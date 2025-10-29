Oamenii de știință au găsit o metodă nouă de a scăpa de țânțari. Implică ciupercile!

21:00

Preşedintele Nicuşor Dan poate afirma 100% că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcţionată de la Moscova. Legat de cât anume ştie din ce s-a întâmplat anul trecut cu anularea alegerilor, Nicuşor Dan afirmă că sunt două sau trei componente principale. ”Deci ceea ce ştim, ştim modul în care s-au influenţat reţele de … The post Ce știm și ce nu știm despre campania lui Georgescu. Nicușor Dan: Pot afirma 100% că partea importantă a fost direcționată de la Moscova appeared first on spotmedia.ro.