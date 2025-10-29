Haltere: Mihaela Cambei, triplă campioană europeană

00:00

Evaluarea colaborării dintre Armata României şi structurile militare ale Uniunii Europene, precum şi identificarea de noi direcţii de consolidare a interoperabilităţii şi pregătirii comune s-au numărat printre temele de discuţie ale generalului Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării cu generalului-locotenent Michiel van der Laan, directorul general al Statului Major Militar al Uniunii Europene şi al Capacităţii Militare de Planificare şi Conducere, care se află în vizită oficială în ţara noastră.