Ordine, curățenie și perfuzii etatiste

15:40

MediCOOL continuă cu o nouă ediție care aduce oamenii mai aproape de un stil de viață sănătos. Specialiștii transformă termenii complicați într-un limbaj prietenos, iar medicina devine o joacă atunci când este explicată pe înțelesul tuturor. Nu lipsesc nici invitații interesanți, iar în ediția de diseară, care va fi difuzată de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, Leonard și Monica Doroftei nu doar că fac mărturisiri despre relația lor, ci și trec prin numeroase probe interesante.