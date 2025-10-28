Grindeanu nu o vrea pe Oana Gheorghiu vicepremier: Dezastru ireparabil. Bolojan s-o retragă imediat!
SportMedia, 29 octombrie 2025 01:00
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi cere imperativ premierului Ilie Bolojan să renunţe la propunerea pentru postul de vicepremier în persoana Oanei Gheorghiu de la Dăruiește Viață. Motivul: O postare pe Facebook de acum fix 8 luni şi… faptul că PSD nu a fost consultat!
Președintele rus Vladimir Putin laudă noua rachetă de croazieră Burevestnik cu propulsie nucleară, vorbind despre o "invenție fără precedent" și "rază de acțiune nelimitată". Să vedem despre ce este vorba. În filmarea publicată de Kremlin cu privire la presupusa descoperire a unei arme complet noi, primul lucru care atrage atenția este ceea ce nu vedem:
Creștere accelerată a numărului de investitori la Bursă: +21% în primele 9 luni din 2025. Câte sute de miliarde sunt în doar 1.469 de conturi
Numărul conturilor deschise de investitori la societățile locale de brokeraj pentru tranzacționarea activelor listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a ajuns la 274.412 la finalul lunii septembrie, în creştere cu 21,4% sau 48.355 conturi comparativ cu finalul lui 2024, conform datelor din ultimul raport al Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI). Dintre cele 274.412
Anca Alexandrescu își anunță oficial candidatura la Primăria București: Cei care mă cunosc știu cum sunt – nemiloasă
Realizatoarea TV Anca Alexandrescu a anunțat oficial că va candida la Primăria București. Ea a declarat că își dorește o campanie „onestă, fără atacuri și fără afișe uriașe", axată pe problemele reale ale cetățenilor, și a promis că va fi „un primar în stradă, nu doar în campanie". Anca Alexandrescu a precizat că aceasta va
Grindeanu nu o vrea pe Oana Gheorghiu vicepremier: Dezastru ireparabil. Bolojan s-o retragă imediat!
SpotMedia.ro prezintă rezultatele înregistrate marți, 28 octombrie, în prima etapă a grupelor Cupei României. Marți, 28 octombrie, s-au disputat meciuri din grupa A a noului sezon de Cupa României. CFR Cluj a câștigat clar cu CSM Slatina, în timp ce Sporting Liești – Oțelul s-a terminat 3-3. Rezultatele și marcatorii: Sporting Liești – Oțelul 3-3Au
Ministrul David s-a prins că a greșit. Profesorilor le va crește plata cu ora, dar nu spune când sau cu cât
După haosul provocat de deciziile sale în şcoli, ministrul Educației analizează majorarea plății cu ora pentru profesori, sumă redusă drastic la începutul acestui an școlar. El spune că probabil de la anul va creşte suma, însă nu vrea să avanseze deocamdată vreo valoare. Din septembrie, plata cu ora a scăzut de la 75-80 lei la
Horoscop zilnic pentru 29 octombrie 2025.
Israelul aruncă în aer pacea lui Trump: Netanyahu a ordonat armatei atacuri imediate și puternice în Gaza
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat, marți, armatei să execute imediat „atacuri puternice" în Fâșia Gaza, ca răspuns la ceea ce consideră a fi încălcările repetate ale armistițiului de către Hamas. Astfel, pacea negociată de Donald Trump pare în mare pericol şi nu e prima oară când Israelul loveşte Gaza după semnarea armistiţiului. Decizia lui
Kelemen Hunor anunță un acord în coaliție pe reforma administrației: Se taie 10% din posturile efectiv ocupate
După şedinţa tensionată de marţi seara, Kelemen Hunor anunţă un acord în coaliţie pe reforma administraţiei centrale şi locale. Astfel, se vor reduce 10% din posturile efectiv ocupate, atât din administraţia centrală, cât şi din cea locală. Liderul UDMR a precizat că săptămâna viitoare legea trebuie să intre în primă lectură, în Guvern, pentru că
CFR Cluj a învins, marți, scor 4-0, CSM Slatina în prima etapă din grupele Cupei României. Meriton Korenica a deschis scorul cu un șut la colțul lung, în minutul 23, după o pasă excelentă primită în careu de la Badamosi. Badamosi a înscris și el, în minutul 35, cu un șut la colțul scurt din
Au acumulat milioane din contracte publice, iar uneori au încasat fără să-și onoreze angajamentele. Apoi, au pasat datoriile unor terți de sacrificiu și au mutat profitul pe firme noi. Asta ar fi, pe scurt, rețeta de succes folosită în afaceri de familia procuroarei Carmen Vrânceanu, șefa biroului teritorial DIICOT din Caraș-Severin. E vorba despre magistratul
Al cincilea turist mort în doar 10 zile în Piatra Craiului și Făgăraș: Nu purta nici cască, nici colțari
Salvamont Zărnești atrage atenția asupra unei serii tragice de accidente montane. Marţi, în jurul orei 14:15, echipele de salvare au fost alertate prin 112 că un turist ar fi alunecat pe versantul vestic al Crestei Pietrei Craiului și nu mai putea fi localizat de colegii săi. După o misiune de recunoaștere aeriană, turistul a fost
Coaliția discută reducerea numărului de parlamentari: Dar nu la 300, ci doar la 419. De ce?
În loc să reducă numărul parlamentarilor la 300, așa cum cerea referendumul validat din 2009, coaliția de guvernare discută o altă variantă: o tăiere de 10% din totalul senatorilor și deputaților. Surse citate de Digi24 menționează că propunerea a venit de la președintele UDMR, Kelemen Hunor, care consideră „total inacceptabil" scenariul inițial și dorește actualizarea
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă că cei mai mulţi dintre locatarii blocului explodat din Rahova pot reveni etapizat în casele lor. Accesul se va face controlat, sub supravegherea Poliţiei. "După finalizarea cercetărilor penale la faţa locului şi a verificărilor tehnice realizate de experţii în construcţii, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a decis că
Bulgaria semnează un contract istoric, de jumătate de miliard de euro, cu gigantul german Rheinmetall pentru o fabrică de muniție
Guvernul Bulgariei și gigantul german al industriei de apărare Rheinmetall au semnat un acord pentru construirea unei fabrici moderne de producție a explozivilor și muniției de calibrul 155 mm. Proiectul, lansat oficial la Sofia, reprezintă una dintre cele mai mari investiții industriale din ultimii ani în Bulgaria, cu o valoare estimată la aproape un miliard
Ce știm și ce nu știm despre campania lui Georgescu. Nicușor Dan: Pot afirma 100% că partea importantă a fost direcționată de la Moscova
Preşedintele Nicuşor Dan poate afirma 100% că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcţionată de la Moscova. Legat de cât anume ştie din ce s-a întâmplat anul trecut cu anularea alegerilor, Nicuşor Dan afirmă că sunt două sau trei componente principale. "Deci ceea ce ştim, ştim modul în care s-au influenţat reţele de
Olguța Vasilescu îl amenință pe Bolojan cu moțiunea de cenzură. Grindeanu nu vrea să audă de așa ceva
Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD și primar al Craiovei, acuză că premierul Ilie Bolojan blochează activitatea Guvernului și avertizează că partidul ar putea iniția o moțiune de cenzură dacă legea privind pensiile magistraților nu trece de CCR. Şeful său de partid, Sorin Grindeanu, nu pare de acord. „Probabil vom iniția o moțiune de cenzură împotriva
Mircea Lucescu (80 de ani) primește o veste excelentă înaintea ultimelor meciuri din preliminariile Cupei Mondiale. Nicolae Stanciu (32 de ani), unul dintre cei mai importanți fotbaliști de la naționala României, a revenit la antrenamentele celor de la Genoa. Mijlocașul a fost accidentat în ultimele săptămâni și a ratat dubla cu Moldova și Austria. Presa
Negoiță vrea să cheltuiască 60 de milioane de euro ca să reamenajeze IOR și în alte 2 parcuri. Ce lucrări propune
Primarul Robert Negoiță le propune consilierilor locali de la Sectorul 3 să voteze indicatori tehnico-economici pentru reamenajarea și modernizarea peisagistică a mai multor parcuri, printre care și IOR. Costurile totale estimate: 306.069.361 lei (adică aproximativ 60,13 milioane de euro). Din totalul sumei, circa 70% ar urma să se ducă pe reamenajarea peisagistică a Parcului IOR.
Avertisment de la Bruxelles pentru Guvern: Trebuie luate măsuri curajoase. Bolojan promite disciplină fiscală
Bruxelles transmite un nou semnal de alarmă către București: deficitul bugetar al României, de 9,3% din PIB, cel mai mare din Uniunea Europeană, amenință stabilitatea economică și fondurile europene. Comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis, prezent la București, cere „măsuri curajoase" pentru corectarea dezechilibrelor și menținerea disciplinei fiscale. „Este esențial să fie luate măsuri curajoase
FCSB pregătește schimbări majore în echipa de start pentru următorul meci. FCSB se deplasează la Bistrița, pentru un meci cu Gloria
Black Friday nu mai ține doar un weekend, pe Flip.ro, ci durează toată luna. Platforma românească de telefoane, tablete, laptopuri și ceasuri smart recondiționate dă startul celei mai mari campanii din istoria sa, cu peste 30.000 de produse disponibile la prețuri speciale. Campania începe pe 31 octombrie, de la ora 08:00, și se încheie pe … The post Flip transformă noiembrie într-o lună întreagă de oferte spectaculoase de Black Friday appeared first on spotmedia.ro.
Ce piese de tractor John Deere se schimbă des după campania de recoltă și unde poți găsi înlocuitori # SportMedia
După un an agricol intens, anumite componente sunt primele care cedează. Flodel vine cu oferte la piese aftermarket pentru tractoare John Deere, pentru a evita blocajele pe viitor. Tractoarele John Deere sunt proiectate pentru durabilitate, însă fiecare campanie agricolă lasă urme vizibile. Praful, vibrațiile, variațiile de temperatură și încărcarea constantă afectează componentele ecanice, hidraulice și … The post Ce piese de tractor John Deere se schimbă des după campania de recoltă și unde poți găsi înlocuitori appeared first on spotmedia.ro.
Lionel Messi își dorește foarte mult să joace la Cupa Mondială din 2026 cu selecționata Argentinei, dar nu se va decide în privința participării sale la această competiție decât anul viitor, a explicat luni starul mondial al fotbalului, citat de AFP. Octuplul câștigător al Balonului de Aur, în vârstă de 38 de ani, a rămas … The post Leo Messi amână până în 2026 decizia finală în privința participării la Cupa Mondială appeared first on spotmedia.ro.
Bolojan o pune vicepremier pe Oana Gheorghiu de la Dăruiește Viață, în locul lui Dragoș Anastasiu # SportMedia
După fix trei luni, prim-ministrul Ilie Bolojan i-a găsit înlocuitor lui Dragoș Anastasiu. Premierul a trimis Administrației Prezidențiale propunerea ca Oana Gheorghiu să ocupe postul vacant de viceprim-ministru. Nicușor Dan mai trebuie să semneze în perioada următoare decretul de numire în funcție. Amintim că, aflat pe final de mandat la Cotroceni ca preşedinte interimar, Ilie … The post Bolojan o pune vicepremier pe Oana Gheorghiu de la Dăruiește Viață, în locul lui Dragoș Anastasiu appeared first on spotmedia.ro.
Ultimatum pentru Bolojan de la PSD: Într-o lună, trebuie să livreze reforma pensiilor speciale, cu aviz CCR # SportMedia
Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți, la Palatul Victoria, într-o ședință tensionată, decisivă pentru soarta proiectului privind pensiile magistraților. Discuțiile au loc în contextul în care PSD i-ar fi transmis premierului Ilie Bolojan un ultimatum: dacă legea nu este adoptată până la 28 noiembrie, cu avizul de constituționalitate al Curții Constituționale, ar putea fi … The post Ultimatum pentru Bolojan de la PSD: Într-o lună, trebuie să livreze reforma pensiilor speciale, cu aviz CCR appeared first on spotmedia.ro.
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că e pregătit să-l desemneze premier pe liderul PSD Sorin Grindeanu la rotativa guvernamentală din primăvara anului 2027. ”În măsura în care PSD-ul va decide în 2027 că Sorin Grindeanu este propunerea de premier, nu văd de ce nu aş face această nominalizare. Dar până în 2027, mai este un an … The post Nicușor Dan spune că e pregătit să-l desemneze premier pe Sorin Grindeanu în 2027 appeared first on spotmedia.ro.
Rusul Karen Hacianov și bulgarul Grigor Dimitrov au debutat cu victorii, luni, la turneul de tenis ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 6.128.940 de euro. Hacianov, campionul din 2018, când turneul avea loc la Paris-Bercy, s-a impus fără emoții în primul său meci din La Defense Arena, contra americanului Ethan … The post Rezultatele de la Paris: Cum s-au descurcat favoriții appeared first on spotmedia.ro.
Cum a evitat Ucraina prăbușirea frontului din Donețk. Lecțiile dure ale războiului cu drone și infanterie invizibilă # SportMedia
După două luni și jumătate de lupte grele, armata ucraineană a reușit să închidă breșa din regiunea Donețk. Odată cu eliberarea satelor Sukhetske și Kucheriv Yar, anunțată de armata ucraineană în weekend, operațiunea de curățare a marii breșe create de trupele ruse lângă orașul Dobropillia s-a încheiat. Potrivit unei analize publicate de Kiev Independent, sectorul … The post Cum a evitat Ucraina prăbușirea frontului din Donețk. Lecțiile dure ale războiului cu drone și infanterie invizibilă appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan zice că nu e nimic rău că Grindeanu discută separat cu șefii din justiție. E convins că legea pensiilor magistraților va trece de CCR # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan susține că nu vede nimic greşit în faptul că liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, are discuţii separate cu şefii din justiţie pe tema reformei pensiilor magistraţilor, subliniind că astfel de consultări sunt legitime şi necesare. Şeful statului a respins ideea unei rivalităţi între premierul Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu, afirmând că … The post Nicușor Dan zice că nu e nimic rău că Grindeanu discută separat cu șefii din justiție. E convins că legea pensiilor magistraților va trece de CCR appeared first on spotmedia.ro.
Băluță, după ce a fost validat candidat PSD la Primăria Capitalei: Bucureștiul trebuie să intre într-un proces de depanare # SportMedia
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a fost validat marţi de PSD drept candidat la Primăria Capitalei. El a declarat, după şedinţa conducerii partidului, că Bucureştiul are nevoie să fie „reparat” înainte de a i se face planuri de viitor. „Bucureştiul trebuie să intre într-un proces de depanare, să fie pus pe picioare, să funcţioneze zi … The post Băluță, după ce a fost validat candidat PSD la Primăria Capitalei: Bucureștiul trebuie să intre într-un proces de depanare appeared first on spotmedia.ro.
Lukoil își scoate la vânzare activele din afara Rusiei, după sancțiunile SUA. Ce se întâmplă cu rafinăria Petrotel și cele peste 300 de benzinării din România # SportMedia
Lukoil, al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, a anunțat luni seară că își va vinde activele sale internaționale, în urma sancțiunilor impuse săptămâna trecută de Statele Unite din cauza războiului din Ucraina. Vânzarea activelor de către Lukoil reprezintă cea mai importantă acțiune de până acum întreprinsă de o companie rusă în … The post Lukoil își scoate la vânzare activele din afara Rusiei, după sancțiunile SUA. Ce se întâmplă cu rafinăria Petrotel și cele peste 300 de benzinării din România appeared first on spotmedia.ro.
Salvați Copiii și Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională lansează platforma interactivă de orientare vocațională, dedicată copiilor, părinților și profesioniștilor din educație # SportMedia
Elevii români vor avea la dispoziție o platformă interactivă de orientare vocațională, unde pot învăța mai multe despre cum pot valorifica aptitudinile și interesele pe care le au în alegerile lor educaționale și de carieră. Platforma este parte a proiectului pilot de orientare vocațională și consiliere în carieră „What’s next?”, derulat de Organizația Salvați Copiii … The post Salvați Copiii și Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională lansează platforma interactivă de orientare vocațională, dedicată copiilor, părinților și profesioniștilor din educație appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj primește o veste excelentă înaintea unui meci important din Superliga. Prin vocea lui Iuliu Mureșan, președintele clubului, CFR Cluj a anunțat revenirea lui Louis Munteanu (23 de ani). Atacantul și-a revenit după ultima accidentare și va fi apt sută la sută pentru meciul cu Dinamo din Superliga. De asemenea, el ar putea intra … The post CFR Cluj primește o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.
UE presează statele membre: dacă nu confiscați banii Rusiei, plătiți voi pentru Ucraina # SportMedia
Comisia Europeană pune presiune pe statele membre reticente să accepte finanțarea pentru Ucraina devastată de război avertizându-le că, dacă nu obligă Rusia să plătească, vor trebui să o facă ele însele. Executivul european știe foarte bine că planul B – împrumutul comun european, așa-numitele eurobonduri – este chiar mai nepopular decât propunerea de a folosi … The post UE presează statele membre: dacă nu confiscați banii Rusiei, plătiți voi pentru Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
Cum a reușit Marina SUA să piardă două dintre aeronavele sale în Marea Chinei de Sud, în doar 30 de minute. Posibila cauză # SportMedia
Un elicopter şi un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbuşit duminică în Marea Chinei de Sud, în două accidente separate care nu s-au soldat cu victime. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat în fața reporterilor, la bordul avionului Force One, în drum către Tokyo, că incidentele ar fi putut fi cauzate de „combustibil … The post Cum a reușit Marina SUA să piardă două dintre aeronavele sale în Marea Chinei de Sud, în doar 30 de minute. Posibila cauză appeared first on spotmedia.ro.
Josep Martinez (27 de ani), al doilea portar al lui Cristi Chivu la Inter, a fost implicat într-un accident mortal. Tragedia a avut loc marți dimineața, în jurul orei 9:30, în apropiere de baza de antrenament a celor de la Inter. Potrivit presei din Italia, Josep Martinez a lovit mortal o persoană în vârstă, cu … The post Portarul de rezervă de la Inter, implicat într-un accident mortal în Italia appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj, negocieri avansate cu înlocuitorul lui Andrea Mandorlini: „Interesul este real” # SportMedia
CFR Cluj poartă negocieri cu Daniel Pancu (48 de ani), fostul selecționer al naționalei de tineret a României, pentru a-l instala ca antrenor. Daniel Pancu a dezvăluit negocierile cu CFR Cluj, după ce s-a scris că ar avea deja un acord cu echipa din Gruia. Conducerea CFR-ului caută un înlocuitor pentru Andrea Mandorlini, îndepărtat de … The post CFR Cluj, negocieri avansate cu înlocuitorul lui Andrea Mandorlini: „Interesul este real” appeared first on spotmedia.ro.
România face un pas important pentru dezvoltarea psiho-oncologiei: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați lansează primul curs universitar de formare profesională continuă în Psihologie Oncologică # SportMedia
Începând cu ianuarie 2026, Universitatea Dunărea de Jos din Galați va lansa, prin Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, primul program universitar de formare profesională continuă dedicat psiho-oncologiei: „Psihologie oncologică – intervenții multidisciplinare pentru pacienți oncologici”. Această inițiativă reprezintă o premieră strategică pentru România, aliniată direcțiilor europene de integrare a suportului psihologic în oncologie. … The post România face un pas important pentru dezvoltarea psiho-oncologiei: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați lansează primul curs universitar de formare profesională continuă în Psihologie Oncologică appeared first on spotmedia.ro.
Romania Unfolds: biogaz, energie solară și geotermală – soluțiile care schimbă harta energetică a României # SportMedia
Platforma „Romania Unfolds”, inițiată de Veolia România – furnizor de servicii integrate de apă și energie, evidențiază modul în care comunitățile locale contribuie la tranziția verde prin inițiative concrete. Cel mai recent episod, dedicat ODD 7 – Energie curată și accesibilă, arată cum România își valorifică resursele regenerabile pentru a construi o economie sustenabilă, fără … The post Romania Unfolds: biogaz, energie solară și geotermală – soluțiile care schimbă harta energetică a României appeared first on spotmedia.ro.
Directoarea medicală a Spitalului Județean de Urgență Buzău a fost găsită mortă în camera de gardă # SportMedia
Directoarea medicală a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită moartă marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare. Medicul buzoian intrase în gardă luni dimineaţă şi a participat la inaugurarea unei extinderi a secţiei de Pneumologie. Pentru că nu a mai răspuns nici la telefon, colegii din Spital au … The post Directoarea medicală a Spitalului Județean de Urgență Buzău a fost găsită mortă în camera de gardă appeared first on spotmedia.ro.
Sorana Cîrstea (35 de ani) s-a calificat, marți, în turul secund al turneului WTA de la Hong Kong. Sportiva noastră a învins-o pe Dalma Galfi (96 WTA) din Ungaria, scor 7-5, 6-3, după o oră și 30 de minute de joc. Meciul Soranei a început devreme, dar a fost întrerupt o bună bucată de timp … The post Sorana Cîrstea avansează la Hong Kong appeared first on spotmedia.ro.
Partea I: Fundamentele Gândirii de Programator – Dincolo de CodIntroducere: Arhitectura Nevăzută a Soluțiilor Digitale În esența sa, programarea este adesea percepută greșit ca fiind arta de a memora sintaxa complexă a unui limbaj de programare. Această viziune este însă incompletă. Adevărata măiestrie în dezvoltarea de software nu constă în cunoașterea comenzilor, ci în capacitatea … The post Gândirea Algoritmică: Cum să Înveți să Gândești ca un Programator appeared first on spotmedia.ro.
Bugetul pentru autovehiculele termice și hibride din Programul Rabla Auto 2025 – persoane fizice va fi suplimentat cu 45 de milioane de lei, a anunțat marți Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). În contextul cererii ridicate pentru achiziția de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC), motociclete și autovehicule cu … The post Rabla 2025: Bugetul pentru autovehiculele termice și hibride va fi suplimentat appeared first on spotmedia.ro.
FCSB, convinsă că a dat lovitura cu transferul pentru care a plătit 50.000 de euro: „Fotbalist de fotbalist” # SportMedia
FCSB este convinsă că a dat lovitura cu transferul fotbalistului pentru care a plătit 50.000 de euro. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB s-a declarat încântată de Mamadou Thiam (30 de ani). Adus de la U Cluj la schimb cu Andrei Gheorghiță, plus suma de 50.000 de euro, Thiam a impresionat în puținele … The post FCSB, convinsă că a dat lovitura cu transferul pentru care a plătit 50.000 de euro: „Fotbalist de fotbalist” appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1343 Iarna decisivă se apropie. Ucraina lovește rafinăriile din inima Rusiei. ONU acuză Rusia de vânarea civililor cu drone # SportMedia
Ziua 1343 de război a adus noi atacuri masive cu drone asupra Ucrainei. Din cele 38 de UAV-uri lansate, 26 au fost doborâte, însă 12 au lovit patru locații. Infrastructura civilă din Mikolaiv a fost grav afectată. Doi oameni au murit și opt au fost răniți în atacurile asupra regiunilor Harkov, Herson și Donețk. Situația … The post Ziua 1343 Iarna decisivă se apropie. Ucraina lovește rafinăriile din inima Rusiei. ONU acuză Rusia de vânarea civililor cu drone appeared first on spotmedia.ro.
Fleet Management Conference este cel mai important eveniment dedicat gestionării flotelor auto, unde profesioniștii dornici să dezvolte strategiile de administrare pot descoperi soluții inteligente pentru a-și alinia planurile la standardele actuale. Noua ediție va avea loc pe 4 noiembrie și va răspunde provocărilor mobilității moderne, aducând în prim-plan modalitățile prin care putem construi flote mai … The post Explorează strategii avansate pentru optimizarea managementului flotelor auto appeared first on spotmedia.ro.
RBL Capitalul românesc 2025 – 2 zile. 8 tipuri de capital. 1 perspectivă 360° asupra viitorului României # SportMedia
Fundația Romanian Business Leaders (RBL) organizează cea de-a VI-a ediție a evenimentului RBL Capitalul românesc, care va avea loc pe 12–13 noiembrie 2025, la Crowne Plaza Bucharest Hotel, unde sunt așteptați peste 200 de antreprenori, lideri din mediul de business și experți. Ediția din acest an, RBL Capitalul românesc 360°, propune un format complet reconfigurat, … The post RBL Capitalul românesc 2025 – 2 zile. 8 tipuri de capital. 1 perspectivă 360° asupra viitorului României appeared first on spotmedia.ro.
Turcia a semnat un acord pentru achiziționarea a 20 de avioane Eurofighter din Marea Britanie # SportMedia
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și premierul britanic Keir Starmer au semnat luni, la Ankara, un acord în valoare de 8 miliarde de lire sterline cu Turcia pentru 20 de avioane Eurofighter Typhoon. Erdogan a salutat semnarea acordului, care în opinia sa reprezintă ”un nou simbol” al relațiilor strategice între Ankara și Londra, transmit AFP, … The post Turcia a semnat un acord pentru achiziționarea a 20 de avioane Eurofighter din Marea Britanie appeared first on spotmedia.ro.
Luna noiembrie vine cu vreme caldă și ploi puține – prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni # SportMedia
Temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul lunii noiembrie, în întreaga ţară. De asemenea, cantitățile de precipitații vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării, anunţă meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 27 octombrie – 24 noiembrie. Săptămâna 27 octombrie – 03 noiembrie Valorile … The post Luna noiembrie vine cu vreme caldă și ploi puține – prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni appeared first on spotmedia.ro.
