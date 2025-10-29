Amazon concediază aproximativ 14.000 de angajaţi corporativi, pe fondul investiţiilor masive în inteligenţă artificială

20:30

Medicii de familie din Cluj au reclamat, marţi, că, de mai bine puţin 24 de ore, Platforma Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate (PIAS) nu funcţionează, dar Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) nu recunoaşte încă public acest lcuru, ceea ce duce la obligativitatea validării online a serviciilor oferite. CNAS anunţă că, marţi seară, va exista o întrerupere programată a platformei, dar nu face referire la nefuncţionalitatea acesteia de până acum.