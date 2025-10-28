Alege ce citești

15:10

Au trecut alegerile prezidențiale, dar un aspect semnificativ iese abia acum la iveală. România a emis, în mai puțin de un an, 2.843 de mandate de securitate națională, fără ca vreuna dintre cereri să fie respinsă de Parchetul General sau de Curtea Supremă. Date oficiale arată că, din noiembrie 2024 și până în septembrie 2025, […]