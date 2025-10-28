Alexandrescu, prinsă de Recorder cu manipularea telespectatorilor: ”Se vede cum ea coboară scările catedralei alături de prim-ministra Viorica Dăncilă” – VIDEO

11:00

Manifestanți din întreaga țară au fost aduși cu autocarele de AUR, marți, în fața secției de poliție din Buftea unde Călin Georgescu semnează din nou pentru controlul judiciar. Coordonatorii manifestanților poartă însemnele AUR, care au însemne distinctive. Bannerele cu faimosul ”Turul 2 înapoi” sunt și ele prezente precum și pancarte cu județele din care au […]