanu, clasat: procurorii spun că a ars doar un tomberon improvizat

Aktual24, 29 octombrie 2025 00:40
Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel a decis clasarea dosarului față de Nicolae Crețu, comandantul bazei Mihail Kogălniceanu, acuzat de omisiunea sesizării, fals material si distrugere din culpă după ce nu a raportat un incendiu care a avut loc în incinta bazei aeriene. În ordonanța din mai 2025, când un procuror militar […]
Acum o oră
00:50
Alexandrescu, prinsă de Recorder cu manipularea telespectatorilor: ”Se vede cum ea coboară scările catedralei alături de prim-ministra Viorica Dăncilă” – VIDEO # Aktual24
Jurnaliștii de la Recorder sancționează modul în care Anca Alexandrescu, propagandistă a lui Călin Georgescu la Realitatea Plus, s-a folosit de imagini Recorder vechi de șapte ani pentru a-și manipula telespectatorii. ”Într-o emisiune de la postul Realitatea Plus despre sfințirea picturii din Catedrala Națională, Anca Alexandrescu a amestecat imagini filmate în weekend cu fragmente dintr-un […]
00:40
Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel a decis clasarea dosarului față de Nicolae Crețu, comandantul bazei Mihail Kogălniceanu, acuzat de omisiunea sesizării, fals material si distrugere din culpă după ce nu a raportat un incendiu care a avut loc în incinta bazei aeriene. În ordonanța din mai 2025, când un procuror militar […]
00:30
Revelionul rămâne pentru mulți români cel mai așteptat moment al iernii, poate chiar al anului, o ocazie de a închide un capitol și de a începe altul cu energie bună, alături de oameni dragi și într-un loc care să inspire. În ultimii ani, opțiunile s-au diversificat, iar preferințele se împart între experiențe spectaculoase, confortul familiei […]
Acum 2 ore
23:40
Atacul PSD-ului la adresa Oanei Gheorghiu primește replici puternice: ”În trei ore au și scos mizerii ca s-o facă să plece” # Aktual24
Mai mulți cunoscuți jurnaliști independenți au reacționat dur după ce șeful PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să o retragă pe Oana Gheorghiu de pe funcția de vice-premier pentru că în urmp cu câteva luni l-a criticat pe Donald Trump. Gheorghiu ar trebui astfel să fie pedepsită pentru că a îndrăznit să gândească […]
23:30
Flamingo, super-racheta Ucrainei care poate lovi Moscova, folosită deja contra Rusiei. Anunțul lui Zelenski # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat în premieră că racheta ucraineană Flamingo a fost folosită cu succes în luptă. El a declarat că utilizările repetate ale acesteia, alături de sistemul Ruta, au demonstrat „rezultate reale”, iar Ucraina intenționează să le extindă „serios” utilizarea în acest an. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu […]
Acum 4 ore
23:20
PSD încearcă să blocheze numirea Oanei Gheorghiu în guvern: ”Să retragă urgent propunerea. PSD trebuie consultat” # Aktual24
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan să-și retragă propunerea de a o numi în funcția de vicepremier pe Oana Gheorghiu, pentru a nu fi ‘compromisă’ relația cu Statele Unite ale Americii. ‘Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii și să nu ne îndreptăm spre un dezastru […]
23:10
O companie poloneză a pierdut un contract guvernamental după ce AI a «halucinat» informații false în ofertă # Aktual24
O companie de construcții din Polonia a pierdut un contract guvernamental potențial profitabil, după ce s-a descoperit că oferta sa conținea informații false generate de inteligența artificială. Fiama de construcții Exdrog a câștigat inițial o licitație pentru efectuarea de lucrări de întreținere a unor părți din rețeaua rutieră din sudul Poloniei, dar decizia a fost […]
23:00
„O mașină a timpului”: Noi indicii dezvăluie ce i-a omorât pe soldații lui Napoleon în Rusia # Aktual24
Un studiu recent a aruncat o nouă lumină asupra modului în care sute de mii de soldați ai lui Napoleon Bonaparte ar fi putut muri în timpul expediției dezastruoase din 1812 în Rusia țaristă. După ce a învins diverse coaliții de națiuni europene, seria de victorii militare strălucite ale lui Napoleon s-a încheiat în Rusia, […]
22:40
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a amenințat, marți, Hamas, că „va plăti scump” pentru atacul asupra soldaților săi. „Atacul de astăzi asupra soldaților IDF din Gaza, de către organizația teroristă Hamas, traversează o linie roșie evidentă, la care IDF va răspunde cu forță. Hamas va plăti de pentru atacul asupra soldaților și pentru încălcarea […]
22:30
După ce președintele Donald Trump a spus că există o legătură între administrarea de Tylenol în timpul sarcinii și autismul la copii, procurorul republican din Texas dă în judecată companiile producătoare # Aktual24
Procurorul general din statul american Texas, Ken Paxton, dă în judecată producătorii de Tylenol, susținând că firmele au ascuns presupusele pericole pe care medicamentul le reprezenta pentru dezvoltarea creierului copiilor. Procesul vine la o lună după ce președintele Donald Trump a promovat o legătură nedovedită între administrarea de Tylenol – cunoscut și sub numele de […]
22:20
ChatGPT a publicat statistici despre utilizatorii care prezintă semne de psihoză sau gânduri suicidare # Aktual24
OpenAI a publicat noi estimări privind numărul de utilizatori ChatGPT care prezintă posibile semne de manie, psihoză sau gânduri suicidare. Compania a declarat că aproximativ 0,07% dintre utilizatorii ChatGPT activi într-o anumită săptămână au prezentat astfel de semne, adăugând că chatbot-ul său cu inteligență artificială recunoaște și răspunde la aceste conversații sensibile, potrivit BBC. Criticii […]
21:50
Zece persoane sunt acuzate de hărțuire după ce au publicat afirmații conform cărora Brigitte Macron s-a născut bărbat. Fiica primei doamne a Franței a declarat în instanță că acuzațiile false i-au afectat mamei sale calitatea vieții # Aktual24
Tiphaine Auzière, fiica lui Brigitte Macron a declarat în fața unui tribunal din Paris că afirmațiile false online conform cărora prima doamnă a Franței s-a născut bărbat au afectat calitatea vieții mamei sale, făcând-o să se îngrijoreze zilnic cu privire la hainele pe care le poartă și la felul în care se prezintă. Auzière, în […]
Acum 6 ore
21:20
Inundații, clădiri distruse și drumuri blocate după ce uraganul Melissa a ajuns în Jamaica # Aktual24
Melissa a lovit Jamaica marți ca uragan de categoria 5, a anunțat Centrul Național pentru Uragane din SUA (NHC), deși vânturile au scăzut cu 32 km/h, ajungând la 265 km/h. Uraganul traversează jumătatea vestică a insulei și se îndreaptă spre estul Cubei, unde va ajunge marți seară. Este unul dintre cele mai puternice uragane înregistrate […]
21:00
Operațiune de amploare împotriva crimei organizate în Rio de Janeiro înaintea summitului COP30. Cel puțin 22 de persoane, inclusiv patru ofițeri de poliție, au fost ucise # Aktual24
Cel puțin 22 de persoane, inclusiv patru ofițeri de poliție, au fost ucise marți, la Rio de Janeiro, într-o operațiune de amploare împotriva crimei organizate, a declarat guvernul statului, cu câteva zile înainte ca orașul brazilian să găzduiască evenimente majore legate de summitul global privind clima COP30. „Ne menținem poziția fermă în lupta împotriva narcoterorismului”, […]
20:50
20:40
Lumea se va confrunta cu „consecințe devastatoare” după ce a ratat obiectivul climatic de 1,5 grade – Secretarul General al ONU # Aktual24
Omenirea nu a reușit să limiteze încălzirea globală la 1,5 grade și trebuie să își schimbe imediat cursul, a avertizat secretarul general al ONU. Într-un interviu înainte de summitul climatic Cop30 de luna viitoare, António Guterres a recunoscut că este acum „inevitabil” ca omenirea să depășească obiectivul din acordul climatic de la Paris, cu „consecințe […]
20:40
Noi atacuri americane au ucis 14 presupuși traficanți de droguri în Pacificul de Est. Mexicul caută un supraviețuitor # Aktual24
O serie de atacuri americane împotriva navelor suspectate de trafic de droguri în Pacificul de Est au ucis 14 presupuși traficanți de droguri și au lăsat un supraviețuitor, a declarat marți secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, aceasta fiind cea mai recentă operațiune din campania antidrog a președintelui Donald Trump. Atacurile din Pacific au loc […]
20:00
Israelul acuză Hamas de „un act premeditat de înșelăciune”, în timp ce Hamas anunță amânarea predării trupului unui ostatic decedat. Netanyahu anunță noi atacuri asupra enclavei # Aktual24
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat, marți, „atacuri intense” imediate asupra Gazei, ca răspuns la ceea ce susține că sunt încălcări repetate ale acordului de încetare a focului mediat de Trump. Israelul a acuzat Hamas că a tras asupra forțelor sale care ocupă o parte din Fâșia Gaza, precum și de „un act premeditat de […]
20:00
Haos la vârful PSD. Grindeanu: ”Nu facem moțiune de cenzură”. Olguța Vasilescu: ”Depunem moțiune de cenzură, totul e blocat de Bolojan” # Aktual24
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, la Alexandria, că PSD nu o să depună moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Olguța Vasilescu anunțase cu câteva ore mai devreme că PSD va depune moțiune de cenzură dacă va pica la CCR și noua lege a pensiilor. „Nu facem moţiuni! Noi n-am intrat la […]
19:40
„Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru. Această propunere este doamna Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”. Așa începe anunțul Guvernului despre una dintre cele […]
Acum 8 ore
19:10
Regiunea Moscova a fost atacată cu zeci de drone ucrainene pe 27 octombrie 2025. Ca rezultat, explozii, incendii, aeroporturi închise, panică. Nici capitala Rusiei nu mai este sigură acum. De fapt, pare că nicio zonă din Rusia nu mai este, inclusiv Extremul Orient rus, unde s-au înregistrat de asemenea atacuri. Strategia Ucrainei e să-i facă […]
19:00
Președintele Dan, categoric în cazul Georgescu ”Pot afirma 100% că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcționată de la Moscova”. Unde a greșit SRI # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a revenit marți cu noi declarații despre anularea alegerilor de anul trecut și despre implicarea Federației Ruse în susținerea extremistului Călin Georgescu. Într-un interviu pentru Cotidianul, președintele a menționat că finalizarea anchetei în cazul implicării Rusiei va mai dura. ”Pentru că tot timpul dau exemplul ăsta în chestiuni de interferență străină. Momentul […]
18:20
Surse: Bolojan a respins din nou varianta PSD privind pensiile speciale. Grindeanu a plecat nervos la Teleorman # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a respins din nou, în ședința coaliției de guvernare, solicitarea PSD de a înființa un ”grup de lucru” în parlament pentru a se adopta o nouă lege a pensiilor speciale, au declarat surse politice pentru aktual24.ro. ”Bolojan a ales sa piardă bani europeni. A refuzat varianta parlamentara prin care ne-am fi putut […]
18:10
Teologul Vasile Bănescu, despre ”epidemia de ură” revărsată de ”suveraniști”: ”Absența bunului-simț, a rațiunii oneste, a educației și a credinței reale în Dumnezeu deschide astfel larga cale a sordidului” # Aktual24
Teologul Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei, scoate în evidență cauzele și scopurile ”epidemiei de ură” revărsate în principal pe rețelele de socializare de pretinșii ”suveraniști”, în fapt soldați și pioni ai Federației Ruse în războiul hibrid declanșat contrp României și a Europei. ”Epidemia de ură în care numeroși pacienți în stare de […]
18:10
Numele Danei Marijuana apare într-un nou caz de droguri. Doi traficanți, reținuți în București după ce au adus 14 kilograme de canabis din Spania # Aktual24
Procurorii DIICOT – Structura Centrală au reținut, în zilele de 27 și 28 octombrie 2025, o femeie de 28 de ani și un bărbat de 34 de ani, acuzați că au introdus în România și au încercat să comercializeze 14 kilograme de canabis aduse din Spania. Bărbatul este parteberul fiicei Danei Marijuana, au declarat surse […]
17:40
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu pare să urce rapid treptele în formațiunea social-democrată. Propus prim-vicepreședinte al partidului, poziție pe care o va ocupa cu siguranță din moment ce este pe lista lui Sorin Grindeanu, cel care va fi președinte ales al PSD, Negrescu și-a asumat câteva atacuri frontale la premierul Ilie Bolojan și la direcția în […]
Acum 12 ore
17:00
Noul vice-premier propus de Bolojan. În loc de un politruc o aduce pe femeia care a ridicat un spital de la zero # Aktual24
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administraţiei Prezidenţiale propunerea ca Oana Gheorghiu să ocupe postul vacant de viceprim-ministru, urmare a demisiei din funcţie a lui Dragoş Anastasiu, din luna august. În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, promoţia 1994, cu specializare în management economic. Co-fondatoare şi […]
16:50
Oficial, PSD vrea să scape de Bolojan: ”Totul e blocat de un singur om. PSD va iniția moțiune de cenzură dacă legea pensiilor va fi din nou respinsă de CCR” # Aktual24
Lia Olguța Vasilescu, prim-vicepreședinte al PSD și nevasta viitorului secretar general al PSD, Claudiu Manda, lansează un nou atac violent la adresa lui Ilie Bolojan, anunțând că PSD va depune o moțiune de cenzură daca viitoarea lege a pensiilor magistraților va cădea din nou. “Probabil vom iniția o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Poate […]
16:20
Filiala Rosneft din Germania va fi scutită de noile sancțiuni ale SUA. Explicațiile Berlinului # Aktual24
Ministrul german al Economiei, Katharina Reiche, a declarat marți că guvernul SUA a oferit garanții scrise că afacerea germană a companiei ruse Rosneft va fi scutită de noile sancțiuni energetice, deoarece activele nu mai sunt sub controlul Rusiei. Reiche a declarat că Statele Unite au emis luni o „Scrisoare de susținere”, recunoscând că operațiunile Rosneft […]
16:00
S-a crizat iar CSM-ul pe tema pensiilor speciale. Mesaj imperativ adresat președintelui CCR și premierului Bolojan # Aktual24
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis marți un comunicat oficial în care solicită informații de la Guvern şi Curtea Constituţională pe fondul declaraţiilor formulate la 27 octombrie 2025 de către Kelemen Hunor, membru al coaliției de guvernare, referitoare la un presupus demers de consultare prealabilă a Curţii Constituţionale înainte de adoptarea proiectului de lege […]
15:30
Finlanda face un nou pas contra Moscovei: interzice rușilor să cumpere proprietăți imobiliare # Aktual24
Ministerul Apărării din Finlanda a blocat 11 contracte de achiziție imobiliară care implică cetățeni ai unor țări terțe, inclusiv cetățeni ruși. Ministrul Apărării, Antti Häkkänen, refuză să aprobe cererile de achiziție imobiliară din partea cetățenilor din Rusia, Israel, Kazahstan și Kârgâzstan. Proprietățile în cauză variau de la case rezidențiale și de vacanță până la spații […]
15:00
Dan, fost manifestant anti-OUG 13 în Piața Victoriei, explică de ce l-ar desemna pe Grindeanu prim-ministru: ”Suntem într-o situație politică diferită” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu acordat ziarului Cotidianul, că este dispus să îl nominalizeze pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, în funcţia de prim-ministru la rotativa guvernamentală din primăvara anului 2027. Şeful statului susţine că stabilitatea politică are prioritate, chiar dacă o parte dintre susţinătorii săi continuă să rămână într-o “logică de contestare a […]
14:50
Spania: Separatiștii catalani anunță că rup alianța cu socialiștii de la PSOE și îl lasă pe premierul Sanchez expus la o moțiune de cenzură: „Trebuie să reflecteze” # Aktual24
Secretarul general al JxCat, Jordi Turull, a evitat marți să speculeze despre un vot de neîncredere care ar fi esențial în convocarea alegerilor și a lăsat orice ipotetice alegeri anticipate în seama șefului guvernului, Pedro Sánchez: „Trebuie să reflecteze asupra condițiilor sale democratice”. Conducerea JxCat a decis în unanimitate ieri, luni, la Perpignan (Franța), să […]
14:30
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu va candida la funcția de vicepreședinte în timpul campaniei prezidențiale din 2028 pentru a rămâne la putere. Trump, în vârstă de 79 de ani, a făcut aceste remarci când un reporter l-a întrebat despre afirmația fostului său strateg șef, Steve Bannon, conform căreia un plan secret ar […]
14:30
Google și NextEra vor revitaliza o importantă centrală nucleară din Iowa, pe fondul creșterii cererii de energie bazată pe inteligența artificială # Aktual24
Google și gigantul american al utilităților electrice NextEra Energy au anunțat luni un parteneriat pentru a revitaliza singura centrală nucleară din Iowa, pentru a satisface cererea tot mai mare de energie cu emisii reduse de carbon provenită de la inteligența artificială. Centrul Energetic Duane Arnold, care s-a închis în 2020, ar putea începe să funcționeze […]
14:20
Președintele Dan anunță AUR să-și ia gândul de la postul de prim-ministru: ”Nu există o ţară europeană în care să avem un partid vădit de orientare pro-rusă care să aibă majoritate” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu publicat marți de Cotidianul, că scorul ridicat al partidului AUR (uneori peste 40 % în sondaje) „exprimă o realitate”, însă a precizat că AUR nu are nicio șamsă să obțină postul de premier. ”Acest scor AUR exprimă o realitate. Exprimă o neîncredere în modul în care se gestionează […]
14:10
Ungaria stă cel mai rău dintre statele UE în ceea ce privește respectarea statului de drept # Aktual24
Ungaria continuă să scadă în clasamentul statului de drept și se clasează pe ultimul loc în UE, potrivit unui nou studiu al World Justice Project publicat marți. Ungaria a primit 0,50 puncte din 1,0. Acesta este cel mai mic scor al statului de drept dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și cu […]
13:40
Voci critice în Turcia. Lui Erdogan i s-a pus pata pe vedete: „Ori sunteți artiștii noștri – ori e rândul vostru” # Aktual24
La începutul lunii octombrie, o știre a provocat mare agitație în Turcia: raiduri antidrog împotriva a 19 vedete pop, actori și influenceri turci, printre care vedete pop celebre precum Hadise, care a participat pentru Turcia la Concursul Eurovision în 2009. Ea și ceilalți artiști nu fuseseră prinși consumând droguri împreună, ci fuseseră doar chemați sub […]
13:10
56% dintre cetățeni susțin extinderea UE – sondaj Eurobarometru. Care țări sunt puternic în favoarea primirii de noi membri # Aktual24
În timp ce dicuțiile de la Bruxeșșes despre extinderea UE câștigă un nou avânt politic, un nou sondaj indică faptul că mai mult de jumătate dintre europeni susțin procesul. Mai exact, 56% dintre cetățeni aprobă deschiderea proiectului european către alte țări, relatează Euronews. Conform unui sondaj Eurobarometru, statele membre care susțin cel mai mult extinderea […]
13:10
Surse: Bolojan a făcut eforturi la UE să prelungească data-limită pentru anularea pensiilor speciale, a fost refuzat. UE nu mai acceptă tergiversări # Aktual24
Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că primieril Ilie Bolojan a incercat să renegocieze termenul de 28 noiembrie pemtru adoptarea legii privind pensiile speciale. Însă comisarul de resort a refuzat. Bolojan a încercat să amâne data limită pentru adoptarea legii, astfel încât România să nu piardă 231 milioane euro din PNRR, însă comisarul UE de […]
12:40
Marea Britanie livrează Turciei 20 de avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon. Premierul UK: ”Turcia va apăra flancul sud-estic al NATO pentru binele nostru al tuturor” # Aktual24
În timpul unei vizite la Ankara pentru semnarea acordului, luni, prim-ministrul Sir Keir Starmer l-a descris ca fiind „o victorie pentru lucrătorii britanici, o victorie pentru industria noastră de apărare și o victorie pentru securitatea NATO”. Este cel mai mare acord de export de avioane de vânătoare din aproape două decenii și va susține mii […]
Acum 24 ore
12:10
Fenomen ciudat la Cernobîl: cercetătorii au descoperit câini cu blană albastră, dar care par perfect sănătoși – VIDEO # Aktual24
Voluntarii organizației „Dogs of Chernobyl”, afiliată Clean Futures Fund, au făcut o descoperire surprinzătoare în zona de excludere de la Cernobîl: câțiva câini cu blană complet albastră. Animalele le-au atras imediat atenția datorită aspectului neobișnuit, însă, în mod surprinzător, acestea păreau sănătoase și active, fără semne vizibile de boală sau suferință. Fenomenul a stârnit rapid […]
11:50
Ucraina își construiește una dintre cele mai puternice aviații de luptă de pe continent: avioane F-16, Gripen și Rafale vor forma coloana vertebrală a acesteia # Aktual24
Ucraina lucrează la un program amplu de dezvoltare a aviației de luptă, urmărind să formeze o flotă modernă de 250 de aeronave, conform declarațiilor făcute de președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii. „Scopul nostru este să creăm o flotă completă de 250 de aeronave noi. Aceasta va constitui baza pentru modernizarea aviației […]
11:40
Cetățenii kenieni au fost „ademeniți” de recrutori să lupte pentru Rusia în Ucraina, a anunțat luni Ministerul de Externe al Keniei, într-un comunicat oficial. Mulți dintre aceștia au ajuns ulterior reținuți în tabere militare din întreaga Rusie, se arată în documentul semnat de ministrul de externe Musalia Mudavadi. Ministerul nu a precizat numărul celor recrutați, […]
11:20
Noul premier japonez, Sanae Takaichi, îl va nominaliza pe Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace # Aktual24
Noul premier al Japoniei, Sanae Takaichi, și-a anunțat intenția de a-l nominaliza pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru Premiul Nobel pentru Pace. Informația i-a fost transmisă personal de Takaichi lui Trump în cadrul întâlnirii lor de la Tokyo. „Într-o perioadă atât de scurtă, lumea a început să se bucure de mai multă pace”, a […]
11:10
Idei puține, dar fixe: Deși mult trâmbițata întâlnire dintre Trump și Putin a fost anulată, Viktor Orban susține că tratatul de pace va fi semnat tot la Budapesta # Aktual24
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că un tratat de pace pentru conflictul ruso-ucrainean urmează să fie semnat la Budapesta, subliniind că pacea poate fi realizată doar cu implicarea forțelor externe. Potrivit publicației maghiare Index, Orban a precizat că summitul de pace de la Budapesta va avea loc, însă data exactă este doar amânată în […]
11:00
AUR a adus manifestanți din întreaga țara în fața secției de poliție din Buftea. Circulația a fost blocată # Aktual24
Manifestanți din întreaga țară au fost aduși cu autocarele de AUR, marți, în fața secției de poliție din Buftea unde Călin Georgescu semnează din nou pentru controlul judiciar. Coordonatorii manifestanților poartă însemnele AUR, care au însemne distinctive. Bannerele cu faimosul ”Turul 2 înapoi” sunt și ele prezente precum și pancarte cu județele din care au […]
10:50
Efect puternic al sancțiunilor SUA: gigantul petrolier rus Lukoil își vinde activele din străinătate # Aktual24
Gigantul rus Lukoil a anunțat că va începe să își vândă activele din străinătate din cauza sancțiunilor impuse companiei. „Compania își anunță intenția de a-și vinde activele internaționale. Examinarea ofertelor de la potențialii cumpărători a început”, a informat Lukoil într-un comunicat de luni, relatează FT. Vânzarea activelor se desfășoară în baza licenței de lichidare de […]
10:40
Donald Trump, total absent și debusolat în timpul vizitei în Japonia – a trebuit să fie condus de mână prin sala de recepții de premierul Sanae Takaichi – VIDEO # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a fost surprins marți, la Tokyo, fiind ghidat de noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, în timpul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul de Stat Akasaka. Momentul, filmat de jurnaliști și rapid distribuit pe rețelele sociale, a stârnit reacții intense printre internauți, care au […]
10:40
Musk este din nou în grațiile lui Trump după disputele din vară: ”A avut o perioadă proastă. A avut un moment prost” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că este în contact cu Elon Musk și că relația lor este acum „bună”. După câteva luni de conflicte publice, această încălzire ar putea avea un impact vizibil asupra arenei politice și a mass-media înaintea alegerilor intermediare, din 2026 și cele generale, din 2028. Președintele american Donald Trump a […]
