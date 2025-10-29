Căutat prin Europol, Emil Gânj a contestat mandatul de arestare. Cum a ajuns criminalul din Mureș să lupte cu legea, din ascunzătoare
Fanatik, 29 octombrie 2025 05:50
Emil Gânj, bărbatul din Mureș acuzat că și-a ucis și incendiat concubina, a contestat mandatul de arestare emis de Parchetul Mureș. Cum a fost posibil
• • •
Acum 30 minute
05:50
Acum 6 ore
00:20
Florin Bratu a scos „mitraliera” după CS Dinamo – FC Dinamo 1-3: „Și cu mama vreau să câștig!” # Fanatik
În ciuda trecutului dinamovist, Florin Bratu a făcut o declarație războinică după CS Dinamo - FC Dinamo 1-3. Antrenorul echipei din Liga 2 și-ar fi dorit să îi încurce pe „câinii” lui Kopic
Acum 8 ore
00:10
E gata! FCSB pregătește primul transfer al iernii. MM Stoica: „Azi am început discuțiile, dar nu ne oprim aici” # Fanatik
Mihai Stoica le-a dat o veste uriașă fanilor FCSB. Președintele C.A. s-a întors din Portugalia și a anunțat că roș-albaștrii negociază deja primul transfer al iernii
00:10
Zeljko Kopic nu s-a ferit de cuvinte și și-a criticat jucătorii după CS Dinamo – Dinamo 1-3: „Nu e nivelul pe care îl vreau” # Fanatik
Zeljko Kopic nu a fost deloc mulțumit de modul în care echipa sa, FC Dinamo, a jucat partida cu CS Dinamo, câștigată cu 3-1 de "câini", în grupele Cupei României.
00:00
Mihai Stoica se declară nemulțumit înainte de meciul pe care cei de la FCSB urmează să-l joace împotriva celor de la Gloria Bistrița, în grupele Cupei României.
28 octombrie 2025
23:30
Daniel Pancu pregătește o adevărată „revoluție” la CFR Cluj! În direct, antrenorul și-a anunțat prima decizie: „Regulile sunt simple”. Ce se întâmplă cu Louis Munteanu # Fanatik
Daniel Pancu a oferit o reacție de ultimă oră după ce Ioan Varga, patronul grupării, a anunțat că s-a înțeles cu antrenorul pentru a o prelua pe CFR Cluj. Prima decizie luată de antrenor.
23:20
Pontul zilei de miercuri, 29 octombrie, din SuperLiga. Ce cote au FC Botoșani, Rapid, U Craiova sau FCSB să câștige titlul # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 29 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe viitoarea campioană a SuperLigii la finalul play-off-ului, ediția 2025-2026
23:10
Fotbalistul care l-a invitat pe Gigi Becali la nunta sa, dar s-a trezit cu ochii în soare. Motivul pentru care patronul FCSB nu a mai ajuns la eveniment # Fanatik
Un cunoscut fotbalist l-a invitat pe Gigi Becali la nunta sa, dar patronul FCSB nu a mai ajuns la marele eveniment. Care este motivul și ce s-a întâmplat, de fapt?
22:50
Horațiu Moldovan, umilit în Cupa Spaniei de o echipă de liga a 3-a! Românul a luat 3 goluri în 45 de minute și a ratat calificarea, deși Real Oviedo conducea în minutul 52 # Fanatik
Horațiu Moldovan a debutat pentru Real Oviedo, în partida din Cupa Spaniei, contra celor de la Ourense, iar echipa portarului român a avut un rezultat neașteptat.
22:40
„Să vină Steaua!”. Nebunie în vestiarul echipei de liga a 3-a, după ce a produs surpriza zilei în Cupa României. Video # Fanatik
Show total la Liești. Cum au sărbătorit jucătorii de la Sporting remiza cu Oțelul Galați din Cupa României Betano. Show total la vestiare după fluierul final.
22:40
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 29 octombrie 2025. Câștig de 336 lei cu fotbal din Ligue 1 # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 29 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 336 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Franța, etapa intermediară din Ligue 1
22:20
Ultrașii lui Dinamo, puși pe glume la partida din Cupa României. Mesajul care a devenit viral instant. Foto # Fanatik
Fanii dinamoviști au fost plini de ironie la partida din grupele Cupei României dintre prim divizionara, FC Dinamo, și echipa din liga secundă, CS Dinamo.
Acum 12 ore
22:10
Momentul ratat de Costel Gâlcă, care a dezamăgit familia Șucu. „Dă-i și lui 10 minute, îi creștea inima și lui taică-su, și maică-sii… Ar fi fost o seară perfectă!”. Exclusiv # Fanatik
Andrei Șucu, fiul lui Dan Șucu, a fost rezervă la Rapid în victoria 4-1 cu Unirea Slobozia, însă a rămas pe bancă pe întreaga durată a meciului, deși scorul era net în favoarea gazdelor.
21:40
Alexandru Mățan „a spart gheața” în Grecia! De când nu mai dăduse gol fotbalistul lui Panetolikos. Video # Fanatik
Alexandru Mățan „a spart gheața” în Grecia. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani a înscris primul său gol după transferul la Panetolikos. Victorie la scor în meciul de cupă cu Ellas Syrou
21:20
Cum a reacționat interimarul de la CFR Cluj când a aflat că Pancu vine în Gruia: „E nevoie de un astfel de antrenor” # Fanatik
Laurențiu Rus, antrenorul interimar al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre posibilitatea ca Daniel Pancu să preia echipa din Gruia. „Conducerea va decide”.
21:10
Ce riscă românii care nu vor să renunțe la lemnele de foc. Legea care poate schimba felul în care ne vom încălzi # Fanatik
Lemnele de foc ar putea deveni în istorie: o lege aflată în consultare publică ar putea schimba în mod semnificativ felul în care românii se vor încălzi în viitor.
21:00
Cosmin Contra face ravagii în Qatar! Echipa sa a urcat pe primul loc după o victorie neverosimilă. La pauză era deja 4-0 # Fanatik
Cosmin Contra și echipa sa au reușit o victorie categorică în ultima etapă a Cupei din Qatar, iar datorită acestui succes au reușit să urce până pe primul loc al clasamentului.
20:40
Florin Talpan are o reacție clară cu privire la duelul dintre CS Dinamo și FC Dinamo, din Cupa României, și a spus că formația din SuperLiga este o clonă.
20:30
Primul antrenament al Universității Craiova după scandalul de la Clinceni! Cum a apărut Mirel Rădoi în fața jucătorilor. Foto exclusiv # Fanatik
Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, cel despre care s-a spus că e gata să demisioneze de la echipă, a luat decizia cu privire la viitorul său.
20:10
Ultrașii echipei de tradiție anunță boicotul în Cupa României! Comunicat ferm transmis de suporteri: „Nu putem trece peste batjocură” # Fanatik
Ultrașii echipei de tradiție din SuperLiga României au pus piciorul în prag! Meciul din Cupa României Betano va fi boicotat, iar suporterii vor rămâne în afara stadionului
19:50
Samuel Asamoah, prima reacție după ce a fost aproape să rămână paralizat! Când ar putea reveni pe teren # Fanatik
Vești bune din partea fostului jucător al celor de la FCU Craiova 1948, Samuel Asamoah, asta după ce fotbalistul a fost aproape să rămână paralizat în urma unei accidentări.
19:40
La aproape 3 luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia austriacului a luat o decizie neașteptată. Ce se întâmplă cu o parte din averea acestuia # Fanatik
Au trecut aproape 3 luni de la moartea lui Felix Baumgartner și iată că familia austriacului a luat deja o decizie legată de o parte din averea acestuia.
19:30
„Doamne ferește! Sunt nebun?”. Gigi Becali, șocat de ce a putut să vadă în timpul sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului # Fanatik
Detaliul care l-a deranjat pe Gigi Becali la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Ce i-a reproșat patronul FCSB Maiei Sandu. „Cum să stau la Sfânta Liturghie pe scaun? Doamne ferește!”.
19:00
Rapid a marcat de 4 ori cu Unirea Slobozia, dar Robert Niță are un remarcat surpriză: „Pentru mine, el e omul meciului” # Fanatik
Deși Rapid a câștigat cu 4-1, Robert Niță a uimit a doua zi după meci. În opinia sa, Marian Aioani, portarul giuleștenilor, a fost omul meciului. Toate culisele victoriei
18:40
Cine este jucătorul de la Gloria Bistrița, fan declarat FCSB. I-a fost propus lui Gigi Becali pentru un transfer # Fanatik
La meciul cu Gloria Bistrița, primul din Grupa B a Cupei României Betano, FCSB va înfrunta un adversar care e fan declarat al roș-albaștrilor. Jucătorul a fost la un pas să ajungă la echipa lui Gigi Becali
18:10
Fără precedent! Decizia luată de Barcelona în cazul lui Lamine Yamal, după scandalul din „El Clasico” # Fanatik
Lamine Yamal, starul Barcelonei, e în mijlocul unei situații de-a dreptul neobișnuite, asta după ce înainte de El Clasico a avut un comportament considerat greșit de șefii catalani.
17:50
“Rădoi și-a făcut-o cu mâna lui! L-a distrus pe Baiaram!” Mitică Dragomir, verdict ferm în scandalul de la Craiova # Fanatik
Mitică Dragomir, acuze pentru Mirel Rădoi după scandalul cu Ștefan Baiaram. Unde a greșit, de fapt, antrenorul Universității Craiova. “Era cel mai bun jucător din țară! L-a distrus”.
17:40
Gigi Becali, sancționat de FRF după ce i-a distrus pe Colțescu și Hațegan! Ce sumă trebuie să scoată din buzunar patronul FCSB # Fanatik
Gigi Becali a fost reclamat la Comisia de Disciplină după atacul pe care l-a avut la adresa lui Sebastian Colțescu și Ovidiu Hațegan. FRF a anunțat cum va fi sancționat patronul FCSB.
17:40
Primele declarații ale Mădălinei, tânăra dată dispărută de propriul tată. Fata rupe tăcerea: ”E un alcoolic, nu știe să spună adevărul” # Fanatik
Ce a aflat tatăl Mădălinei după ce a vorbit cu fiica pe care a dat-o dispărută, după ce a lipsit de acasă de peste două luni? Tânăra clarifică motivele plecării și povestește adevărul despre familia sa.
17:20
Vasile Miriuță nu înțelege tensiunile de la Craiova: „Îi dau dreptate lui Mirel”. Ce prime a dat Sănătatea Cluj după calificarea în Cupa României # Fanatik
Vasile Miriuță a vorbit înaintea meciului cu Universitatea Craiova din Cupa României Betano despre situația tensionată din Bănie
Acum 24 ore
17:10
Joyskim Dawa, fotbalistul de la FCSB, a vorbit despre cum decurge recuperarea după accidentarea suferită sezonul trecut. Când l-am putea vedea pe teren.
16:50
Verdict crunt pentru starul în ascensiune din SuperLiga! Cât lipsește de pe teren după accidentarea groaznică suferită # Fanatik
Unul dintre tinerii care au reușit să se remarce în actuala stagiune de SuperLiga s-a accidentat grav în ultima rundă, iar echipa sa a anunțat cât urmează să stea departe de terenul de joc.
16:30
Proiectul uriaș în care s-a implicat David Popovici. Campionul olimpic face echipă cu Raheem Sterling şi Kenneth Omeruo de la CFR Cluj # Fanatik
Sportivi de top precum David Popovici, Raheem Sterling şi Kenneth Omeruo s-au alăturat campaniei internaţionale Adapt2Win. Au cerut acţiune imediată împotriva schimbărilor climatice.
16:00
Ce spune Alexandru Rogobete, ministrul sănătății, despre cazul Ștefaniei Szabo, doctorița găsită moartă în camera de gardă: „Aștept raportul medico-legal” # Fanatik
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre cazul doctoriței Ștefania Szabo, găsită fără suflare în camera de gardă.
15:50
De ce se simte trădat, de fapt, Dănuț Lupu de Dinamo! De ce nu merge la meciul de Cupa României? Furie în direct a fostului mare fotbalist # Fanatik
Dănuț Lupu a vorbit despre motivul pentru care se simte trădat față de cei de la CS Dinamo. Ce a spus legenda din Ștefan cel Mare despre duelul "câinilor" din Cupa României.
15:30
Fostul căpitan de la Universitatea Craiova vrea pace între suporteri și echipă după scandalul monstru de la Clinceni! # Fanatik
Care este, de fapt, situația la Universitatea Craiova. De ce au atacat suporterii jucătorii după meciul cu Metaloglobus. Fostul lider din Bănie a vorbit despre situația clubului.
15:10
Ioan Andone, fost antrenor de succes la CFR Cluj, încântat de posibila numire a lui Daniel Pancu # Fanatik
Ioan Andone, primele concluzii după mutarea zilei din fotbalul românesc. Cum comentează fostul antrenor de la CFR Cluj numirea lui Daniel Pancu în Gruia.
14:50
Mihai Teja, dezvăluiri de senzație! Cum a reușit să bată FCSB și să încurce U Craiova cu Metaloglobus # Fanatik
Mihai Teja și-a dezvăluit secretele! Cum a reușit antrenorul lui Metaloglobus să scoată patru puncte din cele două meciuri contra lui FCSB și Universitatea Craiova
14:30
Cum îi scapă Gigi Becali pe rivalii de la CFR Cluj de problemele financiare! Înțelegerea făcută cu Neluțu Varga # Fanatik
O nouă afacere între Gigi Becali și Neluțu Varga. De ce i-a plătit patronul de la FCSB 400 de mii de euro omului numărul unu din Gruia. Transferul lui Bîrligea e la mijloc.
14:20
Marius Șumudică, ieșire nervoasă în direct! Ce le-a transmis oamenilor care îl compară cu Gâlcă: „Până acum m-am abținut” # Fanatik
Marius Șumudică a luat foc în direct. Ce l-a deranjat și ce le-a transmis, de fapt, celor care compară mandatul său la Rapid cu cel de acum al lui Costel Gâlcă.
14:00
Ultimele detalii despre situația explozivă de la Universitatea Craiova! Decizia de ultimă oră luată de Mirel Rădoi # Fanatik
Care sunt ultimele noutăți din interiorul Universității Craiova. Mirel Rădoi a luat o decizie după discuția cu Mihai Rotaru și urmează să aibă o ședință și cu suporterii
13:50
Tragedie la Inter! Fotbalistul lui Chivu, implicat într-un accident mortal! Antrenorul român și-a anulat conferința de presă # Fanatik
Vești cumplite pentru jucătorul de la Inter Milano! Fotbalistul a fost implicat într-un accident rutier, soldat cu un deces. Decizia luată imediat de Cristi Chivu.
13:50
Culisele scandalului de la Spitalul Județean din Buzău unde a murit Ștefania Szabo. La ce acuzații a răspuns doctorița în ultimele clipe de viață # Fanatik
Scandal la Spitalul Județean din Buzău înainte de moartea Ștefaniei Szabo, directoarea medicală a unității. La ce acuzații a răspuns în ultimele clipe de viață?
13:30
Tavi Popescu, adio FCSB? “Nu e șmecher, are lipsa de educație! Să-i ceară lui Gigi Becali să plece” # Fanatik
Octavian Popescu a primit un sfat prețios de la Mitică Dragomir. Ce îi recomandă fostul președinte LPF fotbalistului de la FCSB. “Ce vreți mai mult?”.
13:20
Daniel Băluță intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Consiliul Politic Național al PSD i-a validat candidatura # Fanatik
PSD a decis! Daniel Băluță a fost validat oficial de Consiliul Politic Național pentru candidatura la Primăria Capitalei. Actualul primar al Sectorului 4 are planuri mari pentru București.
13:00
Marius Șumudică, avertisment pentru Daniel Pancu, noul antrenor de la CFR Cluj. „Nu va fi ușor. E clar că e o criză acolo” # Fanatik
Ce spune Marius Șumudică despre o eventuală numire a lui Daniel Pancu, fostul selecționer al națioanlei U21, la CFR Cluj. „Mai rău nu se poate”.
12:50
Moarte trasă la indigo. Tragedii în lanț la Spitalul Județean Buzău: Ștefania Szabo nu este primul cadru medical răpus de epuizare # Fanatik
Epuizarea, noua pandemie din spitale: tineri medici și asistenți mor la datorie. Moartea Ștefaniei Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău nu este prima tragedie care lovește unitatea medicală.
12:40
Transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la un gigant din Europa, pentru 23 de milioane de euro! Anunț de ultim moment: ”Clubul a fost informat” # Fanatik
Louis Munteanu a rămas la CFR Cluj deși în vară au existat oferte concrete pentru transferul său. Totuși, un gigant al Europei nu a renunțat și vrea să-l transfere în iarnă.
12:20
Neluțu Varga a luat decizia! Daniel Pancu este principalul favorit să îl înlocuiască pe Andrea Mandorlini ca antrenor al lui CFR Cluj.
12:10
Controversatul John Textor nu se lasă! Vrea să cumpere din nou un club din Premier League. Ce alte echipe din Anglia mai are în vizor # Fanatik
John Textor a pus ochii pe o nouă echipă pe care vrea să o „îngroape”. Cine este, de fapt, personajul controversat și care este echipa din Anglia pe care și-o dorește acum.
