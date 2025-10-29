„Oare ar trebui să stau atât de mult pe Facebook?” Una din cele 8 întrebări importante pe care să și le pună candidații la Primăria Capitalei
Dragi cititori, pe măsură ce ne apropiem de noi alegeri pentru Primăria Capitalei, tensiunile cresc mai ceva ca facturile noastre la curent din vară încoace. Cum știți, întotdeauna oferim administrației locale sfaturi din bunătatea sufletului
"Pădurea sălbatică" de lângă Piața Victoriei. Un urs prietenos stă de pază la intrarea în Wildwood Coffee, unde găsești un delicios Cardamom Latte
Unul dintre locurile perfecte pentru savurat cafeaua în ultima lună de toamnă se numește Wildwood Coffee și e chiar la noi în București, la un pas de Piața Victoriei. Bun venit în „pădurea sălbatică"
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe candidează la alegerile pentru Primăria Capitalei. El vrea desființarea sectoarelor și a Ilfovului și organizarea unui referendum în acest sens
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a anunțat că va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei. El spune că vrea să desființeze sectoarele și Ilfovul. Dacă va ajunge primar general, primul lucru pe care-l va face din
FOTO | Trotuarele și spațiile verzi de pe Bulevardul 1 Mai vor fi refăcute. Lucrările durează 4 luni
Primăria Sectorului 6 a anunțat bucureștenii că au început lucrările pe Bulevardul 1 Mai. PS6 a aprecizat că acest bulevard va fi modernizat, reparat și „înverzit". Lucrările au început dispre Aleea Haiducului spre Strada Sibiu.
Un protest restricționează mâine traficul pe Șoseaua Kiseleff. În funcție de numărul participanților, circulația în Piața Victoriei va fi resistematizată
O adunare publică va avea loc miercuri, 29 octombrie, și din acest motiv, în funcție de numărul participanților, Brigada rutieră va resistematiza circulația în Piața Victoriei, iar circulația pe un tronson din Șoseaua Kiseleff va
Bucureștenii din Sectorul 1 pot arunca gratuit, joi, deșeurile voluminoase, vegetale și electrocasnicele defecte. Lista străzilor vizate
Pimăria Sectorului 1 al Capitalei a informat cetățenii că joi, 30 octombrie, va fi ziua în care deșeurile vegetale, voluminoase și electrocasnicele se vor ridica gratuit. Este vizată zona Laromet.
Oana Gheorghiu, propunerea lui Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier. Este cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață"
Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe confondatoarea „Dăruiește Viață", Oana Gheorgiu, pentru funcția de vicepremier, a anunțat Guvernul. Propunerea e pe masa președintelui Nicușor Dan, care trebuie să semneze decretul de numire în funcție în
Traseul liniei 331 se modifică de mâine, autobuzele nu vor mai opri în stația „Bd. Bucureștii Noi". TPBI: Se înlocuiesc conductele de gaz de pe Str. Jiului
Stația „Bd. Bucureștii Noi", de pe traseul liniei 331 va fi suspendată temporar de mâine, 29 octombrie. TPBI a transmis că această măsură este luată în urma unor lucrări de înlocuire a unor conducte de
Peste 140 de familii din blocul din Rahova distrus de explozie locuiesc și azi în camere de hotel, cu bani de la PMB. Pentru alte 37 s-au găsit chirii
Primăria Capitalei a informat că a fost finalizată acordarea ajutorului financiar de urgență pentru locatarii care locuiau în blocul din Rahova unde a avut loc explozia. Sprijinul s-a acordat unui număr de 51 de familii.
VIDEO | Noi imagini de pe loturile 1, 3 și 4 de pe Autostrada Bucureștiului – A0 Nord. Sunt ultimele tronsoane de drum încă în lucru pe acest segment
Din Autostrada Bucureștiului – A0 Nord în lucru mai sunt trei loturi (1, 3 și 4), iar pasionații de infrastructură au publicat recent imagini din dronă cu avansul lucrărilor.
FOTO | Ritm intens pe Șantierul de la Unirii. Constructorul anunță că a lărgit „albia" subterană de beton a râului Dâmbovița, pas crucial pentru consolidare
Constructorul Erbașu a publicat noi imagini de la Planșeul Unirii și spune care sunt avansurile de pe șantier. Muncitorii lucrează confor graficului, au fost făcute lucrări de forare, armare și turnare a piloților de fundare
Metrorex are de plătit o despăgubire record pentru o bucureșteancă: 23.000 €. Femeia s-a împiedicat de o plăcuță metalică, în stația de metrou Universitate
23.000 de euro trebuie să plătească Metrorex, despăgubire pentru o femeie. Nu-i o plăcere să mergi dimineața cu metroul, mai ales dacă trebuie să urci în tren de la Piața Unirii, de exemplu, pentru că
ESENȚIAL | Protest față de proiectul lui Negoiță pentru Parcul IOR, unde vrea să facă Hub Acvatic, magazine și Working Pods. Planul e pe masa Consiliului Local S3
Grupul de Inițiativă Civică IOR – Titan face apel către consilierii locali ai Sectorului 3 să nu voteze proiectul de modernizare a Parcului IOR, care se află pe ordinea de zi a ședinței din 29
VIDEO | Încă o alertă de conductă de gaz spartă în București, acum pe strada Popa Petre, închisă de urgență. Un incident aproape identic a fost pe Câmpineanu
O avarie la o conductă de gaze de pe strada Popa Petre s-a produs cu puțin timp în urmă. Artera a fost închisă. Iar linia STB 311 este blocată pe Popa Petre, pe sensul spre
Nu degeaba e Vatra Luminoasă, aici iluminatul public e pornit nonstop de aproape două săptămâni. Bucureștean: Iar pe strada Matei Voievod, noaptea e beznă
Un bucureștean spune că luminile de pe strada Vatra Luminoasă stau constant aprinse de circa două săptămâni. Între timp, pe strada Matei Voievod, stâlpii de iluminat nu sunt porniți nici noaptea.
Un nou centru comercial se va construi în sudul Bucureștiului. Va avea 200.000 de metri pătrați și va fi dezvoltat pe mai multe terenuri din Jilava
În partea de Sud a Bucureștiului va fi construit în curând un parc de retail. Acesta va fi construit pe mai multe terenuri din localitatea Jilava. Terenurile aparțineau companiei Studium Green, deținută de antreprenorul Dorin
Accident oribil cu pieton lovit de mașină pe DN1, în Otopeni. Martor: Traversa grăbit, șoferul nu l-a putut evita. Trafic infernal
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident cu un pieton pe DN1, Otopeni. Victima a traversat grabăită, iar șoferul autovehicului nu a reușit să o evite.
Actualizare METEO | Vremea din București se încălzește și chiar va fi mai cald decât în mod normal. Prognoza ANM pentru ultimele zile din octombrie
Sunt ultimele zile din octombrie, vremea din București s-a răcit, însă ANM anunță că se încălzește la loc și chiar va fi mai cald decât în mod normal pentru această perioadă a anului.
Dl. Negoiță insistă cu ședințele, convoacă încă una pe urât mirositoarea temă «Nu se amestecă Umedu'» Promite concluzii pentru colectarea selectivă a deșeurilor
Joi, 30 octombrie, Robert Negoiță își dă întâlnire cu reprezentanții Asociațior de Proprietari din Sectorul 3. Tema de joia aceasta va fi pe tema colectării selective.
FOTO | Mașină răsturnată pe banda 3, pe Șoseaua Colentina. Accidentul, în dreptul parcului Plumbuita, trafic deja îngreunat
Un accident a avut loc pe Șoseaua Colentina, în urmă cu puțin timp: în urma impactului, o mașină s-a răsturnat pe a treia bandă, în zona Parcului Plumbuita. Traficul în zonă este îngreunat.
"Morcoveața din Berceni" – o pisicuță salvată de un copil o salvează apoi pe mama lui. "Și când mă gândesc că a trebuit să mă las convinsă s-o luăm în casă…"
„Morcoveața" este o pisicuță găsită într-un tufiș, pe o străduță din Berceni, de un puști care se întorcea la școală. Miorlăia zgribulită dar, spre deosebire de mai toate pisicile nimănui de prin București, nu era
FOTO | Cum arată acum blocul de pe Str. Baltagului din Capitală, după ce a fost consolidat seismic și renovat. „Lucrările au fost terminate cu 5 luni înainte", anunță Bujduveanu
Lucrările la blocul de pe Strada Baltagului din București sunt gata, iar primarul Capitalei a publicat imagini cu imobilul. Amintim că acest bloc era în stare de colaps, iar proprietarii au fost mutați de aici,
VIDEO | Extraordinara tehnică culinară a un corb foarte deștept. Momentul în care își pregătește prânzul la șosea, în București
Un clip postat pe Facebook surprinde o scenă amuzantă: un corb care sparge o nucă folosindu-se de asfalt. Filmulețul a stârnit zeci de reacții și povești similare despre inteligența acestor păsări.
Autobuzele 425 circulă pe un traseu modificat de mâine. STB: Se fac lucrări edilitare la capătul de linie Ordoreanu
Societatea de transport public București anunță călătorii că linia 425 va avea un traseu modificat. Schimbările sunt implementate pentru că se execută lucrări edilitare în zona capătului de linie „Ordoreanu".
VIDEO | Imnul viral al traf
O problemă constantă pentru bucureșteni este traficul din Capitală. Orice locuitor al orașului știe cum e să stai în cozile de amșini, fie că ai luat propriul autoturism, fie că ai ales să meargă cu […] Articolul VIDEO | Imnul viral al traficului din București. Toate problemele șoferilor din oraș, reunite-n ritm folcloric. „Gălăgie, balamuc și oameni supărați” apare prima dată în B365.
Incident tehnic pe Bulevardul Regina Maria, tramvaiele 27, 32 și 47 sunt blocate în stația „11 Iunie”. Anunțul STB # B365.ro
STB îi anunță pe călători că tramvaiele liniilor 27, 32 și 47 sunt blocate pe Bulevardul Regina Maria, în stația „11 Iunie”, din cauza unui incident tehnic pe traseu. Reprezentanții Societății de Transport București au […] Articolul Incident tehnic pe Bulevardul Regina Maria, tramvaiele 27, 32 și 47 sunt blocate în stația „11 Iunie”. Anunțul STB apare prima dată în B365.
„E glumă proastă amenda de 25 de lei” Protest pentru salvarea copacilor din București, anunțat în fața PMB. Orașul pierde mii de pomi în fiecare an # B365.ro
Joi, în fața Primăriei Municipiului București, se va desfășura un protest pentru salvarea copacilor din Capitală. Organizatorii cer consilierilor să voteze urgent majorarea amenzilor pentru tăierile ilegale – „25 de lei amendă – Este o […] Articolul „E glumă proastă amenda de 25 de lei” Protest pentru salvarea copacilor din București, anunțat în fața PMB. Orașul pierde mii de pomi în fiecare an apare prima dată în B365.
Prognoză de iarnă cu nămeți, ca-n vechiul București, cu frig și ger cum n-am prea avut de 40 de ani . Vortexul polar ar fi de vină pentru vremea de la noi # B365.ro
Încă suntem în toamnă, dar meteorologii deja anunță că vom avea o iarnă mai rece decât în ultimii ani. Temperaturile vor scădea acut sub influența vortexului polar. Bucureștenii și nu numai se pot pregăti de […] Articolul Prognoză de iarnă cu nămeți, ca-n vechiul București, cu frig și ger cum n-am prea avut de 40 de ani . Vortexul polar ar fi de vină pentru vremea de la noi apare prima dată în B365.
Pericol pentru șoferi și pietoni la Fântâna Miorița, la îngrozitoarea trecere de pietoni lipită de giratoriul improvizat pentru Șantierul M6. Semnal de alarmă tras de bucureșteni # B365.ro
Un bucureștean a decis să tragă un semnal de alarmă, cu speranța că administrația locală poate rezolva problema trecerii de pietoni de la Fântâna Miorița, un loc în care pietonii sunt în pericol. Trecerea a […] Articolul Pericol pentru șoferi și pietoni la Fântâna Miorița, la îngrozitoarea trecere de pietoni lipită de giratoriul improvizat pentru Șantierul M6. Semnal de alarmă tras de bucureșteni apare prima dată în B365.
Un nou și imens proiect imobiliar în Rahova. Blocuri de 10 etaje sunt construite de proprietarii Târgului Pucheni, cel de legume, fructe și flori # B365.ro
Un nou ansamblu rezidențial va fi construit pe Strada Pucheni, din Rahova. Acesta va fi ridicate de mai mulți antreprenori, printre care și proprietarii târgului de legume, fructe și flori Pucheni. Noile construcții vor apărea […] Articolul Un nou și imens proiect imobiliar în Rahova. Blocuri de 10 etaje sunt construite de proprietarii Târgului Pucheni, cel de legume, fructe și flori apare prima dată în B365.
Dl. Ciucu s-a închis în bucătărie, să lucreze la programul de administrare a Bucureștiului și a descoperit 12 promisiuni cu care diverși candidați ne-au amăgit. „Of, Doamne!…” # B365.ro
Ciprian Ciucu este candidatul la Primăria Capitalei din partea PNL, iar seara trecută nu avea somn: actualul primar al Sectorului 6 spune că s-a retras în bucătărie, cu muzică rock în căști, cu gândul să […] Articolul Dl. Ciucu s-a închis în bucătărie, să lucreze la programul de administrare a Bucureștiului și a descoperit 12 promisiuni cu care diverși candidați ne-au amăgit. „Of, Doamne!…” apare prima dată în B365.
În perioada 31 octombrie – 1 noiembrie 2025, Bucureștiul e plin de petreceri și evenimente de Halloween. Cluburile din Capitală pregătesc nopți pline de muzică, dans, costume și mister. Cluburile din București se întrec în […] Articolul Petreceri și alte evenimente de Halloween 2025 în București apare prima dată în B365.
Vacanță în București: 5 locuri pe care nu le știți unde puteți merge cu copiii și un bonus aproape de Capitală # B365.ro
Acum, că ne-am liniștit și cu Catedrala, și cu Ciucu, și cu alegerile, și cu toate celelalte, iar copiii sunt în vacanță, mă gândesc să ieșim un pic din atmosfera asta bizantin războinică și să […] Articolul Vacanță în București: 5 locuri pe care nu le știți unde puteți merge cu copiii și un bonus aproape de Capitală apare prima dată în B365.
FOTO | Încă un tramvai Imperio a fost avariat în urma unui accident. S-a întâmplat după-amiază, în zona Pasajului Lujerului # B365.ro
Un tramvai Imperio de pe linia 41 a fost avariat de o mașină, incident ce a avut loc în această după-amiază. Accidentuls-a produs în zona Pasajului Lujerului. Un accident tramvai x auto s-a produs în […] Articolul FOTO | Încă un tramvai Imperio a fost avariat în urma unui accident. S-a întâmplat după-amiază, în zona Pasajului Lujerului apare prima dată în B365.
Sistemul SGR se extinde și vom recicla și borcane, sticle de borș sau de oțet. Am putea face asta de la 1 ianuarie 2027, potrivit unui proiect de lege # B365.ro
Bucureștenii și nu numai ar putea să recicleze și borcane, sticle de borș, oțet, apă distilată, cafea sau produse pe bază de cafea prin intermediul sistemului de garanție-returnare (SGR). Măsura ar urma să intre în […] Articolul Sistemul SGR se extinde și vom recicla și borcane, sticle de borș sau de oțet. Am putea face asta de la 1 ianuarie 2027, potrivit unui proiect de lege apare prima dată în B365.
VIDEO | Drulă, la metrou, în gecuța de fâș electorală, se uită curios la hartă și ne spune că Magistrala 5 trebuie extinsă. „Planul e clar” # B365.ro
Cătălin Drulă, candidatul intrat în cursa pentru Primăria Capitalei, a mai transmis bureștenilor încă un mesaj. A transmis că proiectul Magistralei M5 trebuie continuat de la Eroilor până la Universitate, lancului şi Pantelimon. El a […] Articolul VIDEO | Drulă, la metrou, în gecuța de fâș electorală, se uită curios la hartă și ne spune că Magistrala 5 trebuie extinsă. „Planul e clar” apare prima dată în B365.
VIDEO | „Taxa Băluță în tot Bucureștiul”. Ce spune candidatul PSD la PMB când e întrebat dacă o va impune în tot orașul, dacă ajunge primar general # B365.ro
Bătălia pentru Primăria Capitalei a început, iar azi PSD și-a anunțat candidatul pentru alegerile locale din 7 decembrie, acela fiind primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Cu o seară înainte, edilul făcea o declarație care nu […] Articolul VIDEO | „Taxa Băluță în tot Bucureștiul”. Ce spune candidatul PSD la PMB când e întrebat dacă o va impune în tot orașul, dacă ajunge primar general apare prima dată în B365.
Cine va fi candidatul AUR la PMB? Cel mai bine plasat în sondajul acum “în derulare”. Dar și Anca Alexandrescu ar putea din susținută de partid # B365.ro
„Va avea AUR candidat la PMB, la funcșia de primar general al Capitalei și, dacă da, cine va fi acesta?” este întrebarea compusă la care Petrișor Peiu, liderul senatorilor acestui partid, răspunde azi. Cine va […] Articolul Cine va fi candidatul AUR la PMB? Cel mai bine plasat în sondajul acum “în derulare”. Dar și Anca Alexandrescu ar putea din susținută de partid apare prima dată în B365.
Miting în Piața Victoriei, în fața Guvernului, anunțat pentru miercuri. La protestul organizat de 4 confederații sindicale sunt așteptați 20.000 de oameni # B365.ro
Sindicaliști din patru mari confederații se adună miercuri, 29 octombrie, în fața Guvernului, pentru a transmite un mesaj ferm că nu acceptă măsurile de austeritate și „disprețul față de muncă și cei care muncesc”. Circa […] Articolul Miting în Piața Victoriei, în fața Guvernului, anunțat pentru miercuri. La protestul organizat de 4 confederații sindicale sunt așteptați 20.000 de oameni apare prima dată în B365.
FOTO | Focar de infecție în apropiere de Colosseum Mall din București. Gunoaie de tot felul zac la intersecția străzilor Mihai Viteazul, Constantin Godeanu și Doamna Stanca # B365.ro
Prea puține sunt străzile din Capitală care nu „găzduiesc” gunoaie lăsate la voia întâmplării. Bucureștenii continuă să abandoneze aproape zilnic saci de deșeuri. Iar de când au fost introduse pubelele pentru colectare selectivă situația s-a […] Articolul FOTO | Focar de infecție în apropiere de Colosseum Mall din București. Gunoaie de tot felul zac la intersecția străzilor Mihai Viteazul, Constantin Godeanu și Doamna Stanca apare prima dată în B365.
VIDEO | Dinamită pentru Tunelul Robești de pe Secțiunea 2 a Autostrăzii A1, pe unde vom trece ca să ajungem de la Capitală la Sibiu. Tunelul din munți are aproape un km # B365.ro
Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunță că au început operațiunile cu dinamită pentru construcția tunelului Robești, pe secțiunea 2 (Boița – Cornetu) a A1. Acesta se întinde pe o lungime de 900 de metri. Zilnic vor […] Articolul VIDEO | Dinamită pentru Tunelul Robești de pe Secțiunea 2 a Autostrăzii A1, pe unde vom trece ca să ajungem de la Capitală la Sibiu. Tunelul din munți are aproape un km apare prima dată în B365.
Sectorul 2 dă să iasă de sub mormanele de gunoi. Proiect pentru un nou contract de salubritate care să pună în funcțiune pubelele colorate și încă abandonate # B365.ro
O mulțime de bucureșteni sunt nemulțumiți de Sectorul 2, iar acest lucru se întâmplă din cauza mormanelor de gunoi: pubelele colorate pentru colectarea selectivă, nefolosite, abandonate, dar la care oamenii tot aruncă deșeurile. Astfel, într-un […] Articolul Sectorul 2 dă să iasă de sub mormanele de gunoi. Proiect pentru un nou contract de salubritate care să pună în funcțiune pubelele colorate și încă abandonate apare prima dată în B365.
FOTO | Sunt gata tunelurile Daniela și Alina, pe unde vom merge de la București la Sibiu. Secțiunea 4 din Autostrada A1 ar urma să fie gata mai devreme # B365.ro
Tunelurile Alina și Daniela de pe Secțiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii A1 sunt gata, anunță secretarul de stat în Ministrul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu. Tunelurile Daniela și Alina sunt gata Secretarul […] Articolul FOTO | Sunt gata tunelurile Daniela și Alina, pe unde vom merge de la București la Sibiu. Secțiunea 4 din Autostrada A1 ar urma să fie gata mai devreme apare prima dată în B365.
STB: Bucureștenii merg tot mai mult cu tramvaie, troleibuze și autobuze și tot mai puțini sunt prinși de controlori fără bilet. Peste 35 de milioane de titluri de călătorie, vândute în 2025 # B365.ro
STB a anunțat că bucureștenii se întorc spre transportul public. În primelel 9 luni ale anului acesta au fost cumpărate peste 35 de milioane de titluri de călătorie și două milioane de abonamente. Se pare […] Articolul STB: Bucureștenii merg tot mai mult cu tramvaie, troleibuze și autobuze și tot mai puțini sunt prinși de controlori fără bilet. Peste 35 de milioane de titluri de călătorie, vândute în 2025 apare prima dată în B365.
Dl. Băluță ne promite viață mai bună în localitate dacă devine primar general al Capitalei. Flancat de Gabi Firea și Grindeanu, primarul S4 și-a anunțat oficial candidatura la PMB # B365.ro
Așteptarea a luat sfârșit pentru bucureșteni, alegerile pentru primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie, iar marile partide și-au anunțat și candidații. Băluță este candidatul PSD și spune că va participa la alegerile de […] Articolul Dl. Băluță ne promite viață mai bună în localitate dacă devine primar general al Capitalei. Flancat de Gabi Firea și Grindeanu, primarul S4 și-a anunțat oficial candidatura la PMB apare prima dată în B365.
FOTO | DeSoi deschide un nou restaurant în Capitală. Bucureștenii sunt așteptați la brunch ori cină la parterul Hotelului Cișmigiu # B365.ro
DeSoi deschide o a doua locație din București. Noul restaurant este amplasat într-un spațiu de 160 de metri pătrați la parterul Hotelului Cișmigiu, deținut de Hercesa România, în spațiul fostei berării Gambrinus. DeSoi deschide un […] Articolul FOTO | DeSoi deschide un nou restaurant în Capitală. Bucureștenii sunt așteptați la brunch ori cină la parterul Hotelului Cișmigiu apare prima dată în B365.
Mircea Dinescu: „Discursul lui Iisus la o zi după inaugurarea Catedralei Neamului” # B365.ro
Discuțiile despre mulțimea de oameni „de după gard” a apărut încă din momentul în care Patriarhia a anunțat că doar oaspeții importanți și pe bază de invitație vor avea acces în Catedrala Neamului / Catedrala […] Articolul Mircea Dinescu: „Discursul lui Iisus la o zi după inaugurarea Catedralei Neamului” apare prima dată în B365.
FOTO | Secretele vechiului sistem de canalizare din București, adus la lumină de Șantierul de la Planșeul Unirii. De ce spun experții că este neobișnuit # B365.ro
Reprezentanții de la Muzeul Municipiului București – Palatul Suțu revin cu noi informații și imagini privind descoperirile arheologice de la Planșeul Unirii. Experții spun că sistemul de canalizare al caselor construite la mijlocul secolului al […] Articolul FOTO | Secretele vechiului sistem de canalizare din București, adus la lumină de Șantierul de la Planșeul Unirii. De ce spun experții că este neobișnuit apare prima dată în B365.
