Îngrijorat de presiunile crescânde asupra regimului, Putin promovează în cercul de putere oameni de încredere din tânăra generație

Elevii de gimnaziu și de liceu trebuie să aibă teme care să poată fi rezolvate în cel mult două ore. În cazul copiilor din școala primară, volumul trebuie să fie și mai mic, de cel mult o oră. Măsura nu este nouă, ci e reglementată din 2016, avertizat ministrul Educației la Interviurile „Adevărul”.