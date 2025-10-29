“Pădurea sălbatică” de lângă Piața Victoriei. Un urs prietenos stă de pază la intrarea în Wildwood Coffee, unde găsești un delicios Cardamom Latte

14:50

STB a anunțat că bucureștenii se întorc spre transportul public. În primelel 9 luni ale anului acesta au fost cumpărate peste 35 de milioane de titluri de călătorie și două milioane de abonamente. Se pare […] Articolul STB: Bucureștenii merg tot mai mult cu tramvaie, troleibuze și autobuze și tot mai puțini sunt prinși de controlori fără bilet. Peste 35 de milioane de titluri de călătorie, vândute în 2025 apare prima dată în B365.