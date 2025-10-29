Trump a ajuns în Coreea de Sud / Agenda vizitei / Optimist că discuţiile cu Xi Jinping de joi vor avea ”rezultate excelente pentru lume”
News.ro, 29 octombrie 2025 05:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a aterizat, miercuri, în Coreea de Sud pentru ultima etapă a călătoriei sale în Asia, optimist în privinţa încheierii unui armistiţiu în războiul comercial cu preşedintele chinez Xi Jinping, după discuţiile de la întâlnirea cu Lee Jae Myung din Coreea de Sud, transmite Reuters.
• • •
Acum 5 minute
06:10
Trump susţine că armistiţiul din Gaza este în vigoare, dar Israelul are dreptul să riposteze în cazul unui atac / Autorităţile sanitare din Gaza anunţă că atacurile au ucis cel puţin 26 de persoane # News.ro
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat, miercuri, că armistiţiul din Gaza, susţinut de SUA, nu este în pericol, după ce autorităţile locale au raportat că 26 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene, în timp ce Israelul şi Hamasul s-au acuzat reciproc de violenţe, transmite Reuters.
Acum 15 minute
06:00
06:00
Nvidia investeşte 1 miliard de dolari în Nokia; acţiunile producătorului de echipamente 5G au urcat marţi cu 26% # News.ro
Nokia a anunţat marţi că Nvidia va prelua o participaţie de 1 miliard de dolari în companie, într-o nouă mişcare strategică a gigantului american al cipurilor de inteligenţă artificială, informaţie care a urcat acţiunile Nokia cu 26%, relatează CNBC.
06:00
Marile confederaţii sindicale protestează în faţa Guvernului: Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea, incompetenţa şi lipsa de responsabilitate / Restricţii de trafic în Bucureşti / Măsuri dispuse de Jandarmerie # News.ro
Marile confederaţii sindicale organizează, miercuri, un amplu protest în Bucureşti, sindicaliştii urmând a se strânge în faţa Guvernului. Sindicaliştii reclamă măsurile de austeritate luate de Guvern şi cer creşterea salariului minim şi a pensiilor, o taxare echitabilă, protejarea locurilor de muncă şi oprirea măsurilor de austeritate aplicate doar celor vulnerabili. Pentru buna organizare a manifestaţiei, Brigada Rutieră a Capitalei va lua măsuri de fluidizare a traficului şi va impune restricţii.
Acum 30 minute
05:50
Acum o oră
05:30
Indicele britanic FTSE 100 a atins marţi un nou record; acţiunile Philips au scăzut cu 5% după un avertisment al FDA privind standardele fabricilor sale din SUA # News.ro
Bursele europene au înregistrat marţi evoluţii mixte, pe fondul aşteptărilor privind decizia Rezervei Federale a SUA asupra dobânzilor. Indicele FTSE 100 a atins marţi un nou record la Londra, dar indicele pan-european Stoxx 600 a scăzut cu 0,2%, majoritatea sectoarelor fiind în teritoriu negativ, relatează CNBC.
Acum 2 ore
05:10
Olandezii sunt chemaţi miercuri la urne într-un scrutin anticipat ce ar putea consolida extrema dreaptă. Ce va urma apoi? Ultima dată a durat 223 de zile până la formarea unui guvern # News.ro
Olandezii se îndreaptă miercuri către urnele de vot pentru un scrutin care ar putea consolida extrema dreaptă ca fiind cel mai popular partid politic din Ţările de Jos şi care ar putea expune lupta mai amplă cu care se confruntă centriştii europeni pentru a învinge forţele anti-establishment, comentează POLITICO.
05:10
Preţurile petrolului au scăzut marţi cu 2%, pe fondul sancţiunilor impuse Rusiei şi al discuţiilor OPEC+ privind creşterea producţiei # News.ro
Cotaţiile petrolului au scăzut marţi cu aproximativ 2%, marcând a treia zi consecutivă de declin, pe măsură ce investitorii evaluează efectele noilor sancţiuni americane împotriva celor mai mari companii petroliere ruseşti şi posibilitatea ca OPEC+ să majoreze producţia în decembrie, relatează Reuters.
Acum 4 ore
02:20
Primul zbor de testare al X-59, un avion experimental al NASA proiectat să depăşească bariera sunetului făcând în acelaşi timp mai puţin zgomot, a avut loc marţi deasupra deşertului din sudul Californiei, ceea ce deschide calea pentru călătorii aeriene comerciale mai rapide, relatează Reuters.
Acum 6 ore
01:50
Melissa s-a transformat într-un uragan de categoria 4 după ce a lovit Jamaica cu o forţă fără precedent # News.ro
Uraganul Melissa s-a atenuat uşor, ajungând la categoria 4, după ce a lovit Jamaica marţi după-amiază ca cea mai puternică furtună ce s-a dezlănţuit vreodată asupra acestei ţări din Caraibe cu o populaţie de 2,8 milioane de oameni, relatează Reuters.
01:10
Cel puţin 64 de persoane au fost ucise în raidurile poliţiei din Rio înaintea summitului pentru climă COP30. Ciocnirile cu traficanţii perturbă serviciile de sănătate, instituţiile de învăţământ şi rutele de autobuz # News.ro
Cel puţin 64 de persoane au murit marţi în cea mai amplă operaţiune a poliţiei din Rio de Janeiro, care a vizat o bandă importantă cu câteva zile înainte ca oraşul să găzduiască evenimente internaţionale legate de summitul climatic al Naţiunilor Unite cunoscut sub numele de COP30, relatează Reuters.
00:40
SUA - Părinţii sunt invitaţi să fie vigilenţi, după au fost găsite ace în bomboane cu câteva zile înainte de Halloween # News.ro
O oarecare psihoză se instalează în Texas cu câteva zile înainte de Halloween, după ce pe 15 octombrie, poliţia a fost alertată de mai mulţi părinţi care au declarat că au găsit ace de cusut în bomboanele pe care le-au dat copiilor lor. Cazurile aveau ceva în comun. Toţi fuseseră prezenţi la Homecoming Parade din Santa Fe, o paradă anuală care are loc în centrul oraşului şi este dedicată elevilor de liceu, relatează Le Figaro.
Acum 8 ore
00:00
Câini cu blană albastră observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar putea să se fi întâmplat # News.ro
În octombrie, în zona de excludere de la Cernobîl, în Ucraina, unde s-a produs în 1986 cel mai mare dezastru nuclear civil, o echipă de voluntari a observat câini cu o culoare neobişnuită – blana animalelor fără stăpân era de culoare albastră. Specialiştii spun însă că aspectul animalelor nu are legătură cu efectele radiaţiilor, după ce speculaţiile în acest sens nu au întârziat să apară şi să se intensifice, relatează Ukrainska Pravda.
28 octombrie 2025
23:50
Formaţia AC Milan a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, marţi, în deplasare, în compania echipei Atalanta, în etapa a 9-a a campionatului Italiei.
23:50
Numărul 1 mondial şi favorit al Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz, a fost eliminat de britanicul Cameron Norrie încă de la debutul său în competiţie, marţi seară, în turul doi.
23:50
Dermot Desmond, principalul acţionar al clubului Celtic Glasgow, a vorbit, într-un comunicat pe site-ul oficial, despre „atmsofera toxică” instaurată de antrenorul Brendan Rogers, care a demisionat luni seară.
23:30
Incendiu într-un apartament din Drobeta Turnu Severin plin de deşeuri / 40 de oameni s-au autoevacuat, şase fiind evacuaţi de echipele de căutare-salvare # News.ro
Pompierii intervin, marţi seară, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament din Drobeta Turnu Severin plin de deşeuri. 40 de oameni s-au autoevacuat, şase fiind evacuaţi de echipele de căutare-salvare. Din apartamentul cuprins de incendiu a fost scoasă o butelie.
23:10
Carmen Mazilu, despre protocoalele care trebuie respectate de asistenţii medicali pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale: Fără unghii lungi date cu gel, fără inele şi alte bijuterii, brăţări, cu ţinută de spital completă şi igienizată # News.ro
Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAM), filiala Bucureşti, Carmen Mazilu, susţine că asistenţii medicali trebuie să respecte procedura spălării mâinilor, dar şi a instrumentarului.
23:00
Grindeanu cere retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcţia vicepremier: Să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic / Oana Gheorghiu spunea despre Donald Trump şi J.D. Vance că sunt ”doi golani” # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, cere, marţi seară, retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcţia vicepremier, ”pentru a evita să compromitem relaţia cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic”. Grindeanu insistă ca premierul să ţină cont de părerea PSD în această chestiune. În luna februarie, după disputa din Biroul Oval, dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump şi vicepreşedintele american J.D.Vance, Oana Gheorghiu spunea că sunt ”doi golani”.
23:00
Cupa României: Dinamo versus Dinamo. Echipa din Superligă a învins formaţia din Liga 2, scor 3-1 # News.ro
Formaţia FC Dinamo a învins, marţi, cu scorul de 3-1, echipa CS Dinamo, din Liga II, în prima etapă din grupa D a Cupei României.
22:50
„Am nevoie de voi”. Emmanuel Macron cere soluţii în faţa ameninţărilor aduse de reţelele sociale la adresa democraţiei şi alegerilor # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a reunit marţi la Palatul Élysée aproape 200 de experţi pentru a reflecta asupra soluţiilor la pericolele pe care tehnologia digitală le reprezintă pentru democraţie, sănătate mintală şi alegeri, relatează AFP.
22:40
Carmen Mazilu: Derulăm un proiect pilot în 17 spitale privind planul de îngrijire a pacientului / Dacă va avea succes va fi extins la nivel naţional # News.ro
Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAM), filiala Bucureşti, Carmen Mazilu, a declarat, marţi seară, că există un proiect pilot derulat în 17 spitale privind planul de îngrijire a pacientului, iar dacă va avea succes va fi extins la nivel naţional.
22:40
Campioana CSM Oradea a obţinut marţi, în faţa propriilor fani, prima victorie din grupa C a Ligii Campionilor, scor 14-7, cu Primorac Kotor.
22:30
Baschet masculin: U BT Cluj, a treia victorie din BKT EuroCup, în deplasare, cu Towers Hamburg # News.ro
Campioana U BT Cluj a învins marţi, în deplasare, formaţia germană Towers Hamburg, scor 95-76 (52-30), în etapa a V-a din grupa A a BKT EuroCup. Este a treia victorie din grupă pentru echipa lui Mihai Silvăşan, care a condus confortabil pe toată durata confruntării.
22:30
Cătălin Drulă: La Transporturi am gestionat un buget mai mare decât bugetul Capitalei + cele 6 bugete ale sectoarelor / Am efectiv o alergie, o respingere la orice risipă, cheltuială inutilă, să nu mai vorbesc de furt # News.ro
Candidatul USR pentru Primăria Bucureşti, Cătălin Drulă, afirmă, marţi seară, că vorbeşte mult despre bugetul Capitalei pentru că ştie cât de importantă este bugetarea corectă pentru serviciile publice. El afirmă că a gestionatm, când era ministrul Trasporturilor, în 2021, un buget mai mare decât al Primăriei Bucureşti şi al celor şase sectoare.
22:20
Carmen Mazilu, preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali din Bucureşti: După patru ani de facultate este cu totul altfel un asistent medical decât după trei ani de post-liceală. Se vede clar o diferenţă de pregătire, de limbaj, de ţinută # News.ro
Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAM), filiala Bucureşti, Carmen Mazilu, a afirmat, marţi seară, că există o diferenţă de pregătire şi de ţinută între asistenţii medicali cu studii superioare şi cei care au urmat cursurile post-liceale.Totuşi, ea a precizat că nu ar fi bine ca pe viitor să existe doar asistenţi medicali cu studii superioare.
Acum 12 ore
22:10
Mihaela Cambei a devenit, marţi, la Durres (Albania), triplă campioană europeană de tineret U23, la categoria 53 kg.
22:00
Şefa Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, filiala Bucureşti, Carmen Mazilu: Avem date preliminare privind nivelul de oboseală, iar 80 la sută dintre asistenţii chestionaţi sunt într-un grad de oboseală moderat sau ridicat # News.ro
Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAM), filiala Bucureşti, Carmen Mazilu, susţine că se resimte o oboseală în rândul asistenţilor medicali, ea precizând că a fost demarat un studiu care va arăta exact situaţia.
22:00
Liderul republican al Camerei Reprezentanţilor nu vede nicio posibilitate pentru un al treilea mandat al lui Trump # News.ro
Preşedintele Camerei Reprezentanţilor din SUA, republicanul Mike Johnson, a declarat marţi că a discutat cu preşedintele Donald Trump despre limitele Constituţiei SUA şi consideră că nu mai este suficient timp pentru a modifica documentul fondator pentru a permite miliardarului un al treilea mandat la Casa Albă, relatează Reuters.
21:50
Ministrul Mediului, la Bruxelles pentru a discuta despre procedurile de infringement şi un calendar clar de măsuri / Diana Buzoianu: Nu vă pot spune că va fi totul roz începând de acum # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, s-a aflat, marţi, la Bruxelles, pentru a discuta despre o serie de proceduri de infringement şi pentru a stabili un calendar clar de măsuri. Buzoianu afirmă că, pe zona de mediu, România are cele mai multe probleme, iar pentru rezolvarea unora sunt necesare resurse substanţiale. ”Nu vă pot spune că va fi totul roz începând de acum, a transmis Buzoianu.
21:40
Formaţia Napoli a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Lecce, în etapa a 9-a a campionatului Italiei.
21:40
Poliţistă din Slatina, agresată în urma unei intervenţii / Sindicaliştii reclamă o încercare de muşamalizare a ultrajului / Poliţista a depus plângere, iar agresorul a fost arestat preventiv / Şefii Poliţiei Slatina, cercetaţi - VIDEO # News.ro
O poliţistă din Slatina a fost agresată în timpul unei intervenţii care a avut loc în luna aprilie, dar sindicaliştii Europol acuză conducerea instituţiei că nu a înregistrat ultrajul şi nu a luat măsuri. Poliţista a depus singură plângere la Parchet, iar agresorul a fost arestat preventiv.
21:20
Meciul cu Canada, de pe 8 noiembrie de la Bucureşti, va fi ultimul pentru căpitanul echipei naţionale de rugby a României, Ovidiu Cojocaru.
21:10
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Prefectul de Bucureşti anunţă că cei mai mulţi dintre locatari pot reveni etapizat în casele lor / Accesul se va face controlat începând de miercuri – PROGRAMUL # News.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă, marţi seară, că, după finaliyarea cercetărilor penale la locul exployiei din Sectorul 5, cei mai mulţi dintre locatari pot reveni etapizat în casele lor. Accesul se va face controlat, sub supravegherea Poliţiei.
21:00
Ministrul Energiei anunţă că toate cele 5 grupuri ale CE Oltenia vor fi operaţionale în această iarnă / Trei dintre grupuri vor continua să funcţioneze până în 2030 / Se caută soluţii pentru Rovinari 6 şi Turceni 4 # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, marţi seară, că toate cele cinci grupuri ale CE Oltenia vor fi operaţionale în această iarnă, iar trei dintre ele vor continua să funcţioneze până în 2023, după ce s-a ajuns la un acord cu Comisia europeană în acest sens. Pentru grupurile Rovinari 6 şi Turceni 4 se caută soluţii pentru perioada de după august 2026.
20:50
Cel puţin 18 suspecţi şi mai mulţi poliţişti au murit în timpul unei operaţiuni antidrog la Rio de Janeiro, cea mai amplă din istoria statului. Aproape 2.500 de agenţi au fost mobilizaţi - VIDEO # News.ro
Cel puţin 18 suspecţi au fost ucişi şi mai mulţi poliţişti au murit, marţi, în timpul unei operaţiuni de amploare a forţelor de ordine braziliene, care au mobilizat 2.500 de agenţi împotriva traficanţilor de droguri din Rio de Janeiro, au anunţat autorităţile, relatează AFP.
20:50
Încă un accident în zona montană - Un bărbat de 47 de ani a murit, după ce a căzut în gol 250 – 300 de metri în Piatra Craiului / Se afla alături de fratele său şi nepotul de 12 ani - FOTO # News.ro
Un bărbat de 47 de ani a murit, marţi, după ce a căzut în gol 250 – 300 de metri în zona de creastă din Piatra Craiului. Se afla alături de fratele său, nepotul de 12 ani şi încă o persoană.
20:40
Kelemen Hunor, despre pensiile magistraţilor: Nu ştim dacă trebuie un nou proiect sau trebuie, pe proiectul vechi, reluată procedura, fiindcă nu cunoaştem motivarea CCR / Sigur, această posibilitate de a depune o moţiune de cenzură există # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi, despre pensiile magistraţilor, că nu ştiu dacă trebuie un nou proiect sau trebuie, pe proiectul vechi, reluată procedura, fiindcă nu se cunoaşte motivarea CCR şi nu ştiu dacă va fi vreo opinie separată. El a mai spus că există şi această posibilitate de a depune o moţiune de cenzură, însă el încearcă să caute un echilibru într-o coaliţie, nu să toarne gaz pe foc.
20:40
Formaţia CFR Cluj a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 4-0, echjpa CSM Slatina, în prima etapă a grupei A a Cupei României.
20:30
Întrerupere programată a Platformei Informatice a Asigurărilor Sociale de Sănătate, marţi noapte / Medici reclamă că, de mai bine de 24 de ore, platforma nu funcţionează # News.ro
Medicii de familie din Cluj au reclamat, marţi, că, de mai bine puţin 24 de ore, Platforma Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate (PIAS) nu funcţionează, dar Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) nu recunoaşte încă public acest lcuru, ceea ce duce la obligativitatea validării online a serviciilor oferite. CNAS anunţă că, marţi seară, va exista o întrerupere programată a platformei, dar nu face referire la nefuncţionalitatea acesteia de până acum.
20:30
Kelemen Hunor: Din păcate ne spălăm cu toţii pe cap cu acest deficit. Oricine poate să se retragă de la guvernare. Dacă cineva crede că, în acest moment, e o mare bucurie şi fericire să stai în Executiv sau să fii în coaliţie, greşeşte # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi, despre situaţia ecnoomică, că din păcate se spălă cu toţii pe cap cu acest deficit, în coaliţie şi oricine poate să se retragă de la guvernare iar dacă cineva crede că în acest moment e o mare bucurie şi fericire să stai în Executiv sau să fii în coaliţie, greşeşte.
20:20
Volei masculin: Campioana Dinamo, calificare în turul II al Ligii Campionilor, după returul cu VC Strumica # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a învins şi marţi, pe teren propriu, formaţia macedoneană VC Strumica, scor 3-0, în manşa a doua din turul I preliminar al Ligii Campionilor.
20:10
Kelemen Hunor anunţă un acord în coaliţie pe reforma administraţiei: A rămas 10% din posturile efectiv ocupate, atât din administraţia centrală cât şi locală / Săptămâna viitoare discutăm, trebuie să intre în primă lectură în guvern # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, anunţă un acord în coaliţie pe reforma administraţiei, el arătând că a rămas reducerea cu 10% a posturilor efectiv ocupate, atât din administraţia centrală cât şi locală. Liderul UDMR a precizat că săptămâna viitoare vor discuta şi trebuie să intre în primă lectură, în guvern, pentru că nu are de ales guvernul, fără această reformă nu poţi să faci legea bugetului.
20:10
OpenAI a anunţat marţi că a finalizat procesul de restructurare financiară, prin care îşi consolidează modelul dual, o fundaţie non-profit care deţine controlul asupra diviziei sale comerciale, transmite CNBC.
20:00
Cupa Mondială din 2034: Imagini uluitoare ale unui proiect de stadion saudit situat la 350 m altitudine - VIDEO # News.ro
Proiect nebunesc, imagini de science-fiction sau pur şi simplu fake-news generate de AI? Paris Match a difuzat un videoclip de câteva secunde în care prezenta un nou proiect de stadion în Arabia Saudită, în vederea Cupei Mondiale de fotbal din 2034.
19:50
Sindicatul Europol reclamă utilizarea sistemului de supraveghere din IPJ Botoşani pentru cercetarea disciplinară a angajaţilor / Ar fi fost înregistrate discuţiile dintre agenţi şi cetăţeni / S-a depus o sesizare # News.ro
Sindicatul Europol reclamă, marţi seară, utilizarea sistemului de supraveghere din IPJ Botoşani pentru cercetarea disciplinară a angajaţilor. În plus, susţin sindicaliştii, ar fi fost înregistrate şi discuţiile dintre agenţi şi cetăţeni, fiind vorba despre o încălcare a principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal fără acordul persoanei vizate. S-a depus o sesizare la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDC).
19:30
Melissa a ajuns în Jamaica ca un uragan distrugător de categoria 5, cu rafale de vânt atingând aproape 300 de km/h # News.ro
Uraganul Melissa a atins uscatul marţi, în jurul orei 19:00, ora României, în apropiere de New Hope, Jamaica, ca o furtună de categoria 5, cu rafale de vânt de aproape 300 de km/h, potrivit Centrului Naţional pentru Uragane din SUA, fiind de aşteptat să aibă efecte devastatoare, relatează CNN.
19:30
Preşedintele nu vede mari schimbări la DNA şi la Parchetul General şi nu ia în calcul prelungirea mandatelor şefilor celor două instituţii: La Pachetul General nu am văzut o activitate. La DNA nu se vede încercarea de a aborda tranşant marea corupţie # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu pentru Cotidianul, că nu vede mari schimbări la DNA şi la Parchetul General şi, întrebat dacă ia în calcul prelungirea mandatelor şefilor actuali ai celor două instituţii, răspunde: ”Mai degrabă nu”. În cazul Parchetului General, condus de Alex Florenţa, afirmă că nu a văzut o activitate, iar în cazul DNA, condus de Marius Voineag, ”nu se vede o încercare de a aborda tranşant marea corupţie”.
19:30
Echipa feminină de fotbal a României a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul amical susţinut, marţi, la Chiajna, în compania selecţionatei similare a Ucrainei.
19:20
Apple a depăşit marţi, pentru prima dată, pragul unei capitalizări bursiere de 4 trilioane de dolari # News.ro
Acţiunile Apple au urcat marţi, ducând compania la o capitalizare de piaţă record, de peste 4 trilioane de dolari, un prag atins pentru prima dată în istoria sa. În aceeaşi zi, şi Microsoft a depăşit din nou nivelul de 4 trilioane de dolari, însă ambele companii rămân în urma Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume, cu o evaluare de peste 4,6 trilioane de dolari, transmite CNBC.
