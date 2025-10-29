SUA au procedat la un prim zbor de testare a avionului supersonic silenţios X-59

18:50

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu pentru Cotidianul, că SRI a cunosctu reţelele de oameni care atentau la ordinea constituţională, însă nu a văzut mecanismul tehnic care a făcut ca intenţia de vot pentru Călin Georgescu să sară de la 3% la 23%. Preşedintele îi răspunde astfel şi consilierului său pe politică internă, Ludovic Orban, care s-a întrebat cum nu a putut SRI să vadă reţelele de oameni care atentau la ordinea constituţională.