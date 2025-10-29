Horoscop financiar pentru noiembrie 2025. De ce această lună va fi decisivă pentru portofelul tău
Click.ro, 29 octombrie 2025 02:10
Noiembrie 2025 aduce o energie calmă, rațională și echilibrată, ideală pentru luarea deciziilor financiare inteligente. Aceasta este luna în care prudența, planificarea și încrederea în propriile capacități vor face diferența în bugetul tău.
• • •
Acum o oră
02:10
Acum 2 ore
01:10
Ochii căprui sunt versatili, misterioși și profund expresivi, iar alegerea culorilor potrivite de fard poate transforma orice machiaj într-un look remarcabil.
01:00
Wizz Air a anunțat, într-o conferință de presă ce a avut loc pe 29 octombrie la Londra, la care a fost prezent și ziarul Click!, lansarea celei de-a treia etape a programului său de abonamente „All You Can Fly”, disponibil la prețul de 499 EUR pe an.
Acum 4 ore
00:10
7 efecte secundare ascunse ale consumului excesiv de migdale. Al cincilea te va surprinde! # Click.ro
Migdalele sunt considerate una dintre cele mai sănătoase nuci – pline de vitamine, magneziu, fibre și grăsimi bune. Ele protejează inima, creierul și pielea și sunt un aliat în dieta zilnică.
00:00
Kim Kardashian, criticată pentru că s-a lăudat cu gențile scumpe primite de ziua ei: „Doar pentru bogați”. Cât au costat cadourile # Click.ro
Kim Kardashian a fost criticată pentru că s-a lăudat cu gențile scumpe pe care le-a primit de ziua ei de naștere. Vedeta a împlinit 45 de ani pe 21 octombrie și a sărbătorit cu fast într-o țară din Europa.
28 octombrie 2025
23:40
Chifle pufoase, gata în mai puțin de 30 de minute, fără frământare. Rețeta care te va convinge să renunți la cele din supermarket. VIDEO # Click.ro
Dacă încă mai cumperi chifle din supermarket, această rețetă te va convinge să le prepari acasă. În mai puțin de 30 de minute, cu tot cu timpul de coacere, poți obține chifle delicioase, pufoase și aromate, care dispar imediat de pe masă. Rețeta este simplă și nu necesită frământare.
23:20
Problema de sănătate care îi schimbă dieta lui Shurubel. Ce diagnostic a primit prezentatorul emisiunii „Vorbește Lumea”: „Se explică multe” # Click.ro
Shurubel, unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV din România, și-a anunțat fanii de pe rețelele sociale că se confruntă cu o problemă medicală care îi influențează dieta zilnică. Vestea primită în urma analizelor i-a explicat simptomele pe care le-a avut până acum.
23:00
Profesorul care a renunțat la tot pentru o viață „ieftină și bună”. În ce țară s-a mutat, după ce s-a pensionat anticipat și și-a vândut toate bunurile # Click.ro
După mai bine de trei decenii petrecute la catedră, un profesor american a decis să își rescrie viața de la zero. La 58 de ani, și-a dat demisia, s-a pensionat anticipat, a vândut casa, mașina și toate bunurile, și a plecat definitiv în Guatemala
Acum 6 ore
22:50
Cum și-a cunoscut Alexandru Sautner soția. „Universul a lucrat”. Ce diferență de vârstă este între el și Flavia Maxim # Click.ro
Alexandru Sautner, unul dintre cei patru jurați ai emisiunii „Chefi la cuțite”, și Flaxia Maxim formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbizul românesc. Povestea lor de dragoste a început în 2013, iar de atunci fac o echipă excelentă, atât în familie, cât și în afaceri.
22:10
Fără griji la tipărire: ghidul complet pentru alegerea corectă.
22:00
Mesajul viral al unui român stabilit în Spania pentru persoanele care visează să se mute acolo: „Vă spun cu mâna pe inimă și cu toată sinceritatea…” # Click.ro
Un român stabilit în Spania a precizat într-o postare devenită virală pe rețelele sociale prin ce se deosebește această țară de alte state europene. El le-a oferit un sfat tuturor celor care visează să se mute în Peninsula Iberică.
22:00
Descoperire fascinantă! Studiul care demonstrează faptul că veninul de albină distruge celulele cancerului de sân fără să afecteze țesuturile sănătoase # Click.ro
Un studiu realizat în urmă cu câțiva ani de cercetători de la Institutul de Cercetări Medicale Harry Perkins și Universitatea Western Australia a evidențiat potențialul veninului de albină în combaterea cancerului mamar.
21:50
Povestea frumoasei de la Paris Fashion Week, care a vrăjit TikTok-ul cu istoria clădirilor vechi din București # Click.ro
Ana-Maria Țepuș nu este doar o superbă roșcată cu dimensiuni ideale. Este doctor în economie, a lucrat ani de zile în multinaționale, dar a renunțat pentru a se dedica online-ului.
21:40
Irina Fodor (37 de ani) a trăit cel mai emoționat moment din „Asia Express”. Producătorii emisiunii i-au pregătit o surpriză care a făcut-o să izbucnească în lacrimi.
21:30
Horoscopul lunii noiembrie 2025. Cinci zodii descoperă secrete care le pot schimba complet viața # Click.ro
Horoscopul pentru noiembrie 2025 ne provoacă să reflectăm asupra trecutului și să folosim „a doua șansă” oferită de Mercur retrograd în Săgetător și Scorpion (9–29 noiembrie). Mișcările lente ale planetelor mari se sincronizează cu retrogradarea lui Mercur
21:30
Igiena zilnică a dinților te apără de carii. Care sunt cele mai frecvente greșeli și ce soluţii practice ne pot ajuta să menţinem sănătatea orală pe termen lung # Click.ro
Medicul stomatolog Alina Pripici spune care sunt cele mai frecvente greşeli în îngrijirea dinţilor şi ce soluţii practice ne pot ajuta să menţinem sănătatea orală pe termen lung.
21:00
Claudia Puican, ținută de senzație la nunta cu Armin Nicoară! Ce meniu de lux le-au pregătit cei doi artiști invitaților. FOTO # Click.ro
Claudia Puican și Armin Nicoară au organizat astăzi petrecerea de nuntă la cort, în Timișoara, după ce s-au căsătorit deja în secret. Evenimentul se anunță unul impresionant, cu 1.000 de invitați, decor spectaculos și o atmosferă întreținută de 40 de artiști. Decorul este dominat de trandafiri roșii
Acum 8 ore
20:40
Premoniția pe care Laura Cosoi a avut-o înainte de ultima sarcină. Fiica ei, Aida, i-a apărut în vis: „Ea și-a ales numele” # Click.ro
Laura Cosoi (43 de ani) spune că a presimțit înainte de fiecare sarcină că va aduce pe lume o fetiță. Mai ales la ultima, când fiica ei, Aida, i s-a arătat în vis și i-a spus numele pe care îl va purta.
20:30
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru? # Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Dan Negru: „Sufletul are nevoie de odihnă”. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
20:10
Testul de inteligență care face furori în această toamnă. Poți să găsești numerele ascunse în doar 15 de secunde? # Click.ro
Dacă vrei să-ți testezi atenția și logica la fel ca marele Arhimede, acest puzzle optic viral îți oferă provocarea perfectă. Jocurile de iluzii optice există de secole și continuă să fascineze prin felul în care păcălesc ochii și creierul.
20:00
Comuna superbă din România care a rămas aproape pustie. De ce au plecat tinerii: „Acum ce să facă?” # Click.ro
Plecarea românilor peste hotare au lăsat străzile uneia dintre cele mai înfloritoare comune din România aproape pustii. Investițiile în infrastructură sunt vizibile, casele sunt îngrijite, dar majoritatea locuitorilor care se mai află aici sunt vârstnici.
19:50
Actrița Ana Ularu a apărut înconjurată de „mascați” la lansarea „Trădătorii”! Când începe show-ul momentului la Pro TV? # Click.ro
Cel mai intens reality-show, „Trădătorii”, își va deschide ușile castelului, pe 30 octombrie, la PRO TV și pe VOYO.
19:50
Fals kinetoterapeut, acuzat de agresiuni sexuale. Două tinere susține că le-a pus să se dezbrace și le-a atins în zonele intime # Click.ro
Fals kinetoterapeut, acuzat de agresiuni sexuale. Două tinere susține că le-a pus să se dezbrace și le-a atins în zonele intime.
19:40
Metoda prin care un bărbat și-a schimbat complet viața. S-a pensionat la 32 de ani și trăiește acum pe o plajă din Thailanda # Click.ro
Un tânăr de 32 de ani şi-a încheiat cariera profesională anticipat, pentru a se bucura de viaţă pe o plajă din Thailanda. FIRE („Financial Independence Retire Early” – Independenţă financiară, pensionare anticipată) i-a oferit suma necesară pentru a renunţa la muncă.
Acum 12 ore
18:50
Țara bogată din Europa unde românii pot primi un salariu de până la 30.000 de euro anual. Cazare gratuită și posibilitatea de a lucra în stațiuni de vis # Click.ro
Dacă îți dorești să îți îmbunătățești situația financiară, trebuie să știi că una dintre cele mai bogate țări europene caută muncitori! Persoanele care aplică și trec de procesul de recrutare vor avea șansa să lucreze în unele dintre cele mai frumoase stațiuni de schi.
18:30
Tragedie în Harghita! Un adolescent a murit după ce ATV-ul s-a răsturnat. Specialist: „Tinerii sunt tentați să se filmeze, să facă drifturi sau să urce în zone periculoase!" # Click.ro
Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, iar alți cinci au fost răniți după ce remorca unui ATV s-a răsturnat pe un drum forestier, din județul Harghita. Tragedia scoate la iveală un fenomen tot mai des întâlnit: accidentele provocate de tineri care conduc ATV-uri fără experiență.
18:30
Compania care concediază 14.000 de angajați la nivel mondial. Oamenii vor fi înlocuiți de Inteligența Artificială # Click.ro
Gigantul tehnologic Amazon a anunţat o restructurare globală care va elimina aproximativ 14.000 de posturi corporative din birourile sale la nivel mondial. Decizia afectează în principal angajaţii din birour, nu personalul din depozite şi face parte dintr-o strategie
18:00
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite # Click.ro
Fuego, în vârstă de 49 de ani, a spus ce aliment nu se regăsește niciodată pe masa sa. Îndrăgitul cântăreț nu îl mai consumă de ani buni și îi îndeamnă pe toți să îl evite.
17:50
Preşedintele Nicușor Dan, pregătit să îl nominalizeze pe Sorin Grindeanu la funcţia de premier în 2027? „Nu văd de ce...” # Click.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, a declarat că este „pregătit” să îl desemneze pe Sorin Grindeanu pentru funcţia de prim-ministru, în cadrul rotaţiei guvernamentale programate pentru primăvara anului 2027, dacă partidul său îl va propune pentru acest rol.
17:20
Ce a răspuns Marian Ionescu când a fost provocat de Cătălin Măruță să spună care sunt defectele soției sale, Octavia Geamănu: „Este o fată...” # Click.ro
Octavia Geamănu și Marian Ionescu au făcut noi declarații din relația lor de cuplu, care durează de peste 18 ani. Provocați să spună ce defecte își reproșează unul altuia, cei doi au demonstrat cât de bine se completează.
17:10
Armin Nicoară, vedeta zilei la Timișoara! Artistul a venit cu elicopterul la restaurantul unde va face nunta cu Claudia Puican și botezul băiețelului său # Click.ro
Zi mare azi pentru familia lui Armin Nicoară și Claudia Puican. Cei doi artiști organizează un dublu eveniment la Timișoara, la Complexul Flonta, cu 1000 de invitați și fel și fel de preparate care mai de care mai sofisticate în meniu.
17:10
Cât a plătit Primăria Capitalei pentru 51 de familii afectate de explozia din Rahova: „A fost finalizată acordarea ajutorului financiar de urgenţă” # Click.ro
Un sprijin financiar de aproximativ 195.000 de lei a fost acordat de Primăria Municipiului București pentru 51 de familii, respectiv circa 130 de persoane, care au fost afectate de explozia produsă pe 17 octombrie la un bloc din cartierul Rahova.
17:00
Horoscop miercuri, 29 octombrie. Peștii fac schimbări la locul de muncă, iar Racii au destinul de partea lor # Click.ro
Horoscop miercuri, 29 octombrie. Peștii fac schimbări la locul de muncă, iar Racii au destinul de partea lor.
16:00
Cum să scoți petele de cola de pe haine. Trucul știut doar de angajații spălătoriilor profesionale # Click.ro
O clipă de neatenție, un pahar de cola vărsat și gata: pe bluza sau cămașa ta preferată apare o pată maro-închis care pare imposibil de îndepărtat. Cola nu este doar un lichid dulce, zahărul, coloranții și acizii din ea pot pătrunde rapid în țesătură, fixând pata într-un timp foarte scurt.
16:00
Cine și-ar fi putut imagina că pericolul nu vine doar din buzunarul nostru, de la telefoane și gadgeturi conectate non-stop la internet, ci se ascunde chiar în obiectele aparent „inofensive” pe care le avem prin casă?
16:00
Directorul unei școli s-a stins din viață subit, la 35 de ani. Cutremurător ce mesaj a transmis înainte de moarte: „Lupți pentru 5 minute de viață” # Click.ro
Tânărul director al unei școli gimnaziale s-a stins din viață subit, la vârsta de 35 de ani. Moartea sa a îndoliat întreaga comunitate, dar și pe oamenii care l-au cunoscut. Ce este și mai cutremurător este mesajul transmis cu doar câteva zile înainte de a se stinge din viață.
16:00
O cântăreață din România și fiica sa sunt însărcinate. Fanilor nu le-a venit să creadă: „A cincea mea minune” # Click.ro
O cunoscută cântăreață și influenceriță, mamă a patru copii, a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. De asemenea, și fiica se se pregătește să devină mamă. Vestea a fost oferită prin intermediul rețelelor de socializare, iar fanilor nu le-a venit să creadă.
15:40
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză plauzibilă și reacția Colegiului Medicilor # Click.ro
Tragedia de la Spitalul Județean de Urgență Buzău a zguduit comunitatea medicală. Ștefania Szabo, medic chirurg și director medical al unității sanitare, a fost găsită fără viață în camera de gardă marți dimineață, în jurul orei șase.
15:30
Tara vecina care a semnat un acord de 1 miliard de euro pentru construirea unei fabrici de muniţii # Click.ro
Un acord de peste 1 miliard de euro între concernul german Rheinmetall și compania de stat VMZ din Bulgaria prevede construirea unei fabrici de pulberi și proiectile de artilerie
15:10
Buncărul secret, construit la 20 de metri sub Casa Presei, proiectat să reziste unei bombe de 5 tone # Click.ro
Casa Presei, fosta Casa Scânteii, a fost gândită ca templul propagandei comuniste, o demonstrație de forță arhitecturală. Cu peste 100 de metri înălțime, clădirea domina Capitala și devenise simbolul unui regim
14:50
Farmaciile joacă un rol foarte important pentru pacienți în această perioadă, oferind nu doar acces la medicamente, ci și consiliere personalizată și servicii adaptate nevoilor actuale. În special în sezonul rece, atunci când afecțiunile respiratorii sunt din ce în ce mai frecvente, importanța unei
14:40
Ipostaza fostului jucător de fotbal a devenit virală.
14:30
Un jucător din prima reprezentativă a înscris pentru echipa lui.
14:20
33 de ani fără Anda Călugăreanu. Saveta Bogdan: „Ioana a rămas a nimănui, după decesul mamei. Dan Tufaru o internase la o casă de copii”. Cum arată mormântul artistei? # Click.ro
33 de ani fără Anda Călugăreanu. Saveta Bogdan: „Ioana s-a pierdut, după decesul mamei. Dan Tufaru o internase la o casă de copii”. Cum arată mormântul artistei?
14:20
Claudia Puican și Armin Nicoară se pregătesc de marele eveniment. Emoțiile sunt la cote înalte: „Sunt mari emoții, azi noapte am dormit trei ore” # Click.ro
Claudia Puican și Armin Nicoară au parte astăzi de un eveniment important, care presupune botezul băiețelului lor și petrecerea de nuntă a acestora. Cântăreața a făcut primele declarații, cu puțin scurt înainte începerii distracției.
14:10
Botoșănenii se află în fruntea clasamentului din țara noastră.
14:10
Zodia care se luptă până în pânzele albe pentru a obține întotdeauna iubirea. Dacă i se pune pata pe cineva, nu renunță niciodată! # Click.ro
Din cele 12 zodii ale horoscopului european, există un nativ care luptă până în pânzele albe pentru persoana pe care o iubește. Nu renunță niciodată, indiferent cât de dificil ar fi, deoarece pentru ei iubirea este un scop nobil în viață.
Acum 24 ore
13:50
Arhiepiscopia Bucureștilor pune la dispoziția credincioșilor o hartă interactivă actualizată în timp real, care arată exact unde se termină rândul celor veniți să treacă prin altarul Catedralei Naționale.
13:50
Cele mai compatibile două zodii din horoscop. O poveste de dragoste cu șanse mari de căsătorie # Click.ro
În astrologie, compatibilitatea dintre semnele zodiacale joacă un rol esențial în formarea unor relații armonioase și de lungă durată. Printre cele mai compatibile cupluri se numără Berbecul și Săgetătorul, două semne de foc care împărtășesc pasiune, energie și o viziune similară asupra vieții.
13:50
Cum este viața în cel mai bun oraș din Europa. Are o suprafață de doar o milă, puțin peste 6.000 de locuitori și este sub protecția UNESCO # Click.ro
Capitala Maltei, Valletta, a fost desemnată cel mai bun loc de locuit din Europa în clasamentul anual publicat de revista Condé Nast Traveller pentru 2025
