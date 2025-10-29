Preţurile petrolului au scăzut marţi cu 2%, pe fondul sancţiunilor impuse Rusiei şi al discuţiilor OPEC+ privind creşterea producţiei

00:40

O oarecare psihoză se instalează în Texas cu câteva zile înainte de Halloween, după ce pe 15 octombrie, poliţia a fost alertată de mai mulţi părinţi care au declarat că au găsit ace de cusut în bomboanele pe care le-au dat copiilor lor. Cazurile aveau ceva în comun. Toţi fuseseră prezenţi la Homecoming Parade din Santa Fe, o paradă anuală care are loc în centrul oraşului şi este dedicată elevilor de liceu, relatează Le Figaro.