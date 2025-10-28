Știri din capitalele Europei, 28 octombrie
PE SCURT: Olanda se confruntă cu o fragmentare politică accentuată înainte de alegerile de miercuri. Lituania va închide granița cu Belarus ca răspuns la contrabanda cu baloane, iar Polonia investește masiv în apărare, însă experții avertizează că strategia militară ar putea să nu fie adecvată pentru războiul modern. Între timp, Belgia riscă să devină un […]
VIDEO Expertul Alexandru Bodislav: „2026 va fi un an de criză economică. Taxele cresc, veniturile scad"
Economistul Alexandru Bodislav a avertizat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, că România se află „în pragul unei crize economice structurale", determinate de creșterea fiscalității și scăderea productivității. Anul 2026, spune acesta, va fi „unul de cotitură" între stagnare și recesiune. Analiză economică: „Guvernul apasă frâna fiscală în plină încetinire economică" „2026 va fi un an […]
EXCLUSIV IRC PSNews Indicele de Rezistență a Coaliției – Unitate la guvernare, competiție în Capitală
La o lună și ceva de la primul test de rezistență, coaliția PSD–PNL–USR–UDMR–Grupul Minorităților pare un tren care merge la timp, dar cu vagoane diferite. Guvernarea înaintează pe șinele obișnuite – ședințe, ordonanțe, calendare – în timp ce, la București, partidele au ales să se măsoare între ele, în plină cursă pentru Primăria Generală. Decizia […]
Senatorul Daniel Zamfir vine marți la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube
Senatorul PSD Daniel Zamfir este invitat, marți, la emisiunea "Puterea Știrilor", moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News.
Victor Negrescu, la Chișinău: Biroul Parlamentului European din R. Moldova este acum operațional
Europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova, a efectuat prima vizită a unui oficial european la Chișinău după alegerea noului Parlament al Republicii Moldova. În cadrul vizitei, acesta a anunțat că Biroul Parlamentului European de la Chișinău este acum complet operațional, urmând să fie lansat oficial pe 7 noiembrie. […]
Taxe pentru români, salarii uriașe la stat. Cum își justifică șeful ANRE indemnizația de 15.000 de euro
Președintele Autorității de Reglementare în domeniul Energiei a fost întrebat marți, în Parlament, dacă se justifică indemnizația sa de 15.000 de euro lunar, în condițiile în care șefii autorităților de reglementare din alte țări – precum Spania sau Franța – primesc o leafă mai mică. George Niculescu a replicat că nu el și-a stabilit salariul, […]
Momente tensionate între liderii PNL și PSD. Nicio concluzie privind pensiile magistraților, după ședința coaliției
Pe lângă deficitul bugetar, Guvernul mai are de rezolvat încă două probleme – salariul minim pe anul viitor și pensiile magistraților. Sunt teme spinoase, care au alimentat tensiunile între partide. Pentru a găsi o rezolvare în privinţa pensiilor speciale, după respingerea proiectului de către magistrații de la Curtea Constituțională, liderii coaliției de guvernare s-au reunit […]
Binecuvântarea de la Guvern: Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu Patriarhul Bartolomeu I și Patriarhul Daniel
Premierul Ilie Bolojan i-a primit, marţi, la Palatul Victoria pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului şi pe Preafericitul Părinte Daniel, el arătând că este o mare bucurie creştinească să îi revadă după momentul istoric de duminică, când au fost cu toţii martori ai ceremoniei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale. "Am fost onorat să […]
Grindeanu: Ne îndeamnă unii colegi să facem moţiuni. Nu facem moţiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi, că îi îndeamnă unii colegi de guvernare să facă moţiuni dar PSD nu face moţiuni. "Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim", a precizat Grindeanu, adăugând că la un moment dat va exista o evaluare pe care o vor face în interiorul partidului, iar în […]
CSM acuză Coaliția de afectarea independenței CCR privind pensiile magistraților. Hunor clarifică afirmațiile sale
CSM acuză un „incident inacceptabil şi fără precedent", referindu-se la o presupusă afectare a independenței CCR, într-un comunicat transmis după afirmațiile lui Kelemen Hunor, care a spus că guvernanții s-au consultat cu magistrații de la „Curte" înainte de a adopta proiectul de lege privind diminuarea pensiilor magistraților și de a-l trimite la CCR. Într-o reacție […]
Ministrul de Externe israelian, în vizită la Bucureşti. Ce a discutat cu omologul Oana Țoiu
Ministrul român de externe, Oana Ţoiu, a avut, marţi, o întrevedere cu omologul din Israel, Gideon Sa'ar, în care s-a discutat despre necesitatea dezarmării Hamas, ajutorul umanitar şi accesul la asistenţă medicală în Fâşia Gaza. Oana Ţoiu a insistat pentru o pace durabilă. "Ministrul Afacerilor Externe, Oana-Silvia Ţoiu, a avut marţi, 28 octombrie 2025, o […]
Amenzi de până la o mie de lei pentru cei care nu montează repartitoare de căldură. Termenul, prelungit până în 2026
Românii cu locuințele racordate la sistemele centralizate de încălzire ar putea primi o amânare de încă jumătate de an pentru montarea repartitoarelor de căldură. În exclusivitate pentru TVR Ministerul Energiei transmite că lucrează deja la o ordonanţă de urgență pentru prelungirea acestui termen. Până atunci, 31 decembrie este data limită până când trebuie montate aceste […]
Netanyahu a ordonat Armatei israeliene să lanseze imediat atacuri „puternice" asupra Fâșiei Gaza
Gruparea Hamas a livrat luni seară Israelului un sicriu care conţinea rămăşiţele unui ostatic decedat ce fusese deja returnat familiei pentru înmormântare, au anunţat autorităţile israeliene după verificările de la institutul medico-legal din Tel Aviv. Miniştrii israelieni Bezalel Smotrich şi Itamar Ben-Gvir au cerut premierului să riposteze dur faţă de Hamas. Marţi, biroul prim-ministrului a […]
VIDEO Bodislav: „Avem o clasă politică fără educație economică. România e condusă de contabili, nu de strategi"
Economistul Alexandru Bodislav a criticat, în emisiunea Puterea Știrilor, lipsa de competență economică a decidenților politici, afirmând că România este „condusă contabil, nu strategic". Potrivit acestuia, „niciun guvern din ultimii 15 ani nu a avut o viziune economică reală – doar politici reactive, de criză." Analiză Bodislav: „Avem administratori de tabele Excel, nu de […]
VIDEO 2026 se anunță un an de criză. Românii trebuie să învețe să reducă cheltuielile și să pună bani deoparte
Economistul Alexandru Bodislav a avertizat, marți, în cadrul emisiunii „Puterea Știrilor", că România se îndreaptă către un an dificil din punct de vedere economic, marcat de creșterea taxelor și impozitelor locale, ajustări bugetare succesive și o încetinire accentuată a creșterii economice. Potrivit acestuia, taxele și impozitele locale pentru anul 2026 au fost deja majorate în […]
Un deputat cere explicații pentru cele 2.843 de mandate de securitate națională emise după alegeri
Deputatul Andrei Gușă solicită președintelui României, Nicușor Dan, și premierului Ilie Bolojan clarificări privind emiterea a 2.843 de mandate de securitate națională începând cu ziua primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, acuzând o monitorizare în masă a zeci de mii de români. Deputatul Andrei Gușă a transmis o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan, premierului […]
Câciu: La câte fonduri europene a pierdut guvernul, nici nu ai nevoie de sperietoarea suspendării
Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu susține că Guvernul a pierdut până acum din fonduri europene 7 miliarde de euro și că este la o lună distanță de a mai pierde 900 de milioane de euro. Adrian Câciu susține într-o postare pe Facebook, publicată marți, că deficitul la 9 luni arată rău. „Cheltuielile primare nete au creștere […]
Scenariul propus de sindicaliști pentru creșterea salariului minim în 2026. Calculele făcute cu banii angajatorilor
Guvernanții, sindicatele și patronatele se pregătesc să discute în Consiliul Național Tripartit despre creșterea salariului minim. În acest context, Cartel Alfa propune o creștere la 4.325 lei, așa cum stabilește HG 35/2025. În fiecare an salariul minim, după cum stabilește legea, ar trebui actualizat cu suma dintre rata medie anuală a inflației prognozate și rata […]
VIDEO Bucureștenii s-au săturat de promisiuni care nu sunt livrate. „Campania agresivă a lui Drulă nu va funcţiona"
Socioogul Avangarde Vladimir Ionaș a declarat, marți, în emisiunea „Puterea Știrilor", că strategia agresivă de comunicare adoptată de Cătălin Drulă înaintea campaniei electorale oficiale pentru Primăria Capitalei nu îi garantează succesul. Potrivit acestuia, bucureștenii s-au săturat de promisiuni și pun preț, mai degrabă, pe rezultate concrete decât pe retorica de partid. „Cred că bucureștenii s-au […]
Bugetul pentru 2026 va fi primul buget digitalizat al României, cu toate ministerele şi autorităţile locale conectate într-o platformă unică pentru planificare şi monitorizare transparentă, a anunţat marţi ministrul Finanţelor,
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu: „100 la sută campania a fost direcționată de la Moscova” # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat într-un interviu pentru Cotidianul, referindu-se la alegerile prezidenţiale anulate, de anul trecut, că poate afirma 100% că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcţionată de la Moscova. În ceea ce priveşte investigaţiile privind campania, preşedintele a spus că autorităţile ştiu cum au fost influenţate reţelele sociale. ”Ce […] Articolul Nicușor Dan, despre Călin Georgescu: „100 la sută campania a fost direcționată de la Moscova” apare prima dată în PS News.
Bulgaria termină Coridorul Vertical de Gaze în 2026. Gazoductul va dubla capacitatea de import a României # PSNews.ro
Secțiunea Bulgariei din Coridorului Vertical de Gaze avansează „conform planului” şi urmează să fie finalizată până la sfârşitul anului 2026, a transmis marți ministrul bulgar al Energiei, Zhecho Stankov, citat de Novinite. El a subliniat că proiectul este esenţial pentru menţinerea Bulgariei ca hub energetic în Europa de Sud-Est. Nouă rută energetică pentru Europa de Sud-Est […] Articolul Bulgaria termină Coridorul Vertical de Gaze în 2026. Gazoductul va dubla capacitatea de import a României apare prima dată în PS News.
Nicuşor Dan afirmă ca va numi un şef la SRI până la finalul anului sau la începutul anului viitor # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă ca va numi un şef la SRI până la finalul anului sau la începutul anului viitor, în acord cu partidele coaliţiei, pentru a nu genera o tensiune suplimentară a societăţii. El reafirmă că îşi doreşte la şefia serviciilor secrete nume din afara politicii. Întrebat despre negocierile cu coaliţia pentru numirea la […] Articolul Nicuşor Dan afirmă ca va numi un şef la SRI până la finalul anului sau la începutul anului viitor apare prima dată în PS News.
Ce ajutoare au primit locatarii afectați de explozia din Rahova de la Primăria Capitalei # PSNews.ro
Un număr de 51 de familii afectate de explozia de la blocul din Rahova, din 17 octombrie, au primit ajutoare de la Primăria Capitalei, 1.500 lei pentru fiecare locatar. În plus, 37 de familii sunt cazate pe termen mediu și lung, iar alte 142 sunt cazare în hoteluri. „A fost finalizată acordarea ajutorului financiar de […] Articolul Ce ajutoare au primit locatarii afectați de explozia din Rahova de la Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
Lovitură pentru investitorii în crypto! Senatul a decis: câștigurile vor fi impozitate din nou # PSNews.ro
Tranzacțiile cu criptomonede vor fi impozitate. Senatul a adoptat un proiect de lege care elimină scutirea temporară de impozitul pe venit pentru persoanele care obțin câștiguri din tranzacțiile cu criptomonede. Veniturile din tranzacțiile cu criptomonede impozitate Senatul a adoptat un proiect de lege prin care a fost eliminată scutirea temporară de plata impozitului pe venit pentru […] Articolul Lovitură pentru investitorii în crypto! Senatul a decis: câștigurile vor fi impozitate din nou apare prima dată în PS News.
VIDEO „Mesajele despre apă caldă și infrastructură nu mai prind la bucureșteni”. Şansele unui candidat surpriză la PMB # PSNews.ro
Sociologul Avangarde Vladimir Ionaș a declarat marți, în emisiunea „Puterea Știrilor”, că bucureștenii s-au săturat de promisiunile electorale legate de problemele clasice ale Capitalei — precum apa caldă, căldura sau infrastructura — iar candidații la Primăria Generală vor fi nevoiți să își reinventeze discursul în campania din 2025. Mesajele despre apă caldă și infrastructură nu […] Articolul VIDEO „Mesajele despre apă caldă și infrastructură nu mai prind la bucureșteni”. Şansele unui candidat surpriză la PMB apare prima dată în PS News.
VIDEO Armata SUA a efectuat trei atacuri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri # PSNews.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunţat marţi că armata americană a lansat trei atacuri aeriene în apele Pacificului de Est, vizând ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, potrivit Associated Press. Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated […] Articolul VIDEO Armata SUA a efectuat trei atacuri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri apare prima dată în PS News.
VIDEO Declarații șocante ale colegilor doctoriței găsite moarte în camera de gardă: „A venit cu branula la serviciu” # PSNews.ro
Decesul Ștefaniei Szabo, directoarea medicală a Spitalului Județean din Buzău, găsită fără suflare chiar la locul de muncă, în camera de gardă, ridică multe semne de întrebare. Managerul unității și colegii vorbesc despre burnout, iar unii își amintesc că doctorița lua pastile. Rudele și colegii, audiați Procurorii de la Parchetul Judecătoriei Buzău au deschis dosar […] Articolul VIDEO Declarații șocante ale colegilor doctoriței găsite moarte în camera de gardă: „A venit cu branula la serviciu” apare prima dată în PS News.
Gaze mai scumpe pentru populație, din 2026. Un secretar de stat spune ce urmează după expirarea plafonării # PSNews.ro
Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, spune că măsura prelungirii plafonării prețurilor la gaze, până în primăvară, era una firească, dar care nu va mai putea dura. Statul va lua însă măsuri, conform sursei citate. În ceea ce privește plata datoriilor de sute de milioane de euro pe care Ministerul le are către […] Articolul Gaze mai scumpe pentru populație, din 2026. Un secretar de stat spune ce urmează după expirarea plafonării apare prima dată în PS News.
Numărul parlamentarilor ar putea fi redus cu 10%. Scenariul a fost discutat în ședința Coaliției # PSNews.ro
În loc să fie redus numărul parlamentarilor la 300, potrivit referendumului din 2009, Coaliția a discutat o nouă variantă: tăierea să fie de 10% din numărul total al senatorilor și deputaților. Potrivit informațiilor Digi24.ro, propunerea a venit chiar de la președintele UDMR Kelemen Hunor. Coaliția de guvernare a discutat, cu tabelele pe masă, ce ar […] Articolul Numărul parlamentarilor ar putea fi redus cu 10%. Scenariul a fost discutat în ședința Coaliției apare prima dată în PS News.
Cristian Socol: Măsurile de austeritate adâncesc deficitul și frânează economia României # PSNews.ro
Profesorul universitar Cristian Socol afirmă că primele efecte ale măsurilor de austeritate se reflectă negativ în economie. În ciuda tăierilor și creșterilor de taxe, deficitul bugetar a crescut, veniturile fiscale scad, iar investițiile rămân sub nivelul planificat. Profesorul universitar Cristian Socol a analizat execuția bugetară pe luna septembrie, prima lună în care pot fi evaluate efectele […] Articolul Cristian Socol: Măsurile de austeritate adâncesc deficitul și frânează economia României apare prima dată în PS News.
VIDEO Vlad Gheorghe a intrat în cursa pentru Capitală. Vrea să desființeze sectoarele și județul Ilfov # PSNews.ro
Fostul europarlamentar USR și lider al partidului DREPT Vlad Gheorghe și-a anunțat candidatura la funcția de primar al Capitalei, la alegerile care vor avea loc pe 7 decembrie. Promisiunile pentru Capitală. Vlad Gheorghe vrea o Capitală fără sectoare Programul lui Vlad Gheorghe pentru Capitală pornește de la un scenariu greu de imaginat. Dar nu impozibil. […] Articolul VIDEO Vlad Gheorghe a intrat în cursa pentru Capitală. Vrea să desființeze sectoarele și județul Ilfov apare prima dată în PS News.
Lia Olguța Vasilescu confirmă: PSD îl demite pe Bolojan dacă legea magistraților nu e adoptată în Parlament # PSNews.ro
Invitată în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, Lia Olguța Vasilescu a confirmat dezvăluirea Gândul: PSD îl va demite pe Bolojan dacă legea magistraților nu este adoptată în Parlament. “Decizia noastră de astăzi a fost de a-i transmite premierului Bolojan că dacă se încăpățânează să meargă la fel cu aceeași lege care a fost deja […] Articolul Lia Olguța Vasilescu confirmă: PSD îl demite pe Bolojan dacă legea magistraților nu e adoptată în Parlament apare prima dată în PS News.
VIDEO Victor Negrescu: Această decizie a fost luată pentru a diferenția Partidul Social Democrat de USR # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, susține că partidul său a decis să elimine sintagma partid progresist din statut pentru a se diferenția de USR. El susține că progresismul înseamnă altceva în România decât în lumea occidentală. Ce spune despre premierul Ilie Bolojan și despre riscul ca un extremist să câștige Capitala din cauză că toate cele […] Articolul VIDEO Victor Negrescu: Această decizie a fost luată pentru a diferenția Partidul Social Democrat de USR apare prima dată în PS News.
Bolojan a refuzat varianta propusă de PSD. Nu vrea să meargă prin Parlament cu reforma pensiilor magistraților – surse # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a refuzat, în ședința coaliției de joi, propunerea PSD de a merge prin Parlament cu reforma pensiilor magistraților, spun surse guvernamentale pentru Gândul. „Ilie Bolojan a ales să piardă banii europeni. A refuzat varianta parlamentară prin care ne-am fi putut încadra în termenul de 28 noiembrie”, spun surse politice din interiorul coaliției. […] Articolul Bolojan a refuzat varianta propusă de PSD. Nu vrea să meargă prin Parlament cu reforma pensiilor magistraților – surse apare prima dată în PS News.
Cine este Oana Gheorghiu, propunerea lui Ilie Bolojan pentru funcția de viceprim-ministru # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare și co-președintă a Asociației Dăruiește Viață. Prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește acesteia pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă, a transmis Guvernul. În vârstă de 56 de ani, […] Articolul Cine este Oana Gheorghiu, propunerea lui Ilie Bolojan pentru funcția de viceprim-ministru apare prima dată în PS News.
Lia Savonea îl contrazice pe Kelemen Hunor: ÎCCJ nu este ‘consilierul legislativ’ al Guvernului sau Parlamentului # PSNews.ro
Lia Savonea susţine că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu este „consilierul legislativ” al Guvernului sau al Parlamentului, ca reacţie la declaraţiile lui Kelemen Hunor, care a afirmat pentru Digi24 că proiectul de lege privind pensiile magistraţilor ar fi fost transmis, înainte de a fi adoptat, spre „analiză” la instanţa supremă. Astfel, șefa ÎCCJ […] Articolul Lia Savonea îl contrazice pe Kelemen Hunor: ÎCCJ nu este ‘consilierul legislativ’ al Guvernului sau Parlamentului apare prima dată în PS News.
Reacția PSD Iași după ce un primar social-democrat a fost reținut pentru lovirea a doi copii # PSNews.ro
Președintele PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, a transmis, marți, că nu acceptă violența în spațiul public sau în administrația locală, ca reacție la cazul primarului comunei Grozești, George Cristea, care a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi bătut bătut doi băieți, de 14 și 15 ani. Social-democrații ieșeni au transmis, prin […] Articolul Reacția PSD Iași după ce un primar social-democrat a fost reținut pentru lovirea a doi copii apare prima dată în PS News.
ANALIZĂ Profilul candidatului care ar putea câștiga alegerile din Capitală. Ce caută bucureștenii? # PSNews.ro
Coaliția nu s-a hotărât asupra unui singur candidat la Primăria Capitalei, astfel că PNL, PSD și USR și-au anunțat propriii candidați. Sunt cei care, în sondaje, au fost plasați pe primele trei locuri. Consultantul Cristian Andrei explică care ar fi profilul câștigătorului. Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR) sunt, conform sondajelor, […] Articolul ANALIZĂ Profilul candidatului care ar putea câștiga alegerile din Capitală. Ce caută bucureștenii? apare prima dată în PS News.
Zgonea despre reorganizarea ANCOM: Se vor reduce aproximativ 100 de posturi ocupate în instituție # PSNews.ro
Președintele ANCOM, Valeriu Zgonea, a declarat, marți, la comisiile parlamentare de buget, finanțe, că, în urma reorganizării instituției, se vor reduce aproape 100 de posturi ocupate în acest moment, menționând că în prezent sunt 736 de posturi, fără a fi luați în considerare demnitarii și persoanele din cabinetele acestora. Zgonea a spus că ANCOM a […] Articolul Zgonea despre reorganizarea ANCOM: Se vor reduce aproximativ 100 de posturi ocupate în instituție apare prima dată în PS News.
MAI a trimis Corpul de Control la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, la 10 zile după tragedia din Rahova # PSNews.ro
Ministrul Afacerilor Interne a trimis corpul de control al Inspectoratului General pentru Situației de Urgență. E verificat modul în care această instituție a fost condusă în ultimii doi ani. Controlul îl vizează și pe generalul cu patru stele Dan Iamandi, care conduce inspectoratul, potrivit informațiilor Digi24. Decizia a fost luată la 10 zile de la tragedia din Rahova, unde […] Articolul MAI a trimis Corpul de Control la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, la 10 zile după tragedia din Rahova apare prima dată în PS News.
Fostul judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, a declarat că reforma pensiilor speciale ale magistraților poate trece de CCR, chiar dacă Guvernul Bolojan decide să mențină forma inițială. Fostul judecător al CCR Tudorel Toader afirmă că reforma pensiilor speciale ale magistraților poate primi aviz pozitiv, chiar dacă Guvernul menține forma inițială. Acesta a subliniat că […] Articolul Tudorel Toader afirmă că reforma pensiilor poate trece de CCR apare prima dată în PS News.
Zeci de replici după cutremurul de 6,1 grade în vestul Turciei, resimțit și la Istanbul și Izmir # PSNews.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a avut loc luni seara în oraşul Sindirgi, situat în provincia Balîkeșir, din vestul Turciei, a anunţat agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor AFAD, conform Digi24. Cutremurul, care s-a produs la ora locală 22:48 (21:48, ora României), a fost resimţit şi în multe alte oraşe din vestul ţării, printre care […] Articolul Zeci de replici după cutremurul de 6,1 grade în vestul Turciei, resimțit și la Istanbul și Izmir apare prima dată în PS News.
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia cere măsuri urgente. Reacția lui Bolojan # PSNews.ro
Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a atras atenția, marți, asupra nivelului ridicat al deficitului bugetar al României, care a ajuns anul trecut la 9,3% din PIB, cel mai mare din întreaga Uniune Europeană. Oficialul european a cerut Guvernului să continue reformele și să mențină disciplina fiscală pentru a evita sancțiuni și pierderea fondurilor europene. […] Articolul Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia cere măsuri urgente. Reacția lui Bolojan apare prima dată în PS News.
Primar PSD din Iași, reținut după ce ar fi lovit doi copii. PNL cere demisia și excluderea lui din partid # PSNews.ro
Primarul comunei ieşene Grozeşti, George Cristea, a fost reţinut marţi de poliţişti, el fiind acuzat că ar fi lovit doi copii. Președintele PNL Iași Alexandru Muraru i-a cerut lui Sorin Grindeanu să îl excludă pe edil din PSD, pentru a dovedi că „nu tolerează asemenea acte de violenţă şi indivizi cu grave probleme penale”. Cei […] Articolul Primar PSD din Iași, reținut după ce ar fi lovit doi copii. PNL cere demisia și excluderea lui din partid apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan i-a acordat gradul de general de brigadă cu o stea veteranului de război Iosif Rus, în vârstă de 110 ani # PSNews.ro
Cu profund respect și în semn de recunoaștere pentru devotamentul, curajul și contribuția sa la apărarea țării, am semnat decretul privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, domnului Iosif Rus, veteran de război, a anunțat președintele Nicușor Dan, într-o postare pe rețeaua X. La venerabila vârstă de 110 ani, domnul […] Articolul Nicușor Dan i-a acordat gradul de general de brigadă cu o stea veteranului de război Iosif Rus, în vârstă de 110 ani apare prima dată în PS News.
ÎCCJ respinge zvonurile legate de validarea în vreun fel a proiectului de lege privind pensiile magistraţilor # PSNews.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Jusţiţie respinge afirmaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora ar fi exprimat un acord sau ar fi validat în vreun fel proiectul de lege privind pensiile magistraţilor. ÎCCJ reaminteşte că nu are atribuţii de avizare a proiectelor legislative, iar o consultare informală nu poate fi interpretată ca un acord instituţional, […] Articolul ÎCCJ respinge zvonurile legate de validarea în vreun fel a proiectului de lege privind pensiile magistraţilor apare prima dată în PS News.
DOCUMENT Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Precizări de la Casa de Pensii. Model cerere # PSNews.ro
Românii își pot verifica oricând vechimea în muncă și contribuțiile la pensia de stat, fără să mai depindă de adeverințe de la foștii angajatori sau de deplasări la ghișee. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pune la dispoziția asiguraților atât posibilitatea de a solicita o adeverință privind stagiul de cotizare, cât și opțiunea de a-și […] Articolul DOCUMENT Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Precizări de la Casa de Pensii. Model cerere apare prima dată în PS News.
Din cuprins: Lucrările au început: prima piatră de temelie pentru un proiect major Investiție de 1,875 miliarde lei și design medical de ultimă generație Durata și sursele de finanțare ale proiectului Randamente economice și sociale: locuri de muncă, echitate și acces la sănătate Impact urbanistic și responsabilitate de mediu Un test pentru România: absorbția fondurilor […] Articolul România investește: Spitalul Regional de Urgență Craiova și implicațiile sale economice apare prima dată în PS News.
Daniel Băluţă, candidatul oficial al PSD la Capitală! Ce mesaj a postat în urmă cu puţin timp # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat marţi, după ce a fost validat de PSD candidat la Primăria Capitalei, că Bucureştiul are nevoie să intre într-un proces de depanare, are nevoie să fie pus pe picioare, să funcţioneze zi de zi şi să nu mai fie un şantier continuu, iar apoi putem să construim împreună […] Articolul Daniel Băluţă, candidatul oficial al PSD la Capitală! Ce mesaj a postat în urmă cu puţin timp apare prima dată în PS News.
